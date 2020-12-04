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Плівки Вовка: глава ОАСК знову проігнорував засідання ВАКС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Плівки Вовка: глава ОАСК знову проігнорував засідання ВАКС

Глава ОАСК Павло Вовк 3 грудня вчергове не з'явився на засідання в Антикорупційний суд, де йому мали обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє "Автомайдан", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що разом з ним до суду не з'явилися його заступник Володимир Келеберда, а також суддя ОАСК Ігор Погрібніченко.

Як повідомлялося раніше, НАБУ і САП направили в Офіс Генпрокурора проєкти клопотань про дозвіл на затримання та арешт цих суддів.

Зазначені документи перебувають в ОГП з 26 листопада, як і клопотання про продовження термінів розслідування справи. Відповіді на них досі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плівки Вовка: ВАКС знову спробує обрати запобіжний захід голові ОАСК 3 грудня

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

У вересні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Плівки Вовка: глава ОАСК знову проігнорував засідання ВАКС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
все теперь могут не ходить в суд по вызову, ведь сами судьи не ходят....?
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04.12.2020 11:57
+5
От скажу вам за то откривенно. Пока судей не начнут вешать, топить, отстреливать ну и в подобном ключе, то они и дальше будут ИГНОРИРОВАТЬ.
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04.12.2020 12:07
+4
Не позорьтесь, заканчивайте этот цирк. Уже несколько месяцев эта мразь Вовк игнорирует заседания и уклоняется от вручения повесток в суд. Задействуйте КОРД или Альфу, пригласите журналистов и под камеры, публично зайдите в ОАСК, поставьте этого гандона на колени, наденьте наручники и тащите в суд.
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04.12.2020 11:53
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Пленки Вовка: глава ОАСК снова проигнорировал заседание ВАКС - Цензор.НЕТ 8986
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04.12.2020 11:48 Відповісти
Зацініть аргументи Венедиктової по її захисту чиновника ОП Татарова:

"...оцінка обґрунтованості підозри будь-якій людині на підставі декількох відеоматеріалів "була б грубим порушенням основних конституційних засад"" (с)

Питання - а на яких підставах вже рік сидить в клітці Антоненко? А?

Не "на підставі декількох відеоматеріалів"?

Отже, "конституційні засади" починають діяти лише для членів команди президента, і перестають діяти, коли Зеленський приходить на бріфінг вказати кого "сажать".

Суспільство знову розділено на панів та бидло - так зручніше.

Як пороблено, здоровий глузд в Україні безсилий.

Valeriy Prozapas
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04.12.2020 11:50 Відповісти
Не позорьтесь, заканчивайте этот цирк. Уже несколько месяцев эта мразь Вовк игнорирует заседания и уклоняется от вручения повесток в суд. Задействуйте КОРД или Альфу, пригласите журналистов и под камеры, публично зайдите в ОАСК, поставьте этого гандона на колени, наденьте наручники и тащите в суд.
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04.12.2020 11:53 Відповісти
все теперь могут не ходить в суд по вызову, ведь сами судьи не ходят....?
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04.12.2020 11:57 Відповісти
А вы попробуйте. То "СУДЬИ!", а то вы.
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04.12.2020 12:08 Відповісти
Плівки Вовка: глава ОАСК знову проігнорував засідання ВАКС - Цензор.НЕТ 2732
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04.12.2020 12:12 Відповісти
От скажу вам за то откривенно. Пока судей не начнут вешать, топить, отстреливать ну и в подобном ключе, то они и дальше будут ИГНОРИРОВАТЬ.
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04.12.2020 12:07 Відповісти
Старый зольдат, пора, давно пора, военную хунту...другого выхода уже нет....
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04.12.2020 12:14 Відповісти
А что Вовка в Украинне канонизировали, что его нельзя за ухо привести в суд - бред! а простого чудака уже бы давно нашли управу даже после первой неявки. А тут....всё связао и перевязано и каждый осторожничает, чтобы вслед не пришли за тобой. Во в какую трясину погрязла Украина!
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04.12.2020 12:15 Відповісти
Може вже в кайданках час привезти? Чи влада не хоче цього?
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04.12.2020 12:15 Відповісти
А зачем ему в суд, у него же крыша? А потечёт крыша, гляди и он за поребрик свалит.
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04.12.2020 16:04 Відповісти
 
 