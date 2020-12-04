Плівки Вовка: глава ОАСК знову проігнорував засідання ВАКС
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Глава ОАСК Павло Вовк 3 грудня вчергове не з'явився на засідання в Антикорупційний суд, де йому мали обрати запобіжний захід.
Про це повідомляє "Автомайдан", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що разом з ним до суду не з'явилися його заступник Володимир Келеберда, а також суддя ОАСК Ігор Погрібніченко.
Як повідомлялося раніше, НАБУ і САП направили в Офіс Генпрокурора проєкти клопотань про дозвіл на затримання та арешт цих суддів.
Зазначені документи перебувають в ОГП з 26 листопада, як і клопотання про продовження термінів розслідування справи. Відповіді на них досі немає.
17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"
У вересні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.
1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
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"...оцінка обґрунтованості підозри будь-якій людині на підставі декількох відеоматеріалів "була б грубим порушенням основних конституційних засад"" (с)
Питання - а на яких підставах вже рік сидить в клітці Антоненко? А?
Не "на підставі декількох відеоматеріалів"?
Отже, "конституційні засади" починають діяти лише для членів команди президента, і перестають діяти, коли Зеленський приходить на бріфінг вказати кого "сажать".
Суспільство знову розділено на панів та бидло - так зручніше.
Як пороблено, здоровий глузд в Україні безсилий.
Valeriy Prozapas