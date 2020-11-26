НАБУ ініціює надання дозволу на затримання й арешт підозрюваних суддів ОАСК

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) направили Генеральному прокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання й тримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"До таких дій слідство змушене вдатися, з огляду на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки", - йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

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Крім того, НАБУ також ініціювало перед Генпрокурором низку інших процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

У НАБУ наголосили, що підозрювані без будь-яких поважних причин ігнорують виклики до суду, чим демонструють свою зневагу до закону.

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"При цьому підозрювані ініціювали кримінальне та дисциплінарне переслідування слідчого судді ВАКС, який у вересні цього року продовжив термін попереднього розслідування у провадженні щодо їхніх неправомірних дій", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"