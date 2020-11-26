НАБУ ініціює надання дозволу на затримання й арешт підозрюваних суддів ОАСК
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Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) направили Генеральному прокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання й тримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
"До таких дій слідство змушене вдатися, з огляду на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки", - йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.
Крім того, НАБУ також ініціювало перед Генпрокурором низку інших процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
У НАБУ наголосили, що підозрювані без будь-яких поважних причин ігнорують виклики до суду, чим демонструють свою зневагу до закону.
"При цьому підозрювані ініціювали кримінальне та дисциплінарне переслідування слідчого судді ВАКС, який у вересні цього року продовжив термін попереднього розслідування у провадженні щодо їхніх неправомірних дій", - додали в НАБУ.
Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.
17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"
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Мнения / Общество 26-ноя, 04:349 915 0
«Есть такой северный зверек, которого зовут песец. Если он кажется вам толстым - это ошибка. Он не бывает толстым. Он бывает полным. Как у нас сейчас.
Итак, в казначействе нет денег.
Так бывает - зарплата уже кончилась, а месяц только начинается», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов.
Ну а экономические советники в ОП предлагают единственное привычное решение. Где-то взять в долг. В общем, денег нет, как в феврале 2014 года, когда сбежал Янукович и оставил пустой казначейский счет. Правда, у нас пока никто не сбежал.
Кстати, не факт, что от этого будет легче. Ну а теперь почему наш песец особенно полный. Потому что нет денег на капитальные расходы, на утвержденные проекты и это только половинка картины.
Учителям Кабмин снова отменил повышение зарплат. Думаю, врачам тоже не стоит особо рассчитывать на что-то. Зато руководству крупных госпредприятий заоблачные зарплаты сохранили. И членам непонятно зачем созданных
Набсоветов на госпредприятиях вернули зарплаты. Тоже в сотни тысяч. Так что Абромавичус, Лещенко, Найем и прочие ребята могут чувствовать себя спокойно. На них у нас хватит. А у судей КСУ, которых Зеленский пару недель собирался разогнать, зарплата 400 тысяч.
Я понимаю, что учителей у нас много, а членов Набсоветов и судей КСУ мало. Но само решение не кажется ли циничным? Ну, как плевок в лицо избирателю, не?
Кстати, напомню, что правительство Гройсмана в 2019 году планировало поднять зарплату учителям и у них были для этого деньги и рост экономики. Не до 4 тысяч евро, как кое-кто обещал, но все же.
А потом новые правительства уже второй год переносят. Ребята, скоро нас будет некому лечить и некому учить. Во что мы превратимся лет через 10 - 15, а?
Помните знаменитую книжку Джерома, по ней еще фильм сняли. "Трое в лодке, нищета и собаки". Сами придумайте, кто там кому лодка, а кто собака. Да и вообще, у нас нет собак. У нас другой пушной зверек...», - завершает Сазонов.