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Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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НАБУ (3427) затримання (4146) суддя (1423) Вища рада правосуддя (523) Вовк Павло (254) Окружний адмінсуд Києва (377)

НАБУ ініціює надання дозволу на затримання й арешт підозрюваних суддів ОАСК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ ініціює надання дозволу на затримання й арешт підозрюваних суддів ОАСК

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) направили Генеральному прокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання й тримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"До таких дій слідство змушене вдатися, з огляду на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки", - йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

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Крім того, НАБУ також ініціювало перед Генпрокурором низку інших процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

У НАБУ наголосили, що підозрювані без будь-яких поважних причин ігнорують виклики до суду, чим демонструють свою зневагу до закону.

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"При цьому підозрювані ініціювали кримінальне та дисциплінарне переслідування слідчого судді ВАКС, який у вересні цього року продовжив термін попереднього розслідування у провадженні щодо їхніх неправомірних дій", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Автор: Наталя Джума
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Просто судді у нас - це Іліта, повністю відірвана від життя, яка вважає себе білою кісткою і блакитною кров"ю. Потрібно анатомічно перевірити так це, чи ні.
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26.11.2020 10:43 Відповісти
Интересно пойдет ли венедиктова против США?
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26.11.2020 10:43 Відповісти
,.против"наверняка нет а вот в США вполне возможно ,,поддержать ,,компанию"бени с янелохом"(словом как то так) НАБУ инициирует предоставление разрешения на задержание и арест подозреваемых судей ОАСК - Цензор.НЕТ 8674 НАБУ инициирует предоставление разрешения на задержание и арест подозреваемых судей ОАСК - Цензор.НЕТ 9933
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26.11.2020 10:49 Відповісти
Учителям Кабмин снова отменил повышение зарплат. Зато судьи Конституционного суда получают по 400 тысяч
Мнения / Общество 26-ноя, 04:349 915 0

«Есть такой северный зверек, которого зовут песец. Если он кажется вам толстым - это ошибка. Он не бывает толстым. Он бывает полным. Как у нас сейчас.

Итак, в казначействе нет денег.

Так бывает - зарплата уже кончилась, а месяц только начинается», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов.

Ну а экономические советники в ОП предлагают единственное привычное решение. Где-то взять в долг. В общем, денег нет, как в феврале 2014 года, когда сбежал Янукович и оставил пустой казначейский счет. Правда, у нас пока никто не сбежал.

Кстати, не факт, что от этого будет легче. Ну а теперь почему наш песец особенно полный. Потому что нет денег на капитальные расходы, на утвержденные проекты и это только половинка картины.

Учителям Кабмин снова отменил повышение зарплат. Думаю, врачам тоже не стоит особо рассчитывать на что-то. Зато руководству крупных госпредприятий заоблачные зарплаты сохранили. И членам непонятно зачем созданных

Набсоветов на госпредприятиях вернули зарплаты. Тоже в сотни тысяч. Так что Абромавичус, Лещенко, Найем и прочие ребята могут чувствовать себя спокойно. На них у нас хватит. А у судей КСУ, которых Зеленский пару недель собирался разогнать, зарплата 400 тысяч.

Я понимаю, что учителей у нас много, а членов Набсоветов и судей КСУ мало. Но само решение не кажется ли циничным? Ну, как плевок в лицо избирателю, не?

Кстати, напомню, что правительство Гройсмана в 2019 году планировало поднять зарплату учителям и у них были для этого деньги и рост экономики. Не до 4 тысяч евро, как кое-кто обещал, но все же.

А потом новые правительства уже второй год переносят. Ребята, скоро нас будет некому лечить и некому учить. Во что мы превратимся лет через 10 - 15, а?

Помните знаменитую книжку Джерома, по ней еще фильм сняли. "Трое в лодке, нищета и собаки". Сами придумайте, кто там кому лодка, а кто собака. Да и вообще, у нас нет собак. У нас другой пушной зверек...», - завершает Сазонов.
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26.11.2020 10:45 Відповісти
Закриють набу,питання часу.
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26.11.2020 10:46 Відповісти
Затоинам по приколу прикольни-ги ги ги
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26.11.2020 10:58 Відповісти
НАБУ инициирует предоставление разрешения на задержание и арест подозреваемых судей ОАСК - Цензор.НЕТ 9074 им уже и так намекают, и эдак, мол, пора тикать на Ростов. а они тормозят.
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26.11.2020 11:04 Відповісти
Ну дык, надежды юношей питают... НАБУ ініціює надання дозволу на затримання й арешт підозрюваних суддів ОАСК - Цензор.НЕТ 2760 А вдрух трампон-таки всех победить?! НАБУ ініціює надання дозволу на затримання й арешт підозрюваних суддів ОАСК - Цензор.НЕТ 1276
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26.11.2020 15:22 Відповісти
здається мені,що при януковичі сажали більше нечисті .шо за фігня,ці падлюки руйнують всі реформи ,і нічого з ними зробити не можна?
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26.11.2020 13:55 Відповісти
 
 