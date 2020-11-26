НАБУ инициирует предоставление разрешения на задержание и арест подозреваемых судей ОАСК

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) направили Генеральному прокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.

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Кроме того, НАБУ также инициировало перед Генпрокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.

В НАБУ подчеркнули, что подозреваемые без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд, чем демонстрируют свое пренебрежение к закону.

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"При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре этого года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий", - добавили в НАБУ.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".