НАБУ инициирует предоставление разрешения на задержание и арест подозреваемых судей ОАСК
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) направили Генеральному прокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.
Кроме того, НАБУ также инициировало перед Генпрокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.
В НАБУ подчеркнули, что подозреваемые без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд, чем демонстрируют свое пренебрежение к закону.
"При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре этого года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий", - добавили в НАБУ.
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Мнения / Общество 26-ноя, 04:349 915 0
«Есть такой северный зверек, которого зовут песец. Если он кажется вам толстым - это ошибка. Он не бывает толстым. Он бывает полным. Как у нас сейчас.
Итак, в казначействе нет денег.
Так бывает - зарплата уже кончилась, а месяц только начинается», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов.
Ну а экономические советники в ОП предлагают единственное привычное решение. Где-то взять в долг. В общем, денег нет, как в феврале 2014 года, когда сбежал Янукович и оставил пустой казначейский счет. Правда, у нас пока никто не сбежал.
Кстати, не факт, что от этого будет легче. Ну а теперь почему наш песец особенно полный. Потому что нет денег на капитальные расходы, на утвержденные проекты и это только половинка картины.
Учителям Кабмин снова отменил повышение зарплат. Думаю, врачам тоже не стоит особо рассчитывать на что-то. Зато руководству крупных госпредприятий заоблачные зарплаты сохранили. И членам непонятно зачем созданных
Набсоветов на госпредприятиях вернули зарплаты. Тоже в сотни тысяч. Так что Абромавичус, Лещенко, Найем и прочие ребята могут чувствовать себя спокойно. На них у нас хватит. А у судей КСУ, которых Зеленский пару недель собирался разогнать, зарплата 400 тысяч.
Я понимаю, что учителей у нас много, а членов Набсоветов и судей КСУ мало. Но само решение не кажется ли циничным? Ну, как плевок в лицо избирателю, не?
Кстати, напомню, что правительство Гройсмана в 2019 году планировало поднять зарплату учителям и у них были для этого деньги и рост экономики. Не до 4 тысяч евро, как кое-кто обещал, но все же.
А потом новые правительства уже второй год переносят. Ребята, скоро нас будет некому лечить и некому учить. Во что мы превратимся лет через 10 - 15, а?
Помните знаменитую книжку Джерома, по ней еще фильм сняли. "Трое в лодке, нищета и собаки". Сами придумайте, кто там кому лодка, а кто собака. Да и вообще, у нас нет собак. У нас другой пушной зверек...», - завершает Сазонов.