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В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки"

В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской

Партия гуманитарной помощи в 35 вагонах доставлена из России в Нагорный Карабах.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, передает Цензор.НЕТ.

"35 вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли для дальнейшего распределения по пострадавшим районам Нагорного Карабаха. Это самая большая партия груза", - сказали в министерстве.

Уже разгружено девять вагонов и пять железнодорожных платформ - более 250 тонн. Это 10 дизельгенераторов, пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, 280 кубометров пиломатериалов и 35 тыс. бытовых принадлежностей.

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"19 декабря специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили 7 железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из Российской Федерации. Это 300 кубометров пиломатериалов и платформа с автокраном", - сказали ТАСС 20 декабря в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что материалы уже доставлены в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи различных районов.

Всего подготовлена доставка 54 вагонов.

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

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В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

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Топ комментарии
+8
Срать Эрдоган хотел на твоего пуйла и его "гуманитарку", если надо будет, то покрошит на венигрет кацапоидов в Карабахе.
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23.12.2020 02:04
+8
В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 6639
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23.12.2020 03:44
+6
Старая история.
Туда идёт он пустой, а обратно вывозит металл...
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23.12.2020 01:57
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Старая история.
Туда идёт он пустой, а обратно вывозит металл...
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23.12.2020 01:57 Ответить
Ну норм, чо. Главное, чтобы "35 тыс. бытовых принадлежностей" потом не взрывались в разных частях Азербайджана, а то "российская гуманитарная помощь", она такая, так и норовит взорваться.
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23.12.2020 01:57 Ответить
Пердоган думаю уже напрягся
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23.12.2020 02:02 Ответить
Срать Эрдоган хотел на твоего пуйла и его "гуманитарку", если надо будет, то покрошит на венигрет кацапоидов в Карабахе.
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23.12.2020 02:04 Ответить
он такой-же мой как и твой, я его тебе дарю, а вот передергивать турками это не совсем украинская привычка.
а день такий у нас, як і у вас, поцілуй за те ось куди нас!
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23.12.2020 02:12 Ответить
Где-то в Урюпинске заплакала русская бабка...
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23.12.2020 02:28 Ответить
Реальная помощь азербайлжанской армии.
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23.12.2020 03:06 Ответить
И даже туда товары двойного назначения...
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23.12.2020 03:34 Ответить
В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 6639
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23.12.2020 03:44 Ответить
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23.12.2020 05:23 Ответить
Готовятся к камням с неба...
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23.12.2020 07:11 Ответить
Знаем мы эти «вагоны»
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23.12.2020 06:19 Ответить
В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 4220
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23.12.2020 08:36 Ответить
Как бы чего не вышло... После "гумконвоев" из расеюшки начинали стрелять Грады, гибли люди, а добрые дяди и тети из РосСМИ снимали свои лживые репортажи про "распятых мальчиков", "гибель детей дамбаса", а "дохтур лиза" не вылазила с телеэкранов...
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23.12.2020 06:40 Ответить
Зато агент КГБ Алиев провел свой опереточный парад победы для лохов.
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23.12.2020 06:41 Ответить
Эрдоган тоже агент КГБ?
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23.12.2020 09:32 Ответить
Юрочке Лахтинскому.......

У Нагірний Карабах доставлять 54 вагони російської "гуманітарки" - Цензор.НЕТ 121
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23.12.2020 10:18 Ответить
Рядовые российские граждане, прямо таки наполнились величием за свою "безмерно щедрую и богатую" родину.
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23.12.2020 07:23 Ответить
Те їхнє "наповнення" вже смердить на весь світ.
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23.12.2020 07:58 Ответить
Схоже ця "гуманітарка" для облаштування так званих "миротворців".
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23.12.2020 07:56 Ответить
Весь світ знає ціну тієї "гуманітарки", особливо ті, куди кацапи присилали цю "гуманітарку". Вірменам вже дупа кацапська, не скоро вони звідти вилізуть, а азербайджанцям прийдеться ще повоювати із московськими терористами за свою землю.
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23.12.2020 09:38 Ответить
35 вагонів гуманітарки...

как от сердца(даунбасса) оторвано...)))
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23.12.2020 10:16 Ответить
базы свои обустраивать будут, надолго засели
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23.12.2020 11:21 Ответить
Эти грузы, это что, входит в задачу миротворцев? И почему везут только в Степанакерт и оттуда распределяют? Там пока ещё сидят сепары...
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23.12.2020 11:53 Ответить
 
 