В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки"

Партия гуманитарной помощи в 35 вагонах доставлена из России в Нагорный Карабах.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, передает Цензор.НЕТ.

"35 вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли для дальнейшего распределения по пострадавшим районам Нагорного Карабаха. Это самая большая партия груза", - сказали в министерстве.

Уже разгружено девять вагонов и пять железнодорожных платформ - более 250 тонн. Это 10 дизельгенераторов, пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, 280 кубометров пиломатериалов и 35 тыс. бытовых принадлежностей.

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"19 декабря специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили 7 железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из Российской Федерации. Это 300 кубометров пиломатериалов и платформа с автокраном", - сказали ТАСС 20 декабря в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что материалы уже доставлены в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи различных районов.

Всего подготовлена доставка 54 вагонов.

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

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В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.