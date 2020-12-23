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росія (63614) гуманітарна допомога (963) Нагірний Карабах (465)

У Нагірний Карабах доставлять 54 вагони російської "гуманітарки"

У Нагірний Карабах доставлять 54 вагони російської

Партію гуманітарної допомоги із 35 вагонів доставлено ​​з Росії в Нагірний Карабах.

Про це повідомили ТАСС у пресслужбі МНС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"35 вагонів з гуманітарною допомогою з Росії прибули для подальшого розподілу у постраждалих районах Нагірного Карабаху. Це найбільша партія вантажу", - сказали в міністерстві.

Уже розвантажено дев'ять вагонів і п'ять залізничних платформ - понад 250 тонн. Це 10 дизель-генераторів, п'ять пожежних автоцистерн, чотири легкові автомобілі УАЗ, 280 кубометрів пиломатеріалів та 35 тис. побутових приладів.

Читайте також: Російський "миротворець" загинув у Нагірному Карабасі

"19 грудня фахівці зведеного угруповання МНС Росії розвантажили 7 залізничних вагонів з гуманітарною допомогою з Російської Федерації. Це 300 кубометрів пиломатеріалів і платформа з автокраном", - сказали ТАСС 20 грудня в пресслужбі МНС Росії. Там зауважили, що матеріали вже доставлені в Степанакерт. Пізніше вони будуть розподілені у пунктах видачі різних районів.

Загалом підготовлено доставку 54 вагонів.

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 за московським часом 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану та Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Читайте: Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори

У регіон введено російські війська у вигляді миротворчого контингенту.

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Топ коментарі
+8
Срать Эрдоган хотел на твоего пуйла и его "гуманитарку", если надо будет, то покрошит на венигрет кацапоидов в Карабахе.
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23.12.2020 02:04
+8
В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 6639
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23.12.2020 03:44
+6
Старая история.
Туда идёт он пустой, а обратно вывозит металл...
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23.12.2020 01:57
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Старая история.
Туда идёт он пустой, а обратно вывозит металл...
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23.12.2020 01:57 Відповісти
Ну норм, чо. Главное, чтобы "35 тыс. бытовых принадлежностей" потом не взрывались в разных частях Азербайджана, а то "российская гуманитарная помощь", она такая, так и норовит взорваться.
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23.12.2020 01:57 Відповісти
Пердоган думаю уже напрягся
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23.12.2020 02:02 Відповісти
Срать Эрдоган хотел на твоего пуйла и его "гуманитарку", если надо будет, то покрошит на венигрет кацапоидов в Карабахе.
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23.12.2020 02:04 Відповісти
он такой-же мой как и твой, я его тебе дарю, а вот передергивать турками это не совсем украинская привычка.
а день такий у нас, як і у вас, поцілуй за те ось куди нас!
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23.12.2020 02:12 Відповісти
Где-то в Урюпинске заплакала русская бабка...
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23.12.2020 02:28 Відповісти
Реальная помощь азербайлжанской армии.
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23.12.2020 03:06 Відповісти
И даже туда товары двойного назначения...
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23.12.2020 03:34 Відповісти
В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 6639
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23.12.2020 03:44 Відповісти
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23.12.2020 05:23 Відповісти
Готовятся к камням с неба...
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23.12.2020 07:11 Відповісти
Знаем мы эти «вагоны»
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23.12.2020 06:19 Відповісти
В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 4220
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23.12.2020 08:36 Відповісти
Как бы чего не вышло... После "гумконвоев" из расеюшки начинали стрелять Грады, гибли люди, а добрые дяди и тети из РосСМИ снимали свои лживые репортажи про "распятых мальчиков", "гибель детей дамбаса", а "дохтур лиза" не вылазила с телеэкранов...
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23.12.2020 06:40 Відповісти
Зато агент КГБ Алиев провел свой опереточный парад победы для лохов.
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23.12.2020 06:41 Відповісти
Эрдоган тоже агент КГБ?
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23.12.2020 09:32 Відповісти
Юрочке Лахтинскому.......

У Нагірний Карабах доставлять 54 вагони російської "гуманітарки" - Цензор.НЕТ 121
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23.12.2020 10:18 Відповісти
Рядовые российские граждане, прямо таки наполнились величием за свою "безмерно щедрую и богатую" родину.
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23.12.2020 07:23 Відповісти
Те їхнє "наповнення" вже смердить на весь світ.
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23.12.2020 07:58 Відповісти
Схоже ця "гуманітарка" для облаштування так званих "миротворців".
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23.12.2020 07:56 Відповісти
Весь світ знає ціну тієї "гуманітарки", особливо ті, куди кацапи присилали цю "гуманітарку". Вірменам вже дупа кацапська, не скоро вони звідти вилізуть, а азербайджанцям прийдеться ще повоювати із московськими терористами за свою землю.
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23.12.2020 09:38 Відповісти
35 вагонів гуманітарки...

как от сердца(даунбасса) оторвано...)))
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23.12.2020 10:16 Відповісти
базы свои обустраивать будут, надолго засели
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23.12.2020 11:21 Відповісти
Эти грузы, это что, входит в задачу миротворцев? И почему везут только в Степанакерт и оттуда распределяют? Там пока ещё сидят сепары...
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23.12.2020 11:53 Відповісти
 
 