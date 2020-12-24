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Новости Коронавирус и карантин
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Китай временно прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Китай временно прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Китай временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового "британского" штамма коронавируса.

Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принимая во внимание особенности британской мутации вируса и эффект, который она может произвести, Китай, изучив методы многих других государств, временно прекращает авиасообщение с Великобританией", - заявил Ван Вэньбинь.

Пекин внимательно следит за развитием ситуации и внесет коррективы в зависимости от обстановки, добавил он.

Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

В настоящий момент уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии. В то же время, Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцины от COVID-19 действенны и против "британского" штамма, - Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ

Автор: 

Великобритания (4976) карантин (16729) Китай (2990) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Косоокі мразюки.
Плодять заразу по всьому світу!
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24.12.2020 10:32
+1
Тролят
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24.12.2020 10:34
+1
С диппаспортами впустят.
То слуги народа вчера были таксистами и базарными хабалками, а сегодня они уже дипломатические представители парламента.
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24.12.2020 10:44
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Косоокі мразюки.
Плодять заразу по всьому світу!
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24.12.2020 10:32 Ответить
Смешно)
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24.12.2020 10:33 Ответить
Тролят
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24.12.2020 10:34 Ответить
Наші депутани збираються на свята в Британію.
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24.12.2020 10:35 Ответить
Кто их впустит ? ЕС открыта только для постоянно проживающих там
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24.12.2020 10:39 Ответить
С диппаспортами впустят.
То слуги народа вчера были таксистами и базарными хабалками, а сегодня они уже дипломатические представители парламента.
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24.12.2020 10:44 Ответить
С дип паспортами не впустят - нет оснований
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24.12.2020 10:48 Ответить
Даже Китай прекращает авиасообщение с Британией
А БЕНЯ СПОКОЙНО , при содействии ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ПРЕМЬЕРА , продолжает возить вирусы из Британии в Украину
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24.12.2020 10:37 Ответить
Уверен, что прекращение сообщения с Китаем в ВБ встретили апплодисментами.
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24.12.2020 10:42 Ответить
Глядя на график заболеваемости, всё больше убеждаюсь, что китайцам подкинули COVID-19.
Китай тимчасово припиняє авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 4995
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24.12.2020 10:51 Ответить
Морды китайские подкинули миру заразу и на этом разбогатели в кризис.
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24.12.2020 10:54 Ответить
А что делать, пандемии бой? Имперский колледж лохонулся.
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24.12.2020 10:57 Ответить
 
 