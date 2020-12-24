Китай временно прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Китай временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового "британского" штамма коронавируса.

Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принимая во внимание особенности британской мутации вируса и эффект, который она может произвести, Китай, изучив методы многих других государств, временно прекращает авиасообщение с Великобританией", - заявил Ван Вэньбинь.

Пекин внимательно следит за развитием ситуации и внесет коррективы в зависимости от обстановки, добавил он.

Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

В настоящий момент уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии. В то же время, Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

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