Китай временно прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса
Китай временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового "британского" штамма коронавируса.
Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Принимая во внимание особенности британской мутации вируса и эффект, который она может произвести, Китай, изучив методы многих других государств, временно прекращает авиасообщение с Великобританией", - заявил Ван Вэньбинь.
Пекин внимательно следит за развитием ситуации и внесет коррективы в зависимости от обстановки, добавил он.
Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.
В настоящий момент уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии. В то же время, Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.
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То слуги народа вчера были таксистами и базарными хабалками, а сегодня они уже дипломатические представители парламента.
А БЕНЯ СПОКОЙНО , при содействии ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ПРЕМЬЕРА , продолжает возить вирусы из Британии в Украину