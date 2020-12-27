Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко
Новоназначенный врио министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что нынешнюю должность ему предлагали с 2015 года.
Об этом он сообщил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.
"Разговоры и предложения возглавить Министерство энергетики звучали с 2015 года, после того как я себя зарекомендовал и показал результат в "Нафтогазе". В частности, когда мы интегрировали украинский рынок газа в европейский, решили проблему с обеспечением Украины импортированным газом, после того как Россия прервала поставки газа. Также решили кризисные явления на рынке газа, когда не было денег, а дефицит "Нафтогаза" был $8 млрд. Мы это сделали в очень ограниченный период. После этого власти начали предлагать политические должности", – рассказал он.
По словам врио министра, у него только недавно "появилось больше возможностей смотреть на какие-то политические должности".
"Если честно, в мои персональные планы не входило заниматься политикой. Я бы хотел скорее, чтобы другие люди занимали такие политические должности и решали проблемы страны, которых, к сожалению, очень много. Но действующая власть говорила, что действительно сейчас важно, чтобы я присоединился и помог на определенных участках. С другой стороны, я видел, что проблемы не решаются, а накапливаются. Тогда я более серьезно отнесся к этим предложениям и согласился занять эту должность", – объяснил Витренко.
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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Кабинет Министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.
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https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1343143899188125696 5 ч
Треба віддати належне Володимиру Олександровичу Зеленському і чесно визнати що він таки великий український реформатор
Ще ніхто до нього не піднімав ціну на газ в 2 рази за повного мовчання ЗМІ, йулі, ригів і самого народонаселення
Дякуємо за реформи, Володимире Олександровичу!
P.S. Сьогодні знімав кошти в банкоматі, видав новесенькі купюри по 1000 гривень . Видно сцикуняра включив таки станок.
😷
😷
Вас уже выписали?
Уринотерапия помогла??
😁
Я не хател Вас абидеть-просто так удачна палучилася...
🤗
Я тільки ЗА , що ВИ запостили..
))
Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталия Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко способен успешно руководить правительством. Также она считает, что для восстановления украинской экономики нужно объединиться с Россией, бывшими республиками СССР и странами соцлагеря.
Ролик с заявлением Наталья Витренко опубликовала на своем канале в YouTube.
В начале обращения она сказала, что взгляды ее и сына на политику и экономику расходятся. Но есть общие принципы оценки в "судьбоносный для страны момент" пригодности человека на пост министра энергетики - по профессиональным качествам. По мнению Витренко, такой оценки не было и близко при рассмотрении кандидатуры Юрия на эту должность. Между тем профессионализм сына пригодится Украине."Я глубоко убеждена, что знания, профессионализм и высокая ответственность за порученное дело моего сына, Юрия Юрьевича Витренко, пригодятся нашей стране и он будет успешным то ли министром энергетики, то ли премьер-министром правительства Украины", - уверена Витренко.
Там витренко с кобелевым заикаются что-то о выплате им необоснованных премий через суд?
Президент, ловите рецепт, как не только не заплатить, но и забрать у них всё, что они «наработали» на газе.
Плановый темп наращивания газодобычи для «Укргазодобычи» «Нефтегаза» на 2019 год составлял 17,5 %. Эти два проходимца, которые управляют группой «Нефтегаза» и ответственны за результаты его работы, провалили газодобычу, уменьшив ее почти на 6% - с 15,5 до 14,6 млрд кубометров. Ещё раз: не просто не увеличили, но и обвалили газодобычу.
У меня нет сомнений, что это умышленная диверсия по подрыву государственной газодобывающей отрасли в угоду частных монополий.
Общее отставание от плановых показателей - 3,7 млрд кубометров, или, если по 5 грн для этих засранцев оценить куб газа, - 18,5 млрд грн! Именно столько прибыли не получила Украина из-за вредительства. В уголовном праве есть понятие - неполученная прибыль. Это - чистый классический состав преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины. Здесь и конфискация всего, и арест, и тюремный срок. Какие уж тут премии? Сами откажутся.
ДействуйТЕ, президент! Скажите Баканову «за этого черта», даже двух. Нужно будет выписать обвинение, поможем.
Максим Гольдарб
))
Ви - ніхто-нуль..
🤑
Дайте мне женщину -- синюю, синюю. Я проведу по ней белую линию!
...чёй-то родное Динамо вспомянулось...*)
Сельским хозяйством может управлять любой дурак...
В футбол может играть любой дурак...
Президентом...
Только на самосвал надо учиться!
Ну, а Юра Витренко тогда получил в качестве премии 158 млн. грн. ($6 млн.). И вот этот дуэт «гениев» вчера сообщил, что в ноябре «Нафтогаз» предъявит «Газпрому» исковые требования на сумму 11 млрд. долл. США как компенсацию за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Куда идем, чего ждать?
https://uainfo.org/blognews/1571471635-kobolev-i-vitrenko-nashli-povod-snova-vypisat-sebe-po-neskolko.html
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
Вже 10 років в цьому болоті..
Мусили б звикнути нарешті вже...))
Чи іммунітет "заробити"...))
К поздравлениям присоединился и "Нафтогаз" подняв цену на 14%.
Нас сделали разом!