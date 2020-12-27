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Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко

Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко

Новоназначенный врио министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что нынешнюю должность ему предлагали с 2015 года.

 Об этом он сообщил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

"Разговоры и предложения возглавить Министерство энергетики звучали с 2015 года, после того как я себя зарекомендовал и показал результат в "Нафтогазе". В частности, когда мы интегрировали украинский рынок газа в европейский, решили проблему с обеспечением Украины импортированным газом, после того как Россия прервала поставки газа. Также решили кризисные явления на рынке газа, когда не было денег, а дефицит "Нафтогаза" был $8 млрд. Мы это сделали в очень ограниченный период. После этого власти начали предлагать политические должности", – рассказал он.

По словам врио министра, у него только недавно "появилось больше возможностей смотреть на какие-то политические должности".

"Если честно, в мои персональные планы не входило заниматься политикой. Я бы хотел скорее, чтобы другие люди занимали такие политические должности и решали проблемы страны, которых, к сожалению, очень много. Но действующая власть говорила, что действительно сейчас важно, чтобы я присоединился и помог на определенных участках. С другой стороны, я видел, что проблемы не решаются, а накапливаются. Тогда я более серьезно отнесся к этим предложениям и согласился занять эту должность", – объяснил Витренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Витренко пожаловался на отсутствие полномочий из-за статуса "и.о.": Не могу подписать приказы - это не нормально

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Кабинет Министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

Также читайте: Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов

Автор: 

Кабмин (14031) Витренко Юрий (377) Минэнерго (365)


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Топ комментарии
+16
При сцикуну долар буде по 8, і доставка буде 30. Пакращення тебе очікує.

P.S. Сьогодні знімав кошти в банкоматі, видав новесенькі купюри по 1000 гривень . Видно сцикуняра включив таки станок.
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27.12.2020 19:02
+14
https://twitter.com/__M_s_n__

https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1343143899188125696 5 ч

Треба віддати належне Володимиру Олександровичу Зеленському і чесно визнати що він таки великий український реформатор
Ще ніхто до нього не піднімав ціну на газ в 2 рази за повного мовчання ЗМІ, йулі, ригів і самого народонаселення
Дякуємо за реформи, Володимире Олександровичу!
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27.12.2020 18:52
+12
Четама, кондитер в 10 раз и доляр до 28..))
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27.12.2020 18:57
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https://twitter.com/__M_s_n__

https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1343143899188125696 5 ч

Треба віддати належне Володимиру Олександровичу Зеленському і чесно визнати що він таки великий український реформатор
Ще ніхто до нього не піднімав ціну на газ в 2 рази за повного мовчання ЗМІ, йулі, ригів і самого народонаселення
Дякуємо за реформи, Володимире Олександровичу!
показать весь комментарий
27.12.2020 18:52 Ответить
Четама, кондитер в 10 раз и доляр до 28..))
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27.12.2020 18:57 Ответить
При сцикуну долар буде по 8, і доставка буде 30. Пакращення тебе очікує.

P.S. Сьогодні знімав кошти в банкоматі, видав новесенькі купюри по 1000 гривень . Видно сцикуняра включив таки станок.
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27.12.2020 19:02 Ответить
Гроші тхнуть шаКАЛадом??
😷
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27.12.2020 19:07 Ответить
Ти ба,Вітренко під порохобота косить !!)))
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27.12.2020 19:10 Ответить
ПРоститут...))
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27.12.2020 19:13 Ответить
Пахнуть краскою, а ті , що в тебе тхнуть, то то не шакалад, не вздумай облизувати .
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27.12.2020 19:13 Ответить
Pecunia non olet??

😷
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27.12.2020 19:11 Ответить
А ти все таки нюхав свої фублі?
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27.12.2020 19:15 Ответить
Привет!!
Вас уже выписали?
Уринотерапия помогла??
😁
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27.12.2020 19:21 Ответить
чогось згадалось.

Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6717
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27.12.2020 19:30 Ответить
Шо то ВЫ разбулькались как сельский сортир с дрожжами.

Я не хател Вас абидеть-просто так удачна палучилася...
🤗
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27.12.2020 19:37 Ответить
А патаму шта ви рукажопий гражданін єлєктрык
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27.12.2020 19:39 Ответить
людям, которые зарабатывают, и кормят вас быдло, совершенно похеру, откуда вы сосете, хоть напрямую из бюджета за газ по 1 грн, хоть на субсидиях, а газ по 10,00 ! кормушка для вас одна, мои налоги. сунь рыло в структуру доходов бюджета, там Ахметов, Каломойский, Пинчук и т.д. все вместе дают 7 млрд$ в год, при том что им принадлежит 90% экономики. а малый и средний бизнес 20 млрд$.
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27.12.2020 22:29 Ответить
Карлуш, це до Мене??
Я тільки ЗА , що ВИ запостили..
))
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27.12.2020 22:52 Ответить
стоит добавить, что "путевку в жизнь" на поприще "нафтогаза", великому "менеджеру" и любящему сыну, дали во времена порошенки. парнишка "прижился" и у нынешних!
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27.12.2020 20:03 Ответить
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5519
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27.12.2020 20:26 Ответить
обосрал Володимире Олександровичу! усю ВР назначив этого 3,14дора
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27.12.2020 21:10 Ответить
Присаживайтесь на трон, Ваше величество. Сейчас я подведу туда электричество…
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27.12.2020 18:55 Ответить
ну так и что? цену себе набивает что ли?
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27.12.2020 18:55 Ответить
На справді це добре що йде через т.в.о. Має нагоду показати себе та свої здібності. А зняти т.в.о. набагато легше ніж повноцінного міністра.
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27.12.2020 19:45 Ответить
Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 8568
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27.12.2020 18:56 Ответить
https://youtu.be/VSCD_UYnL1g
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27.12.2020 19:03 Ответить
В лобутенах і на бойовій колісниці ??)))
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27.12.2020 19:12 Ответить
при порошенку такого не було
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27.12.2020 18:56 Ответить
Навіть на полшишєчкі, мля..))
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27.12.2020 18:58 Ответить
насалика
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27.12.2020 19:07 Ответить
зеля не ворует!!это можно применить к каждому президенту до него!!так как они создавали и тот же зеля условия при которых ворует окружение а он только указывает счета(куда ,,трудовые"доходы должны поступить!!)эт и ежу понятно!!чай не первый день и даже год эта система работает!!
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27.12.2020 19:04 Ответить
не ругайтесь,полудевочки...вы ж с одного гэбнявого гнезда
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27.12.2020 19:23 Ответить
странно как то это всё выглядит?? ни куда и никак не хотел однако как увязать вот это:Однако он заявил, что https://censor.net/ru/news/3237947/vitrenko_nameren_povtorno_borotsya_za_mesto_v_kabmine_sereznyh_argumentov_protiv_moego_naznacheniya. Источник: https://censor.net/ru/n3239294 если ты не хотел и не хочеш??зачем тогда ,,напрягать" себя и бороться??сорри!!не досмотрел!!,,побороться за кресло" эт разумеется всё ставит на свои места!!(кресло эт святое для этих упырей безликих)
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27.12.2020 18:59 Ответить
"...но я был там,где мог больше бабла хапонуть "
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27.12.2020 18:59 Ответить
Дивні люди- українці. Його мамка Україну знищувала (до речі, разом з мегапатріотом дімою корчинським проти НАТО виступали) а синок її - міністр. Його теба на помийку викинути , а воно керує. І кожен перший герой, патріот , як зараз так і в минулому, такі самі , або гірші. Виникають думки, про тотальну розумову неповноцінність.
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27.12.2020 19:01 Ответить
А Україну таки знищувала , це правда . Чим тільки був підрив якоїсь гранати під час виборчої кампанії . Совкодрочерська пі..расня зразу за неї і проголосувала .
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27.12.2020 19:33 Ответить
номєнклатура іде од кормухі тільки впєрьод ногамі - конотопська мамаша збрехати не дасть

Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталия Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко способен успешно руководить правительством. Также она считает, что для восстановления украинской экономики нужно объединиться с Россией, бывшими республиками СССР и странами соцлагеря.
Ролик с заявлением Наталья Витренко опубликовала на своем канале в YouTube.
В начале обращения она сказала, что взгляды ее и сына на политику и экономику расходятся. Но есть общие принципы оценки в "судьбоносный для страны момент" пригодности человека на пост министра энергетики - по профессиональным качествам. По мнению Витренко, такой оценки не было и близко при рассмотрении кандидатуры Юрия на эту должность. Между тем профессионализм сына пригодится Украине."Я глубоко убеждена, что знания, профессионализм и высокая ответственность за порученное дело моего сына, Юрия Юрьевича Витренко, пригодятся нашей стране и он будет успешным то ли министром энергетики, то ли премьер-министром правительства Украины", - уверена Витренко.
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27.12.2020 19:01 Ответить
ДействуйТЕ, президент! Скажите Баканову «за этого черта», даже двух. Нужно будет выписать обвинение, поможем!
Там витренко с кобелевым заикаются что-то о выплате им необоснованных премий через суд?

Президент, ловите рецепт, как не только не заплатить, но и забрать у них всё, что они «наработали» на газе.

Плановый темп наращивания газодобычи для «Укргазодобычи» «Нефтегаза» на 2019 год составлял 17,5 %. Эти два проходимца, которые управляют группой «Нефтегаза» и ответственны за результаты его работы, провалили газодобычу, уменьшив ее почти на 6% - с 15,5 до 14,6 млрд кубометров. Ещё раз: не просто не увеличили, но и обвалили газодобычу.

У меня нет сомнений, что это умышленная диверсия по подрыву государственной газодобывающей отрасли в угоду частных монополий.

Общее отставание от плановых показателей - 3,7 млрд кубометров, или, если по 5 грн для этих засранцев оценить куб газа, - 18,5 млрд грн! Именно столько прибыли не получила Украина из-за вредительства. В уголовном праве есть понятие - неполученная прибыль. Это - чистый классический состав преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины. Здесь и конфискация всего, и арест, и тюремный срок. Какие уж тут премии? Сами откажутся.

ДействуйТЕ, президент! Скажите Баканову «за этого черта», даже двух. Нужно будет выписать обвинение, поможем.

Максим Гольдарб
))
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27.12.2020 19:03 Ответить
Ви це до себе звернулися чи до порооожнього місця?!!! Співчуваю, юнацький максималізм, він такий!!!
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27.12.2020 23:28 Ответить
Точняк, не до Вас "нульовочко"!!
Ви - ніхто-нуль..
🤑
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27.12.2020 23:35 Ответить
Юрко, це ти тут брешеш, чи твоя рідня, кацапська?!!
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28.12.2020 01:19 Ответить
Ви в якому столітті живете, наївний наш? Звертатися треба до НАРОДУ із закликами , а не до бариг, ворюжних.
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28.12.2020 01:24 Ответить
поступали ко мне с 2015 года, - Витренко/ Но он дождался Коломойского и дівчиною незайманою ему отдался.
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27.12.2020 19:03 Ответить
У нас предложения стать министром поступают только ворам со стажем, на которых есть компромат. Обычно эти коррупционеры от предложения не отказываются, потому что и у них есть желание зарыть накраденнуе в ту кучу официальных денег, которые они будут получать на этой работе. Правда Коболев и Витренко и в Нафтогазе получали по 10 млн дол. в год. Но для большинства министров 300 000 гривен в месяц это уже первые легальные деньги.
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27.12.2020 19:06 Ответить
да пздц - сам себя не похвалишь... такой ценный кадр этот Ветренко и еще ***** не сидит...
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27.12.2020 19:06 Ответить
Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко
Дайте мне женщину -- синюю, синюю. Я проведу по ней белую линию!

...чёй-то родное Динамо вспомянулось...*)
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27.12.2020 19:10 Ответить
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4467
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27.12.2020 19:15 Ответить
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 742
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27.12.2020 19:33 Ответить
Тут уже и не знаю, что сказать, словно слушаешь ейную мамулю.Упоротый сынок.
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27.12.2020 19:22 Ответить
а мне нет
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27.12.2020 19:25 Ответить
Энергетикой может управлять любой дурак...
Сельским хозяйством может управлять любой дурак...
В футбол может играть любой дурак...
Президентом...
Только на самосвал надо учиться!
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27.12.2020 19:28 Ответить
Вы еще не забыли, как правление «Нафтогаза Украины» получило 45,6 млн. долл. США премии за выигрыш суда у «Газпрома» по транзиту газа. Правда, российских денег Украина так до сих пор и не получила, зато Андрюша Коболев еще в прошлом году всю свою премию в размере 207 млн. грн. ($7,9 млн.) отправил маме в Америку.
Ну, а Юра Витренко тогда получил в качестве премии 158 млн. грн. ($6 млн.). И вот этот дуэт «гениев» вчера сообщил, что в ноябре «Нафтогаз» предъявит «Газпрому» исковые требования на сумму 11 млрд. долл. США как компенсацию за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Куда идем, чего ждать?
https://uainfo.org/blognews/1571471635-kobolev-i-vitrenko-nashli-povod-snova-vypisat-sebe-po-neskolko.html
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27.12.2020 19:32 Ответить
Все. Приехали.
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27.12.2020 19:34 Ответить
В сети нашлось ВИДЕО с гарантоидом Порошенко, где он обещал снизить цены на газ - БРЕХЛО!
такое заявление он сделал год назад.

Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".

В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.

"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.

Видео: facebook.com/gibridpolit
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27.12.2020 19:45 Ответить
Бакс, вихідні вам додали енергії, невгамовний ви сьогодні. Чи тема енергетично близька
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27.12.2020 19:56 Ответить
А чого Вас таки так бентежить??
Вже 10 років в цьому болоті..
Мусили б звикнути нарешті вже...))
Чи іммунітет "заробити"...))
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27.12.2020 20:30 Ответить
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 625
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27.12.2020 21:13 Ответить
КозаНостра курит бамбук и сопльоныши в памперсах..))
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27.12.2020 21:19 Ответить
Николаевводоканал поздравляет всех с Новым Годом и дарит +25% к стоимости. Благодаря этому мы попадаем в ТОП городов с самой высокой ценой за воду в Украине. Теперь нам нужно будет платить 32,29 за водоснабжение и водоотвод.
К поздравлениям присоединился и "Нафтогаз" подняв цену на 14%.
Нас сделали разом!
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27.12.2020 20:00 Ответить
И врет как сивый мерин!
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27.12.2020 20:01 Ответить
мал клоп, да вонюч
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27.12.2020 20:21 Ответить
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4428
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27.12.2020 21:08 Ответить
неспособность писать комменты не оправдание для перепечаток под своим именем чужих работ. Не воруй!
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27.12.2020 23:02 Ответить
Уникальный чел! Постоянно в спросе. Мамка Витренко - ротатая социалистка - такого уникума на свет народила! Я думаю, что подобные предложения что-либо «возглавить» в этом недоразвитом государстве этому ребёнку поступали когда он ещё в ясли ходил.
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27.12.2020 23:08 Ответить
Політика в перекладі означає мистецтво брехні. Ці про...титутки разом з журнаш...юхами вішають локшину на вуха кожну хвилину, бо за цю мить крадуть величезні бабоси з карман своїх громадян. В нашій країні їх треба безбожно ****...ти, можливо, щодня. Іншого шляху немає...Чи варто ще чекати гіршого клована?!!
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27.12.2020 23:18 Ответить
 
 