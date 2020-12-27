Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко

Новоназначенный врио министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что нынешнюю должность ему предлагали с 2015 года.

Об этом он сообщил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.



"Разговоры и предложения возглавить Министерство энергетики звучали с 2015 года, после того как я себя зарекомендовал и показал результат в "Нафтогазе". В частности, когда мы интегрировали украинский рынок газа в европейский, решили проблему с обеспечением Украины импортированным газом, после того как Россия прервала поставки газа. Также решили кризисные явления на рынке газа, когда не было денег, а дефицит "Нафтогаза" был $8 млрд. Мы это сделали в очень ограниченный период. После этого власти начали предлагать политические должности", – рассказал он.



По словам врио министра, у него только недавно "появилось больше возможностей смотреть на какие-то политические должности".



"Если честно, в мои персональные планы не входило заниматься политикой. Я бы хотел скорее, чтобы другие люди занимали такие политические должности и решали проблемы страны, которых, к сожалению, очень много. Но действующая власть говорила, что действительно сейчас важно, чтобы я присоединился и помог на определенных участках. С другой стороны, я видел, что проблемы не решаются, а накапливаются. Тогда я более серьезно отнесся к этим предложениям и согласился занять эту должность", – объяснил Витренко.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Кабинет Министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

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