Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко

Новопризначений т.в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко заявив, що нинішню посаду йому пропонували з 2015 року.

Про це він повідомив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Розмови і пропозиції очолити Міністерство енергетики лунали з 2015 року, після того, як я себе зарекомендував і показав результат у "Нафтогазі". Зокрема, коли ми інтегрували український ринок газу в європейський, розв'язали проблему із забезпеченням України імпортованим газом після того, як Росія перервала поставки газу. Також розв'язали кризові явища на ринку газу, коли не було грошей, а дефіцит "Нафтогазу" становив 8 мільярдів доларів. Ми це зробили в дуже обмежений період. Після цього влада почала пропонувати політичні посади", - розповів він.

За словами т.в.о. міністра, у нього тільки недавно "з'явилося більше можливостей дивитися на якісь політичні посади".

"Якщо чесно, в мої персональні плани не входило займатися політикою. Я хотів би швидше, щоб інші люди обіймали такі політичні посади і розв'язували проблеми країни, яких, на жаль, дуже багато. Але чинна влада казала, що дійсно зараз важливо, щоб я приєднався і допоміг на певних ділянках. З іншого боку, я бачив, що проблеми не вирішуються, а накопичуються. Тоді я серйозніше поставився до цих пропозицій і погодився обійняти цю посаду", - пояснив Вітренко.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Кабінет Міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

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