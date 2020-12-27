Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Новопризначений т.в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко заявив, що нинішню посаду йому пропонували з 2015 року.
Про це він повідомив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
"Розмови і пропозиції очолити Міністерство енергетики лунали з 2015 року, після того, як я себе зарекомендував і показав результат у "Нафтогазі". Зокрема, коли ми інтегрували український ринок газу в європейський, розв'язали проблему із забезпеченням України імпортованим газом після того, як Росія перервала поставки газу. Також розв'язали кризові явища на ринку газу, коли не було грошей, а дефіцит "Нафтогазу" становив 8 мільярдів доларів. Ми це зробили в дуже обмежений період. Після цього влада почала пропонувати політичні посади", - розповів він.
За словами т.в.о. міністра, у нього тільки недавно "з'явилося більше можливостей дивитися на якісь політичні посади".
"Якщо чесно, в мої персональні плани не входило займатися політикою. Я хотів би швидше, щоб інші люди обіймали такі політичні посади і розв'язували проблеми країни, яких, на жаль, дуже багато. Але чинна влада казала, що дійсно зараз важливо, щоб я приєднався і допоміг на певних ділянках. З іншого боку, я бачив, що проблеми не вирішуються, а накопичуються. Тоді я серйозніше поставився до цих пропозицій і погодився обійняти цю посаду", - пояснив Вітренко.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Кабінет Міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.
Будь ласка, зачекайте...
Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__5 ч
Треба віддати належне Володимиру Олександровичу Зеленському і чесно визнати що він таки великий український реформатор
Ще ніхто до нього не піднімав ціну на газ в 2 рази за повного мовчання ЗМІ, йулі, ригів і самого народонаселення
Дякуємо за реформи, Володимире Олександровичу!
P.S. Сьогодні знімав кошти в банкоматі, видав новесенькі купюри по 1000 гривень . Видно сцикуняра включив таки станок.
😷
Я не хател Вас абидеть-просто так удачна палучилася...
🤗
Я тільки ЗА , що ВИ запостили..
))
Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталия Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко способен успешно руководить правительством. Также она считает, что для восстановления украинской экономики нужно объединиться с Россией, бывшими республиками СССР и странами соцлагеря.
Ролик с заявлением Наталья Витренко опубликовала на своем канале в YouTube.
В начале обращения она сказала, что взгляды ее и сына на политику и экономику расходятся. Но есть общие принципы оценки в "судьбоносный для страны момент" пригодности человека на пост министра энергетики - по профессиональным качествам. По мнению Витренко, такой оценки не было и близко при рассмотрении кандидатуры Юрия на эту должность. Между тем профессионализм сына пригодится Украине."Я глубоко убеждена, что знания, профессионализм и высокая ответственность за порученное дело моего сына, Юрия Юрьевича Витренко, пригодятся нашей стране и он будет успешным то ли министром энергетики, то ли премьер-министром правительства Украины", - уверена Витренко.
Там витренко с кобелевым заикаются что-то о выплате им необоснованных премий через суд?
Президент, ловите рецепт, как не только не заплатить, но и забрать у них всё, что они «наработали» на газе.
Плановый темп наращивания газодобычи для «Укргазодобычи» «Нефтегаза» на 2019 год составлял 17,5 %. Эти два проходимца, которые управляют группой «Нефтегаза» и ответственны за результаты его работы, провалили газодобычу, уменьшив ее почти на 6% - с 15,5 до 14,6 млрд кубометров. Ещё раз: не просто не увеличили, но и обвалили газодобычу.
У меня нет сомнений, что это умышленная диверсия по подрыву государственной газодобывающей отрасли в угоду частных монополий.
Общее отставание от плановых показателей - 3,7 млрд кубометров, или, если по 5 грн для этих засранцев оценить куб газа, - 18,5 млрд грн! Именно столько прибыли не получила Украина из-за вредительства. В уголовном праве есть понятие - неполученная прибыль. Это - чистый классический состав преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины. Здесь и конфискация всего, и арест, и тюремный срок. Какие уж тут премии? Сами откажутся.
ДействуйТЕ, президент! Скажите Баканову «за этого черта», даже двух. Нужно будет выписать обвинение, поможем.
Максим Гольдарб
))
Ви - ніхто-нуль..
🤑
Дайте мне женщину -- синюю, синюю. Я проведу по ней белую линию!
...чёй-то родное Динамо вспомянулось...*)
Сельским хозяйством может управлять любой дурак...
В футбол может играть любой дурак...
Президентом...
Только на самосвал надо учиться!
Ну, а Юра Витренко тогда получил в качестве премии 158 млн. грн. ($6 млн.). И вот этот дуэт «гениев» вчера сообщил, что в ноябре «Нафтогаз» предъявит «Газпрому» исковые требования на сумму 11 млрд. долл. США как компенсацию за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Куда идем, чего ждать?
https://uainfo.org/blognews/1571471635-kobolev-i-vitrenko-nashli-povod-snova-vypisat-sebe-po-neskolko.html
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
Вже 10 років в цьому болоті..
Мусили б звикнути нарешті вже...))
Чи іммунітет "заробити"...))
К поздравлениям присоединился и "Нафтогаз" подняв цену на 14%.
Нас сделали разом!