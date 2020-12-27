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Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко

Новопризначений т.в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко заявив, що нинішню посаду йому пропонували з 2015 року.

Про це він повідомив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Розмови і пропозиції очолити Міністерство енергетики лунали з 2015 року, після того, як я себе зарекомендував і показав результат у "Нафтогазі". Зокрема, коли ми інтегрували український ринок газу в європейський, розв'язали проблему із забезпеченням України імпортованим газом після того, як Росія перервала поставки газу. Також розв'язали кризові явища на ринку газу, коли не було грошей, а дефіцит "Нафтогазу" становив 8 мільярдів доларів. Ми це зробили в дуже обмежений період. Після цього влада почала пропонувати політичні посади", - розповів він.

За словами т.в.о. міністра, у нього тільки недавно "з'явилося більше можливостей дивитися на якісь політичні посади".

"Якщо чесно, в мої персональні плани не входило займатися політикою. Я хотів би швидше, щоб інші люди обіймали такі політичні посади і розв'язували проблеми країни, яких, на жаль, дуже багато. Але чинна влада казала, що дійсно зараз важливо, щоб я приєднався і допоміг на певних ділянках. З іншого боку, я бачив, що проблеми не вирішуються, а накопичуються. Тоді я серйозніше поставився до цих пропозицій і погодився обійняти цю посаду", - пояснив Вітренко.

Читайте також: Вітренко поскаржився на відсутність повноважень через статус "в.о.": Не можу підписати накази - це ненормально

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Кабінет Міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

Читайте також: Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов
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Топ коментарі
+16
При сцикуну долар буде по 8, і доставка буде 30. Пакращення тебе очікує.

P.S. Сьогодні знімав кошти в банкоматі, видав новесенькі купюри по 1000 гривень . Видно сцикуняра включив таки станок. Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 9109
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27.12.2020 19:02
+14


Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__5 ч

Треба віддати належне Володимиру Олександровичу Зеленському і чесно визнати що він таки великий український реформатор
Ще ніхто до нього не піднімав ціну на газ в 2 рази за повного мовчання ЗМІ, йулі, ригів і самого народонаселення
Дякуємо за реформи, Володимире Олександровичу!
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27.12.2020 18:52
+12
Четама, кондитер в 10 раз и доляр до 28..))
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27.12.2020 18:57
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Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__5 ч

Треба віддати належне Володимиру Олександровичу Зеленському і чесно визнати що він таки великий український реформатор
Ще ніхто до нього не піднімав ціну на газ в 2 рази за повного мовчання ЗМІ, йулі, ригів і самого народонаселення
Дякуємо за реформи, Володимире Олександровичу!
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27.12.2020 18:52 Відповісти
Четама, кондитер в 10 раз и доляр до 28..))
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27.12.2020 18:57 Відповісти
При сцикуну долар буде по 8, і доставка буде 30. Пакращення тебе очікує.

P.S. Сьогодні знімав кошти в банкоматі, видав новесенькі купюри по 1000 гривень . Видно сцикуняра включив таки станок. Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 9109
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27.12.2020 19:02 Відповісти
коментар відмічено як спам
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27.12.2020 19:07 Відповісти
Ти ба,Вітренко під порохобота косить !!)))
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27.12.2020 19:10 Відповісти
коментар відмічено як спам
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27.12.2020 19:13 Відповісти
Пахнуть краскою, а ті , що в тебе тхнуть, то то не шакалад, не вздумай облизувати Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 66.
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27.12.2020 19:13 Відповісти
Pecunia non olet??

😷
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27.12.2020 19:11 Відповісти
А ти все таки нюхав свої фублі? Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1679
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27.12.2020 19:15 Відповісти
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27.12.2020 19:21 Відповісти
чогось згадалось. Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2004

Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6717
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27.12.2020 19:30 Відповісти
Шо то ВЫ разбулькались как сельский сортир с дрожжами.

Я не хател Вас абидеть-просто так удачна палучилася...
🤗
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27.12.2020 19:37 Відповісти
А патаму шта ви рукажопий гражданін єлєктрык Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3673
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27.12.2020 19:39 Відповісти
людям, которые зарабатывают, и кормят вас быдло, совершенно похеру, откуда вы сосете, хоть напрямую из бюджета за газ по 1 грн, хоть на субсидиях, а газ по 10,00 ! кормушка для вас одна, мои налоги. сунь рыло в структуру доходов бюджета, там Ахметов, Каломойский, Пинчук и т.д. все вместе дают 7 млрд$ в год, при том что им принадлежит 90% экономики. а малый и средний бизнес 20 млрд$.
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27.12.2020 22:29 Відповісти
Карлуш, це до Мене??
Я тільки ЗА , що ВИ запостили..
))
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27.12.2020 22:52 Відповісти
стоит добавить, что "путевку в жизнь" на поприще "нафтогаза", великому "менеджеру" и любящему сыну, дали во времена порошенки. парнишка "прижился" и у нынешних!
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27.12.2020 20:03 Відповісти
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5519
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27.12.2020 20:26 Відповісти
обосрал Володимире Олександровичу! усю ВР назначив этого 3,14дора
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27.12.2020 21:10 Відповісти
Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 1614Присаживайтесь на трон, Ваше величество. Сейчас я подведу туда электричество…
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27.12.2020 18:55 Відповісти
ну так и что? цену себе набивает что ли? Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 388
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27.12.2020 18:55 Відповісти
На справді це добре що йде через т.в.о. Має нагоду показати себе та свої здібності. А зняти т.в.о. набагато легше ніж повноцінного міністра.
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27.12.2020 19:45 Відповісти
Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 8568
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27.12.2020 18:56 Відповісти
https://youtu.be/VSCD_UYnL1g
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27.12.2020 19:03 Відповісти
В лобутенах і на бойовій колісниці ??)))
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27.12.2020 19:12 Відповісти
при порошенку такого не було
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27.12.2020 18:56 Відповісти
Навіть на полшишєчкі, мля..))
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27.12.2020 18:58 Відповісти
насалика
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27.12.2020 19:07 Відповісти
зеля не ворует!!это можно применить к каждому президенту до него!!так как они создавали и тот же зеля условия при которых ворует окружение а он только указывает счета(куда ,,трудовые"доходы должны поступить!!)эт и ежу понятно!!чай не первый день и даже год эта система работает!! Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 8442 Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 9917
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27.12.2020 19:04 Відповісти
не ругайтесь,полудевочки...вы ж с одного гэбнявого гнезда Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7941
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27.12.2020 19:23 Відповісти
странно как то это всё выглядит?? Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 9574 ни куда и никак не хотел однако как увязать вот это:Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине. Источник: https://censor.net/ru/n3239294 если ты не хотел и не хочеш??зачем тогда ,,напрягать" себя и бороться??сорри!!не досмотрел!!,,побороться за кресло" эт разумеется всё ставит на свои места!!(кресло эт святое для этих упырей безликих) Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 1332 Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 9738
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27.12.2020 18:59 Відповісти
"...но я был там,где мог больше бабла хапонуть "
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27.12.2020 18:59 Відповісти
Дивні люди- українці. Його мамка Україну знищувала (до речі, разом з мегапатріотом дімою корчинським проти НАТО виступали) а синок її - міністр. Його теба на помийку викинути , а воно керує. І кожен перший герой, патріот , як зараз так і в минулому, такі самі , або гірші. Виникають думки, про тотальну розумову неповноцінність.
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27.12.2020 19:01 Відповісти
А Україну таки знищувала , це правда . Чим тільки був підрив якоїсь гранати під час виборчої кампанії . Совкодрочерська пі..расня зразу за неї і проголосувала .
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27.12.2020 19:33 Відповісти
номєнклатура іде од кормухі тільки впєрьод ногамі - конотопська мамаша збрехати не дасть

Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталия Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко способен успешно руководить правительством. Также она считает, что для восстановления украинской экономики нужно объединиться с Россией, бывшими республиками СССР и странами соцлагеря.
Ролик с заявлением Наталья Витренко опубликовала на своем канале в YouTube.
В начале обращения она сказала, что взгляды ее и сына на политику и экономику расходятся. Но есть общие принципы оценки в "судьбоносный для страны момент" пригодности человека на пост министра энергетики - по профессиональным качествам. По мнению Витренко, такой оценки не было и близко при рассмотрении кандидатуры Юрия на эту должность. Между тем профессионализм сына пригодится Украине."Я глубоко убеждена, что знания, профессионализм и высокая ответственность за порученное дело моего сына, Юрия Юрьевича Витренко, пригодятся нашей стране и он будет успешным то ли министром энергетики, то ли премьер-министром правительства Украины", - уверена Витренко.
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27.12.2020 19:01 Відповісти
ДействуйТЕ, президент! Скажите Баканову «за этого черта», даже двух. Нужно будет выписать обвинение, поможем!
Там витренко с кобелевым заикаются что-то о выплате им необоснованных премий через суд?

Президент, ловите рецепт, как не только не заплатить, но и забрать у них всё, что они «наработали» на газе.

Плановый темп наращивания газодобычи для «Укргазодобычи» «Нефтегаза» на 2019 год составлял 17,5 %. Эти два проходимца, которые управляют группой «Нефтегаза» и ответственны за результаты его работы, провалили газодобычу, уменьшив ее почти на 6% - с 15,5 до 14,6 млрд кубометров. Ещё раз: не просто не увеличили, но и обвалили газодобычу.

У меня нет сомнений, что это умышленная диверсия по подрыву государственной газодобывающей отрасли в угоду частных монополий.

Общее отставание от плановых показателей - 3,7 млрд кубометров, или, если по 5 грн для этих засранцев оценить куб газа, - 18,5 млрд грн! Именно столько прибыли не получила Украина из-за вредительства. В уголовном праве есть понятие - неполученная прибыль. Это - чистый классический состав преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины. Здесь и конфискация всего, и арест, и тюремный срок. Какие уж тут премии? Сами откажутся.

ДействуйТЕ, президент! Скажите Баканову «за этого черта», даже двух. Нужно будет выписать обвинение, поможем.

Максим Гольдарб
))
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27.12.2020 19:03 Відповісти
Ви це до себе звернулися чи до порооожнього місця?!!! Співчуваю, юнацький максималізм, він такий!!!
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27.12.2020 23:28 Відповісти
Точняк, не до Вас "нульовочко"!!
Ви - ніхто-нуль..
🤑
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27.12.2020 23:35 Відповісти
Юрко, це ти тут брешеш, чи твоя рідня, кацапська?!!
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28.12.2020 01:19 Відповісти
Ви в якому столітті живете, наївний наш? Звертатися треба до НАРОДУ із закликами , а не до бариг, ворюжних.
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28.12.2020 01:24 Відповісти
поступали ко мне с 2015 года, - Витренко/ Но он дождался Коломойского и дівчиною незайманою ему отдался.
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27.12.2020 19:03 Відповісти
У нас предложения стать министром поступают только ворам со стажем, на которых есть компромат. Обычно эти коррупционеры от предложения не отказываются, потому что и у них есть желание зарыть накраденнуе в ту кучу официальных денег, которые они будут получать на этой работе. Правда Коболев и Витренко и в Нафтогазе получали по 10 млн дол. в год. Но для большинства министров 300 000 гривен в месяц это уже первые легальные деньги.
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27.12.2020 19:06 Відповісти
да пздц - сам себя не похвалишь... такой ценный кадр этот Ветренко и еще ***** не сидит... Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 7263
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27.12.2020 19:06 Відповісти
Предложения возглавить Министерство энергетики поступали ко мне с 2015 года, - Витренко
Дайте мне женщину -- синюю, синюю. Я проведу по ней белую линию!

...чёй-то родное Динамо вспомянулось...*)
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27.12.2020 19:10 Відповісти
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4467
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27.12.2020 19:15 Відповісти
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 742
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27.12.2020 19:33 Відповісти
Тут уже и не знаю, что сказать, словно слушаешь ейную мамулю.Упоротый сынок.
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27.12.2020 19:22 Відповісти
а мне нет
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27.12.2020 19:25 Відповісти
Энергетикой может управлять любой дурак...
Сельским хозяйством может управлять любой дурак...
В футбол может играть любой дурак...
Президентом...
Только на самосвал надо учиться!
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27.12.2020 19:28 Відповісти
Вы еще не забыли, как правление «Нафтогаза Украины» получило 45,6 млн. долл. США премии за выигрыш суда у «Газпрома» по транзиту газа. Правда, российских денег Украина так до сих пор и не получила, зато Андрюша Коболев еще в прошлом году всю свою премию в размере 207 млн. грн. ($7,9 млн.) отправил маме в Америку.
Ну, а Юра Витренко тогда получил в качестве премии 158 млн. грн. ($6 млн.). И вот этот дуэт «гениев» вчера сообщил, что в ноябре «Нафтогаз» предъявит «Газпрому» исковые требования на сумму 11 млрд. долл. США как компенсацию за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Куда идем, чего ждать?
https://uainfo.org/blognews/1571471635-kobolev-i-vitrenko-nashli-povod-snova-vypisat-sebe-po-neskolko.html
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27.12.2020 19:32 Відповісти
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2534 Все. Приехали.
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27.12.2020 19:34 Відповісти
В сети нашлось ВИДЕО с гарантоидом Порошенко, где он обещал снизить цены на газ - БРЕХЛО!
такое заявление он сделал год назад.

Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".

В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.

"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.

Видео: facebook.com/gibridpolit
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27.12.2020 19:45 Відповісти
Бакс, вихідні вам додали енергії, невгамовний ви сьогодні. Чи тема енергетично близька
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27.12.2020 19:56 Відповісти
А чого Вас таки так бентежить??
Вже 10 років в цьому болоті..
Мусили б звикнути нарешті вже...))
Чи іммунітет "заробити"...))
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27.12.2020 20:30 Відповісти
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 625 Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2641
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27.12.2020 21:13 Відповісти
КозаНостра курит бамбук и сопльоныши в памперсах..))
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27.12.2020 21:19 Відповісти
Николаевводоканал поздравляет всех с Новым Годом и дарит +25% к стоимости. Благодаря этому мы попадаем в ТОП городов с самой высокой ценой за воду в Украине. Теперь нам нужно будет платить 32,29 за водоснабжение и водоотвод.
К поздравлениям присоединился и "Нафтогаз" подняв цену на 14%.
Нас сделали разом!
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27.12.2020 20:00 Відповісти
И врет как сивый мерин!
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27.12.2020 20:01 Відповісти
мал клоп, да вонюч Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7181
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27.12.2020 20:21 Відповісти
Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4428 Пропозиції очолити Міністерство енергетики надходили мені з 2015 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2213
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27.12.2020 21:08 Відповісти
неспособность писать комменты не оправдание для перепечаток под своим именем чужих работ. Не воруй!
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27.12.2020 23:02 Відповісти
Уникальный чел! Постоянно в спросе. Мамка Витренко - ротатая социалистка - такого уникума на свет народила! Я думаю, что подобные предложения что-либо «возглавить» в этом недоразвитом государстве этому ребёнку поступали когда он ещё в ясли ходил.
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27.12.2020 23:08 Відповісти
Політика в перекладі означає мистецтво брехні. Ці про...титутки разом з журнаш...юхами вішають локшину на вуха кожну хвилину, бо за цю мить крадуть величезні бабоси з карман своїх громадян. В нашій країні їх треба безбожно ****...ти, можливо, щодня. Іншого шляху немає...Чи варто ще чекати гіршого клована?!!
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27.12.2020 23:18 Відповісти
 
 