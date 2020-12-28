В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ

Утро понедельника 28 декабря Харьковского горсовета началось с внезапного визита сотрудников Управления СБУ в Харьковской области. Официальной целью визита является проведения проверки соблюдения режима секретности в Харьковском городском совете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает KHARKIV.Today

Такие проверки проводятся в различных государственных органах, предприятиях и организациях. Но, по информации источника издания, эта проверка в горсовете вызвана другими причинами.

После местных выборов в Харькове определенная группа лиц фактически получила полномочия Харьковского городского головы без участия в выборах 25 октября. Сейчас они фактически монополизировали принятие любых решений в городе - кадровых или финансовых. Именно поэтому, по нашим данным, Служба безопасности планирует не допустить узурпацию власти в Харькове и возможную дестабилизацию общественно-политической и криминогенной ситуации в регионе.

Если будут обнаружены нарушения режима секретности в деятельности отдельных руководителей Харьковского городского совета, Служба безопасности может аннулировать этим лицам допуск к государственной тайне. Это автоматически приводит к невозможности выполнения этими руководителями своих служебных обязанностей и в дальнейшем - к увольнению или переводу на другие должности.

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Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

"По состоянию на время проведения сессии нового регламента Харьковского городского совета еще не принимался. Поэтому совет руководствуется предыдущим регламентом. На первой сессии председательствует новоизбранный городской голова. Однако сейчас харьковский городской голова Кернес Геннадий Адольфович не принимает участия в связи с нахождением на лечении в клинике "Шарите", что является уважительной причиной и подтверждается отправленной на электронную почту городского совета, заверенную электронной подписью от 8 декабря 2020 года. Кроме того, Кернес Геннадий Адольфович прислал на электронную почту Харьковского городского совета электронный документ с предложенной кандидатурой на должность секретаря Харьковского городского совета", — сказала глава городской избирательной комиссии Ольга Мозговая.

Но проверить информацию, действительно ли Кернес подавал эту кандидатуру, не представляется возможным.

После смерти мэра о закону в городе должны назначить внеочередные выборы. Но в сети "Опора" считают, что с выборами в Харькове могут затягивать.