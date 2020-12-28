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В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ

В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ

Утро понедельника 28 декабря Харьковского горсовета началось с внезапного визита сотрудников Управления СБУ в Харьковской области. Официальной целью визита является проведения проверки соблюдения режима секретности в Харьковском городском совете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает KHARKIV.Today

Такие проверки проводятся в различных государственных органах, предприятиях и организациях. Но, по информации источника издания, эта проверка в горсовете вызвана другими причинами.

После местных выборов в Харькове определенная группа лиц фактически получила полномочия Харьковского городского головы без участия в выборах 25 октября. Сейчас они фактически монополизировали принятие любых решений в городе - кадровых или финансовых. Именно поэтому, по нашим данным, Служба безопасности планирует не допустить узурпацию власти в Харькове и возможную дестабилизацию общественно-политической и криминогенной ситуации в регионе.

Если будут обнаружены нарушения режима секретности в деятельности отдельных руководителей Харьковского городского совета, Служба безопасности может аннулировать этим лицам допуск к государственной тайне. Это автоматически приводит к невозможности выполнения этими руководителями своих служебных обязанностей и в дальнейшем - к увольнению или переводу на другие должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я и команда мэра будем продолжать дело Кернеса, - Терехов

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

"По состоянию на время проведения сессии нового регламента Харьковского городского совета еще не принимался. Поэтому совет руководствуется предыдущим регламентом. На первой сессии председательствует новоизбранный городской голова. Однако сейчас харьковский городской голова Кернес Геннадий Адольфович не принимает участия в связи с нахождением на лечении в клинике "Шарите", что является уважительной причиной и подтверждается отправленной на электронную почту городского совета, заверенную электронной подписью от 8 декабря 2020 года. Кроме того, Кернес Геннадий Адольфович прислал на электронную почту Харьковского городского совета электронный документ с предложенной кандидатурой на должность секретаря Харьковского городского совета", — сказала глава городской избирательной комиссии Ольга Мозговая.

Но проверить информацию, действительно ли Кернес подавал эту кандидатуру, не представляется возможным.

После смерти мэра о закону в городе должны назначить внеочередные выборы. Но в сети "Опора" считают, что с выборами в Харькове могут затягивать.

горсовет (667) Кернес Геннадий (1286) проверка (819) СБУ (19939) Харьков (7521)


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Топ комментарии
+9
пахан подох, кодла усиленно и ускоренно пилит бабло.
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28.12.2020 14:30
+8
Тю,тоже мне повод.Я уж грешным делом подумал что гробницу Кернеса Гепанхамона первого разворовали.
В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ - Цензор.НЕТ 175
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28.12.2020 14:35
+6
После местных выборов в Харькове определенная группа лиц фактически получила полномочия Харьковского городского головы без участия в выборах 25 октября. Сейчас они фактически монополизировали принятие любых решений в городе - кадровых или финансовых. Именно поэтому, по нашим данным, Служба безопасности планирует не допустить узурпацию власти в Харькове и возможную дестабилизацию общественно-политической и криминогенной ситуации в регионе.Источник: https://censor.net/ru/n3239418»

В 2014 там добре справились Аваков, Полторак, і вінницький спецназ.
А от шо буде зараз...
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28.12.2020 14:34
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В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ - Цензор.НЕТ 4876
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28.12.2020 14:30 Ответить
пахан подох, кодла усиленно и ускоренно пилит бабло.
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28.12.2020 14:30 Ответить
В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ - Цензор.НЕТ 8260
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28.12.2020 14:32 Ответить
Цензор лови два лётчика пролетели путь в виде разных фигур
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28.12.2020 14:33 Ответить
************. Ещё и 9 дней не прошло,как...😆
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28.12.2020 14:33 Ответить
После местных выборов в Харькове определенная группа лиц фактически получила полномочия Харьковского городского головы без участия в выборах 25 октября. Сейчас они фактически монополизировали принятие любых решений в городе - кадровых или финансовых. Именно поэтому, по нашим данным, Служба безопасности планирует не допустить узурпацию власти в Харькове и возможную дестабилизацию общественно-политической и криминогенной ситуации в регионе.Источник: https://censor.net/ru/n3239418»

В 2014 там добре справились Аваков, Полторак, і вінницький спецназ.
А от шо буде зараз...
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28.12.2020 14:34 Ответить
Тю,тоже мне повод.Я уж грешным делом подумал что гробницу Кернеса Гепанхамона первого разворовали.
В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ - Цензор.НЕТ 175
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28.12.2020 14:35 Ответить
Помнится, состояние кушнарёва тоже размели почти мгновенно... Через год семья на памятник деньги собирала...
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28.12.2020 14:38 Ответить
Какая государственная тайна у мэрии?
Что может быть интересно врагам в хозяйственных делах города.
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28.12.2020 14:56 Ответить
Например то, что само здание горсовета используется в качестве залога по кредитам. Кредиты, конечно, брались в российских банках. Это так, навскидку.
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28.12.2020 15:15 Ответить
Дідівщина в Харкові скінчилася.Тепер будуть дрюкати по-уставу.
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28.12.2020 15:37 Ответить
Интересно. Теперь к ревизорам Авакова присоединились секретчики Баканова. Ищет ревизия, ищет полиция, ищут не могут найти...
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28.12.2020 15:11 Ответить
СБ тоже хочет присоединиться к дележке... Надо уважить товарищей...
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28.12.2020 15:14 Ответить
Красти накрадене. Що ще може бути смачнішим для цих пройдисвітів?!.
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28.12.2020 15:18 Ответить
так в этой мэрии всё в ажуре! Только с секретностью проблемы
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28.12.2020 15:59 Ответить
"Осиное гнездо"?
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28.12.2020 16:52 Ответить
Напевно цікавляться, хто використовував електронний підпис Гепи, під час того, як він був у комі. Це основна державна таємниця
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28.12.2020 17:36 Ответить
Посмотрел е-декларацию Гепы. Откуда официальные десятки миллионов, товарисчи?
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28.12.2020 19:04 Ответить
 
 