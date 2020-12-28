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Новини
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У мерію Харкова прийшли співробітники СБУ: перевіряють дотримання режиму секретності, - ЗМІ

У мерію Харкова прийшли співробітники СБУ: перевіряють дотримання режиму секретності, - ЗМІ

Ранок понеділка 28 грудня у Харківській міськраді почався з раптового візиту співробітників Управління СБУ в Харківській області. Офіційною метою візиту є проведення перевірки дотримання режиму секретності в Харківській міській раді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє KHARKIV.Today

Такі перевірки проводяться в різних державних органах, підприємствах і організаціях. Але, за інформацією джерела видання, ця перевірка в міськраді викликана іншими причинами.

Після місцевих виборів в Харкові певна група осіб фактично отримала повноваження Харківського міського голови без участі у виборах 25 жовтня. Зараз вони фактично монополізували прийняття будь-яких рішень в місті — кадрових чи фінансових. Саме тому, за нашими даними, Служба безпеки планує не допустити узурпацію влади в Харкові і можливу дестабілізацію суспільно-політичної та криміногенної ситуації в регіоні.

Також читайте: Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко

Якщо будуть виявлені порушення режиму секретності в діяльності окремих керівників Харківської міської ради, Служба безпеки може анулювати цим особам допуск до державної таємниці. Це автоматично призводить до неможливості виконання цими керівниками своїх службових обов'язків і в подальшому — до звільнення або переведення на інші посади.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

"Станом на час проведення сесії новий  регламент Харківської міської ради ще не приймався. Тому рада керується попереднім регламентом. На першій сесії головує новообраний міський голова. Однак зараз харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович не бере участі в зв'язку з перебуванням на лікуванні в клініці "Шаріте", що є поважною причиною і підтверджується відправленою на електронну пошту міської ради, завіреною електронним підписом від 8 грудня 2020 року. Крім того, Кернес Геннадій Адольфович надіслав на електронну пошту Харківської міської ради електронний документ із запропонованою кандидатурою на посаду секретаря Харківської міської ради" , - сказала глава міської виборчої комісії Ольга Мозгова.

Але перевірити інформацію, чи дійсно Кернес подавав цю кандидатуру, не видається можливим.

Після смерті мера за законом у місті повинні призначити позачергові вибори. Але в мережі "Опора" вважають, що з виборами в Харкові можуть затягувати.

Автор: 

міськрада (478) Кернес Геннадій (506) перевірка (1236) СБУ (12867) Харків (5637)


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Топ коментарі
+9
пахан подох, кодла усиленно и ускоренно пилит бабло.
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28.12.2020 14:30
+8
Тю,тоже мне повод.Я уж грешным делом подумал что гробницу Кернеса Гепанхамона первого разворовали.
В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ - Цензор.НЕТ 175
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28.12.2020 14:35
+6
После местных выборов в Харькове определенная группа лиц фактически получила полномочия Харьковского городского головы без участия в выборах 25 октября. Сейчас они фактически монополизировали принятие любых решений в городе - кадровых или финансовых. Именно поэтому, по нашим данным, Служба безопасности планирует не допустить узурпацию власти в Харькове и возможную дестабилизацию общественно-политической и криминогенной ситуации в регионе.Источник: https://censor.net/ru/n3239418»

В 2014 там добре справились Аваков, Полторак, і вінницький спецназ.
А от шо буде зараз...
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28.12.2020 14:34
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В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ - Цензор.НЕТ 4876
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28.12.2020 14:30 Відповісти
пахан подох, кодла усиленно и ускоренно пилит бабло.
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28.12.2020 14:30 Відповісти
В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ - Цензор.НЕТ 8260
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28.12.2020 14:32 Відповісти
Цензор лови два лётчика пролетели путь в виде разных фигур
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28.12.2020 14:33 Відповісти
************. Ещё и 9 дней не прошло,как...😆
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28.12.2020 14:33 Відповісти
После местных выборов в Харькове определенная группа лиц фактически получила полномочия Харьковского городского головы без участия в выборах 25 октября. Сейчас они фактически монополизировали принятие любых решений в городе - кадровых или финансовых. Именно поэтому, по нашим данным, Служба безопасности планирует не допустить узурпацию власти в Харькове и возможную дестабилизацию общественно-политической и криминогенной ситуации в регионе.Источник: https://censor.net/ru/n3239418»

В 2014 там добре справились Аваков, Полторак, і вінницький спецназ.
А от шо буде зараз...
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28.12.2020 14:34 Відповісти
Тю,тоже мне повод.Я уж грешным делом подумал что гробницу Кернеса Гепанхамона первого разворовали.
В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ - Цензор.НЕТ 175
показати весь коментар
28.12.2020 14:35 Відповісти
Помнится, состояние кушнарёва тоже размели почти мгновенно... Через год семья на памятник деньги собирала...
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28.12.2020 14:38 Відповісти
Какая государственная тайна у мэрии?
Что может быть интересно врагам в хозяйственных делах города.
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28.12.2020 14:56 Відповісти
Например то, что само здание горсовета используется в качестве залога по кредитам. Кредиты, конечно, брались в российских банках. Это так, навскидку.
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28.12.2020 15:15 Відповісти
Дідівщина в Харкові скінчилася.Тепер будуть дрюкати по-уставу.
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28.12.2020 15:37 Відповісти
Интересно. Теперь к ревизорам Авакова присоединились секретчики Баканова. Ищет ревизия, ищет полиция, ищут не могут найти...
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28.12.2020 15:11 Відповісти
СБ тоже хочет присоединиться к дележке... Надо уважить товарищей...
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28.12.2020 15:14 Відповісти
Красти накрадене. Що ще може бути смачнішим для цих пройдисвітів?!.
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28.12.2020 15:18 Відповісти
так в этой мэрии всё в ажуре! Только с секретностью проблемы
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28.12.2020 15:59 Відповісти
"Осиное гнездо"?
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28.12.2020 16:52 Відповісти
Напевно цікавляться, хто використовував електронний підпис Гепи, під час того, як він був у комі. Це основна державна таємниця
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28.12.2020 17:36 Відповісти
Посмотрел е-декларацию Гепы. Откуда официальные десятки миллионов, товарисчи?
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28.12.2020 19:04 Відповісти
 
 