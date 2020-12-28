У мерію Харкова прийшли співробітники СБУ: перевіряють дотримання режиму секретності, - ЗМІ

Ранок понеділка 28 грудня у Харківській міськраді почався з раптового візиту співробітників Управління СБУ в Харківській області. Офіційною метою візиту є проведення перевірки дотримання режиму секретності в Харківській міській раді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє KHARKIV.Today

Такі перевірки проводяться в різних державних органах, підприємствах і організаціях. Але, за інформацією джерела видання, ця перевірка в міськраді викликана іншими причинами.

Після місцевих виборів в Харкові певна група осіб фактично отримала повноваження Харківського міського голови без участі у виборах 25 жовтня. Зараз вони фактично монополізували прийняття будь-яких рішень в місті — кадрових чи фінансових. Саме тому, за нашими даними, Служба безпеки планує не допустити узурпацію влади в Харкові і можливу дестабілізацію суспільно-політичної та криміногенної ситуації в регіоні.

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Якщо будуть виявлені порушення режиму секретності в діяльності окремих керівників Харківської міської ради, Служба безпеки може анулювати цим особам допуск до державної таємниці. Це автоматично призводить до неможливості виконання цими керівниками своїх службових обов'язків і в подальшому — до звільнення або переведення на інші посади.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

"Станом на час проведення сесії новий регламент Харківської міської ради ще не приймався. Тому рада керується попереднім регламентом. На першій сесії головує новообраний міський голова. Однак зараз харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович не бере участі в зв'язку з перебуванням на лікуванні в клініці "Шаріте", що є поважною причиною і підтверджується відправленою на електронну пошту міської ради, завіреною електронним підписом від 8 грудня 2020 року. Крім того, Кернес Геннадій Адольфович надіслав на електронну пошту Харківської міської ради електронний документ із запропонованою кандидатурою на посаду секретаря Харківської міської ради" , - сказала глава міської виборчої комісії Ольга Мозгова.

Але перевірити інформацію, чи дійсно Кернес подавав цю кандидатуру, не видається можливим.

Після смерті мера за законом у місті повинні призначити позачергові вибори. Але в мережі "Опора" вважають, що з виборами в Харкові можуть затягувати.