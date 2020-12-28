РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9179 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 327 20

Центр хранения вакцин от COVID-19 создадут в Киеве, - "слуга народа" Радуцкий

Центр хранения вакцин от COVID-19 создадут в Киеве, -

В Киеве или в непосредственной близости к международному аэропорту "Борисполь" будет создан специальный Центр длительного хранения вакцин от коронавируса в сверхнизких температурах.

Об этом сообщил в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в центре будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз вакцин.

"Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть завезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", - рассказал Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме РФ", - Ермак

При этом председатель парламентского комитета уточнил, что Украина ожидает поставку первых партий вакцины уже в конце января - феврале 2021 года.

Радуцкий отметил, что Украина привлечет частные логистические компании к транспортировке и длительному хранению вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах.

По его словам, из центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах будет транспортировать вакцину в пункты прививки в регионах, где она сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании (от +2 до +8 градусов Цельсия).

"У государства сейчас есть важная задача - организовать процесс прививки на местах. Недавно Минздрав утвердил Дорожную карту по проведению вакцинации от COVID-19. Ее планируют проводить более чем в 4000 пунктах прививок, будет работать более 500 мобильных бригад. Рассматривается и возможность создания временных центров вакцинации, по примеру стран ЕС. Это означает, что придется мобилизовать и обучить большое количество медицинских работников, а еще сформировать списки людей, которые будут прививаться первыми, отработать механизм контроля за использованием вакцины, чтобы бесплатная вакцина не начала распространяться по теневым схемам", - отметил Радуцкий.

Также читайте: В ближайшее время не стоит полагаться на разработку украинской вакцины от коронавируса, - Ляшко

Напомним,  22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко накануне сообщил, что к транспортировке и длительному хранению вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах привлекут частные логистические фармацевтические компании.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Киев (25994) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Це той Радуцькій, що продав марлеві маски в Китай, ох і сволота.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:02 Ответить
+2
Угу. І лікарню майбутнього, і силіконову долину, і голівуд, і діснейленд...
показать весь комментарий
28.12.2020 22:02 Ответить
+2
У світі вже розпочалась масова кампанія з вакцинації від коронавірусу, натомість Україна заклала на вакцину всього 2,5 млрд грн
показать весь комментарий
28.12.2020 22:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це той Радуцькій, що продав марлеві маски в Китай, ох і сволота.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:02 Ответить
а теперь начинает мутить - надо где-то хранить (любой продуктовый ларь большой мощноссти выдерживает минус 70 и более и их валом при желании можно одолжить у комерсов и продезинфицировать)..надо обучить персонал ))) смешно! не обучить а проинструктировать!!! любая медсестра умеет делать укол в плечо...а вот уже списки первоочередников и контроль за количеством введеной и хранимой вакцин - это уже серьезно..но возможно, если не звиздеть а работать )))
показать весь комментарий
28.12.2020 22:23 Ответить
есть царский путь. переименовать "центр хранения вакцин от COVID-19" в "эпи центр хранения вакцин от COVID-19". ))
показать весь комментарий
28.12.2020 22:28 Ответить
Выдержать ларь выдержит, а вот сможет ли он поддерживать внутри себя -70 С. Отвечаешь за свои слова?
показать весь комментарий
28.12.2020 22:41 Ответить
если хотят найти выход - найдут... (или Вам просто осадить мой пыл?)))
я уверен, что по хладокомбинатам есть такое спецоборудование и его при большой потребе можно было бы арендовать... есть целые криокомплексы...почему бы не использовать их?
голь на выдумку хитра! а тут не хотелось бы что бы - а) перепортили вакцину, б) замутили под это оборудование деньги (не лишние совсем), в) нашли б отбрешку очередную своей безолаберности...
но у Вас может быть свое мнение ( как и у меня мое... хоть и не претендует на истину)
показать весь комментарий
28.12.2020 22:57 Ответить
Центр хранения вакцин от COVID-19 создадут в Киеве, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4074
показать весь комментарий
28.12.2020 22:31 Ответить
Угу. І лікарню майбутнього, і силіконову долину, і голівуд, і діснейленд...
показать весь комментарий
28.12.2020 22:02 Ответить
Оставьте ваши понты при себе!
Вакцину, до применения, можно хранить в холодильниках складов, мясо комбинатах, в вагонах- рефрижераторах в конце концов!
Вы, дорогие и многоуважаемые, прежде всего обеспечте бесплатную вакцинацию .
показать весь комментарий
28.12.2020 22:05 Ответить
"дорогие и многоуважаемые" - ШТО????

____________________________
- Как моі аналізи?
- У вас коронавірус.
- О, Боже!
- Нє волнуйтєсь.
Сєйчас випішу вам 3 ссилочкі.
- Какіє ссилочкі?
- На відосікі зєлєнскоґо. Просматрівайтє 3 раза в дєнь на тощак за 5 мінут до єди...
- Может лучше ІВЛ?
- ІВЛ от Бариґі ми нє прінялі, так што - відосікі, відосікі.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:11 Ответить
То есть все эти упомянутые вами холодильники могут поддерживать -70 С? Отвечаете?
показать весь комментарий
28.12.2020 22:42 Ответить
У світі вже розпочалась масова кампанія з вакцинації від коронавірусу, натомість Україна заклала на вакцину всього 2,5 млрд грн
показать весь комментарий
28.12.2020 22:09 Ответить
В смартфоне?
Или на облачном сервису?
показать весь комментарий
28.12.2020 22:19 Ответить
в "эпицентре" уже начали освобождать полки под складирование )
показать весь комментарий
28.12.2020 22:19 Ответить
)))))специалистов нет
Твои квартальщики построят?
Разве что пригласите других.. ь
болваны квартальные..
показать весь комментарий
28.12.2020 22:29 Ответить
///
Восьмеро працівників будинку для людей похилого віку на півночі Німеччини зазнали передозування вакциною від коронавірусу... - про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2020/dec/28/coronavirus-live-news-donald-trump-covid-aid-package-vaccine-latest-updates The Guardian .
Зазначається, що працівникам закладу ввели дозу препарату виробництва Pfizer/BioNTech, яка у п'ять разів перевищує рекомендовану. Четверо з них звернулися до лікарні після появи симптомів, схожих на грип.
"Я глибоко шкодую про цей інцидент. Цей окремий випадок пов'язаний з індивідуальними помилками. Я сподіваюся, що це не призведе до серйозних наслідків", - заявив очільник влади району Передня Померанія-Рюген Штефан Керт.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:30 Ответить
Епіцентр зберігання вакцин від COVID-19 створять у Києві, - "слуга народу" Радуцький
показать весь комментарий
28.12.2020 23:54 Ответить
Треба ще б подбати і про надійну охорону. 100% вакцину спробують викрасти або зіпсувати "гості з-за порєбрика" або їх агенти в Україні.
показать весь комментарий
29.12.2020 00:12 Ответить
НАН України - Ау! Поясніть громадянам, що це за вакцина , яку зберіати потрібно при -70 оС
показать весь комментарий
29.12.2020 07:37 Ответить
Меня уже при легитивном и порохне задолбали глаголы в будущем времени из уст чинуш.....
показать весь комментарий
29.12.2020 13:37 Ответить
 
 