Центр хранения вакцин от COVID-19 создадут в Киеве, - "слуга народа" Радуцкий

В Киеве или в непосредственной близости к международному аэропорту "Борисполь" будет создан специальный Центр длительного хранения вакцин от коронавируса в сверхнизких температурах.

Об этом сообщил в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в центре будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз вакцин.

"Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть завезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", - рассказал Радуцкий.

При этом председатель парламентского комитета уточнил, что Украина ожидает поставку первых партий вакцины уже в конце января - феврале 2021 года.

Радуцкий отметил, что Украина привлечет частные логистические компании к транспортировке и длительному хранению вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах.

По его словам, из центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах будет транспортировать вакцину в пункты прививки в регионах, где она сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании (от +2 до +8 градусов Цельсия).

"У государства сейчас есть важная задача - организовать процесс прививки на местах. Недавно Минздрав утвердил Дорожную карту по проведению вакцинации от COVID-19. Ее планируют проводить более чем в 4000 пунктах прививок, будет работать более 500 мобильных бригад. Рассматривается и возможность создания временных центров вакцинации, по примеру стран ЕС. Это означает, что придется мобилизовать и обучить большое количество медицинских работников, а еще сформировать списки людей, которые будут прививаться первыми, отработать механизм контроля за использованием вакцины, чтобы бесплатная вакцина не начала распространяться по теневым схемам", - отметил Радуцкий.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко накануне сообщил, что к транспортировке и длительному хранению вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах привлекут частные логистические фармацевтические компании.