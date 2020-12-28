Центр хранения вакцин от COVID-19 создадут в Киеве, - "слуга народа" Радуцкий
В Киеве или в непосредственной близости к международному аэропорту "Борисполь" будет создан специальный Центр длительного хранения вакцин от коронавируса в сверхнизких температурах.
Об этом сообщил в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в центре будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз вакцин.
"Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть завезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", - рассказал Радуцкий.
При этом председатель парламентского комитета уточнил, что Украина ожидает поставку первых партий вакцины уже в конце января - феврале 2021 года.
Радуцкий отметил, что Украина привлечет частные логистические компании к транспортировке и длительному хранению вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах.
По его словам, из центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах будет транспортировать вакцину в пункты прививки в регионах, где она сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании (от +2 до +8 градусов Цельсия).
"У государства сейчас есть важная задача - организовать процесс прививки на местах. Недавно Минздрав утвердил Дорожную карту по проведению вакцинации от COVID-19. Ее планируют проводить более чем в 4000 пунктах прививок, будет работать более 500 мобильных бригад. Рассматривается и возможность создания временных центров вакцинации, по примеру стран ЕС. Это означает, что придется мобилизовать и обучить большое количество медицинских работников, а еще сформировать списки людей, которые будут прививаться первыми, отработать механизм контроля за использованием вакцины, чтобы бесплатная вакцина не начала распространяться по теневым схемам", - отметил Радуцкий.
Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко накануне сообщил, что к транспортировке и длительному хранению вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах привлекут частные логистические фармацевтические компании.
я уверен, что по хладокомбинатам есть такое спецоборудование и его при большой потребе можно было бы арендовать... есть целые криокомплексы...почему бы не использовать их?
голь на выдумку хитра! а тут не хотелось бы что бы - а) перепортили вакцину, б) замутили под это оборудование деньги (не лишние совсем), в) нашли б отбрешку очередную своей безолаберности...
но у Вас может быть свое мнение ( как и у меня мое... хоть и не претендует на истину)
Вакцину, до применения, можно хранить в холодильниках складов, мясо комбинатах, в вагонах- рефрижераторах в конце концов!
Вы, дорогие и многоуважаемые, прежде всего обеспечте бесплатную вакцинацию .
____________________________
- Как моі аналізи?
- У вас коронавірус.
- О, Боже!
- Нє волнуйтєсь.
Сєйчас випішу вам 3 ссилочкі.
- Какіє ссилочкі?
- На відосікі зєлєнскоґо. Просматрівайтє 3 раза в дєнь на тощак за 5 мінут до єди...
- Может лучше ІВЛ?
- ІВЛ от Бариґі ми нє прінялі, так што - відосікі, відосікі.
Или на облачном сервису?
Твои квартальщики построят?
Разве что пригласите других.. ь
болваны квартальные..
Восьмеро працівників будинку для людей похилого віку на півночі Німеччини зазнали передозування вакциною від коронавірусу... - про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2020/dec/28/coronavirus-live-news-donald-trump-covid-aid-package-vaccine-latest-updates The Guardian .
Зазначається, що працівникам закладу ввели дозу препарату виробництва Pfizer/BioNTech, яка у п'ять разів перевищує рекомендовану. Четверо з них звернулися до лікарні після появи симптомів, схожих на грип.
"Я глибоко шкодую про цей інцидент. Цей окремий випадок пов'язаний з індивідуальними помилками. Я сподіваюся, що це не призведе до серйозних наслідків", - заявив очільник влади району Передня Померанія-Рюген Штефан Керт.