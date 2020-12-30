Микитасю не избрали меру пресечения, адвокаты заявили отвод судье
Защита экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася заявила отвод следственному судье, заседание продолжится завтра.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
После двухчасового перерыва, предоставленного судом для ознакомления защиты с материалами ходатайства, адвокаты Микитася заявили девять ходатайств об истребовании материалов и документов по делу, ни одно из которых не было удовлетворено судом.
После этого защита попросила короткий перерыв для подготовки письменного заявления об отводе следственному судье. Подготовив ходатайство об отводе, адвокаты заявили его в судебном заседании. Для принятия решения по заявленному отводу в судебном заседании был объявлен перерыв.
Отвод следственному судье будет рассмотрен 31 декабря ориентировочно в 9.00
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
Защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.
Головна умова ефективної роботи антикорупційної інфрастуктури, яка була створена за каденції п'ятого Президента, - її незалежність. Про це Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю на «5 каналі». Лідер «Європейської Солідарності» зазначив, що намагання нинішньої влади підім'яти під себе правоохоронні органи руйнує довіру міжнародних партнерів України.
«Я пишаюся тим, що моя команда за часів моєї каденції створила нову антикорупційну інфраструктуру. Хочу подякувати тодішньому віце-президенту США Байдену і всій команді за те, що ми робили разом. І команда з МВФ, і команда з Європейського Союзу, і команда США. І моя команда, яка власне кажучи розробила, прийняла зазначені законопроекти», - нагадав Порошенко.
«В чому цінність цих законопроектів і цієї антикорупційної інфраструктури? Вона має бути незалежною. НАБУ має бути незалежним від усіх. САП має бути незалежною. Вищий антикорупційний суд мав бути незалежним. І для цього ми його створили через Раду доброчесності, через раду міжнародних експертів. І саме тому я як автор законопроекту вимагаю, щоб парламент проголосував мій закон про принципи формування складу суддів Конституційного суду. Через ту саму Раду доброчесності, Раду міжнародних експертів», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».
Він подякував послам Великої сімки та Європейського Союзу за підтримку цього законопроекту.
«На сьогоднішній день ми маємо прибрати марево Зеленського про те, що він хоче сформувати нову судову гілку влади, Конституційний суд і інші зі «стовідсотково своїх людей». І в такий спосіб позбавити судову гілку влади - принаймні щодо Верховного суду і Антикорупційного суду -незалежності», - вважає Порошенко.
П'ятий Президент переконаний, що треба припинити атаку, яку чинить Офіс Зеленського на НАБУ та САП: «зокрема, події останніх днів, по справі Микитася, де проходить ціла низка високопосадовців включно із заступником голови Офісу Президента Татарова. Замість того, щоб негайно звільнити Татарова і забезпечити відсутність впливу на розслідування, він навпаки бере його під свій захист», - говорить Порошенко.
«Що це означає на практиці? Як це оцінює світ, як це оцінює український народ? Замість того, щоб їх примусити скласти мандат, забезпечити чесне і прозоре розслідування, Зеленський їх прикриває. Дії Татарова, дії всіх високопосадовців, які проходять по цій справі, депутатів - їх уже багато від фракції «Слуга народу». Хабарі, які вимірюються мільйонами», - наголошує Петро Порошенко.
«Коли ти демонструєш таку дивну поведінку всередині нашої держави. Коли ти ще до цього додаєш і оборудки Центренерго, і непрозорі аукціони Енергоатому, і жахливу ситуацію по залізниці, і ситуацію з будівництвом доріг в Укравтодорі. Скажіть, а де ще залишається неінфікована вірусом корупції галузь, за яку відповідає Зеленський і його Офіс?», - зазначає лідер опозиції.
«Дуже важко завойовувати довіру з боку наших партнерів. А це для нас є абсолютно необхідний фактор. Бо ми можемо співпрацювати лише тоді, коли є довіра», - резюмує п'ятий Президент.