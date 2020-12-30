Микитасю не избрали меру пресечения, адвокаты заявили отвод судье

Защита экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася заявила отвод следственному судье, заседание продолжится завтра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

После двухчасового перерыва, предоставленного судом для ознакомления защиты с материалами ходатайства, адвокаты Микитася заявили девять ходатайств об истребовании материалов и документов по делу, ни одно из которых не было удовлетворено судом.

После этого защита попросила короткий перерыв для подготовки письменного заявления об отводе следственному судье. Подготовив ходатайство об отводе, адвокаты заявили его в судебном заседании. Для принятия решения по заявленному отводу в судебном заседании был объявлен перерыв.

Отвод следственному судье будет рассмотрен 31 декабря ориентировочно в 9.00

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.