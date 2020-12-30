Микитасю не обрали запобіжний захід, адвокати заявили відведення судді
Захист ексголови корпорації "Укрбуд" Максима Микитася заявив відвід слідчому судді, засідання продовжиться завтра.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Після двогодинної перерви, наданої судом для ознайомлення захисту з матеріалами клопотання, адвокати Микитася заявили дев'ять клопотань про витребування матеріалів і документів у справі, жодне з яких не було задоволено судом.
Після цього захист попросив коротку перерву для підготовки письмової заяви про відведення слідчого судді. Підготувавши клопотання про відвід, адвокати заявили його в судовому засіданні. Для ухвалення рішення щодо заявленого відводу в судовому засіданні було оголошено перерву.
Відведення слідчого судді буде розглянуто 31 грудня орієнтовно о 9.00
Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
Захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним Черновим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не было бы "анархии" (устойчивых горизонтальных связей) - слил бы Украину под рашку овощ на раз-два
так шо Додик, сиди на бутылке ровно и не прикидуйся украиномовным
Головна умова ефективної роботи антикорупційної інфрастуктури, яка була створена за каденції п'ятого Президента, - її незалежність. Про це Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю на «5 каналі». Лідер «Європейської Солідарності» зазначив, що намагання нинішньої влади підім'яти під себе правоохоронні органи руйнує довіру міжнародних партнерів України.
«Я пишаюся тим, що моя команда за часів моєї каденції створила нову антикорупційну інфраструктуру. Хочу подякувати тодішньому віце-президенту США Байдену і всій команді за те, що ми робили разом. І команда з МВФ, і команда з Європейського Союзу, і команда США. І моя команда, яка власне кажучи розробила, прийняла зазначені законопроекти», - нагадав Порошенко.
«В чому цінність цих законопроектів і цієї антикорупційної інфраструктури? Вона має бути незалежною. НАБУ має бути незалежним від усіх. САП має бути незалежною. Вищий антикорупційний суд мав бути незалежним. І для цього ми його створили через Раду доброчесності, через раду міжнародних експертів. І саме тому я як автор законопроекту вимагаю, щоб парламент проголосував мій закон про принципи формування складу суддів Конституційного суду. Через ту саму Раду доброчесності, Раду міжнародних експертів», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».
Він подякував послам Великої сімки та Європейського Союзу за підтримку цього законопроекту.
«На сьогоднішній день ми маємо прибрати марево Зеленського про те, що він хоче сформувати нову судову гілку влади, Конституційний суд і інші зі «стовідсотково своїх людей». І в такий спосіб позбавити судову гілку влади - принаймні щодо Верховного суду і Антикорупційного суду -незалежності», - вважає Порошенко.
П'ятий Президент переконаний, що треба припинити атаку, яку чинить Офіс Зеленського на НАБУ та САП: «зокрема, події останніх днів, по справі Микитася, де проходить ціла низка високопосадовців включно із заступником голови Офісу Президента Татарова. Замість того, щоб негайно звільнити Татарова і забезпечити відсутність впливу на розслідування, він навпаки бере його під свій захист», - говорить Порошенко.
«Що це означає на практиці? Як це оцінює світ, як це оцінює український народ? Замість того, щоб їх примусити скласти мандат, забезпечити чесне і прозоре розслідування, Зеленський їх прикриває. Дії Татарова, дії всіх високопосадовців, які проходять по цій справі, депутатів - їх уже багато від фракції «Слуга народу». Хабарі, які вимірюються мільйонами», - наголошує Петро Порошенко.
«Коли ти демонструєш таку дивну поведінку всередині нашої держави. Коли ти ще до цього додаєш і оборудки Центренерго, і непрозорі аукціони Енергоатому, і жахливу ситуацію по залізниці, і ситуацію з будівництвом доріг в Укравтодорі. Скажіть, а де ще залишається неінфікована вірусом корупції галузь, за яку відповідає Зеленський і його Офіс?», - зазначає лідер опозиції.
«Дуже важко завойовувати довіру з боку наших партнерів. А це для нас є абсолютно необхідний фактор. Бо ми можемо співпрацювати лише тоді, коли є довіра», - резюмує п'ятий Президент.