Микитасю не обрали запобіжний захід, адвокати заявили відведення судді

Захист ексголови корпорації "Укрбуд" Максима Микитася заявив відвід слідчому судді, засідання продовжиться завтра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Після двогодинної перерви, наданої судом для ознайомлення захисту з матеріалами клопотання, адвокати Микитася заявили дев'ять клопотань про витребування матеріалів і документів у справі, жодне з яких не було задоволено судом.

Після цього захист попросив коротку перерву для підготовки письмової заяви про відведення слідчого судді. Підготувавши клопотання про відвід, адвокати заявили його в судовому засіданні. Для ухвалення рішення щодо заявленого відводу в судовому засіданні було оголошено перерву.

Відведення слідчого судді буде розглянуто 31 грудня орієнтовно о 9.00

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним Черновим.