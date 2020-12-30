Отстранение президентом главы КС Тупицкого соответствует требованиям законодательства, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора заявил, что отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого произошло в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Позиция правового департамента Секретариата КС по поводу того, что положение ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей Конституционного суда Украины и не могут быть применены к ним - необоснованная. Законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом его бланкетных норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что нормативы, касающиеся прекращения полномочий судьи КС или увольнения судьи КС с должности, не охватывают вопросы временного отстранения судьи КС в связи с получением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления.

"Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленным в системе мер обеспечения уголовного производства (п.п. 4, 4-1 ч. 2 ст. 131 УПК Украины), в частности, в главе 14 Уголовного процессуального кодекса Украины. Порядок применения такой меры обеспечения уголовного производства как отстранение от должности содержит как общие нормы (ст. 154, 155, 156, 157, 158), так и специальные, касающиеся судей (ст. 155-1), а также лиц, назначаемых президентом Украины (ч. 3 ст. 154)", - отметили в Офисе Генпрокурора.

При этом гарантии независимости судей КС, в том числе во время совершения в их отношении уголовного производства, предусмотрены в Конституции Украины, законе "О Конституционном суде Украины" и в УПК Украины.

"В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и.о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - подчеркивается в разъяснении.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.