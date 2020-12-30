РУС
Отстранение президентом главы КС Тупицкого соответствует требованиям законодательства, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора заявил, что отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого произошло в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Позиция правового департамента Секретариата КС по поводу того, что положение ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей Конституционного суда Украины и не могут быть применены к ним - необоснованная. Законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом его бланкетных норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что нормативы, касающиеся прекращения полномочий судьи КС или увольнения судьи КС с должности, не охватывают вопросы временного отстранения судьи КС в связи с получением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разместивших заявление о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС должны привлечь к ответственности, – Офис Президента

"Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленным в системе мер обеспечения уголовного производства (п.п. 4, 4-1 ч. 2 ст. 131 УПК Украины), в частности, в главе 14 Уголовного процессуального кодекса Украины. Порядок применения такой меры обеспечения уголовного производства как отстранение от должности содержит как общие нормы (ст. 154, 155, 156, 157, 158), так и специальные, касающиеся судей (ст. 155-1), а также лиц, назначаемых президентом Украины (ч. 3 ст. 154)", - отметили в Офисе Генпрокурора.

При этом гарантии независимости судей КС, в том числе во время совершения в их отношении уголовного производства, предусмотрены в Конституции Украины, законе "О Конституционном суде Украины" и в УПК Украины.

"В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и.о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - подчеркивается в разъяснении.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Также читайте: Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ

Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) КС (2250) Тупицкий Александр (234) Офис Генпрокурора (2606)
Топ комментарии
+18
Надо Зе-наркомана "временно отстранить от должности"... года на три, три с половиной.
30.12.2020 23:34
+8
Зленский однофамилец Тупицкого?

30.12.2020 23:55
+7
А КС думає інакше.....Гризіться веселіше ..)))))))))
30.12.2020 23:34
Надо Зе-наркомана "временно отстранить от должности"... года на три, три с половиной.
30.12.2020 23:34
А КС думає інакше.....Гризіться веселіше ..)))))))))
30.12.2020 23:34
Ну, КС посилається на конкретні статті, а охвіст генпрокурора посилається на якийсь комплекс, який треба розглядати в цілому, тобто на "а от я так хочу!". Біда в тому, що ті зелені - тупі і дуже нетерплячі. І найгірше - не зчкюуть чтати книжок. Навіть таких легких, як "Незнайко на Місяці", М
Миколи Носова, не кажучи вже про різні кодекси законів.
31.12.2020 08:14
По Тупицкому можно вычислять агентуру Кремля.
30.12.2020 23:35
Офис заявляет. Контора пишет)))))
30.12.2020 23:39
А как теперь? Кто громче крикнет?
30.12.2020 23:41
Чушь, впервые слышу что стоит прокурору выписать подозрение судье и того сразу отстраняют от работы.
30.12.2020 23:42
Закон что дышло, если очень надо то всегда можно найти полузаконную лазейку и все повернуть как надо.
30.12.2020 23:44
В данном случае никто не искал лазейку, а приЗе!дент просто решил заменить собой два суда, включая КС.
30.12.2020 23:49
2007 год. Ющенко указом отстранил от должности ТРЕХ судей КС.
показать весь комментарий
звільнив, а не відсторонив, не розбираєся не пиши, або не бреши
показать весь комментарий
Цугцванг
30.12.2020 23:45
Отстранение президентом главы КС Тупицкого соответствует требованиям законодательства, – Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3499
30.12.2020 23:51
Ну а че, одни сплошные плюсы: +19 +50 +22!
31.12.2020 00:08
То злые порохоботы говорят что нет роста a вот же он и циферки заглядение - не по мелочи а нормальный жирный плюс
31.12.2020 00:16 Ответить
Зленский однофамилец Тупицкого?

Отстранение президентом главы КС Тупицкого соответствует требованиям законодательства, – Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3014
30.12.2020 23:55
Когда тебя посылает твой народ !
Відсторонення президентом глави КС Тупицького відповідає вимогам законодавства, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5738
31.12.2020 00:13
Виходячи з неможливості виконання своїх обов'язків голови Конституційного суду України Тупицьким Олександром Миколайовичем, призначаю виконувачем обов'язки голови Конституційного суду України Сивохо Сергія Анатолійовича.
Президент України Зеленський В.О. 30.12.20

Відсторонення президентом глави КС Тупицького відповідає вимогам законодавства, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3074
31.12.2020 00:14
31.12.2020 00:23
А почему-бы и нет? Главное - послушный мальчик. А работу работать будет Портнов, его амбиций на все хватит. И народу, наверное, понравится, ведь еще один КВН-щик.
P.S. Господи, кто мог подумать, что аббревиатура "КВН" будет вызывать рвотный рефлекс.
31.12.2020 02:45 Ответить
Які ж потрібно мати зуби щоб наїсти таку сраку?
31.12.2020 00:23 Ответить
Мордой на сивоху похожа.
31.12.2020 01:45 Ответить
ЗЕпоц плював на всі закони.
31.12.2020 00:21 Ответить
Во всех цивилизованных странах, чинуша, с таким шлейфом подозрений немедленно сам валит в отставку. лелея надежду, что ему и далее удастся думать там о "копйке", а не на шконке. Укрина -- страна чуудес
31.12.2020 01:21 Ответить
КС публично признал указ Зеленского никчемным (обидно звучит!) и отказывается его выполнять. Тупицкий таки попал на рабочее место. Ситуацию для раскачивания политической обстановки непременно используют реваншисты и пророссийского, и проевропейского толка.
КС не выполняет президентские указы, тогда почему Кабмин должен? А почему депутаты должны? И пошло-покатилось…
Полагаю, указом об отстранении, подсунутым угодливым окружением и подписанным по недомыслию, ВАЗ серьезно приблизил досрочные парламентские выборы. И, соответственно, переформатирование власти.
А всего-то надо было провести квалифицированное расследование и получить обвинительный приговор против Тупицкого. И никто бы и не пикнул!(с)
31.12.2020 01:22 Ответить
Все происходит, как я и предсказывал. КСУ сообщил, что Зеленский должен немедленно отменить свой Указ об отстранении Тупицкого на 2 месяца. А 05.01.21 КСУ собирается на спец заседание по поводу этого Указа. И сообщит, что гарант Конституции нарушил Конституцию !
У кого-то будет пылать. Напоминаю, что решения КСУ обязательны к исполнению и обжалованию не подлежит. Вова, это попандос. Поздравляю!!
31.12.2020 01:30 Ответить
А что кто ображалися в КС по поводу Указа и та писулька на сайте КС это не решение КС
31.12.2020 07:52 Ответить
Сработать против Зеленского может другое, а именно - назревание кризиса, в первую очередь, экономического, с ростом тарифов ЖКХ и т. д. Это может накалить обстановку настолько, что народ начнет подниматься на протесты и добиться переформатирования власти, как минимум - досрочных парламентских выборов. Потому что власть чем дальше, тем больше провоцирует информповоды для критики.
31.12.2020 13:14 Ответить
А харя то у *********** растет не по дням, а по часам.
31.12.2020 01:42 Ответить
основной закон конституция и там прописаны основания и підозри там нема. а зелох решил нарушить принцип независимости судебной власти с помощью 100% своего прокурора
31.12.2020 01:55 Ответить
пора Зе Майдан собирать и весь биоматериал дружно закапывать.
31.12.2020 02:36 Ответить
Що охороняю те і маю.
Гарант Конституції, Конституційний Суд?
Хто з них частіше має ту конституцію?
31.12.2020 04:14 Ответить
... ОТВЕЧАЕТ ЦЕЛИ КРЕМЛЯ РАЗВАЛИТЬ СТРАНУ ручками недоумкуватого клована по кличке ХАОС
31.12.2020 06:02 Ответить
Мибздобуни крокують стопами Піночета і Путіна.
31.12.2020 08:11 Ответить
А с чего бы офис прокурора начал толковать законодательство? Извините, это не ваше дело. Ваше дело - следить за соблюдением законов. А вот этого то вы и не выполняете...
31.12.2020 08:30 Ответить
Відомо, що https://lb.ua/pravo/2020/10/28/469290_zmi_znayshli_golovi_konstitutsiynogo.html нерухомість у Криму в Тупицького була ще до окупації. А у 2018 році він придбав сусідню до свого маєтку ділянку. Четвертий рік війни. Суддя Конституційного Суду. Навіщо?!
Він хоче туди повернутися.
У Крим?
Так. Це страховка.
Знущаєтесь? Зазвичай українські чиновники як запасний аеродром тримають Австрію, Іспанію, Італію, але точно не Крим.
Звідти видадуть, а з Криму - ні.Інтерв"ю з колишнім Головою КСУ Станіславом Шевчуком https://lb.ua/news/2020/12/28/474021_stanislav_shevchuk_efektivnist.html
31.12.2020 08:49 Ответить
тупицький - падло, тут нема що й обговорювати, але.
ч. 3 ст. 154 КПК України це про те,що Президент України може приймати рішення про відсторонення від посади осіб, яких сам Президент й призначив. нагадаю - голову КС президент не призначає, це виборна посада, тож жодних повноважень щодо відсторонення від посади тупицького вказана норма зеленському не дає.
ст. 155-1 КПК України (на яку також посилається ОГП), це про те, що рішення про відсторонення судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі клопотання Генпрокурора або його заступника. все. крапка. тож, ця норма, так само, не дає повноважень зеленському відсторонити тупицького.
але ж генпрокурорша є юридично безграмотною; але ж вся ця зеленська пошесть не поважає українське законодавство. зеленська пошесть ліпить царя, царя з безмежною владою, саме таким бачить себе зеленське.
31.12.2020 09:09 Ответить
Проявлять повседневное хамство к народу, который его выбрал, он имеет право хамить при условии соблюдения законов. Хамить или не хамить -это продукт воспитания мамы Риммы криворожецы. А де факто : хамство мы наблюдаем постоянно, а законы он не соблюдает.
31.12.2020 11:20 Ответить
Це якийсь цирк просто, з яких це пір прокуратура має перевагу над судом (і тим більше конституційним судом) у трактуванні законів і тим паче конституції??? Зебіли, схаменіться та йдіть вже у небуття!
31.12.2020 16:36 Ответить
 
 