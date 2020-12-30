Отстранение президентом главы КС Тупицкого соответствует требованиям законодательства, - Офис Генпрокурора
Офис Генерального прокурора заявил, что отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого произошло в соответствии с действующим законодательством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"Позиция правового департамента Секретариата КС по поводу того, что положение ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей Конституционного суда Украины и не могут быть применены к ним - необоснованная. Законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом его бланкетных норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах", - говорится в сообщении.
В Офисе Генпрокурора отметили, что нормативы, касающиеся прекращения полномочий судьи КС или увольнения судьи КС с должности, не охватывают вопросы временного отстранения судьи КС в связи с получением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления.
"Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленным в системе мер обеспечения уголовного производства (п.п. 4, 4-1 ч. 2 ст. 131 УПК Украины), в частности, в главе 14 Уголовного процессуального кодекса Украины. Порядок применения такой меры обеспечения уголовного производства как отстранение от должности содержит как общие нормы (ст. 154, 155, 156, 157, 158), так и специальные, касающиеся судей (ст. 155-1), а также лиц, назначаемых президентом Украины (ч. 3 ст. 154)", - отметили в Офисе Генпрокурора.
При этом гарантии независимости судей КС, в том числе во время совершения в их отношении уголовного производства, предусмотрены в Конституции Украины, законе "О Конституционном суде Украины" и в УПК Украины.
"В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и.о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - подчеркивается в разъяснении.
Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
Миколи Носова, не кажучи вже про різні кодекси законів.
Президент України Зеленський В.О. 30.12.20
P.S. Господи, кто мог подумать, что аббревиатура "КВН" будет вызывать рвотный рефлекс.
КС не выполняет президентские указы, тогда почему Кабмин должен? А почему депутаты должны? И пошло-покатилось…
Полагаю, указом об отстранении, подсунутым угодливым окружением и подписанным по недомыслию, ВАЗ серьезно приблизил досрочные парламентские выборы. И, соответственно, переформатирование власти.
А всего-то надо было провести квалифицированное расследование и получить обвинительный приговор против Тупицкого. И никто бы и не пикнул!(с)
У кого-то будет пылать. Напоминаю, что решения КСУ обязательны к исполнению и обжалованию не подлежит. Вова, это попандос. Поздравляю!!
Гарант Конституції, Конституційний Суд?
Хто з них частіше має ту конституцію?
Він хоче туди повернутися.
У Крим?
Так. Це страховка.
Знущаєтесь? Зазвичай українські чиновники як запасний аеродром тримають Австрію, Іспанію, Італію, але точно не Крим.
Звідти видадуть, а з Криму - ні.Інтерв"ю з колишнім Головою КСУ Станіславом Шевчуком https://lb.ua/news/2020/12/28/474021_stanislav_shevchuk_efektivnist.html
ч. 3 ст. 154 КПК України це про те,що Президент України може приймати рішення про відсторонення від посади осіб, яких сам Президент й призначив. нагадаю - голову КС президент не призначає, це виборна посада, тож жодних повноважень щодо відсторонення від посади тупицького вказана норма зеленському не дає.
ст. 155-1 КПК України (на яку також посилається ОГП), це про те, що рішення про відсторонення судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі клопотання Генпрокурора або його заступника. все. крапка. тож, ця норма, так само, не дає повноважень зеленському відсторонити тупицького.
але ж генпрокурорша є юридично безграмотною; але ж вся ця зеленська пошесть не поважає українське законодавство. зеленська пошесть ліпить царя, царя з безмежною владою, саме таким бачить себе зеленське.