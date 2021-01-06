Эксперты МВД анализируют записи из Беларуси об убийстве Шеремета, - Геращенко

Пленку с голосами обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где обсуждали убийство журналиста Павла Шеремета передали на экспертизу, результат будет известен через несколько недель, возможно, месяц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

Замминистра рассказал, что экспертиза голосов проводится в Украине украинскими экспертами по фоноскопическим экспертизам.

"Для образца, если нельзя человека для этого опросить лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти таким же путем. Экспертам необходимо время, это сложная техническая экспертная работа", - объяснил Геращенко.

По его словам, поскольку преступление было совершено на территории Украины, то и расследование должно проводиться Украиной, а другие страны могут лишь оказывать содействие в расследовании в рамках международной правовой помощи.

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"В случае с Беларусью, у меня есть сомнения, что она будут содействовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления лица, которое присутствует на пленках, его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это разрешат сделать. Та же история со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей, и тут нет вариантов, как вынудить страну это сделать", - отметил Геращенко.

Сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, которое опубликовало доказательства, чтобы установить больше обстоятельств, как именно делали эти записи.

Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.

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