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Новости Убийство Шеремета
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Эксперты МВД анализируют записи из Беларуси об убийстве Шеремета, - Геращенко

Эксперты МВД анализируют записи из Беларуси об убийстве Шеремета, - Геращенко

Пленку с голосами обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где обсуждали убийство журналиста Павла Шеремета передали на экспертизу, результат будет известен через несколько недель, возможно, месяц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

Замминистра рассказал, что экспертиза голосов проводится в Украине украинскими экспертами по фоноскопическим экспертизам.

"Для образца, если нельзя человека для этого опросить лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти таким же путем. Экспертам необходимо время, это сложная техническая экспертная работа", - объяснил Геращенко.

По его словам, поскольку преступление было совершено на территории Украины, то и расследование должно проводиться Украиной, а другие страны могут лишь оказывать содействие в расследовании в рамках международной правовой помощи.

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"В случае с Беларусью, у меня есть сомнения, что она будут содействовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления лица, которое присутствует на пленках, его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это разрешат сделать. Та же история со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей, и тут нет вариантов, как вынудить страну это сделать", - отметил Геращенко.

Сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, которое опубликовало доказательства, чтобы установить больше обстоятельств, как именно делали эти записи.

Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.

Читайте: Запланировано проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи в рамках расследования убийства Шеремета, - Нацполиция

Автор: 

Беларусь (7919) убийство (6505) Геращенко Антон (1438) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+16
Будешь ты, .Антоша, на суде тоже показания давать. Петь будешь, как тебя "заставляли" дезу в СМИ рассказывать
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06.01.2021 13:41 Ответить
+9
По поручению Авакова экспертизу проводит "известный" эксперт по походке - Айвон Бирч
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06.01.2021 14:01 Ответить
+6
Экспертизу пленок Мельниченко уже закончили?
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06.01.2021 13:42 Ответить
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06.01.2021 13:32 Ответить
Повернемося до внутрішніх справ - щодо звинувачень МВС, та прокурорів Антоненка, Кузьменко та Дугарь в НАВМИСНОМУ вбивстві Шеремета...

Сьогодні відбулася нова фальсифікація МВС: - "Нові записи у справі Шеремета (записи з білоруського кдб-див. в коментарях) підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - "проспівав" речник МВС Шевченко.

-Шевченко, зміни прізвище, не погань його, бо "нові записи ( з білоруського кдб) аваківську "версію" перекреслюють, а не підтверджують!

-Попередньо нагадаю читачам, що за чинним українським законодавством...: тягар з доказів звинувачення в скоєнні злочину лежить на стороні звинувачення, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Відсутність вини тягне за собою закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами.

-На рівень покарання за ЗДІЙСНЕННЯ злочину впливають обставини, які підлягають доказуванню звинуваченням. Однією з таких умов є визначення мотиву та умислу. В матеріалах сфальсифікованої справи проти АТОВців вони визначені, як вибір сакральної жертви (Шеремета) з умислом дестабілізації суспільства. Але вчорашні плівки з кдб Білорусі вказують, що вбивство Шеремета планувалося та організовувалося заздалегідь - як помста за його опозиційну діяльність як проти Білорусі, так і РФ! Тобто міф "орлів Авакова" про мотив злочину, як "сакральну жертву і дестабілізацію"в Україні - лопнув з гучними тріском! Принно-наслідкові зв'язки мотивів з фактом - відсутні! Тепер "орли" повинні доказати, що АТОвці виконували замовлення кдб Білорусі, отримували за це гроші, чи іншу винагороду. Пред'явити суду телефонні чи інші розмови кдбістів Білорусі з АТОвцями, підтвердити факт отримання ними "винагороди", та її наявність в АТОвців!.

-Але, судячи з того що спецслужби Білорусі, РФ та України діють дуже часто " в одному ключі" і на шкоду Україні та її патріотам, якими є АТОвці, можна припустити , що у вбивстві замішані не АТОвіці, а саме спецслужби. НА користь такого припущення свідчить раптове зникнення кількох відеокамер з місця події (вбивства), записів з них та вперте НЕвідкриття справ "правоохоронцями" України за цими фактами злочинів ... !

-Стосовно самого факту злочину - Він відбувся. Шеремет загинув і саме у такий спосіб, який розроблявся кгб Білорусі!

- Але, щоб звинуватити АТОвців, в виконанні замовлення кдб Білорусі, "орлам Авакова" треба буде "переформатувати" всю справу - доказати що вибухівка та інструкції по проведенню акту ... були передані АТОвціям, як виконавцям... представниками спецслужб якоїсь з названих трьох країн. Або, що ті, хто її передав підозрюваним АТОвцям - діяли за завданням кдб Білорусі, чи спецслужб РФ, чи України..

-Стосовно виконавців злочину. НЕвинуватість АТОвців доведена чисельними їх алібі та результатами слідчих експериментів та експертиз, на яких я зупинятися не буду. Хоча, за Конституцією України, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв (окрім спроб Беня-діктової, Авакова, суддів)

-Стосовно доказів вини АТОвців в скоєнні злочину. Прямі докази скоєнні ними злочину- абсолютно відсутні, а сукупність непрямих доказів, -надто сумнівна, протиречива... та й страждає різнобоєм, цілісністю та взаємозвязком- "натягнута", а в багатьох епізодах - прямо сфальсифікована! А в такій формі та стані не може вважатися доказовою базою, достатньою для винесення судового рішення про вину АТОвців та їх покарання.

Правда, коли в Україні існує кричуща маса протилежних прикладів, злочинів, порушень, за якими в судах не спрацьовують навіть прямі докази, а "піймані за руку" десятки корупціонерів, вбивць, грабіжників, сепаратистів відпускаються судами на свободу - то дивуватися в "помилках" чи сумніватися в антиукраїнській діяльності, в практиці замовних судів - не приходиться! Як і те, що "правоохоронці",політична влада, суди та криміналітет, то єдине злочинне угрупування - бо саме так, з цією ж метою... підбиралися (підбираються) та розставлялися (розставляються й понині) кадри в цих структурах!

PS: З великим задоволенням чекаємо від Авакова пред'явлення керівництву Білорусі і її КДБ, розробникам плану знищення Шеремета - звинувачень у підготовці т а проведенні терористичного акту на території України! Чи хоча б відкриття проти них справи... якщо рила самих "орлів Авакова", прокурорів та суддів не "в пушку"...
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06.01.2021 15:15 Ответить
Будешь ты, .Антоша, на суде тоже показания давать. Петь будешь, как тебя "заставляли" дезу в СМИ рассказывать
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06.01.2021 13:41 Ответить
Экспертизу пленок Мельниченко уже закончили?
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06.01.2021 13:42 Ответить
Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский собрал целое досье на Лукашеску,когда и кого ликвидировал фюрер Белоруси за последние 20 лет...,в Гаагу попадет по любасу...
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06.01.2021 13:47 Ответить
Голос бывшего председателя КГБ Зайцева, требующего взорвать Павла Шеремета, на записи, попавшей в редакцию EUobserver, верифицировали не только западные криминалисты. Его верифицируем и мы с мужем. Этот человек угрожал убить нашего сына. - полностью https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/05/88613-kogo-to-utopit-kogo-to-rasstrelyat-chtoby-nikto-ne-podumal-pro-kgb
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06.01.2021 13:48 Ответить
"Все бывшие силовики, о которых говорит Зайцев (на этой записи - всего три голоса, два других предположительно принадлежат сотрудникам контртеррористического подразделения «Альфа»), в разное время уволились или были уволены, а связующим звеном между ними был именно Павел Шеремет. Он одним из первых взял интервью у начальника СИЗО Олега Алкаева, который рассказал, как выдавал расстрельный пистолет по приказу тогдашнего министра внутренних дел накануне бесследных исчезновений Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Алкаев стал одним из главных персонажей книги Павла Шеремета и Светланы Калинкиной «Случайный президент». Это Шеремет нашел Вячеслава Дудкина, который бежал из Беларуси и попросил политического убежища во Франции. Позже Дудкин публиковал свои коррупционные разоблачения на сайте «Белорусский партизан», созданном Павлом. Полковник Бородач тоже регулярно публиковался на «Партизане».
Вот что говорит председатель КГБ Вадим Зайцев о Шеремете:..... - полностью https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/05/88613-kogo-to-utopit-kogo-to-rasstrelyat-chtoby-nikto-ne-podumal-pro-kgb
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06.01.2021 13:51 Ответить
Кончаем уже этот срач с Шереметом.
Кадр за деньги Кремля обсирал сначала государство Беларусь, потом принялся за государство Украина.
Взорвали и хрен с ним, пошел вслед за Бузиной и хором Александрова.
Исполнителей и организаторов следует наградить, а невиновных амнистировать и выдать компенсации за пребывание в СИЗО.
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06.01.2021 13:55 Ответить
Да, гадил он от души. Одна его передача о каблуках Тимошенко чего стоит. Но за это взрывать - перебор. Вон Лещенко гадит, как самец бегемота, и ничего - до сих по жив.
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06.01.2021 14:33 Ответить
Срач тільки но почався, бо Антоненка, Кузьменко і Дугарь треба випускати, вибачитися та компенсувати моральні і фізичні збитки. І якщо жінок суд відправив під домашній арешт, то Антоненко ще у СІЗО
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06.01.2021 14:41 Ответить
Лукашеску лишил гражданства Павла Шеремета 1 апреля 2010 года...
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06.01.2021 13:55 Ответить
По поручению Авакова экспертизу проводит "известный" эксперт по походке - Айвон Бирч
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06.01.2021 14:01 Ответить
Лизоблюду линчь!
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06.01.2021 14:09 Ответить
Не, а разве вы не найдете какого-нибудь английского спеца, который по голосу определит рост и вес говорившего, а также сделает точный словесный портрет всех при этом присутствовавших?
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06.01.2021 14:29 Ответить
Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1681
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06.01.2021 14:43 Ответить
Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 818Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1031
Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6711
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06.01.2021 14:44 Ответить
Надо Тоже ехать в логово усатого таракана. Звезду героя дать авансом.
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06.01.2021 14:50 Ответить
Не ну а че? По Княжичам эксперта лучше для Авакова было не найти, все по полочкам расставил.
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06.01.2021 15:09 Ответить
Да, Авакову с Герой надо срочно в материалах дела во всех фразах "проникшись идеями превосходства арийской расы" поменять слово "арийской" на "беларусской". Работать не переработать...
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06.01.2021 15:13 Ответить
Замминистра рассказал, что экспертиза голосов проводится в Украине украинскими экспертами Я один догадываюсь какой будет результат?По другому,тоня,вашей шайке место,в лучшем для вас случае,там,где вы уже давно должны быть-в мусорном баке,закрытой неоткрываемой крышкой
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06.01.2021 15:52 Ответить
Тупі мусора. Не могли справу білими нитками дошити, так фсб-шні таваріщі через білорусів допомогли.
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06.01.2021 16:52 Ответить
Геращенко: Аваков и вы в глубокой грязной луже подлости и позора.
Как и подавляющее большинство людей, я абсолютно уверен в их невиновности, потому что ни у кого из них не было и нет никакого, ни малейшего мотива, причины убивать Шеремета. Совсем.
Обвинение держится на преступном стремлении Авакова и Зеленского поддержать падающий рейтинг Зеленского. Мы, мол, "раскрыли преступление".
Прокуратура сама преступна, потому как безнравственные холуи беспринципных хозяев.
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06.01.2021 17:24 Ответить
***** тоже взрывал дома что бы поднять свое политическое либидо
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06.01.2021 17:45 Ответить
Геращенко четы несешь ? Какая нах... экспертиза? Все давно сделано в ЦРУ и Брюсселе. Запись существует с 2012 года. Макар как политический беженец в ЕС с 2006 года. Откуда там фсб ушам взяться?
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06.01.2021 17:35 Ответить
Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7523
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06.01.2021 17:51 Ответить
В усіх випердах тоні не можу знайти коду до секрету: куди подівся експерт по как манду зорЯна шкіряк?
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06.01.2021 22:13 Ответить
 
 