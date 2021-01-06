Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко

Плівку з голосами оприлюднених аудіозаписів ймовірних розмов керівництва КДБ Білорусі, де обговорювали вбивство журналіста Павла Шеремета, передали на експертизу, результат буде відомий за кілька тижнів, можливо, місяць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Заступник міністра розповів, що експертизу голосів проводять українські фахівці з фоноскопічних експертиз.

"Для зразку, якщо не можна людину допитати для цього особисто, братимуть якийсь її публічний виступ і порівнюватимуть із записом. У цьому випадку доведеться йти саме таким шляхом. Експертизи потребують часу, це складна технічна та експертно-розумова робота", - пояснив Геращенко.

За його словами, оскільки злочин було скоєно на території України, то і розслідування має проводитися Україною, а інші країни можуть лише сприяти в розслідуванні в межах міжнародної правової допомоги.

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"У випадку з Білоруссю, маю сумніви, що вона сприятиме цьому розслідуванню. Хоча було би добре після встановлення особи, яка присутня на плівках, її допитати. Але у мене є великі сумніви, що нам це дозволять зробити. Та сама історія і зі свідками. Країна може відмовити у допиті свідків і тут немає варіантів, для примусу країни це зробити", - зазначив Геращенко.

Зараз узгоджують дату і час, коли українські слідчі зможуть провести допит особи, яка опублікувала докази, щоб встановити більше обставин, як саме робили ці записи.

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

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