Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко
Плівку з голосами оприлюднених аудіозаписів ймовірних розмов керівництва КДБ Білорусі, де обговорювали вбивство журналіста Павла Шеремета, передали на експертизу, результат буде відомий за кілька тижнів, можливо, місяць.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.
Заступник міністра розповів, що експертизу голосів проводять українські фахівці з фоноскопічних експертиз.
"Для зразку, якщо не можна людину допитати для цього особисто, братимуть якийсь її публічний виступ і порівнюватимуть із записом. У цьому випадку доведеться йти саме таким шляхом. Експертизи потребують часу, це складна технічна та експертно-розумова робота", - пояснив Геращенко.
За його словами, оскільки злочин було скоєно на території України, то і розслідування має проводитися Україною, а інші країни можуть лише сприяти в розслідуванні в межах міжнародної правової допомоги.
"У випадку з Білоруссю, маю сумніви, що вона сприятиме цьому розслідуванню. Хоча було би добре після встановлення особи, яка присутня на плівках, її допитати. Але у мене є великі сумніви, що нам це дозволять зробити. Та сама історія і зі свідками. Країна може відмовити у допиті свідків і тут немає варіантів, для примусу країни це зробити", - зазначив Геращенко.
Зараз узгоджують дату і час, коли українські слідчі зможуть провести допит особи, яка опублікувала докази, щоб встановити більше обставин, як саме робили ці записи.
Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.
Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.
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Сьогодні відбулася нова фальсифікація МВС: - "Нові записи у справі Шеремета (записи з білоруського кдб-див. в коментарях) підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - "проспівав" речник МВС Шевченко.
-Шевченко, зміни прізвище, не погань його, бо "нові записи ( з білоруського кдб) аваківську "версію" перекреслюють, а не підтверджують!
-Попередньо нагадаю читачам, що за чинним українським законодавством...: тягар з доказів звинувачення в скоєнні злочину лежить на стороні звинувачення, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Відсутність вини тягне за собою закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами.
-На рівень покарання за ЗДІЙСНЕННЯ злочину впливають обставини, які підлягають доказуванню звинуваченням. Однією з таких умов є визначення мотиву та умислу. В матеріалах сфальсифікованої справи проти АТОВців вони визначені, як вибір сакральної жертви (Шеремета) з умислом дестабілізації суспільства. Але вчорашні плівки з кдб Білорусі вказують, що вбивство Шеремета планувалося та організовувалося заздалегідь - як помста за його опозиційну діяльність як проти Білорусі, так і РФ! Тобто міф "орлів Авакова" про мотив злочину, як "сакральну жертву і дестабілізацію"в Україні - лопнув з гучними тріском! Принно-наслідкові зв'язки мотивів з фактом - відсутні! Тепер "орли" повинні доказати, що АТОвці виконували замовлення кдб Білорусі, отримували за це гроші, чи іншу винагороду. Пред'явити суду телефонні чи інші розмови кдбістів Білорусі з АТОвцями, підтвердити факт отримання ними "винагороди", та її наявність в АТОвців!.
-Але, судячи з того що спецслужби Білорусі, РФ та України діють дуже часто " в одному ключі" і на шкоду Україні та її патріотам, якими є АТОвці, можна припустити , що у вбивстві замішані не АТОвіці, а саме спецслужби. НА користь такого припущення свідчить раптове зникнення кількох відеокамер з місця події (вбивства), записів з них та вперте НЕвідкриття справ "правоохоронцями" України за цими фактами злочинів ... !
-Стосовно самого факту злочину - Він відбувся. Шеремет загинув і саме у такий спосіб, який розроблявся кгб Білорусі!
- Але, щоб звинуватити АТОвців, в виконанні замовлення кдб Білорусі, "орлам Авакова" треба буде "переформатувати" всю справу - доказати що вибухівка та інструкції по проведенню акту ... були передані АТОвціям, як виконавцям... представниками спецслужб якоїсь з названих трьох країн. Або, що ті, хто її передав підозрюваним АТОвцям - діяли за завданням кдб Білорусі, чи спецслужб РФ, чи України..
-Стосовно виконавців злочину. НЕвинуватість АТОвців доведена чисельними їх алібі та результатами слідчих експериментів та експертиз, на яких я зупинятися не буду. Хоча, за Конституцією України, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв (окрім спроб Беня-діктової, Авакова, суддів)
-Стосовно доказів вини АТОвців в скоєнні злочину. Прямі докази скоєнні ними злочину- абсолютно відсутні, а сукупність непрямих доказів, -надто сумнівна, протиречива... та й страждає різнобоєм, цілісністю та взаємозвязком- "натягнута", а в багатьох епізодах - прямо сфальсифікована! А в такій формі та стані не може вважатися доказовою базою, достатньою для винесення судового рішення про вину АТОвців та їх покарання.
Правда, коли в Україні існує кричуща маса протилежних прикладів, злочинів, порушень, за якими в судах не спрацьовують навіть прямі докази, а "піймані за руку" десятки корупціонерів, вбивць, грабіжників, сепаратистів відпускаються судами на свободу - то дивуватися в "помилках" чи сумніватися в антиукраїнській діяльності, в практиці замовних судів - не приходиться! Як і те, що "правоохоронці",політична влада, суди та криміналітет, то єдине злочинне угрупування - бо саме так, з цією ж метою... підбиралися (підбираються) та розставлялися (розставляються й понині) кадри в цих структурах!
PS: З великим задоволенням чекаємо від Авакова пред'явлення керівництву Білорусі і її КДБ, розробникам плану знищення Шеремета - звинувачень у підготовці т а проведенні терористичного акту на території України! Чи хоча б відкриття проти них справи... якщо рила самих "орлів Авакова", прокурорів та суддів не "в пушку"...
Вот что говорит председатель КГБ Вадим Зайцев о Шеремете:..... - полностью https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/05/88613-kogo-to-utopit-kogo-to-rasstrelyat-chtoby-nikto-ne-podumal-pro-kgb
Кадр за деньги Кремля обсирал сначала государство Беларусь, потом принялся за государство Украина.
Взорвали и хрен с ним, пошел вслед за Бузиной и хором Александрова.
Исполнителей и организаторов следует наградить, а невиновных амнистировать и выдать компенсации за пребывание в СИЗО.
Как и подавляющее большинство людей, я абсолютно уверен в их невиновности, потому что ни у кого из них не было и нет никакого, ни малейшего мотива, причины убивать Шеремета. Совсем.
Обвинение держится на преступном стремлении Авакова и Зеленского поддержать падающий рейтинг Зеленского. Мы, мол, "раскрыли преступление".
Прокуратура сама преступна, потому как безнравственные холуи беспринципных хозяев.