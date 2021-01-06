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Новини Убивство Шеремета
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Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко

Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко

Плівку з голосами оприлюднених аудіозаписів ймовірних розмов керівництва КДБ Білорусі, де обговорювали вбивство журналіста Павла Шеремета, передали на експертизу, результат буде відомий за кілька тижнів, можливо, місяць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Заступник міністра розповів, що експертизу голосів проводять українські фахівці з фоноскопічних експертиз.

"Для зразку, якщо не можна людину допитати для цього особисто, братимуть якийсь її публічний виступ і порівнюватимуть із записом. У цьому випадку доведеться йти саме таким шляхом. Експертизи потребують часу, це складна технічна та експертно-розумова робота", - пояснив Геращенко.

За його словами, оскільки злочин було скоєно на території України, то і розслідування має проводитися Україною, а інші країни можуть лише сприяти в розслідуванні в межах міжнародної правової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кузьменко: Якби плівки з'явилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета

"У випадку з Білоруссю, маю сумніви, що вона сприятиме цьому розслідуванню. Хоча було би добре після встановлення особи, яка присутня на плівках, її допитати. Але у мене є великі сумніви, що нам це дозволять зробити. Та сама історія і зі свідками. Країна може відмовити у допиті свідків і тут немає варіантів, для примусу країни це зробити", - зазначив Геращенко.

Зараз узгоджують дату і час, коли українські слідчі зможуть провести допит особи, яка опублікувала докази, щоб встановити більше обставин, як саме робили ці записи.

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Також читайте: Заплановано проведення слідчих дій з розпорядником аудіозапису в межах розслідування вбивства Шеремета, - Нацполіція

Автор: 

Білорусь (7966) вбивство (3109) Геращенко Антон (935) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+16
Будешь ты, .Антоша, на суде тоже показания давать. Петь будешь, как тебя "заставляли" дезу в СМИ рассказывать
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06.01.2021 13:41 Відповісти
+9
По поручению Авакова экспертизу проводит "известный" эксперт по походке - Айвон Бирч
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06.01.2021 14:01 Відповісти
+6
Экспертизу пленок Мельниченко уже закончили?
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06.01.2021 13:42 Відповісти
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Єксперда з Шипседбей підключили?
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06.01.2021 13:32 Відповісти
Повернемося до внутрішніх справ - щодо звинувачень МВС, та прокурорів Антоненка, Кузьменко та Дугарь в НАВМИСНОМУ вбивстві Шеремета...

Сьогодні відбулася нова фальсифікація МВС: - "Нові записи у справі Шеремета (записи з білоруського кдб-див. в коментарях) підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - "проспівав" речник МВС Шевченко.

-Шевченко, зміни прізвище, не погань його, бо "нові записи ( з білоруського кдб) аваківську "версію" перекреслюють, а не підтверджують!

-Попередньо нагадаю читачам, що за чинним українським законодавством...: тягар з доказів звинувачення в скоєнні злочину лежить на стороні звинувачення, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Відсутність вини тягне за собою закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами.

-На рівень покарання за ЗДІЙСНЕННЯ злочину впливають обставини, які підлягають доказуванню звинуваченням. Однією з таких умов є визначення мотиву та умислу. В матеріалах сфальсифікованої справи проти АТОВців вони визначені, як вибір сакральної жертви (Шеремета) з умислом дестабілізації суспільства. Але вчорашні плівки з кдб Білорусі вказують, що вбивство Шеремета планувалося та організовувалося заздалегідь - як помста за його опозиційну діяльність як проти Білорусі, так і РФ! Тобто міф "орлів Авакова" про мотив злочину, як "сакральну жертву і дестабілізацію"в Україні - лопнув з гучними тріском! Принно-наслідкові зв'язки мотивів з фактом - відсутні! Тепер "орли" повинні доказати, що АТОвці виконували замовлення кдб Білорусі, отримували за це гроші, чи іншу винагороду. Пред'явити суду телефонні чи інші розмови кдбістів Білорусі з АТОвцями, підтвердити факт отримання ними "винагороди", та її наявність в АТОвців!.

-Але, судячи з того що спецслужби Білорусі, РФ та України діють дуже часто " в одному ключі" і на шкоду Україні та її патріотам, якими є АТОвці, можна припустити , що у вбивстві замішані не АТОвіці, а саме спецслужби. НА користь такого припущення свідчить раптове зникнення кількох відеокамер з місця події (вбивства), записів з них та вперте НЕвідкриття справ "правоохоронцями" України за цими фактами злочинів ... !

-Стосовно самого факту злочину - Він відбувся. Шеремет загинув і саме у такий спосіб, який розроблявся кгб Білорусі!

- Але, щоб звинуватити АТОвців, в виконанні замовлення кдб Білорусі, "орлам Авакова" треба буде "переформатувати" всю справу - доказати що вибухівка та інструкції по проведенню акту ... були передані АТОвціям, як виконавцям... представниками спецслужб якоїсь з названих трьох країн. Або, що ті, хто її передав підозрюваним АТОвцям - діяли за завданням кдб Білорусі, чи спецслужб РФ, чи України..

-Стосовно виконавців злочину. НЕвинуватість АТОвців доведена чисельними їх алібі та результатами слідчих експериментів та експертиз, на яких я зупинятися не буду. Хоча, за Конституцією України, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв (окрім спроб Беня-діктової, Авакова, суддів)

-Стосовно доказів вини АТОвців в скоєнні злочину. Прямі докази скоєнні ними злочину- абсолютно відсутні, а сукупність непрямих доказів, -надто сумнівна, протиречива... та й страждає різнобоєм, цілісністю та взаємозвязком- "натягнута", а в багатьох епізодах - прямо сфальсифікована! А в такій формі та стані не може вважатися доказовою базою, достатньою для винесення судового рішення про вину АТОвців та їх покарання.

Правда, коли в Україні існує кричуща маса протилежних прикладів, злочинів, порушень, за якими в судах не спрацьовують навіть прямі докази, а "піймані за руку" десятки корупціонерів, вбивць, грабіжників, сепаратистів відпускаються судами на свободу - то дивуватися в "помилках" чи сумніватися в антиукраїнській діяльності, в практиці замовних судів - не приходиться! Як і те, що "правоохоронці",політична влада, суди та криміналітет, то єдине злочинне угрупування - бо саме так, з цією ж метою... підбиралися (підбираються) та розставлялися (розставляються й понині) кадри в цих структурах!

PS: З великим задоволенням чекаємо від Авакова пред'явлення керівництву Білорусі і її КДБ, розробникам плану знищення Шеремета - звинувачень у підготовці т а проведенні терористичного акту на території України! Чи хоча б відкриття проти них справи... якщо рила самих "орлів Авакова", прокурорів та суддів не "в пушку"...
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06.01.2021 15:15 Відповісти
Будешь ты, .Антоша, на суде тоже показания давать. Петь будешь, как тебя "заставляли" дезу в СМИ рассказывать
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06.01.2021 13:41 Відповісти
Экспертизу пленок Мельниченко уже закончили?
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06.01.2021 13:42 Відповісти
Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский собрал целое досье на Лукашеску,когда и кого ликвидировал фюрер Белоруси за последние 20 лет...,в Гаагу попадет по любасу...
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06.01.2021 13:47 Відповісти
Голос бывшего председателя КГБ Зайцева, требующего взорвать Павла Шеремета, на записи, попавшей в редакцию EUobserver, верифицировали не только западные криминалисты. Его верифицируем и мы с мужем. Этот человек угрожал убить нашего сына. - полностью https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/05/88613-kogo-to-utopit-kogo-to-rasstrelyat-chtoby-nikto-ne-podumal-pro-kgb
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06.01.2021 13:48 Відповісти
"Все бывшие силовики, о которых говорит Зайцев (на этой записи - всего три голоса, два других предположительно принадлежат сотрудникам контртеррористического подразделения «Альфа»), в разное время уволились или были уволены, а связующим звеном между ними был именно Павел Шеремет. Он одним из первых взял интервью у начальника СИЗО Олега Алкаева, который рассказал, как выдавал расстрельный пистолет по приказу тогдашнего министра внутренних дел накануне бесследных исчезновений Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Алкаев стал одним из главных персонажей книги Павла Шеремета и Светланы Калинкиной «Случайный президент». Это Шеремет нашел Вячеслава Дудкина, который бежал из Беларуси и попросил политического убежища во Франции. Позже Дудкин публиковал свои коррупционные разоблачения на сайте «Белорусский партизан», созданном Павлом. Полковник Бородач тоже регулярно публиковался на «Партизане».
Вот что говорит председатель КГБ Вадим Зайцев о Шеремете:..... - полностью https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/05/88613-kogo-to-utopit-kogo-to-rasstrelyat-chtoby-nikto-ne-podumal-pro-kgb
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06.01.2021 13:51 Відповісти
Кончаем уже этот срач с Шереметом.
Кадр за деньги Кремля обсирал сначала государство Беларусь, потом принялся за государство Украина.
Взорвали и хрен с ним, пошел вслед за Бузиной и хором Александрова.
Исполнителей и организаторов следует наградить, а невиновных амнистировать и выдать компенсации за пребывание в СИЗО.
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06.01.2021 13:55 Відповісти
Да, гадил он от души. Одна его передача о каблуках Тимошенко чего стоит. Но за это взрывать - перебор. Вон Лещенко гадит, как самец бегемота, и ничего - до сих по жив.
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06.01.2021 14:33 Відповісти
Срач тільки но почався, бо Антоненка, Кузьменко і Дугарь треба випускати, вибачитися та компенсувати моральні і фізичні збитки. І якщо жінок суд відправив під домашній арешт, то Антоненко ще у СІЗО
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06.01.2021 14:41 Відповісти
Лукашеску лишил гражданства Павла Шеремета 1 апреля 2010 года...
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06.01.2021 13:55 Відповісти
По поручению Авакова экспертизу проводит "известный" эксперт по походке - Айвон Бирч
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06.01.2021 14:01 Відповісти
Лизоблюду линчь!
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06.01.2021 14:09 Відповісти
Не, а разве вы не найдете какого-нибудь английского спеца, который по голосу определит рост и вес говорившего, а также сделает точный словесный портрет всех при этом присутствовавших?
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06.01.2021 14:29 Відповісти
Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1681
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06.01.2021 14:43 Відповісти
Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 818Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1031
Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6711
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06.01.2021 14:44 Відповісти
Надо Тоже ехать в логово усатого таракана. Звезду героя дать авансом.
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06.01.2021 14:50 Відповісти
Не ну а че? По Княжичам эксперта лучше для Авакова было не найти, все по полочкам расставил.
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06.01.2021 15:09 Відповісти
Да, Авакову с Герой надо срочно в материалах дела во всех фразах "проникшись идеями превосходства арийской расы" поменять слово "арийской" на "беларусской". Работать не переработать...
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06.01.2021 15:13 Відповісти
Замминистра рассказал, что экспертиза голосов проводится в Украине украинскими экспертами Я один догадываюсь какой будет результат?По другому,тоня,вашей шайке место,в лучшем для вас случае,там,где вы уже давно должны быть-в мусорном баке,закрытой неоткрываемой крышкой
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06.01.2021 15:52 Відповісти
Тупі мусора. Не могли справу білими нитками дошити, так фсб-шні таваріщі через білорусів допомогли.
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06.01.2021 16:52 Відповісти
Геращенко: Аваков и вы в глубокой грязной луже подлости и позора.
Как и подавляющее большинство людей, я абсолютно уверен в их невиновности, потому что ни у кого из них не было и нет никакого, ни малейшего мотива, причины убивать Шеремета. Совсем.
Обвинение держится на преступном стремлении Авакова и Зеленского поддержать падающий рейтинг Зеленского. Мы, мол, "раскрыли преступление".
Прокуратура сама преступна, потому как безнравственные холуи беспринципных хозяев.
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06.01.2021 17:24 Відповісти
***** тоже взрывал дома что бы поднять свое политическое либидо
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06.01.2021 17:45 Відповісти
Геращенко четы несешь ? Какая нах... экспертиза? Все давно сделано в ЦРУ и Брюсселе. Запись существует с 2012 года. Макар как политический беженец в ЕС с 2006 года. Откуда там фсб ушам взяться?
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06.01.2021 17:35 Відповісти
Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7523
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06.01.2021 17:51 Відповісти
В усіх випердах тоні не можу знайти коду до секрету: куди подівся експерт по как манду зорЯна шкіряк?
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06.01.2021 22:13 Відповісти
 
 