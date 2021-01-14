РУС
Мезенцева хочет провести аудит делегации членов украинской делегации в ПАСЕ

Новая глава делегации ВР в парламентской ассамблее Совета Европы, "слуга народа" Мария Мезенцева хочет проверить работу членов украинской делегации и получить от каждого из них обоснование очного присутствия на заседаниях ПАСЕ.

Об этом она рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что надо провести аудит активности. Это не означает, что мы к кому-то из членов нашей делегации будем санкции применять, но результаты такого аудита нужны", - сказала Мезенцева.

Она сообщила, что создала госборд, который "показывает, в каком комитете или подкомитете работает человек, какие у него инициативы, предложения для резолюции, какие были проекты, какие поправки были поданы, где нужна координация в выступлениях".

Мезенцева также сообщила, что попросила членов делегации предоставить аргументацию их очного участия в сессии ПАСЕ.

"Приоритет в поездках предоставляется основным членам - это отмечено в ПАСЕ, но я попросила каждого предоставить аргументацию относительно их очного участия, поскольку мы не туристы, мы представляем интересы государства и от того, как мы будем вести себя на этой сессии, будет во многом зависеть наша дальнейшая работа", - отметила она.

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.

Сама Ясько после отставки обвинила коллег по фракции в "преклонении перед повесткой РФ". По словам депутата, ей настойчиво предлагали "пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам" и голосовать иначе - как в парламенте, так и в ПАСЕ. Кроме этого, она рассказала о давлении из Офиса Президента.

ПАСЕ (1675) Мезенцева Мария (21)
+24
Нова голова делегації України в ПАРЕ з коханим, який абсолютно спокійно відкриває магазини на московії.
Цікаво, як вона буде лобіювати якісь санкції проти свнсбк, якщо її власна родина займається бізнесом в країні-агресорі?
14.01.2021 21:38 Ответить
+21
Це та що за російську мову викладання в закладах освіти?
14.01.2021 21:37 Ответить
+18
Вот, вот - в украинской делегации в ПАСЕ не должно остаться ни одного депутата даже с малейшим намёком на украинский патриотизм. Конечная цель - украинская делегация ничем не должна отличаться от российской.
14.01.2021 21:42 Ответить
Це та що за російську мову викладання в закладах освіти?
14.01.2021 21:37 Ответить
новая маланская соска видать у Вавки в кроватки попрыгала и понравилась вот ее и выдвинули...
14.01.2021 21:48 Ответить
ее и продвинули потому, что задача поставлена - продвигать свинособачьи норративы. Этого даже не скрывали
14.01.2021 21:50 Ответить
Питання? Як назвати особу яка хоче... ну дуже хоче.... але не може ну ніяк???
14.01.2021 21:52 Ответить
Продажні хохли
14.01.2021 21:53 Ответить
Відповідь не вірна... Бо препиЗЕдент не хохол, а мАлАрос.
14.01.2021 21:59 Ответить
очень обожаю слово на украинском..... спаплюжений....вот вот это все о НЕМ о Вавке...
14.01.2021 22:10 Ответить
Вона. Любителька і захисниця узкогоязика. Ставлениця коломойського- мертвечука.
14.01.2021 22:00 Ответить
Очень сосательное выражение лица...
14.01.2021 22:07 Ответить
Ну написано же," хочет провести аудит делегации членов, украинской делегации"
показать весь комментарий
И даже за едыну державну росийську мову, ты ба яка ****..
показать весь комментарий
вона. Один з авторів проекту "Закону Бужанського"
14.01.2021 22:13 Ответить
Нова голова делегації України в ПАРЕ з коханим, який абсолютно спокійно відкриває магазини на московії.
Цікаво, як вона буде лобіювати якісь санкції проти свнсбк, якщо її власна родина займається бізнесом в країні-агресорі?
14.01.2021 21:38 Ответить
Кловуни хочуть дізнатися, чому за них не виконують їхню роботу інші. Це жесть. Виборці в 2019 дійсно постралися
14.01.2021 21:39 Ответить
Ми лаялися на попередню піську Ясько, але курйоз в тому, що Яську вигнали за те, що відмовлялася виконувати накази Єрмака і здавати інтереси України. Нова шльондра буде вже без табу
14.01.2021 21:39 Ответить
Мезенцева хочет провести аудит делегации/ анонс подвига, достойного Геракла.Семь футов под килем!
14.01.2021 21:39 Ответить
что ей сказали или скажут, то и будет делать
14.01.2021 23:00 Ответить
Вот, вот - в украинской делегации в ПАСЕ не должно остаться ни одного депутата даже с малейшим намёком на украинский патриотизм. Конечная цель - украинская делегация ничем не должна отличаться от российской.
14.01.2021 21:42 Ответить
а штаб уже создали? аудит после штаба
14.01.2021 21:42 Ответить
Украинку убрали, московитку поставили
14.01.2021 21:46 Ответить
Мезенцева также сообщила, что попросила членов делегации предоставить аргументацию их очного участия в сессии ПАСЕ....

...поскольку мы не туристы...

Ви точно не то що не туристи, ви зборище посьміховиськ, очолювані Зевіслюком, якого підженає у дупу д'єрьмак мокшаномордий.
14.01.2021 21:48 Ответить
Ещё один прокацапский засланец?! Браво, зеленожопые..😞
14.01.2021 21:53 Ответить
Все. Это уже точно. Зеленский дурак и собирает вокруг себя дураков, дебилов и идиотов всех мастей и оттенков. Аудит делегации это как ? Эта шмара вообще знает значение этого термина ? И эти клоуны и клоунессы управляют страной и представляют ее в мире. Это просто пипец
14.01.2021 21:53 Ответить
Її і призначили в ПАРЄ для проведення прокремлівської політики. Ще одна лубянська шльондра.
14.01.2021 21:55 Ответить
Ауди́т або авди́т[1] (лат. audit - слухати) - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання задля висловлення незалежної думки аудитора про її вірогідність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.[2]

В англомовних джерелах під аудитом розуміють оцінку особи, організації, системи, процесів, підприємства, проекту або продукту. В Україні цей термін найчастіше позначає перевірку в сфері бухгалтерського обліку, але, внаслідок впливу англомовних джерел, термін також застосовується в галузі управління проектами, управління якістю, управління природними ресурсами та збереження енергії тощо.
14.01.2021 22:15 Ответить
маладец вики пользоваться научился. Только никто и никогда не говорит "провести кадровый аудит", а тем более аудит особы. Но похоже, ты из стаи зебобиков, поэтому ликбез для любителей корабельных сосен закончен
14.01.2021 22:22 Ответить
зеблан, так тебя в Гугле разбаили, и это +
15.01.2021 00:53 Ответить
Ермак хоче завчасно знати,чи не буде хтось з членів делегації зобіжати рашку чи викривати хабарі зелених в Європі,аби блокувати їх виїзд за кордон.
14.01.2021 21:55 Ответить
поздно, дура. Байден приближается....
14.01.2021 22:01 Ответить
Правильно! Нечего мешать продвижению РФ своих интересов, а то кремлёвское начальство Ермака и Зеленского может разгневаться.
14.01.2021 22:06 Ответить
Чи це важливо, що українку змінили на єврейку чи я просто юдофоб?
14.01.2021 22:17 Ответить
В Третьяковской галереи на стенах одни ...
14.01.2021 22:25 Ответить
ШТА?!
14.01.2021 23:07 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ «Звездная болезнь»: депутаты рассказали, почему Ясько убрали с должности главы делегации в ПАСЕ ...говорят что многие её хотели в ПАСЕ, интересно Мезенцева будет иметь общий язык с членами ПАСЕ?
14.01.2021 22:22 Ответить
отличный стиль !!!!!
"Код да Винчи" !
14.01.2021 23:19 Ответить
Пусть уберёт тех членов делегации , кто говорил что антироссийская риторика не нужна
14.01.2021 22:27 Ответить
Вот не нужно - тихою сапою нож в спину Ермака.
14.01.2021 22:49 Ответить
😀😀😀
14.01.2021 23:10 Ответить
ніде раніше навіть не чув про таку форму перевірку роботи парламентаря як аудит- це щось нове від Єрмака. Ясько це була кадра Андрія Йосиповича. А Мазенцева, як неукраїнський персонаж - це кадра Єрмака, Єрмак продовжує активно просувати на посади, які є імеджеві- осіб, в тому числі і депутатів, які повязані з Україною тільки фактом перебування в Україні їх батьків на момент народження такої іміджевої особи. - це керівництво прокуратури, ДБР, самого офісу, керівні посади в Міністерстві оборони, Генштабу розвідках та контррозвідках. Це викликано лише одним, сам Єрмак відноситься до таких осіб, і він категорично не сприймає українських посадовців. Така ж йому буде і дяка. недарма Ігор Валерійович що тижнево цікавиться про стан його (Єрмака ) здоровя.
14.01.2021 22:27 Ответить
наверное получила вводную от расейских ермаковских ахентов.?
14.01.2021 22:38 Ответить
стать головкой делегации - на-со-са-ла
14.01.2021 22:46 Ответить
Поржал!
14.01.2021 22:46 Ответить
А шо, на Мендель похожа.
14.01.2021 22:51 Ответить
дури всі однакові на ... лице
14.01.2021 23:04 Ответить
Поки ви ''ржете'', Україна гине.
14.01.2021 22:56 Ответить
а страшненькая какая, папа наверно таджик или татарин был, и мать такая же,
рот до ушей. патлы распустила,
14.01.2021 22:57 Ответить
так и есть !
а она - русская !
14.01.2021 23:06 Ответить
Вылитый трансвестит внешне, по нашему округу баллотировалась (-лся, -лось) в Харькове эта (этот, это) чудище из "Слуги народа". Хз, на мужика оно больше похоже.
14.01.2021 23:05 Ответить
так ЗЕльоная ж !
если их фракции меодосмотр устроить, половина баб мужиками-свиститунами окажутся
14.01.2021 23:08 Ответить
Сосна корабельна.
14.01.2021 23:19 Ответить
Битва "корабельних сосЕн" почалася..
15.01.2021 00:28 Ответить
Аудит, как лизать задницу кацапам?
15.01.2021 00:44 Ответить
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностейвообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
15.01.2021 04:58 Ответить
когда эти слуги наконец прямо скажут какому народу они прислуживают
15.01.2021 05:10 Ответить
Якщо весь склад за рашку, то за кого ГОЛОВкоми держави? - Зрада і тут!!!
15.01.2021 07:25 Ответить
 
 