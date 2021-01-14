Мезенцева хочет провести аудит делегации членов украинской делегации в ПАСЕ
Новая глава делегации ВР в парламентской ассамблее Совета Европы, "слуга народа" Мария Мезенцева хочет проверить работу членов украинской делегации и получить от каждого из них обоснование очного присутствия на заседаниях ПАСЕ.
Об этом она рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что надо провести аудит активности. Это не означает, что мы к кому-то из членов нашей делегации будем санкции применять, но результаты такого аудита нужны", - сказала Мезенцева.
Она сообщила, что создала госборд, который "показывает, в каком комитете или подкомитете работает человек, какие у него инициативы, предложения для резолюции, какие были проекты, какие поправки были поданы, где нужна координация в выступлениях".
Мезенцева также сообщила, что попросила членов делегации предоставить аргументацию их очного участия в сессии ПАСЕ.
"Приоритет в поездках предоставляется основным членам - это отмечено в ПАСЕ, но я попросила каждого предоставить аргументацию относительно их очного участия, поскольку мы не туристы, мы представляем интересы государства и от того, как мы будем вести себя на этой сессии, будет во многом зависеть наша дальнейшая работа", - отметила она.
Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.
Сама Ясько после отставки обвинила коллег по фракции в "преклонении перед повесткой РФ". По словам депутата, ей настойчиво предлагали "пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам" и голосовать иначе - как в парламенте, так и в ПАСЕ. Кроме этого, она рассказала о давлении из Офиса Президента.
Цікаво, як вона буде лобіювати якісь санкції проти свнсбк, якщо її власна родина займається бізнесом в країні-агресорі?
...поскольку мы не туристы...
Ви точно не то що не туристи, ви зборище посьміховиськ, очолювані Зевіслюком, якого підженає у дупу д'єрьмак мокшаномордий.
"Код да Винчи" !
рот до ушей. патлы распустила,
а она - русская !
если их фракции меодосмотр устроить, половина баб мужиками-свиститунами окажутся
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностейвообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.