Мезенцева хочет провести аудит делегации членов украинской делегации в ПАСЕ

Новая глава делегации ВР в парламентской ассамблее Совета Европы, "слуга народа" Мария Мезенцева хочет проверить работу членов украинской делегации и получить от каждого из них обоснование очного присутствия на заседаниях ПАСЕ.

Об этом она рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что надо провести аудит активности. Это не означает, что мы к кому-то из членов нашей делегации будем санкции применять, но результаты такого аудита нужны", - сказала Мезенцева.

Она сообщила, что создала госборд, который "показывает, в каком комитете или подкомитете работает человек, какие у него инициативы, предложения для резолюции, какие были проекты, какие поправки были поданы, где нужна координация в выступлениях".

Мезенцева также сообщила, что попросила членов делегации предоставить аргументацию их очного участия в сессии ПАСЕ.

"Приоритет в поездках предоставляется основным членам - это отмечено в ПАСЕ, но я попросила каждого предоставить аргументацию относительно их очного участия, поскольку мы не туристы, мы представляем интересы государства и от того, как мы будем вести себя на этой сессии, будет во многом зависеть наша дальнейшая работа", - отметила она.

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.

Сама Ясько после отставки обвинила коллег по фракции в "преклонении перед повесткой РФ". По словам депутата, ей настойчиво предлагали "пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам" и голосовать иначе - как в парламенте, так и в ПАСЕ. Кроме этого, она рассказала о давлении из Офиса Президента.