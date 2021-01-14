Мезенцева хоче провести аудит делегації членів української делегації в ПАРЄ

Нова голова делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи "слуга народу" Марія Мезенцева хоче перевірити роботу членів української делегації і отримати від кожного з них обґрунтування очної присутності на засіданнях ПАРЄ.

"Я вважаю, що потрібно провести аудит активності. Це не означає, що ми до когось із членів нашої делегації застосовуватимемо санкції, але результати такого аудиту потрібні", - сказала Мезенцева.

Вона повідомила, що створила держборд, який "показує, в якому комітеті або підкомітеті працює людина, які в неї ініціативи, пропозиції для резолюції, які були проєкти, які поправки було подано, де потрібна координація у виступах".

Мезенцева також повідомила, що попросила членів делегації надати аргументацію їхньої очної участі в сесії ПАРЄ.

"Пріоритет у поїздках надається основним членам - це зазначено в ПАРЄ, але я попросила кожного надати аргументацію стосовно їхньої очної участі, оскільки ми не туристи, ми представляємо інтереси держави, й від того, як ми поводитимемося на цій сесії, великою мірою залежатиме наша подальша робота", - зазначила вона.

Глава української делегації в ПАРЄ упевнена, що не лише керівник, а й усі члени делегації та їхні заступники (12 членів і 12 заступників - ІФ) мають перебувати в постійному контакті зі своїми колегами з ПАРЄ, з партнерами України, коло яких необхідно розширювати.

"Вважаю головним ключем нашого успіху постійну роботу, а не раз на чотири місяці, коли нам потрібно їхати в Страсбург", - наголосила Мезенцева.

Вона також розповіла, що попросила своїх колег із постійної делегації в разі виникнення якихось претензій прямо висловлювати їх, без кулуарних моментів.

Говорячи про своє нещодавнє обрання на посаду глави делегації, народний депутат зазначила, що, на відміну від 2019 року, коли вона висувалася на цю посаду сама, цього разу її кандидатуру запропонував народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Мережко (член постійної делегації - ІФ).

Мезенцева наголосила, що в ПАРЄ ротація керівників делегацій є звичайною практикою.

"У майбутньому, через певний час, наша делегація може отримати нового керівника. Це не виключено, тому що це нормальна практика в ПАРЄ", - зазначила нардеп.

Вона також вважає за необхідне визначити й виписати порядок обрання глави української делегації.

"Порядок обрання глави делегації визначає сама делегація. І ось тут цікавий момент: цей порядок чітко не прописаний, і ми три години обговорювали тільки порядок. Він має бути чітко прописаний, щоб такої ситуації, як у нас сталася, більше не було, щоб не марнувався час", - розповіла Мезенцева.

Народний депутат зазначила, що вважає посаду голови делегації насамперед менеджерською, а не лідерською.

"Тобто важливо вчасно передавати та збирати ідеї всередині делегації та серед наших партнерів", - пояснила Мезенцева.

Вона також розраховує на "інтенсивні комунікації" делегації з Міністерством закордонних справ України.

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.

Сама Ясько после отставки обвинила коллег по фракции в "преклонении перед повесткой РФ". По словам депутата, ей настойчиво предлагали "пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам" и голосовать иначе - как в парламенте, так и в ПАСЕ. Кроме этого, она рассказала о давлении из Офиса Президента.