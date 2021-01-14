УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9782 відвідувача онлайн
Новини
10 347 60

Мезенцева хоче провести аудит делегації членів української делегації в ПАРЄ

Мезенцева хоче провести аудит делегації членів української делегації в ПАРЄ

Нова голова делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи "слуга народу" Марія Мезенцева хоче перевірити роботу членів української делегації і отримати від кожного з них обґрунтування очної присутності на засіданнях ПАРЄ.

Про це вона розповіла в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що потрібно провести аудит активності. Це не означає, що ми до когось із членів нашої делегації застосовуватимемо санкції, але результати такого аудиту потрібні", - сказала Мезенцева.

Вона повідомила, що створила держборд, який "показує, в якому комітеті або підкомітеті працює людина, які в неї ініціативи, пропозиції для резолюції, які були проєкти, які поправки було подано, де потрібна координація у виступах".

Мезенцева також повідомила, що попросила членів делегації надати аргументацію їхньої очної участі в сесії ПАРЄ.

"Пріоритет у поїздках надається основним членам - це зазначено в ПАРЄ, але я попросила кожного надати аргументацію стосовно їхньої очної участі, оскільки ми не туристи, ми представляємо інтереси держави, й від того, як ми поводитимемося на цій сесії, великою мірою залежатиме наша подальша робота", - зазначила вона.

Читайте також: Ясько відправили у відставку з поста глави делегації України в ПАРЄ, на її місце призначено Мезенцеву

Глава української делегації в ПАРЄ упевнена, що не лише керівник, а й усі члени делегації та їхні заступники (12 членів і 12 заступників - ІФ) мають перебувати в постійному контакті зі своїми колегами з ПАРЄ, з партнерами України, коло яких необхідно розширювати.

"Вважаю головним ключем нашого успіху постійну роботу, а не раз на чотири місяці, коли нам потрібно їхати в Страсбург", - наголосила Мезенцева.

Вона також розповіла, що попросила своїх колег із постійної делегації в разі виникнення якихось претензій прямо висловлювати їх, без кулуарних моментів.

Говорячи про своє нещодавнє обрання на посаду глави делегації, народний депутат зазначила, що, на відміну від 2019 року, коли вона висувалася на цю посаду сама, цього разу її кандидатуру запропонував народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Мережко (член постійної делегації - ІФ).

Мезенцева наголосила, що в ПАРЄ ротація керівників делегацій є звичайною практикою.

"У майбутньому, через певний час, наша делегація може отримати нового керівника. Це не виключено, тому що це нормальна практика в ПАРЄ", - зазначила нардеп.

Вона також вважає за необхідне визначити й виписати порядок обрання глави української делегації.

"Порядок обрання глави делегації визначає сама делегація. І ось тут цікавий момент: цей порядок чітко не прописаний, і ми три години обговорювали тільки порядок. Він має бути чітко прописаний, щоб такої ситуації, як у нас сталася, більше не було, щоб не марнувався час", - розповіла Мезенцева.

Народний депутат зазначила, що вважає посаду голови делегації насамперед менеджерською, а не лідерською.

"Тобто важливо вчасно передавати та збирати ідеї всередині делегації та серед наших партнерів", - пояснила Мезенцева.

Вона також розраховує на "інтенсивні комунікації" делегації з Міністерством закордонних справ України.

Также на Цензор.НЕТ: Ясько отправили в отставку с поста главы делегации Украины в ПАСЕ, на ее место назначена Мезенцева

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.

Читайте также: За несколько дней до увольнения на меня было прямое давление из здания, где работает Ермак, - Ясько

Сама Ясько после отставки обвинила коллег по фракции в "преклонении перед повесткой РФ". По словам депутата, ей настойчиво предлагали "пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам" и голосовать иначе - как в парламенте, так и в ПАСЕ. Кроме этого, она рассказала о давлении из Офиса Президента.

Автор: 

ПАРЄ (856) Мезенцева Марія (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Нова голова делегації України в ПАРЕ з коханим, який абсолютно спокійно відкриває магазини на московії.
Цікаво, як вона буде лобіювати якісь санкції проти свнсбк, якщо її власна родина займається бізнесом в країні-агресорі?
показати весь коментар
14.01.2021 21:38 Відповісти
+21
Це та що за російську мову викладання в закладах освіти?
показати весь коментар
14.01.2021 21:37 Відповісти
+18
Вот, вот - в украинской делегации в ПАСЕ не должно остаться ни одного депутата даже с малейшим намёком на украинский патриотизм. Конечная цель - украинская делегация ничем не должна отличаться от российской.
показати весь коментар
14.01.2021 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це та що за російську мову викладання в закладах освіти?
показати весь коментар
14.01.2021 21:37 Відповісти
новая маланская соска видать у Вавки в кроватки попрыгала и понравилась вот ее и выдвинули...
показати весь коментар
14.01.2021 21:48 Відповісти
ее и продвинули потому, что задача поставлена - продвигать свинособачьи норративы. Этого даже не скрывали
показати весь коментар
14.01.2021 21:50 Відповісти
Питання? Як назвати особу яка хоче... ну дуже хоче.... але не може ну ніяк???
показати весь коментар
14.01.2021 21:52 Відповісти
Продажні хохли
показати весь коментар
14.01.2021 21:53 Відповісти
Відповідь не вірна... Бо препиЗЕдент не хохол, а мАлАрос.
показати весь коментар
14.01.2021 21:59 Відповісти
очень обожаю слово на украинском..... спаплюжений....вот вот это все о НЕМ о Вавке...
показати весь коментар
14.01.2021 22:10 Відповісти
Вона. Любителька і захисниця узкогоязика. Ставлениця коломойського- мертвечука.
показати весь коментар
14.01.2021 22:00 Відповісти
Очень сосательное выражение лица...
показати весь коментар
14.01.2021 22:07 Відповісти
Ну написано же," хочет провести аудит делегации членов, украинской делегации"
показати весь коментар
15.01.2021 02:16 Відповісти
И даже за едыну державну росийську мову, ты ба яка ****..
показати весь коментар
14.01.2021 22:08 Відповісти
вона. Один з авторів проекту "Закону Бужанського"
показати весь коментар
14.01.2021 22:13 Відповісти
Нова голова делегації України в ПАРЕ з коханим, який абсолютно спокійно відкриває магазини на московії.
Цікаво, як вона буде лобіювати якісь санкції проти свнсбк, якщо її власна родина займається бізнесом в країні-агресорі?
показати весь коментар
14.01.2021 21:38 Відповісти
Кловуни хочуть дізнатися, чому за них не виконують їхню роботу інші. Це жесть. Виборці в 2019 дійсно постралися
показати весь коментар
14.01.2021 21:39 Відповісти
Ми лаялися на попередню піську Ясько, але курйоз в тому, що Яську вигнали за те, що відмовлялася виконувати накази Єрмака і здавати інтереси України. Нова шльондра буде вже без табу
показати весь коментар
14.01.2021 21:39 Відповісти
Мезенцева хочет провести аудит делегации/ анонс подвига, достойного Геракла.Семь футов под килем!
показати весь коментар
14.01.2021 21:39 Відповісти
что ей сказали или скажут, то и будет делать
показати весь коментар
14.01.2021 23:00 Відповісти
Вот, вот - в украинской делегации в ПАСЕ не должно остаться ни одного депутата даже с малейшим намёком на украинский патриотизм. Конечная цель - украинская делегация ничем не должна отличаться от российской.
показати весь коментар
14.01.2021 21:42 Відповісти
а штаб уже создали? аудит после штаба
показати весь коментар
14.01.2021 21:42 Відповісти
Украинку убрали, московитку поставили
показати весь коментар
14.01.2021 21:46 Відповісти
Мезенцева также сообщила, что попросила членов делегации предоставить аргументацию их очного участия в сессии ПАСЕ....

...поскольку мы не туристы...

Ви точно не то що не туристи, ви зборище посьміховиськ, очолювані Зевіслюком, якого підженає у дупу д'єрьмак мокшаномордий.
показати весь коментар
14.01.2021 21:48 Відповісти
Ещё один прокацапский засланец?! Браво, зеленожопые..😞
показати весь коментар
14.01.2021 21:53 Відповісти
Все. Это уже точно. Зеленский дурак и собирает вокруг себя дураков, дебилов и идиотов всех мастей и оттенков. Аудит делегации это как ? Эта шмара вообще знает значение этого термина ? И эти клоуны и клоунессы управляют страной и представляют ее в мире. Это просто пипец
показати весь коментар
14.01.2021 21:53 Відповісти
Її і призначили в ПАРЄ для проведення прокремлівської політики. Ще одна лубянська шльондра.
показати весь коментар
14.01.2021 21:55 Відповісти
Ауди́т або авди́т[1] (лат. audit - слухати) - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання задля висловлення незалежної думки аудитора про її вірогідність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.[2]

В англомовних джерелах під аудитом розуміють оцінку особи, організації, системи, процесів, підприємства, проекту або продукту. В Україні цей термін найчастіше позначає перевірку в сфері бухгалтерського обліку, але, внаслідок впливу англомовних джерел, термін також застосовується в галузі управління проектами, управління якістю, управління природними ресурсами та збереження енергії тощо.
показати весь коментар
14.01.2021 22:15 Відповісти
маладец вики пользоваться научился. Только никто и никогда не говорит "провести кадровый аудит", а тем более аудит особы. Но похоже, ты из стаи зебобиков, поэтому ликбез для любителей корабельных сосен закончен
показати весь коментар
14.01.2021 22:22 Відповісти
зеблан, так тебя в Гугле разбаили, и это +
показати весь коментар
15.01.2021 00:53 Відповісти
Ермак хоче завчасно знати,чи не буде хтось з членів делегації зобіжати рашку чи викривати хабарі зелених в Європі,аби блокувати їх виїзд за кордон.
показати весь коментар
14.01.2021 21:55 Відповісти
поздно, дура. Байден приближается....
показати весь коментар
14.01.2021 22:01 Відповісти
Правильно! Нечего мешать продвижению РФ своих интересов, а то кремлёвское начальство Ермака и Зеленского может разгневаться.
показати весь коментар
14.01.2021 22:06 Відповісти
Чи це важливо, що українку змінили на єврейку чи я просто юдофоб?
показати весь коментар
14.01.2021 22:17 Відповісти
В Третьяковской галереи на стенах одни ...
показати весь коментар
14.01.2021 22:25 Відповісти
ШТА?!
показати весь коментар
14.01.2021 23:07 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ «Звездная болезнь»: депутаты рассказали, почему Ясько убрали с должности главы делегации в ПАСЕ ...говорят что многие её хотели в ПАСЕ, интересно Мезенцева будет иметь общий язык с членами ПАСЕ?
показати весь коментар
14.01.2021 22:22 Відповісти
отличный стиль !!!!!
"Код да Винчи" !
показати весь коментар
14.01.2021 23:19 Відповісти
Пусть уберёт тех членов делегации , кто говорил что антироссийская риторика не нужна
показати весь коментар
14.01.2021 22:27 Відповісти
Вот не нужно - тихою сапою нож в спину Ермака.
показати весь коментар
14.01.2021 22:49 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
14.01.2021 23:10 Відповісти
ніде раніше навіть не чув про таку форму перевірку роботи парламентаря як аудит- це щось нове від Єрмака. Ясько це була кадра Андрія Йосиповича. А Мазенцева, як неукраїнський персонаж - це кадра Єрмака, Єрмак продовжує активно просувати на посади, які є імеджеві- осіб, в тому числі і депутатів, які повязані з Україною тільки фактом перебування в Україні їх батьків на момент народження такої іміджевої особи. - це керівництво прокуратури, ДБР, самого офісу, керівні посади в Міністерстві оборони, Генштабу розвідках та контррозвідках. Це викликано лише одним, сам Єрмак відноситься до таких осіб, і він категорично не сприймає українських посадовців. Така ж йому буде і дяка. недарма Ігор Валерійович що тижнево цікавиться про стан його (Єрмака ) здоровя.
показати весь коментар
14.01.2021 22:27 Відповісти
наверное получила вводную от расейских ермаковских ахентов.?
показати весь коментар
14.01.2021 22:38 Відповісти
стать головкой делегации - на-со-са-ла
показати весь коментар
14.01.2021 22:46 Відповісти
Поржал!
показати весь коментар
14.01.2021 22:46 Відповісти
А шо, на Мендель похожа.
показати весь коментар
14.01.2021 22:51 Відповісти
дури всі однакові на ... лице
показати весь коментар
14.01.2021 23:04 Відповісти
Поки ви ''ржете'', Україна гине.
показати весь коментар
14.01.2021 22:56 Відповісти
а страшненькая какая, папа наверно таджик или татарин был, и мать такая же,
рот до ушей. патлы распустила,
показати весь коментар
14.01.2021 22:57 Відповісти
так и есть !
а она - русская !
показати весь коментар
14.01.2021 23:06 Відповісти
Вылитый трансвестит внешне, по нашему округу баллотировалась (-лся, -лось) в Харькове эта (этот, это) чудище из "Слуги народа". Хз, на мужика оно больше похоже.
показати весь коментар
14.01.2021 23:05 Відповісти
так ЗЕльоная ж !
если их фракции меодосмотр устроить, половина баб мужиками-свиститунами окажутся
показати весь коментар
14.01.2021 23:08 Відповісти
Сосна корабельна.
показати весь коментар
14.01.2021 23:19 Відповісти
Битва "корабельних сосЕн" почалася..
показати весь коментар
15.01.2021 00:28 Відповісти
Аудит, как лизать задницу кацапам?
показати весь коментар
15.01.2021 00:44 Відповісти
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностейвообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
показати весь коментар
15.01.2021 04:58 Відповісти
когда эти слуги наконец прямо скажут какому народу они прислуживают
показати весь коментар
15.01.2021 05:10 Відповісти
Якщо весь склад за рашку, то за кого ГОЛОВкоми держави? - Зрада і тут!!!
показати весь коментар
15.01.2021 07:25 Відповісти
 
 