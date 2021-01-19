Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ

Фракция "Слуга народа" может рассмотреть на заседании вопрос об исключении нардепа Александра Дубинского, однако нужное количество голосов, скорее всего, не найдется.

Об этом сообщил источник в руководстве "Слуги народа" изданию НВ, передает Цензор.НЕТ.

В "Слуге народа" намерены заслушать позицию Дубинского по обвинениям Офиса генпрокурора в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

По словам собеседника, Дубинский объяснится перед коллегами на следующем заседании фракции, однако вряд ли ему грозит исключение.

"Большинство мажоритарщиков не поддержат такого рода санкции против Дубинского", - объяснил источник.

Дата заседания фракции "Слуги народа" еще не определена.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

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Дубинский 15 января направил на имя Арахамии и Корниенко обращение с призывом как можно скорее созвать заседание фракции. Он отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию". Арахамия ответил, что "слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского.