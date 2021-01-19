Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть на заседании вопрос об исключении нардепа Александра Дубинского, однако нужное количество голосов, скорее всего, не найдется.
Об этом сообщил источник в руководстве "Слуги народа" изданию НВ, передает Цензор.НЕТ.
В "Слуге народа" намерены заслушать позицию Дубинского по обвинениям Офиса генпрокурора в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
По словам собеседника, Дубинский объяснится перед коллегами на следующем заседании фракции, однако вряд ли ему грозит исключение.
"Большинство мажоритарщиков не поддержат такого рода санкции против Дубинского", - объяснил источник.
Дата заседания фракции "Слуги народа" еще не определена.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
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Дубинский 15 января направил на имя Арахамии и Корниенко обращение с призывом как можно скорее созвать заседание фракции. Он отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию". Арахамия ответил, что "слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского.
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Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".
А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...
Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
Но есть и другие расклады, вплоть до досрочных выборов в ВР (и не только туда).
А как же ТУРБОРЕЖИМ?
Отупели за полтора года?
Разумков: У ВР є ініціатива щодо створення ТСК з приводу "плівок Деркача"
Дмитро Разумков повідомив, що у Верховній Раді є ініціатива створення тимчасової слідчої комісії щодо оприлюднених Андрієм Деркачем аудіозаписів з голосами, схожими на голоси Петра Порошенка та Джо Байдена.
Так от Харківська 200-відстоково Вовчина ГЕНЕРАЛЬНА лярва з зпізнення закрила цю справу, а у ВР вона й досі зависла по спецкомісії )