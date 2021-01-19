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Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ

Фракция

Фракция "Слуга народа" может рассмотреть на заседании вопрос об исключении нардепа Александра Дубинского, однако нужное количество голосов, скорее всего, не найдется.

Об этом сообщил источник в руководстве "Слуги народа" изданию НВ, передает Цензор.НЕТ.

В "Слуге народа" намерены заслушать позицию Дубинского по обвинениям Офиса генпрокурора в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

По словам собеседника, Дубинский объяснится перед коллегами на следующем заседании фракции, однако вряд ли ему грозит исключение.

"Большинство мажоритарщиков не поддержат такого рода санкции против Дубинского", - объяснил источник.

Дата заседания фракции "Слуги народа" еще не определена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубинский не планирует из-за санкций США выходить из "Слуги народа"

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

Также на Цензор.НЕТ: Ермак о санкциях США против Дубинского и еще 6 человек: Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности

Дубинский 15 января направил на имя Арахамии и Корниенко обращение с призывом как можно скорее созвать заседание фракции. Он отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию". Арахамия ответил, что "слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского.

Автор: 

санкции (11254) Слуга народа (2627) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+19
Одной псиной дело не ограничится. В этом году слугу урода ждёт развал и потеря "монокоалиции". На их освободившуюся часть кормушки претендуют жопоблок и Юлька.
Но есть и другие расклады, вплоть до досрочных выборов в ВР (и не только туда).
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7176
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19.01.2021 17:06
+9
Сфинктер бородатой Бабушки
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19.01.2021 17:12
+8
однако нужное количество голосов, скорее всего, не найдется / Чтобы да так нет (евр).
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19.01.2021 17:02
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"Новоизбранный президент США Джо Байден относится к Украине положительно, но сурово. -мнение бывшего посла США в РФ, экс-заместителя генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу."

Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".

А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...

Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
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19.01.2021 17:00 Ответить
Дубінського потрібно арештувати та судити за інформаційні диверсії проти України!
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19.01.2021 17:14 Ответить
Коль, а Коль, херню какую-то пишешь... не пиши больше... "кэровать"... однокоренное с кэровой... или ты щось іньше мав на увазі???
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19.01.2021 17:18 Ответить
однако нужное количество голосов, скорее всего, не найдется / Чтобы да так нет (евр).
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19.01.2021 17:02 Ответить
А чего? Шо уже обосрались, так даже 20 еще не наступило. Сцыкуны, шо ж вы будете через неделю делать, сами его и бужанского повесите?
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19.01.2021 17:03 Ответить
Куплю попкорн и с удовольствием буду наблюдать за тем, как дубинского сожрут партайгеноссе
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19.01.2021 17:05 Ответить
Я за такое дело даже без попкорна готов дождаться положительного ( не для Дубинского ) результата
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19.01.2021 19:33 Ответить
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 1705
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19.01.2021 17:05 Ответить
Одной псиной дело не ограничится. В этом году слугу урода ждёт развал и потеря "монокоалиции". На их освободившуюся часть кормушки претендуют жопоблок и Юлька.
Но есть и другие расклады, вплоть до досрочных выборов в ВР (и не только туда).
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7176
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19.01.2021 17:06 Ответить
Сфинктер бородатой Бабушки
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19.01.2021 17:12 Ответить
З фракції виключать, а з "партії" - не будуть, так і залишать керувати київською обласною...
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19.01.2021 17:08 Ответить
та эта фракция даже может присягнуть на евангелие от квартала...
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19.01.2021 17:08 Ответить
Скорей на Торе, а не Евангелие
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19.01.2021 17:13 Ответить
тора квартальная криворогая...ну ниччё,мне також нравиццо...
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19.01.2021 17:15 Ответить
Может?

А как же ТУРБОРЕЖИМ?

Отупели за полтора года?
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19.01.2021 17:09 Ответить
Кто бы сомневался....
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19.01.2021 17:12 Ответить
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 704
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19.01.2021 17:13 Ответить
Не качка, ні? Бо расії не існує. Є там десь наш північний сировиний додаток РєФє, а расії нема
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19.01.2021 17:23 Ответить
и шо, дудинский без рог будет? поотшибают? бааатюшки, что деется
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19.01.2021 17:15 Ответить
Не надейтесь, шоколадные, никто Дубинского из фракции не исключит! Смотрите на сайтах в Инете его пресконференцию, там все сказано, уважаемые!
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19.01.2021 17:19 Ответить
Ну конечно. Он жеж свой, агент вонючей русни.
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19.01.2021 17:30 Ответить
Да пох нам на твоего дубину ,все одно оно не жилец-это только приветик,самое смешное начнется к лету-звиздец зекретину)
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19.01.2021 18:09 Ответить
А шо , этот идиот еще и прессухи дает ? Ну дает !
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19.01.2021 19:35 Ответить
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 3496
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19.01.2021 17:21 Ответить
оттуда бы еще шлюху смаглий выкинуть вместе с совкодрочером бужанским. не только из фракции, но и из рады.
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19.01.2021 17:26 Ответить
Там кандибоберов на выкидание - половина фрикции
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19.01.2021 19:37 Ответить
та понятно что список длиннее. я просто самых одиозных написал
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19.01.2021 19:49 Ответить
Тут надо посоветоваться с Порошенко--его голосов как раз бы и хватило. Но скорее всего Потрох как всегда продинамит.
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19.01.2021 17:27 Ответить
На что голосов хватило бы? Каким боком Порошенко к фракции СН?
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19.01.2021 17:31 Ответить
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2125
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19.01.2021 17:39 Ответить
Чтож,вы,зерыгосрань,вся такая тупая?
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19.01.2021 18:10 Ответить
Новина на сторінках DW й не тільки за 20 травня 2020 року

Разумков: У ВР є ініціатива щодо створення ТСК з приводу "плівок Деркача"
Дмитро Разумков повідомив, що у Верховній Раді є ініціатива створення тимчасової слідчої комісії щодо оприлюднених Андрієм Деркачем аудіозаписів з голосами, схожими на голоси Петра Порошенка та Джо Байдена.
Так от Харківська 200-відстоково Вовчина ГЕНЕРАЛЬНА лярва з зпізнення закрила цю справу, а у ВР вона й досі зависла по спецкомісії Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4888)
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19.01.2021 17:30 Ответить
Якщо не виключите то лайно ви а не слуги.Ви слуги *****.
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19.01.2021 17:43 Ответить
ТСР Дубины в опасности.
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19.01.2021 17:44 Ответить
Слуги ЗЕленого лайна у розпачі - А ШО РОБИТЬ !!! Звірятко біле на підході..! Та і щось мені так важиться, що Байден і Байда з єдної криниці воду пили.
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19.01.2021 18:18 Ответить
Тiкай *****!
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19.01.2021 18:19 Ответить
Довго розкачуються пси зелені…
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19.01.2021 18:27 Ответить
Жидокацапська шобла в шоці, спокійне життя закінчилося, світить дорога в паРашу до Януковича!
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19.01.2021 18:34 Ответить
А що скаже, від імені Зелебенського, таварищ Мендель по цьому питанні!?
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19.01.2021 18:37 Ответить
Мендель скажет : Саша, я тебе больше не товарищ. И в твоем вопросе для всех евреев нашей ЗЕпартии, которых пока не наградили санкциями, лучше если ты добровольно повесишься с криком ,, да здравствует Америка !,,
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19.01.2021 19:46 Ответить
Вот и первые ласточки ухода свинособаки Трампа.При Байдене всё будет иначе как по отношению к Рашке так и к Украине.
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19.01.2021 18:46 Ответить
- Мужчина, Вас здесь не стояло! (с)
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19.01.2021 19:04 Ответить
Пару чарівних підсрачників від Штатів і моментально усе розглянуть "изобразив в лице здроровый оптимизм".
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19.01.2021 19:10 Ответить
Почалося! А що буде після інаугурації?....
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19.01.2021 19:20 Ответить
очевидно, що бородата дупа баби каломойшi обiсралась по самi вуха...



Фракція "Слуга народу" може розглянути питання про виключення Дубінського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6743
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19.01.2021 21:02 Ответить
Фракція "Слуга народу" може розглянути питання про виключення Дубінського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9981
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19.01.2021 21:02 Ответить
 
 