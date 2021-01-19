Фракція "Слуга народу" може розглянути питання про виключення Дубінського, - ЗМІ

Фракція "Слуга народу" може розглянути на засіданні питання про виключення нардепа Олександра Дубінського, однак потрібна кількість голосів, швидше за все, не знайдеться.

Про це повідомило джерело в керівництві "Слуги народу" виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.

В "Слузі народу" мають намір заслухати позицію Дубінського за звинуваченнями Офісу генпрокурора в ухиленні від сплати податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За словами співрозмовника, Дубінський все пояснить колегам на наступному засіданні фракції, однак навряд чи йому загрожує виключення.

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"Більшість мажоритарників не підтримають такого роду санкції проти Дубінського", - пояснило джерело.

Дату засідання фракції "Слуги народу" ще не визначен.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

Дубінський 15 січня направив на ім'я Арахамії і Корнієнка звернення із закликом якомога швидше скликати засідання фракції. Він зазначив, що хоче надати фракції "важливу інформацію". Арахамія відповів, що "слуги народу" не збиратимуться заради обговорення санкцій проти Дубінського.