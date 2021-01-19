Фракція "Слуга народу" може розглянути питання про виключення Дубінського, - ЗМІ
Фракція "Слуга народу" може розглянути на засіданні питання про виключення нардепа Олександра Дубінського, однак потрібна кількість голосів, швидше за все, не знайдеться.
Про це повідомило джерело в керівництві "Слуги народу" виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.
В "Слузі народу" мають намір заслухати позицію Дубінського за звинуваченнями Офісу генпрокурора в ухиленні від сплати податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
За словами співрозмовника, Дубінський все пояснить колегам на наступному засіданні фракції, однак навряд чи йому загрожує виключення.
"Більшість мажоритарників не підтримають такого роду санкції проти Дубінського", - пояснило джерело.
Дату засідання фракції "Слуги народу" ще не визначен.
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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
Дубінський 15 січня направив на ім'я Арахамії і Корнієнка звернення із закликом якомога швидше скликати засідання фракції. Він зазначив, що хоче надати фракції "важливу інформацію". Арахамія відповів, що "слуги народу" не збиратимуться заради обговорення санкцій проти Дубінського.
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Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".
А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...
Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
Но есть и другие расклады, вплоть до досрочных выборов в ВР (и не только туда).
А как же ТУРБОРЕЖИМ?
Отупели за полтора года?
Разумков: У ВР є ініціатива щодо створення ТСК з приводу "плівок Деркача"
Дмитро Разумков повідомив, що у Верховній Раді є ініціатива створення тимчасової слідчої комісії щодо оприлюднених Андрієм Деркачем аудіозаписів з голосами, схожими на голоси Петра Порошенка та Джо Байдена.
Так от Харківська 200-відстоково Вовчина ГЕНЕРАЛЬНА лярва з зпізнення закрила цю справу, а у ВР вона й досі зависла по спецкомісії )