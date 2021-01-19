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Фракція "Слуга народу" може розглянути питання про виключення Дубінського, - ЗМІ

Фракція

Фракція "Слуга народу" може розглянути на засіданні питання про виключення нардепа Олександра Дубінського, однак потрібна кількість голосів, швидше за все, не знайдеться.

Про це повідомило джерело в керівництві "Слуги народу" виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.

В "Слузі народу" мають намір заслухати позицію Дубінського за звинуваченнями Офісу генпрокурора в ухиленні від сплати податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За словами співрозмовника, Дубінський все пояснить колегам на наступному засіданні фракції, однак навряд чи йому загрожує виключення.

Читайте також: Дубінський не планує через санкції США виходити зі "Слуги народу"

"Більшість мажоритарників не підтримають такого роду санкції проти Дубінського", - пояснило джерело.

Дату засідання фракції "Слуги народу" ще не визначен.

Також читайте: "Слуги народу" не збиратимуться заради обговорення санкцій проти Дубінського, - Арахамія

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

Дубінський 15 січня направив на ім'я Арахамії і Корнієнка звернення із закликом якомога швидше скликати засідання фракції. Він зазначив, що хоче надати фракції "важливу інформацію". Арахамія відповів, що "слуги народу" не збиратимуться заради обговорення санкцій проти Дубінського.

Автор: 

санкції (11760) Слуга народу (2809) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+19
Одной псиной дело не ограничится. В этом году слугу урода ждёт развал и потеря "монокоалиции". На их освободившуюся часть кормушки претендуют жопоблок и Юлька.
Но есть и другие расклады, вплоть до досрочных выборов в ВР (и не только туда).
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7176
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19.01.2021 17:06
+9
Сфинктер бородатой Бабушки
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19.01.2021 17:12
+8
однако нужное количество голосов, скорее всего, не найдется / Чтобы да так нет (евр).
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19.01.2021 17:02
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"Новоизбранный президент США Джо Байден относится к Украине положительно, но сурово. -мнение бывшего посла США в РФ, экс-заместителя генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу."

Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".

А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...

Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
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19.01.2021 17:00 Відповісти
Дубінського потрібно арештувати та судити за інформаційні диверсії проти України!
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19.01.2021 17:14 Відповісти
Коль, а Коль, херню какую-то пишешь... не пиши больше... "кэровать"... однокоренное с кэровой... или ты щось іньше мав на увазі???
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19.01.2021 17:18 Відповісти
однако нужное количество голосов, скорее всего, не найдется / Чтобы да так нет (евр).
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19.01.2021 17:02 Відповісти
А чего? Шо уже обосрались, так даже 20 еще не наступило. Сцыкуны, шо ж вы будете через неделю делать, сами его и бужанского повесите?
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19.01.2021 17:03 Відповісти
Куплю попкорн и с удовольствием буду наблюдать за тем, как дубинского сожрут партайгеноссе
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19.01.2021 17:05 Відповісти
Я за такое дело даже без попкорна готов дождаться положительного ( не для Дубинского ) результата
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19.01.2021 19:33 Відповісти
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 1705
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19.01.2021 17:05 Відповісти
Одной псиной дело не ограничится. В этом году слугу урода ждёт развал и потеря "монокоалиции". На их освободившуюся часть кормушки претендуют жопоблок и Юлька.
Но есть и другие расклады, вплоть до досрочных выборов в ВР (и не только туда).
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7176
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19.01.2021 17:06 Відповісти
Сфинктер бородатой Бабушки
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19.01.2021 17:12 Відповісти
З фракції виключать, а з "партії" - не будуть, так і залишать керувати київською обласною...
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19.01.2021 17:08 Відповісти
та эта фракция даже может присягнуть на евангелие от квартала...
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19.01.2021 17:08 Відповісти
Скорей на Торе, а не Евангелие
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19.01.2021 17:13 Відповісти
тора квартальная криворогая...ну ниччё,мне також нравиццо...
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19.01.2021 17:15 Відповісти
Может?

А как же ТУРБОРЕЖИМ?

Отупели за полтора года?
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19.01.2021 17:09 Відповісти
Кто бы сомневался....
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19.01.2021 17:12 Відповісти
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 704
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19.01.2021 17:13 Відповісти
Не качка, ні? Бо расії не існує. Є там десь наш північний сировиний додаток РєФє, а расії нема
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19.01.2021 17:23 Відповісти
и шо, дудинский без рог будет? поотшибают? бааатюшки, что деется
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19.01.2021 17:15 Відповісти
Не надейтесь, шоколадные, никто Дубинского из фракции не исключит! Смотрите на сайтах в Инете его пресконференцию, там все сказано, уважаемые!
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19.01.2021 17:19 Відповісти
Ну конечно. Он жеж свой, агент вонючей русни.
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19.01.2021 17:30 Відповісти
Да пох нам на твоего дубину ,все одно оно не жилец-это только приветик,самое смешное начнется к лету-звиздец зекретину)
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19.01.2021 18:09 Відповісти
А шо , этот идиот еще и прессухи дает ? Ну дает !
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19.01.2021 19:35 Відповісти
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 3496
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19.01.2021 17:21 Відповісти
оттуда бы еще шлюху смаглий выкинуть вместе с совкодрочером бужанским. не только из фракции, но и из рады.
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19.01.2021 17:26 Відповісти
Там кандибоберов на выкидание - половина фрикции
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19.01.2021 19:37 Відповісти
та понятно что список длиннее. я просто самых одиозных написал
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19.01.2021 19:49 Відповісти
Тут надо посоветоваться с Порошенко--его голосов как раз бы и хватило. Но скорее всего Потрох как всегда продинамит.
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19.01.2021 17:27 Відповісти
На что голосов хватило бы? Каким боком Порошенко к фракции СН?
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19.01.2021 17:31 Відповісти
Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2125
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19.01.2021 17:39 Відповісти
Чтож,вы,зерыгосрань,вся такая тупая?
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19.01.2021 18:10 Відповісти
Новина на сторінках DW й не тільки за 20 травня 2020 року

Разумков: У ВР є ініціатива щодо створення ТСК з приводу "плівок Деркача"
Дмитро Разумков повідомив, що у Верховній Раді є ініціатива створення тимчасової слідчої комісії щодо оприлюднених Андрієм Деркачем аудіозаписів з голосами, схожими на голоси Петра Порошенка та Джо Байдена.
Так от Харківська 200-відстоково Вовчина ГЕНЕРАЛЬНА лярва з зпізнення закрила цю справу, а у ВР вона й досі зависла по спецкомісії Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4888)
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19.01.2021 17:30 Відповісти
Якщо не виключите то лайно ви а не слуги.Ви слуги *****.
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19.01.2021 17:43 Відповісти
ТСР Дубины в опасности.
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19.01.2021 17:44 Відповісти
Слуги ЗЕленого лайна у розпачі - А ШО РОБИТЬ !!! Звірятко біле на підході..! Та і щось мені так важиться, що Байден і Байда з єдної криниці воду пили.
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19.01.2021 18:18 Відповісти
Тiкай *****!
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19.01.2021 18:19 Відповісти
Довго розкачуються пси зелені…
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19.01.2021 18:27 Відповісти
Жидокацапська шобла в шоці, спокійне життя закінчилося, світить дорога в паРашу до Януковича!
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19.01.2021 18:34 Відповісти
А що скаже, від імені Зелебенського, таварищ Мендель по цьому питанні!?
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19.01.2021 18:37 Відповісти
Мендель скажет : Саша, я тебе больше не товарищ. И в твоем вопросе для всех евреев нашей ЗЕпартии, которых пока не наградили санкциями, лучше если ты добровольно повесишься с криком ,, да здравствует Америка !,,
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19.01.2021 19:46 Відповісти
Вот и первые ласточки ухода свинособаки Трампа.При Байдене всё будет иначе как по отношению к Рашке так и к Украине.
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19.01.2021 18:46 Відповісти
- Мужчина, Вас здесь не стояло! (с)
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19.01.2021 19:04 Відповісти
Пару чарівних підсрачників від Штатів і моментально усе розглянуть "изобразив в лице здроровый оптимизм".
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19.01.2021 19:10 Відповісти
Почалося! А що буде після інаугурації?....
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19.01.2021 19:20 Відповісти
очевидно, що бородата дупа баби каломойшi обiсралась по самi вуха...



Фракція "Слуга народу" може розглянути питання про виключення Дубінського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6743
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19.01.2021 21:02 Відповісти
Фракція "Слуга народу" може розглянути питання про виключення Дубінського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9981
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19.01.2021 21:02 Відповісти
 
 