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Пожар в доме престарелых в Харькове ликвидирован, - ГСЧС

Пожар в доме престарелых в Харькове ликвидирован, - ГСЧС

Сегодня, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В 16:14 пожар был локализирован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По данным спасателей, на месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены - они госпитализированы в больницы.

Пожар возник на втором этаже в жилом доме по ул. Нижняя Гиевская, 150Б в Харькове. Предварительно, здание было переоборудовано под дом престарелых.

К тушению привлекалось 50 человек л / с и 13 ед. техники ГСЧС.

Читайте также: Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Пожар в доме престарелых в Харькове ликвидирован, - ГСЧС 01

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пожар (5931) смерть (9213) Харьков (7452) ГСЧС (4950)


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Бедные, земля вам пухом.
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21.01.2021 17:26 Ответить
Закінчили земний шлях, жаль людей!
Але і ******** електротовари на даний момент гидотніші за китайські!
В з'єднаннях взагалі вся електрика немічна!
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21.01.2021 17:34 Ответить
я бы поставил вопрос немного не так и не привлекал бы сюда китайцев раньше времени. А вопрос звучит так: есть ли по этому адресу официально зарегистрированный дом престарелых, или какое другое социальное учреждение для стариков? Электрика - это уже "на потом".
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21.01.2021 17:41 Ответить
За грати на першому поверсі мають відповісти.
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21.01.2021 19:38 Ответить
Еще и решетки на окнах
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21.01.2021 22:18 Ответить
 
 