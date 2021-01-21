Пожар в доме престарелых в Харькове ликвидирован, - ГСЧС

Сегодня, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В 16:14 пожар был локализирован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По данным спасателей, на месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены - они госпитализированы в больницы.

Пожар возник на втором этаже в жилом доме по ул. Нижняя Гиевская, 150Б в Харькове. Предварительно, здание было переоборудовано под дом престарелых.

К тушению привлекалось 50 человек л / с и 13 ед. техники ГСЧС.

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Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.