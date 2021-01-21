Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові ліквідовано, - ДСНС

Сьогодні, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей. О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

За даними рятувальників на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб. 9 осіб врятовано - вони госпіталізовані в лікарні.

Пожежа виникла на другому поверсі в житловому будинку по вул. Нижня Гієвська, 150Б в Харкові. Попередньо, будівля була переобладнана під будинок для літніх людей.

До гасіння залучалось 50 рятувальників о/с і 13 од. техніки ДСНС.

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Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів у Харкові. У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.