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Новини
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Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові ліквідовано, - ДСНС

Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові ліквідовано, - ДСНС

Сьогодні, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей. О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

За даними рятувальників на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб. 9 осіб врятовано - вони госпіталізовані в лікарні.

Пожежа виникла на другому поверсі в житловому будинку по вул. Нижня Гієвська, 150Б в Харкові. Попередньо, будівля була переобладнана під будинок для літніх людей.

До гасіння залучалось 50 рятувальників о/с і 13 од. техніки ДСНС.

Також читайте: З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів у Харкові. У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові ліквідовано, - ДСНС 01

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пожежа (4312) смерть (6741) Харків (5565) ДСНС (5089)


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Бедные, земля вам пухом.
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21.01.2021 17:26 Відповісти
Закінчили земний шлях, жаль людей!
Але і ******** електротовари на даний момент гидотніші за китайські!
В з'єднаннях взагалі вся електрика немічна!
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21.01.2021 17:34 Відповісти
я бы поставил вопрос немного не так и не привлекал бы сюда китайцев раньше времени. А вопрос звучит так: есть ли по этому адресу официально зарегистрированный дом престарелых, или какое другое социальное учреждение для стариков? Электрика - это уже "на потом".
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21.01.2021 17:41 Відповісти
За грати на першому поверсі мають відповісти.
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21.01.2021 19:38 Відповісти
Еще и решетки на окнах
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21.01.2021 22:18 Відповісти
 
 