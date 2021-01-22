Немилостивого уволили по его заявлению, - распоряжение Кабмина

Виталий Немилостивый уволен с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности согласно поданному им заявлению.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

"Уволить Немилостивого Виталия Александровича от должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины согласно поданному заявлению", - говорится в документе.

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Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

Позже стало известно, что Кабмин уволил замминистра Немилостивого.