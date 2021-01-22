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Немилостивого уволили по его заявлению, - распоряжение Кабмина

Немилостивого уволили по его заявлению, - распоряжение Кабмина

Виталий Немилостивый уволен с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности согласно поданному им заявлению.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

"Уволить Немилостивого Виталия Александровича от должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины согласно поданному заявлению", - говорится в документе.

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Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

Позже стало известно, что Кабмин уволил замминистра Немилостивого.

Автор: 

Кабмин (14025) увольнение (2674) Немилостивый Виталий (11)


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Топ комментарии
+5
остался "чистеньким"...
я за него не переживаю,- всплывет очень скоро на какой-то другой руководящей должности...
рука руку моет...
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22.01.2021 14:08
+5
Теперь Кабмин должен уволить министра, подписавшего такое заявление об уходе, это коррупция и отмазка этой мрази 100%!!!
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22.01.2021 14:12
+4
а-а-ааа, ну нормально отпетлял... без упоминаия о вождении по сливе и оказании сопротивления... без статьи... ушел без трех и без вистов...
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22.01.2021 14:07
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Нам нельзя ждать милости от Немилостивого.
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22.01.2021 14:07 Ответить
Это ж нада быть таким немилостивым, что даже на самого себя бумагу накатать!?
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22.01.2021 14:07 Ответить
а-а-ааа, ну нормально отпетлял... без упоминаия о вождении по сливе и оказании сопротивления... без статьи... ушел без трех и без вистов...
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22.01.2021 14:07 Ответить
Як кажуть''щуку та в воду''. Чого таке милосерддя для цього покидька? За статтею і з ''вовчим квитком'' та копняком під сраку. А там хай вже суд розбирається з його правопорушенням.
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22.01.2021 14:08 Ответить
он уволился или его уволили?
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22.01.2021 14:08 Ответить
остался "чистеньким"...
я за него не переживаю,- всплывет очень скоро на какой-то другой руководящей должности...
рука руку моет...
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22.01.2021 14:08 Ответить
Бухать можно, главное не попадаться!
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22.01.2021 14:11 Ответить
Теперь Кабмин должен уволить министра, подписавшего такое заявление об уходе, это коррупция и отмазка этой мрази 100%!!!
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22.01.2021 14:12 Ответить
Уволить Немилостивого Виталия Александровича от должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины согласно поданному заявлению

Что значит - согласно поданному заявлению? Правильнее было бы - В связи с утратой доверия или в связи с низкими морально этическими качествами. А так этой козлярне конца и края не будет.
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22.01.2021 14:12 Ответить
зазвичай пишеться "за власним бажанням". заяву опублікувати не можуть, а наказ треба тому не світят формулювання заяви?
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22.01.2021 14:16 Ответить
уволить меня, потому, как я быдло и козел, воспитанный в подворотнях и помойках- вот так нужно было написать заявление
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22.01.2021 14:30 Ответить
а що це формулювання? не хочуть писати, що у заяві? там не "за власним бажанням" напиано"
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22.01.2021 14:15 Ответить
тобто якби не написав заяву, то мав би можливість й надалі бикувати?
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22.01.2021 14:29 Ответить
Я немилостивий, не займай мене!
Немілостівого звільнили за його заявою, - розпорядження Кабміну - Цензор.НЕТ 8532
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22.01.2021 15:55 Ответить
 
 