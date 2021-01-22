Немілостівого звільнили за його заявою, - розпорядження Кабміну

Віталія Немілостівого звільнено з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості згідно з поданою ним заявою.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження опубліковано на Урядовому порталі.

"Звільнити Немілостівого Віталія Олександровича з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України згідно з поданою заявою", - йдеться в документі.

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Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.

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Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого.