Немілостівого звільнили за його заявою, - розпорядження Кабміну
Віталія Немілостівого звільнено з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості згідно з поданою ним заявою.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження опубліковано на Урядовому порталі.
"Звільнити Немілостівого Віталія Олександровича з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України згідно з поданою заявою", - йдеться в документі.
Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.
Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого.
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я за него не переживаю,- всплывет очень скоро на какой-то другой руководящей должности...
рука руку моет...
Что значит - согласно поданному заявлению? Правильнее было бы - В связи с утратой доверия или в связи с низкими морально этическими качествами. А так этой козлярне конца и края не будет.