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Немілостівого звільнили за його заявою, - розпорядження Кабміну

Немілостівого звільнили за його заявою, - розпорядження Кабміну

Віталія Немілостівого звільнено з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості згідно з поданою ним заявою.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження опубліковано на Урядовому порталі.

"Звільнити Немілостівого Віталія Олександровича з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України згідно з поданою заявою", - йдеться в документі.

Також читайте: Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін

Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульна поліція про інцидент з Немілостівим: Погрожував посадою, штовхав інспекторів. Складено протоколи про адмінзатримання і керування в стані сп'яніння

Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого.

Автор: 

Кабмін (14071) звільнення (2667) Немілостівий Віталій (12)


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Топ коментарі
+5
остался "чистеньким"...
я за него не переживаю,- всплывет очень скоро на какой-то другой руководящей должности...
рука руку моет...
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22.01.2021 14:08
+5
Теперь Кабмин должен уволить министра, подписавшего такое заявление об уходе, это коррупция и отмазка этой мрази 100%!!!
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22.01.2021 14:12
+4
а-а-ааа, ну нормально отпетлял... без упоминаия о вождении по сливе и оказании сопротивления... без статьи... ушел без трех и без вистов...
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22.01.2021 14:07
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Нам нельзя ждать милости от Немилостивого.
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22.01.2021 14:07 Відповісти
Это ж нада быть таким немилостивым, что даже на самого себя бумагу накатать!?
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22.01.2021 14:07 Відповісти
а-а-ааа, ну нормально отпетлял... без упоминаия о вождении по сливе и оказании сопротивления... без статьи... ушел без трех и без вистов...
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22.01.2021 14:07 Відповісти
Як кажуть''щуку та в воду''. Чого таке милосерддя для цього покидька? За статтею і з ''вовчим квитком'' та копняком під сраку. А там хай вже суд розбирається з його правопорушенням.
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22.01.2021 14:08 Відповісти
он уволился или его уволили?
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22.01.2021 14:08 Відповісти
остался "чистеньким"...
я за него не переживаю,- всплывет очень скоро на какой-то другой руководящей должности...
рука руку моет...
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22.01.2021 14:08 Відповісти
Бухать можно, главное не попадаться!
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22.01.2021 14:11 Відповісти
Теперь Кабмин должен уволить министра, подписавшего такое заявление об уходе, это коррупция и отмазка этой мрази 100%!!!
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22.01.2021 14:12 Відповісти
Уволить Немилостивого Виталия Александровича от должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины согласно поданному заявлению

Что значит - согласно поданному заявлению? Правильнее было бы - В связи с утратой доверия или в связи с низкими морально этическими качествами. А так этой козлярне конца и края не будет.
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22.01.2021 14:12 Відповісти
зазвичай пишеться "за власним бажанням". заяву опублікувати не можуть, а наказ треба тому не світят формулювання заяви?
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22.01.2021 14:16 Відповісти
уволить меня, потому, как я быдло и козел, воспитанный в подворотнях и помойках- вот так нужно было написать заявление
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22.01.2021 14:30 Відповісти
а що це формулювання? не хочуть писати, що у заяві? там не "за власним бажанням" напиано"
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22.01.2021 14:15 Відповісти
тобто якби не написав заяву, то мав би можливість й надалі бикувати?
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22.01.2021 14:29 Відповісти
Я немилостивий, не займай мене!
Немілостівого звільнили за його заявою, - розпорядження Кабміну - Цензор.НЕТ 8532
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22.01.2021 15:55 Відповісти
 
 