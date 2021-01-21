УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5343 відвідувача онлайн
Новини
4 433 37

Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін

Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін

Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення заступника міністра, який бикував із поліцією. Водночас Офіс того ж Зеленського третій місяць кришує Татарова, який допомагав вкрасти 80 млн грн на будівництво житла для військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення заступника міністра, який бикував з поліцією

При цьому Офіс того ж Зеленського третій місяць кришує Татарова, який допомагав вкрасти 80 млн грн на будівництві житла для військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я винен. Випив, сів за кермо, - звільнений заступник міністра Немілостівий зізнається патрульним у скоєному. ВIДЕО

Таке враження, що вони українців за ідіотів тримають. Кілька цитат з пафосного реліза ОП, які розсмішать вас до сліз:

"Так буде з кожним порушенням встановленого порядку – і особливо корупційного характеру".

Шо там по Татарову?

"Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону".

Шо там по Татарову?

"Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону".

Ну, і шо там по Татарову?" - заявив Шабунін.

Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульна поліція про інцидент з Немілостівим: Погрожував посадою, штовхав інспекторів. Складено протоколи про адмінзатримання і керування в стані сп'яніння

Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступнику глави ОП Татарову, у справі про заволодіння майном Нацгвардії. детективи НАБУ і САП вручили підозру ТАтарову.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.

30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) звільнення (2667) Шабунін Віталій (534) Офіс Президента (2020) Татаров Олег (425) Немілостівий Віталій (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
когда уже выгонят ОПГ с Банковой?
показати весь коментар
21.01.2021 11:48
+8
Народ требует зрелища, квартальцы в правительстве пишут сценарии не покладая рук
показати весь коментар
21.01.2021 11:49
+7
Це черговий сеанс уринотерапії для лохів від Зелі.
Але Мосейчучки та блохєри Подоляка подадуть як перемогу.

https://twitter.com/SarganLarysa
https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган
https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Три тижні в Уряді знали про п'яний зальот заст міністра Нємілостівого.
Три тижні мовчали, поки таки відео не злили в мережі.

«Оперативність і справедливість» Шмигаля і «радість» за це ОП викликає лише огиду.
показати весь коментар
21.01.2021 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
когда уже выгонят ОПГ с Банковой?
показати весь коментар
21.01.2021 11:48 Відповісти
Ось смєтуни як візьмуться, як візьмуться і всєх смєтут.
показати весь коментар
21.01.2021 11:50 Відповісти
Татаров сяде, це однозначно. І чим раніше сяде Татаров, тим менше шкоди він принесе Україні та Зеленському.
показати весь коментар
21.01.2021 12:09 Відповісти
- И что же, все эти 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался?..

- Все это время он искусно маскировался под порядочного человека!

Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае!

Ну-ка иди отсюда, Миша! Как у вас там говорят, топай до хазы!

Не беспокойся, алкаш!(с)
показати весь коментар
21.01.2021 12:16 Відповісти
нє нє! якраз вовочкє нехай він принесе якомога більше шкоди
показати весь коментар
21.01.2021 13:34 Відповісти
В данному випадку шкода від перебування Татарова на посаді в Офісі Президента наноситься всій Україні, національним інтересам, безпеці та обороні України та підриває довіру до державних інституцій та інституту Президента України як такого. Наявність в команді Президента людей сумнівної репутації проти який йдуть розслідування в махінаціях з державними грошима віділеними на безпеку та оборону - це катастрофа для України, особливо під час війни.
показати весь коментар
21.01.2021 13:38 Відповісти
Когда начнуться веерные отключения. Но жаль до этого не дойдет. Вот смотри: бобики приходют домой, света нету, квартал и скотов не посмотреть, да и продукты питания в холодильнике испортились. Вот тогда и вынесут лыжника палками вперед ногами с ОПГ
показати весь коментар
21.01.2021 11:51 Відповісти
ОПГ - Офіс Потерпілого Громадянина
показати весь коментар
21.01.2021 11:52 Відповісти
шабунин - наивный...
немилостивый просто нажрался, и уволилв его - ОП(Г) вавки-шмаркли получил кресло замминистра, которое можно продать за хорошие деньги..
а татаров - УКРАЛ и дал откат вавке-шмаркле.. за что ж его увольнять-то - такого ценного работника?)))
показати весь коментар
21.01.2021 12:03 Відповісти
Народ требует зрелища, квартальцы в правительстве пишут сценарии не покладая рук
показати весь коментар
21.01.2021 11:49 Відповісти
Так в чем проблема. Напоить Татарова и послать тем же маршрутом.
показати весь коментар
21.01.2021 11:50 Відповісти
Для початку Віталька мав би публічно визнати власні помилки.
показати весь коментар
21.01.2021 11:53 Відповісти
Такое впечатление, что они украинцев за идиотов держат. Источник: https://censor.net/ru/n3243120\\\\\\\\

эээээ а зато у нас песен народных больше чем у кого-то бы ни было (заказывает билет в Польшу, пакует "кравчучку"), и вообще - у нас есть Членозем - у нас картоха рожает как аж 40% от немецкого или французского показателя, просто ждем шоб президентом был господарник, просто не хочем щас шоб доллар упал, вот...
показати весь коментар
21.01.2021 11:54 Відповісти
на песни даже не пытайся замахиваться
показати весь коментар
21.01.2021 13:35 Відповісти
кишенькові антикорупціонерчики стали хвіст на зюзю задирати
щось знають?
показати весь коментар
21.01.2021 11:56 Відповісти
Президент США Байденко отказался от сотрудничества с Украиной...
показати весь коментар
21.01.2021 12:01 Відповісти
Хоть одна радостная для тебя весть.
Хряпни на радостях.
показати весь коментар
21.01.2021 12:04 Відповісти
"-- На его месте должен был быть я.
-- Напьёшься, будешь."
показати весь коментар
21.01.2021 12:03 Відповісти
Мда. Немилостивий у зелених зіграв цапа-відбувайла
Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2345
показати весь коментар
21.01.2021 12:05 Відповісти
Це черговий сеанс уринотерапії для лохів від Зелі.
Але Мосейчучки та блохєри Подоляка подадуть як перемогу.

https://twitter.com/SarganLarysa
https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган
https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Три тижні в Уряді знали про п'яний зальот заст міністра Нємілостівого.
Три тижні мовчали, поки таки відео не злили в мережі.

«Оперативність і справедливість» Шмигаля і «радість» за це ОП викликає лише огиду.
показати весь коментар
21.01.2021 12:07 Відповісти
"Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение Немилостивого, при этом третий месяц крышует Татарова, - Шабунин" - крышует потому, что Татаров делился взятками с офисом Зеленского. Ермака не посадили за торговлю государственными должностями потому, что делился с вышесидящими.
показати весь коментар
21.01.2021 12:13 Відповісти
Соросятко Шабунін знову "подало голос" ? ))
показати весь коментар
21.01.2021 12:14 Відповісти
Татаров хароший?
показати весь коментар
21.01.2021 12:18 Відповісти
Сучище зелене, при чому тут Шабунін?! То не Шабунін, то твоє зелен кодло.
показати весь коментар
21.01.2021 12:27 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics ДЕРЖАВА
Йованович хотіла "недоторканності" для головного захисника НАБУ Шабуніна, - The Hill
Американське видання The Hill опублікувало інформацію про неурядової організації "Центр протидії корупції" і після США в Україні Марі Йованович

середа, 27 березня 2019, 14:27Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 237


У матеріалі вперше вказується, кого саме Йованович просила не чіпати під час зустрічі з генпрокурором Луценка, про яку той розповідав в інтерв'ю HillTV раніше, згадуючи про список недоторканних, переданому послом йому особисто, передає "https://www.dsnews.ua/ ДС " з посиланням на https://thehill.com/opinion/campaign/435906-us-embassy-pressed-ukraine-to-drop-probe-of-george-soros-group-during-2016?fbclid=************************************************************* The Hill .

"У список увійшли засновник ЦПК (Віталій Шабунін, - "https://www.dsnews.ua/ ДС ") і два члени парламенту, які голосували за програму антикорупційної реформи", - пише The Hill.

""З'ясувалося, що групу, якою зайнялися українські правоохоронні органи, спільно фінансували адміністрація Обами і ліберальний мегадонор Джордж Сорос. І вона співробітничала з агентами ФБР, які розслідували бізнес тодішнього керуючого кампанією Трампа Пола Манафорта з проросійськими фігурами в Україні. Послання українській прокуратурі було зрозумілим: не чіпати ЦПК під час президентських виборів у США, на яких Сорос підтримував Хілларі Клінтон, щоб замінити свого іншого фаворита - Барака Обаму ", - зазначено у статті
показати весь коментар
21.01.2021 23:51 Відповісти
Дебіле зелений, та до сраки той Шабунін і що в кацапських ЗМІ пишуть про фінансування ЦПК. Мало того, а нехай і Сорос то фінансує, ну то що, дебіле, то злочин? А тут Татарова твоє чмо на пару з тою прогладдю Венєдіктовою кришує і захищає. А там не п`янка за кермом і шарпанина з поліцейськими, там куди реальні злочини! І Татарова, і Зеленського, і Вєнєдіктової. За таке реальні тюремні терміни їм світять! А ти, гнидо зелена тут на Шабуніна стрілки переводиш.
Тим більше, мерзото, посилання на матеріал про ніщо по-суті. Ти ще, до речі, про чіпи і 5G не згадав, якраз одного рівня "інформація", тварюко.
показати весь коментар
22.01.2021 09:32 Відповісти
Корупція вийшла на новий рівень і має свій офіс, і навіть свого президента.
показати весь коментар
21.01.2021 12:20 Відповісти
Чергове шоу 95-го. Підозрюю, що все то шоу навіть за згодою самого замміністра. Справа ж то єрудова, за якийсь тиждень-два про того замміністра всі забудуть. Та й сьогодні його прізвище хрен хто пам`ятає. а шукати просто не хочеться, бо дурня все то, а увагу на якийсь час відвернули.

Виродки зелені...
показати весь коментар
21.01.2021 12:26 Відповісти
А Шабунін разом з Лещенко, Наємом та іншими рвали один одному дупи за Зе. Насолоджуйся, ти є верхівкою корупції, бо навіть в простих речах не розібрався і привів до влади у всі структури цих делітантів у керівництві і мастерів спорту у крадівництві.
показати весь коментар
21.01.2021 12:29 Відповісти
Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6958
показати весь коментар
21.01.2021 12:48 Відповісти
ШакАладное шобло беснуется.
показати весь коментар
21.01.2021 13:24 Відповісти
Та вже значно менше. Мабуть Пєця їм трохи глистів вивів ))
показати весь коментар
21.01.2021 18:04 Відповісти
В нормальных странах с такими клиентами как Татаров, Ермак, Портнов, Медведчук... работают убойные отделы спецслужб. Тот же Израиль яркий пример.
показати весь коментар
21.01.2021 15:06 Відповісти
Ти про що? В нас весь ОПУ відверто працює на ворога..
показати весь коментар
21.01.2021 18:07 Відповісти
А ведь Шабунин прав!
показати весь коментар
21.01.2021 16:13 Відповісти
 
 