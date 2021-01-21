Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін
Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення заступника міністра, який бикував із поліцією. Водночас Офіс того ж Зеленського третій місяць кришує Татарова, який допомагав вкрасти 80 млн грн на будівництво житла для військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє глава ЦПК Віталій Шабунін.
"Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення заступника міністра, який бикував з поліцією
При цьому Офіс того ж Зеленського третій місяць кришує Татарова, який допомагав вкрасти 80 млн грн на будівництві житла для військових.
Таке враження, що вони українців за ідіотів тримають. Кілька цитат з пафосного реліза ОП, які розсмішать вас до сліз:
"Так буде з кожним порушенням встановленого порядку – і особливо корупційного характеру".
Шо там по Татарову?
"Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону".
Шо там по Татарову?
"Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону".
Ну, і шо там по Татарову?" - заявив Шабунін.
Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.
Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступнику глави ОП Татарову, у справі про заволодіння майном Нацгвардії. детективи НАБУ і САП вручили підозру ТАтарову.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.
30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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- Все это время он искусно маскировался под порядочного человека!
Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае!
Ну-ка иди отсюда, Миша! Как у вас там говорят, топай до хазы!
Не беспокойся, алкаш!(с)
немилостивый просто нажрался, и уволилв его - ОП(Г) вавки-шмаркли получил кресло замминистра, которое можно продать за хорошие деньги..
а татаров - УКРАЛ и дал откат вавке-шмаркле.. за что ж его увольнять-то - такого ценного работника?)))
эээээ а зато у нас песен народных больше чем у кого-то бы ни было (заказывает билет в Польшу, пакует "кравчучку"), и вообще - у нас есть Членозем - у нас картоха рожает как аж 40% от немецкого или французского показателя, просто ждем шоб президентом был господарник, просто не хочем щас шоб доллар упал, вот...
щось знають?
Хряпни на радостях.
-- Напьёшься, будешь."
Але Мосейчучки та блохєри Подоляка подадуть як перемогу.
https://twitter.com/SarganLarysa
https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган
https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa
Три тижні в Уряді знали про п'яний зальот заст міністра Нємілостівого.
Три тижні мовчали, поки таки відео не злили в мережі.
«Оперативність і справедливість» Шмигаля і «радість» за це ОП викликає лише огиду.
Йованович хотіла "недоторканності" для головного захисника НАБУ Шабуніна, - The Hill
Американське видання The Hill опублікувало інформацію про неурядової організації "Центр протидії корупції" і після США в Україні Марі Йованович
середа, 27 березня 2019, 14:27
У матеріалі вперше вказується, кого саме Йованович просила не чіпати під час зустрічі з генпрокурором Луценка, про яку той розповідав в інтерв'ю HillTV раніше, згадуючи про список недоторканних, переданому послом йому особисто, передає "https://www.dsnews.ua/ ДС " з посиланням на https://thehill.com/opinion/campaign/435906-us-embassy-pressed-ukraine-to-drop-probe-of-george-soros-group-during-2016?fbclid=************************************************************* The Hill .
"У список увійшли засновник ЦПК (Віталій Шабунін, - "https://www.dsnews.ua/ ДС ") і два члени парламенту, які голосували за програму антикорупційної реформи", - пише The Hill.
""З'ясувалося, що групу, якою зайнялися українські правоохоронні органи, спільно фінансували адміністрація Обами і ліберальний мегадонор Джордж Сорос. І вона співробітничала з агентами ФБР, які розслідували бізнес тодішнього керуючого кампанією Трампа Пола Манафорта з проросійськими фігурами в Україні. Послання українській прокуратурі було зрозумілим: не чіпати ЦПК під час президентських виборів у США, на яких Сорос підтримував Хілларі Клінтон, щоб замінити свого іншого фаворита - Барака Обаму ", - зазначено у статті
Тим більше, мерзото, посилання на матеріал про ніщо по-суті. Ти ще, до речі, про чіпи і 5G не згадав, якраз одного рівня "інформація", тварюко.
Виродки зелені...