Возврат в сталинские времена, - Науседа о подавлении акций за Навального

Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил 23 января в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя задержания в РФ сторонников оппозиционера Алексея Навального.



"Литва решительно осуждает жестокие задержания мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России. Отказ в праве на политическую оппозицию – это возврат к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе супруга Навального (которую уже отпустили. - Ред.), должны быть немедленно освобождены", - написал он.

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На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.

По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.