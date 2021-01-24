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Возврат в сталинские времена, - Науседа о подавлении акций за Навального

Возврат в сталинские времена, - Науседа о подавлении акций за Навального

Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил 23 января в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя задержания в РФ сторонников оппозиционера Алексея Навального.

"Литва решительно осуждает жестокие задержания мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России. Отказ в праве на политическую оппозицию – это возврат к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе супруга Навального (которую уже отпустили. - Ред.), должны быть немедленно освобождены", - написал он.

Читайте также: Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций

На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.

По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

протест (5857) путин владимир (31224) Навальный Алексей (855) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+22
Бо коли вбивали чеченців- кацапи мовчали, коли вбивали грузинів- кацапи мовчали, коли вбивали українців (і продовжують вбивати)- кацапи мовчали. А зараз прийшли за кацапами.
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24.01.2021 09:22
+18
Ну чому ж - мовчали ,, деякі якраз НЕ мовчали . ?! .
Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального - Цензор.НЕТ 6927 .
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24.01.2021 09:49
+18
Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального - Цензор.НЕТ 9118 -Мама, а куда пошёл папа?
-Папа пошёл бить людей дубинкой.
-А за что?
-За дворец Путина!
-А мы за это получим приглашение во дворец?!
-Нет, мы за это получим новые налоги и нищенскую пенсию...
-Получается папа бандит?
-Нет! Бандит это Путин, а папа просто *******...
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24.01.2021 09:56
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Чувак в телевизоре станет новым Фюрером РАБссии
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24.01.2021 10:06 Ответить
Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального - Цензор.НЕТ 7719
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24.01.2021 10:06 Ответить
мало, мало ***** херачит свинособак кацапейских, больше нужно, больше уродов *****станских ппо клеткам рассаживать и ...ЗДИТЬ нужно сильнее, ты смотри быдлота вздумала против сЦаря бунтовать, поддерживать какого-то там наСРального небутерброда!
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24.01.2021 10:13 Ответить
Цитаты великих.....Л.Н.Толстой.
Есть две Руси,одна Киевская,имеющая Мировые и европейские корни своего развития,с идеями добра,чести,свободы,справедливости и понимала эта Киевская Русь как и весь остальной Мир.
А вторая русь Моцкальская...,монгольская,дикая,звериная,с идеалом кровавой деспотии и дикой ярости.
В чем ошибка Льва Толстого?догадайтесь сами...,я это понял это еще будучи малым пацаном лет 15...ак Вы?
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24.01.2021 10:13 Ответить
Мавзолейный Хмырь,ты че сюда влез?на РАБссии сраной Толстыхъ пруд пруди читай дальше...
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24.01.2021 10:34 Ответить
НА РАБссии не бывает хороших писателей..не трынди лаптеногий...
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24.01.2021 10:40 Ответить
Саме цікаво, що більшість з них відносились до росії негативно.
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24.01.2021 11:09 Ответить
Заткнись, казламордае...
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24.01.2021 10:52 Ответить
всё логично и всё правильно.. раССея, как это изначально и задумано, движется исключительно назад - прямиком в каменный век, где этим пятикантропам самое место..
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24.01.2021 10:17 Ответить
Моцкальской руси не было в природе.Была Мокшандия...Московия... в простонародии Лаптестан
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24.01.2021 10:17 Ответить
А разве не этого хотели те кто говорил «Сталина на вас нет?». При сталине эти «революционеры» и до площади не дошли бы, их бы за сутки дома упаковали и на севера отправили. Так шо это самая что ни на есть демократия, когда одна сторона кричит: «Вор» а их оппоненты отвечают: «отнюдь». Они за эту демократию не так давно голосовали...
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24.01.2021 10:22 Ответить
Об єтом кацапы и мечтали. Сталин, СССР и прочее говно. Осторожно со своими мечтами. Они сбываются.
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24.01.2021 10:25 Ответить
И не говорите, что русские это рабы, у них прогресс, они уже снежки в ментов кидают
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24.01.2021 10:28 Ответить
В Ютьюбе есть несколько лекций Володимира Брониславовича Білінського на тему Україна-Русь,и про Орду моцкальскую...,это два совершенно разных народа...
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24.01.2021 10:28 Ответить
Возврат в сталинские времена в паРаше произошел когда ***** к власти пришло...
И только слепой этого ранее не видел...
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24.01.2021 10:29 Ответить
Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального - Цензор.НЕТ 6427
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24.01.2021 10:30 Ответить
так там все мечтают, чтобы сралин пришел... вот он и пришел.
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24.01.2021 10:36 Ответить
Это не Сталин, а гораздо мельче по масштабам говно. И гораздо больший трус, чем известный своей трусостью Сталин. А вот Навальный может совместить всю мерзость и Сталина и Гитлера, хотя вернее Муссолини.
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24.01.2021 10:46 Ответить
мельче, крупнее... тем любителям сралина, кого этот мелкий поставит к стенке, будет все равно на масштаб.
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24.01.2021 10:50 Ответить
Мой покойные отец называл рюсских ....,КацаПсины,сыны от Псины Шарикова...,его любимая фраза была ...
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24.01.2021 10:44 Ответить
Ответьте пожалуйста, когда разгоняют митинги в С/ША, Франции, Германии, Испании и др странах Запада, то почему все молчат?
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24.01.2021 10:46 Ответить
Там не бьют ногами старух и не тащат в автозаки малолеток.
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24.01.2021 10:48 Ответить
Там не молчат .Там после этого часто правительства в отставку уходят или (и) реформы происходят. И только на рашке все остается стабильным как на кладбище
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24.01.2021 11:29 Ответить
Пример приведите хотя бы. Какие реформы, кто уходит? Меркель, Макрон ушли?В Париже и Берлине с недовольными расправляются при помощи слезоточивого газа («жёлтые жилеты» или последние антикарантинные акции) и даже тихие евреи водомётами разгоняли протесты религиозных иудеев в Израиле.
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24.01.2021 11:34 Ответить
Пример США вас не устроит ? Где волнения привели к неожиданной отставке Президента Трампа , а то что происходило далее это уже ответка обиженных реднеков да еще и хорошо разогретая прокацапскими агентами влияния . Барселона и французские жилетки также имели фсбшных провокаторов , которых вскоре вывели на чистую воду . А тут чистый неприкрытый фашизм . Впрочем не думаю что нужно объяснять разницу между тоталитарным режимом в рф и либерализмом Европы
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24.01.2021 11:49 Ответить
Трампа скинули , благодаря "демократическому" голосованию по почте, а остальное -Ваши фантазии
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24.01.2021 12:13 Ответить
А вот интересно, где Навальный планирует кайлом сосны наваливать: в сЦыкВтыквкаре (Коми) или всё-таки в Ямало-Ненецком Лабытнанги?
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24.01.2021 10:53 Ответить
миллионы кацапов за *****
нет шансов
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24.01.2021 11:07 Ответить
більшість...
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24.01.2021 13:20 Ответить
при сталине протесты и антиправительственные демонстрации ????? вы шутите ??? миллио
нами уничтожали как тараканов просто что бы был страх что за тобой приедет чорный воро-
нок.............
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24.01.2021 11:28 Ответить
Вы статистику приведите официальную, про "миллионы уничтоженных"
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24.01.2021 11:35 Ответить
встречный вопрос - кем был твой дед ??? архипелаг гулаг почитай стастик вы наш.....
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24.01.2021 11:41 Ответить
Нагадує "гдє ваші доказатєльства".
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24.01.2021 11:54 Ответить
всё рано что требовать статистику заживо сожжённых и замученных от "священной инкви-
зиции"........
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24.01.2021 12:15 Ответить
его дед в Старгороде заведовал похоронним бюро,так писали Ильф и Петров
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24.01.2021 13:44 Ответить
Мой дед трудился в тылу, заведовал стройкой во время войны имеет награды.
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24.01.2021 13:58 Ответить
Та закінчиться все там так, як кілька років тому на Болотній.
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24.01.2021 11:51 Ответить
Про сталінські часи явне перебільшення. Тоді загнали б усіх у велику яму розстріляли з крупнокаліберних кулеметів та загорнули бульдозерами.
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24.01.2021 11:57 Ответить
И колбасу им по 3.20 .
По 3.20 тысяч за кг
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24.01.2021 12:04 Ответить
За НАвального бы там никто и не вышел.
Акция была против власти, как я понимаю.

В переди выборы пускай себя проявят, выставят кандидатов и выберут.
Есть один прекрасный пример у меня: выбрали мы в ЕКБ оппу Ройзмана.
ну и чего за время его правления город пришел в упадок, пришлось востанавливать после него.
Ни какого толку от них нет, только языками работать умеют.
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24.01.2021 14:46 Ответить
Да здохнут они все, карму себе так подпортили. В идеале бы это болото забетонировать и построить там продолжение Украины. Мокшане не люди.
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24.01.2021 16:31 Ответить
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