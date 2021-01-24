Возврат в сталинские времена, - Науседа о подавлении акций за Навального
Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил 23 января в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя задержания в РФ сторонников оппозиционера Алексея Навального.
"Литва решительно осуждает жестокие задержания мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России. Отказ в праве на политическую оппозицию – это возврат к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе супруга Навального (которую уже отпустили. - Ред.), должны быть немедленно освобождены", - написал он.
На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.
По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Есть две Руси,одна Киевская,имеющая Мировые и европейские корни своего развития,с идеями добра,чести,свободы,справедливости и понимала эта Киевская Русь как и весь остальной Мир.
А вторая русь Моцкальская...,монгольская,дикая,звериная,с идеалом кровавой деспотии и дикой ярости.
В чем ошибка Льва Толстого?догадайтесь сами...,я это понял это еще будучи малым пацаном лет 15...ак Вы?
И только слепой этого ранее не видел...
нет шансов
нами уничтожали как тараканов просто что бы был страх что за тобой приедет чорный воро-
нок.............
зиции"........
По 3.20 тысяч за кг
Акция была против власти, как я понимаю.
В переди выборы пускай себя проявят, выставят кандидатов и выберут.
Есть один прекрасный пример у меня: выбрали мы в ЕКБ оппу Ройзмана.
ну и чего за время его правления город пришел в упадок, пришлось востанавливать после него.
Ни какого толку от них нет, только языками работать умеют.