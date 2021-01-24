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Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального

Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального

Ситуація в Росії, де жорстко придушують акції протесту, нагадує епоху радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив 23 січня в Twitter президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи затримання в РФ прихильників опозиціонера Олексія Навального.

"Литва рішуче засуджує жорстокі затримання мирних демонстрантів, які підтримують Навального в Росії. Відмова в праві на політичну опозицію - це повернення до сталінської епохи. Незаконно затримані учасники протесту, зокрема дружина Навального (яку вже відпустили. - Ред.), мають бути негайно звільнені", - написав він.

На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.

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За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.

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Автор: 

протест (2397) путін володимир (23772) Навальний Олексій (612) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+22
Бо коли вбивали чеченців- кацапи мовчали, коли вбивали грузинів- кацапи мовчали, коли вбивали українців (і продовжують вбивати)- кацапи мовчали. А зараз прийшли за кацапами.
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24.01.2021 09:22
+18
Ну чому ж - мовчали ,, деякі якраз НЕ мовчали . ?! .
Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального - Цензор.НЕТ 6927 .
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24.01.2021 09:49
+18
Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального - Цензор.НЕТ 9118 -Мама, а куда пошёл папа?
-Папа пошёл бить людей дубинкой.
-А за что?
-За дворец Путина!
-А мы за это получим приглашение во дворец?!
-Нет, мы за это получим новые налоги и нищенскую пенсию...
-Получается папа бандит?
-Нет! Бандит это Путин, а папа просто *******...
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24.01.2021 09:56
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Чувак в телевизоре станет новым Фюрером РАБссии
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24.01.2021 10:06 Відповісти
Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального - Цензор.НЕТ 7719
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24.01.2021 10:06 Відповісти
мало, мало ***** херачит свинособак кацапейских, больше нужно, больше уродов *****станских ппо клеткам рассаживать и ...ЗДИТЬ нужно сильнее, ты смотри быдлота вздумала против сЦаря бунтовать, поддерживать какого-то там наСРального небутерброда!
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24.01.2021 10:13 Відповісти
Цитаты великих.....Л.Н.Толстой.
Есть две Руси,одна Киевская,имеющая Мировые и европейские корни своего развития,с идеями добра,чести,свободы,справедливости и понимала эта Киевская Русь как и весь остальной Мир.
А вторая русь Моцкальская...,монгольская,дикая,звериная,с идеалом кровавой деспотии и дикой ярости.
В чем ошибка Льва Толстого?догадайтесь сами...,я это понял это еще будучи малым пацаном лет 15...ак Вы?
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24.01.2021 10:13 Відповісти
Мавзолейный Хмырь,ты че сюда влез?на РАБссии сраной Толстыхъ пруд пруди читай дальше...
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24.01.2021 10:34 Відповісти
НА РАБссии не бывает хороших писателей..не трынди лаптеногий...
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24.01.2021 10:40 Відповісти
Саме цікаво, що більшість з них відносились до росії негативно.
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24.01.2021 11:09 Відповісти
Заткнись, казламордае...
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24.01.2021 10:52 Відповісти
всё логично и всё правильно.. раССея, как это изначально и задумано, движется исключительно назад - прямиком в каменный век, где этим пятикантропам самое место..
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24.01.2021 10:17 Відповісти
Моцкальской руси не было в природе.Была Мокшандия...Московия... в простонародии Лаптестан
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24.01.2021 10:17 Відповісти
А разве не этого хотели те кто говорил «Сталина на вас нет?». При сталине эти «революционеры» и до площади не дошли бы, их бы за сутки дома упаковали и на севера отправили. Так шо это самая что ни на есть демократия, когда одна сторона кричит: «Вор» а их оппоненты отвечают: «отнюдь». Они за эту демократию не так давно голосовали...
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24.01.2021 10:22 Відповісти
Об єтом кацапы и мечтали. Сталин, СССР и прочее говно. Осторожно со своими мечтами. Они сбываются.
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24.01.2021 10:25 Відповісти
И не говорите, что русские это рабы, у них прогресс, они уже снежки в ментов кидают
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24.01.2021 10:28 Відповісти
В Ютьюбе есть несколько лекций Володимира Брониславовича Білінського на тему Україна-Русь,и про Орду моцкальскую...,это два совершенно разных народа...
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24.01.2021 10:28 Відповісти
Возврат в сталинские времена в паРаше произошел когда ***** к власти пришло...
И только слепой этого ранее не видел...
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24.01.2021 10:29 Відповісти
Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального - Цензор.НЕТ 6427
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24.01.2021 10:30 Відповісти
так там все мечтают, чтобы сралин пришел... вот он и пришел.
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24.01.2021 10:36 Відповісти
Это не Сталин, а гораздо мельче по масштабам говно. И гораздо больший трус, чем известный своей трусостью Сталин. А вот Навальный может совместить всю мерзость и Сталина и Гитлера, хотя вернее Муссолини.
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24.01.2021 10:46 Відповісти
мельче, крупнее... тем любителям сралина, кого этот мелкий поставит к стенке, будет все равно на масштаб.
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24.01.2021 10:50 Відповісти
Мой покойные отец называл рюсских ....,КацаПсины,сыны от Псины Шарикова...,его любимая фраза была ...
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24.01.2021 10:44 Відповісти
Ответьте пожалуйста, когда разгоняют митинги в С/ША, Франции, Германии, Испании и др странах Запада, то почему все молчат?
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24.01.2021 10:46 Відповісти
Там не бьют ногами старух и не тащат в автозаки малолеток.
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24.01.2021 10:48 Відповісти
Там не молчат .Там после этого часто правительства в отставку уходят или (и) реформы происходят. И только на рашке все остается стабильным как на кладбище
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24.01.2021 11:29 Відповісти
Пример приведите хотя бы. Какие реформы, кто уходит? Меркель, Макрон ушли?В Париже и Берлине с недовольными расправляются при помощи слезоточивого газа («жёлтые жилеты» или последние антикарантинные акции) и даже тихие евреи водомётами разгоняли протесты религиозных иудеев в Израиле.
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24.01.2021 11:34 Відповісти
Пример США вас не устроит ? Где волнения привели к неожиданной отставке Президента Трампа , а то что происходило далее это уже ответка обиженных реднеков да еще и хорошо разогретая прокацапскими агентами влияния . Барселона и французские жилетки также имели фсбшных провокаторов , которых вскоре вывели на чистую воду . А тут чистый неприкрытый фашизм . Впрочем не думаю что нужно объяснять разницу между тоталитарным режимом в рф и либерализмом Европы
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24.01.2021 11:49 Відповісти
Трампа скинули , благодаря "демократическому" голосованию по почте, а остальное -Ваши фантазии
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24.01.2021 12:13 Відповісти
А вот интересно, где Навальный планирует кайлом сосны наваливать: в сЦыкВтыквкаре (Коми) или всё-таки в Ямало-Ненецком Лабытнанги?
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24.01.2021 10:53 Відповісти
миллионы кацапов за *****
нет шансов
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24.01.2021 11:07 Відповісти
більшість...
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24.01.2021 13:20 Відповісти
при сталине протесты и антиправительственные демонстрации ????? вы шутите ??? миллио
нами уничтожали как тараканов просто что бы был страх что за тобой приедет чорный воро-
нок.............
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24.01.2021 11:28 Відповісти
Вы статистику приведите официальную, про "миллионы уничтоженных"
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24.01.2021 11:35 Відповісти
встречный вопрос - кем был твой дед ??? архипелаг гулаг почитай стастик вы наш.....
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24.01.2021 11:41 Відповісти
Нагадує "гдє ваші доказатєльства".
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24.01.2021 11:54 Відповісти
всё рано что требовать статистику заживо сожжённых и замученных от "священной инкви-
зиции"........
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24.01.2021 12:15 Відповісти
его дед в Старгороде заведовал похоронним бюро,так писали Ильф и Петров
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24.01.2021 13:44 Відповісти
Мой дед трудился в тылу, заведовал стройкой во время войны имеет награды.
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24.01.2021 13:58 Відповісти
Та закінчиться все там так, як кілька років тому на Болотній.
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24.01.2021 11:51 Відповісти
Про сталінські часи явне перебільшення. Тоді загнали б усіх у велику яму розстріляли з крупнокаліберних кулеметів та загорнули бульдозерами.
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24.01.2021 11:57 Відповісти
И колбасу им по 3.20 .
По 3.20 тысяч за кг
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24.01.2021 12:04 Відповісти
За НАвального бы там никто и не вышел.
Акция была против власти, как я понимаю.

В переди выборы пускай себя проявят, выставят кандидатов и выберут.
Есть один прекрасный пример у меня: выбрали мы в ЕКБ оппу Ройзмана.
ну и чего за время его правления город пришел в упадок, пришлось востанавливать после него.
Ни какого толку от них нет, только языками работать умеют.
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24.01.2021 14:46 Відповісти
Да здохнут они все, карму себе так подпортили. В идеале бы это болото забетонировать и построить там продолжение Украины. Мокшане не люди.
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24.01.2021 16:31 Відповісти
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