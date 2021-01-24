Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального
Ситуація в Росії, де жорстко придушують акції протесту, нагадує епоху радянського диктатора Йосипа Сталіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив 23 січня в Twitter президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи затримання в РФ прихильників опозиціонера Олексія Навального.
"Литва рішуче засуджує жорстокі затримання мирних демонстрантів, які підтримують Навального в Росії. Відмова в праві на політичну опозицію - це повернення до сталінської епохи. Незаконно затримані учасники протесту, зокрема дружина Навального (яку вже відпустили. - Ред.), мають бути негайно звільнені", - написав він.
На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.
За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Есть две Руси,одна Киевская,имеющая Мировые и европейские корни своего развития,с идеями добра,чести,свободы,справедливости и понимала эта Киевская Русь как и весь остальной Мир.
А вторая русь Моцкальская...,монгольская,дикая,звериная,с идеалом кровавой деспотии и дикой ярости.
В чем ошибка Льва Толстого?догадайтесь сами...,я это понял это еще будучи малым пацаном лет 15...ак Вы?
И только слепой этого ранее не видел...
нет шансов
нами уничтожали как тараканов просто что бы был страх что за тобой приедет чорный воро-
нок.............
зиции"........
По 3.20 тысяч за кг
Акция была против власти, как я понимаю.
В переди выборы пускай себя проявят, выставят кандидатов и выберут.
Есть один прекрасный пример у меня: выбрали мы в ЕКБ оппу Ройзмана.
ну и чего за время его правления город пришел в упадок, пришлось востанавливать после него.
Ни какого толку от них нет, только языками работать умеют.