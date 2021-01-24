Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального

Ситуація в Росії, де жорстко придушують акції протесту, нагадує епоху радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив 23 січня в Twitter президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи затримання в РФ прихильників опозиціонера Олексія Навального.

"Литва рішуче засуджує жорстокі затримання мирних демонстрантів, які підтримують Навального в Росії. Відмова в праві на політичну опозицію - це повернення до сталінської епохи. Незаконно затримані учасники протесту, зокрема дружина Навального (яку вже відпустили. - Ред.), мають бути негайно звільнені", - написав він.

На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.

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За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.

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