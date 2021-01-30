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Новости Происшествия
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розыск (804) СБУ (18663) Нескоромный Дмитрий (32)

Нескоромного объявили в розыск, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нескоромного объявили в розыск, - СБУ

Следователи СБУ объявили в розыск бывшего первого заместителя главы спецслужбы Дмитрия Нескоромного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

Теперешнее местоположение Нескоромного неизвестно.

"Следователи, кроме этого, анализируют материалы, опубликованы сегодня в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - добавили в пресс-службе.

Речь идет о записях разговоров Нескоромного, в которых он восхищается Путиным и передает привет "нашей московской семье".

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Владимир Владимирович - красавчик, сила. Нашей московской семье привет", - в сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ Нескоромного. АУДИО

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Спочатку дають втекти, а потім починають шукати. І так завжди. Класика жанру. Нескоромного объявили в розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 7357
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30.01.2021 00:14
+30
Они не импотенты , а такие же преступники , связанные общими преступными схемами
,грабежом и крышеванием бандитов
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30.01.2021 00:20
+21
За все відповідає Зельцман.
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30.01.2021 00:16
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Открою страшную тайну - он в Брюселе ))
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30.01.2021 00:07 Ответить
скорее в Ростове или Богульме
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30.01.2021 00:17 Ответить
Не, он падло, ну не дурак же.
Жить по шею в говне, когда есть возможность жить в цивилизации... Не поверю.
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30.01.2021 00:19 Ответить
скоро узнаем)
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30.01.2021 00:27 Ответить
Ловите жопу за углом!))
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30.01.2021 08:16 Ответить
Смотрите и слушайте его пресконференцию 2 февраля ! Будет интересно 🧐
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30.01.2021 09:25 Ответить
На жаль, із-за того що олігархам і агентурі путіна-мндведчука в Україна вдалось на виборах обмануть нард , і привести до влади всого ставленика- Зеленського, і тепер цією ЗЕ владою робиться все для розвала України , як держави. Проросійку агентуру і бездарів-непрофесіоналів, корупціонерів ця антиукраїнська влада розставляє на всі ключові пости в країні, вт. числі в СБУ, енергетиці, економіці.Нескромний, який піщов на розкриття цієї антиукраїнської діяльності влади, якого влада хотіла арештувать, щоб він цього не зробив, встік за кордон в Європу. ТЕПЕР, 2- ГО ЛЮТОГО ВІН БУДЕ ДАВАТИ СВОЮ ВИКРИВАЛЬНУ ДЛЯ ЗЕ ВЛАДИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЮ, НА ЯКУ ВЖЕ АКРЕДИТОВАНО НЕЙМОВІРНА КІЛЬКІСТЬ РІЗНИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ, ЧЕКАЄМО СЮРПРИЗІВ!!!
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30.01.2021 17:50 Ответить
импотенты - сбу дбр огп и все прочие ...
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30.01.2021 00:08 Ответить
Они не импотенты , а такие же преступники , связанные общими преступными схемами
,грабежом и крышеванием бандитов
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30.01.2021 00:20 Ответить
той факт, що в керівництві СБУ виключно покидьки і запроданці, сумнівів нема і ця нескромна наволоч не виняток, питання в іншому - хто з них більший покидьок і запроданець, той що в бігах чи ті що обявили охоту???
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30.01.2021 10:28 Ответить
звичайно ті що залишилися набагато більші запроданці тому що вони його призначили.
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30.01.2021 10:56 Ответить
Какой гад его призначал? Не все знают.
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30.01.2021 12:14 Ответить
нескоромний це просто кацапський викормиш фсб Нескоромного объявили в розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 7993
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30.01.2021 00:10 Ответить
Которого лично назначил «КЛОУН», подшефный д'Ермаку
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30.01.2021 00:22 Ответить
Черти Баканова.
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30.01.2021 00:14 Ответить
За все відповідає Зельцман.
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30.01.2021 00:16 Ответить
Так як за всяких Сємочків відповів Вальцман.
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30.01.2021 00:21 Ответить
Семочко не розповідав про московську сім'ю не вихваляв путлера не гнобив Варфоломея та не вітав "владик"
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30.01.2021 10:58 Ответить
кацапотролль 1 лвл
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30.01.2021 11:32 Ответить
в лужу пернул Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 2164
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30.01.2021 22:01 Ответить
если я тебе вставлю ты ж ничего из своей жопы мира не увидишь.лапоть мокшанский Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 6001
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31.01.2021 14:00 Ответить
Сруль мардовский?...ты уже представляться начинаешь?
что-до остального,извини я не знаю мокшанского.
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01.02.2021 12:55 Ответить
подпись забыл -профессор какашкин. Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 315
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01.02.2021 14:28 Ответить
Nick Dubovikoff

еще и баран по гороскопу
Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 784
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01.02.2021 14:33 Ответить
ты умственно отсталый или патриот рассии?
(впрочем это одно и то же) Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 605
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01.02.2021 14:57 Ответить
ничего не понятно вофку фуйла с рота вытащи а потом розговаривай
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01.02.2021 15:29 Ответить
Спочатку дають втекти, а потім починають шукати. І так завжди. Класика жанру. Нескоромного объявили в розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 7357
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30.01.2021 00:14 Ответить
Отработанные , проверенные схемы
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30.01.2021 00:23 Ответить
ой!.. я думаю, что Нескоромного вывозили в дипломатическом ящике для животных, за подписью Ермака, и при этом Нескоромный для "легенды" громко лаял..
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30.01.2021 00:16 Ответить
Нескоромного объявили в розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 3516
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30.01.2021 07:35 Ответить
Заодно черта Баканова объявляйте, - такой же любитель московских попов.
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30.01.2021 00:16 Ответить
Osoysto ya obyavyv by u rozysk Ze!lyu... I posadyv...
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30.01.2021 00:18 Ответить
В совдєпії,в каждом коллективе,был стукач кгб,кгб Усср занималось в основном буржуазными националистами,все эти стукачи и многие их кураторы до сих пор на службе,теперь думайте на кого они работают.
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30.01.2021 00:19 Ответить
Сколько светит за Гос измену?
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30.01.2021 00:22 Ответить
По опыту, три милиарда.
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30.01.2021 00:46 Ответить
У нашій мафіозно-кримінальній владі усі нескоромні і нескромні. Шайка-банда-система.
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30.01.2021 00:27 Ответить
ничего ! Бандюковичу дали самосвалами и самолетами миллиарды вывезти , а его лично сопроводил Аваков до границы
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30.01.2021 00:27 Ответить
ст 111 ??? За що ? Там навіть та справа з замахом на гаманець Баканова в суді розвалиться !
(Купа порушених процесуальних норм).
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30.01.2021 00:28 Ответить
Так восхищался, что аж в тюрьму загремел. Ну, может ему некому в Украине восхищаться, вот и заскучал сотрудник СБУ..
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30.01.2021 00:39 Ответить
сидит на хате баканова или ермака
такого кадра живым не отдадут
он это знает
даже если он кансерва кацапа
его тем более не засветят
хотя из последних провалов от фсб
то похоже на их работу...
то скрипаля не добрали
то навального
не тот нынче смерч у кацапа
гниет вся агентура))
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30.01.2021 01:12 Ответить
вул. Монастирська, 1, Т0616, Городниця, Житомирська область, 11714
адрес интересный)))
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30.01.2021 01:34 Ответить
Там 80% СБУ необходимо объявить в розыск, расстрелять, посадить.
Если выполните лишь 2й пункт - никому хуже не станет...
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30.01.2021 02:10 Ответить
Да так сбушники до защиты териториальной целостности не доберутся, некогда, бабки пилить надо.
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30.01.2021 05:50 Ответить
Нескромный, хватит скромничать. Давай уже пресс-конференцию с изложением фактов чудовищной коррупци, которую возглавляет зеленский и его друган баканов. Хоть поржем с илиотов, которые сходили на выборы по-приколу.
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30.01.2021 06:25 Ответить
ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"

https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
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30.01.2021 07:23 Ответить
Сбежал. Будет теперь чего послушать. Сейчас будут выдумывать, чтобы Баканову оправдаться.
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30.01.2021 07:33 Ответить
И это только за последнее время столько крыс нашли в СБУ.
Преведущие власти всё устраивало.
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30.01.2021 08:29 Ответить
Да этих там не было ,этих уродов на руководящие должности при клоунах,уже назначили.
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30.01.2021 09:22 Ответить
2018 г. - назначен заместителем начальника Главного управления СБУ
И до этого 30 лет в СБУ.
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30.01.2021 16:50 Ответить
Поверьте, все крысы на местах, никто их еще и не начал находить.
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30.01.2021 09:10 Ответить
сначала выпустили в надежде что он просто уедет и будет сидеть молча, а когда рассказал о планах на прессконференцию то сразу объявили в розыск, явно боясь вытока гавна из канализации! и второе , прослушивая записи я так понял что он общался с рашистами еще перед новым годом и сразу после него еще в начале января, значит в сбу уже знали, что он предатель, а почему сразу на кичу не посадили? какая то б л я дская история....
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30.01.2021 09:16 Ответить
Да у кацапов он уже давно.Появиться только в эфире когда клоун ,что нибудь в сторону параши гавкнет,или когда про НАТО ,вдруг зедебилы вспомнят.
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30.01.2021 09:25 Ответить
Та ясно конечно где. Нескромный по скромному поближе увалил. Там ждали всегда. Та очевидно и накошено здесь валом и давно, а там настоговано и утрамбовано на всю оставшуюся житуху. Кстати великолепный пример цена этой конторе у нас. Надеятся всё равно нельзя.
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30.01.2021 21:23 Ответить
на сайте ОРД у Речинского пишут , что спецслужбы еще с начала 2014 очень строго подходят к отбору сотрудников и имеющих родственников за кордоном (особенно в рашке) в службу не берут. для этого существует жесткая система подбора и контроль, который включает и проверки на полиграфе. значит получается что рядовых сотрудников вы проверяете серьёзно а высшему звену можно всё и родственников и бабло и маетки и пентхаузы и элитные автопарки? бред какой то!!!!
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30.01.2021 09:28 Ответить
Медведчук и Юля во главе 5 колоны, как двуглавая курица на гербе оккупантов.
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30.01.2021 09:33 Ответить
Розсекретьте будь ласка всі прізвища хоч колишньої гебнявої агентури,а ми подивимось і пошукаємо схожі у владних кабінетах.Старих пик,ми звісно вже не побачим,але ж вони в свій час розмножились і дали потомство.
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30.01.2021 09:56 Ответить
Ага. Ищи свищи. А шо так быстро в розыск подали? подаждали б еще с месячишко-другой... Ненпонятно, как с таким первым заместителем, глава СБУ до сих пор не в отставке?! А в общем конечно ужасно осознавать что организация, которая должна обеспечивать безопасность страны, по сути сборище крышевателей и предателей
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30.01.2021 10:56 Ответить
а ты шо не понял почему так быстро? боятся его пресс-конференции с европейскими журналюгами! если выступит - это ведь будет грязь, гавно, пар и позор для зелёной команды.... а знает он думаю что много!
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30.01.2021 14:00 Ответить
Нескоромний:

"Брюссельский пресс-клуб отложил мою пресс-конференцию «по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса». Это официальная версия. Неофициальная - по убедительной просьбе из столицы одной восточно-европейской страны, подкрепленной кое-чем, не имеющим отношения к коронавирусу. Это не значит, что пресс-конференция не состоится и кое-кто уже может расслабиться. Мы сейчас ищем новое место проведения и обязательно найдем.
Пресс-конференция в Zoom - не вариант. Моя цель не только проинформировать украинскую общественность, но и обратить внимание правоохранительных органов ЕС на разворовывание донорской помощи отдельными представителями украинских властей.
На пресс-конференцию в Брюсселе за два дня аккредитовались представители около 100 ведущих мировых СМИ. Мы ведь не можем их разочаровать, правда?"
https://www.pressclub.be/events/
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30.01.2021 11:00 Ответить
Не ищите его в Вашингтоне(в ФБР, или ЦРУ, какая разница).
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30.01.2021 11:04 Ответить
Шах и мат!!? "Неуловимый Джо"! Подвиг разведчика (Баканова!)! и т д. Обьявляли в розыск ВОВКА!!? А Тупицкого??" Ищут пожарные, ищет милиция..."
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30.01.2021 11:19 Ответить
Просто не поділився. Ось і вся інтрига.
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30.01.2021 11:25 Ответить
ТУТ УЖЕ И СБУ НЕОБХОДИМО СУДИТЬ ЗА ТО ЧТО УПУСТИЛИ !!!
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30.01.2021 12:11 Ответить
..а может отпустили?
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30.01.2021 14:56 Ответить
и когда начать удивляться?...нам уже открытым текстом западные партнёры говорят,что не могут взять в альянс по причине просто наводнения украинских спецслужб российскими осведомителями и прямыми агентами...что в СБУ,что в военных разведках...
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30.01.2021 13:03 Ответить
Злочинці і зрадники в погонах відпускають злочинців і зрадників у погонах та зі всіх сил пнуться робити вигляд, що "шукають"... Казнокрадство, брехня і зрада уведена в ранг державної політики.
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30.01.2021 13:18 Ответить
Очень мутная история?))сбушники начали жрать друг друга, что-то тут не так, похоже на раздел сфер влияния, генерал забрал все себе, а палканы с этим не согласны...?)))
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30.01.2021 15:07 Ответить
Чего удивляться, если 98% СБУ в Крыму- предатели! И на Донбасе 70%. Остальные что, лучше крымских и лугандонских?
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30.01.2021 15:57 Ответить
Вже давно прийшов час заарештувати Єрмака, агента кремлівських спецслужб на призвисько Козирь, бо якщо не зарештувати зараз то він незабаром теж худко зникне, але тоді вже буде пізно!
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30.01.2021 16:48 Ответить
За службову недбалість заарештуйте Баканова, бо Нескоромного не зарештували не без його відома!
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30.01.2021 16:53 Ответить
95 ТАК 95
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30.01.2021 17:29 Ответить
На жаль, із-за того що олігархам і агентурі путіна-мндведчука в Україна вдалось на виборах обмануть нард , і привести до влади всого ставленика- Зеленського, тепер цією ЗЕ владою робиться все для розвала України , як держави. Проросійку агентуру ця антиукраїнська влада розставляє на всі ключові пости в країні, вт. числі в СБУ, енергетиці, економіці.Нескромний, який піщов на розкриття цієї антиукраїнської діяльності влади,і якого влада хотіла арештувать, щоб він цього не зробив, встік за кордон в Європу. ТЕПЕР, 2- ГО ЛЮТОГО ВІН БУДЕ ДАВАТИ СВОЮ ВИКРИВАЛЬНУ ДЛЯ ЗЕ ВЛАДИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЮ, НА ЯКУ ВЖЕ АКРЕДИТОВАНО НЕЙМОВІРНА КІЛЬКІСТЬ РІЗНИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ, ЧЕКАЄМО СЮРПРИЗІВ!!!
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30.01.2021 17:48 Ответить
Нашла коса на камень.
Ждём разоблачений клоуна и его подельников.
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30.01.2021 20:30 Ответить
Как неожиданно. Напоминает 2014 год, когда нежданно негаданно исчезали подсудные беркутовцы и предатели, выпущенные под домашний арест.
А ведь говорят, что у нас появилась очень мощная спецура, что даже 33 вагнеровца собрала и переправила в Беларусь с показаниями, и даже военный штурм тюрем Донецка почти состоялся... А тут из под самого носа утек. Что то тут явно не сходится при таких специалистах.
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01.02.2021 15:57 Ответить
 
 