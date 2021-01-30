Нескоромного объявили в розыск, - СБУ
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Следователи СБУ объявили в розыск бывшего первого заместителя главы спецслужбы Дмитрия Нескоромного.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
Теперешнее местоположение Нескоромного неизвестно.
"Следователи, кроме этого, анализируют материалы, опубликованы сегодня в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - добавили в пресс-службе.
Речь идет о записях разговоров Нескоромного, в которых он восхищается Путиным и передает привет "нашей московской семье".
Слушайте на Цензор.НЕТ: "Владимир Владимирович - красавчик, сила. Нашей московской семье привет", - в сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ Нескоромного. АУДИО
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.
Также на Цензор.НЕТ: СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии
27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.
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Жить по шею в говне, когда есть возможность жить в цивилизации... Не поверю.
,грабежом и крышеванием бандитов
что-до остального,извини я не знаю мокшанского.
еще и баран по гороскопу
(впрочем это одно и то же)
(Купа порушених процесуальних норм).
такого кадра живым не отдадут
он это знает
даже если он кансерва кацапа
его тем более не засветят
хотя из последних провалов от фсб
то похоже на их работу...
то скрипаля не добрали
то навального
не тот нынче смерч у кацапа
гниет вся агентура))
адрес интересный)))
Если выполните лишь 2й пункт - никому хуже не станет...
Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"
https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
Преведущие власти всё устраивало.
И до этого 30 лет в СБУ.
"Брюссельский пресс-клуб отложил мою пресс-конференцию «по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса». Это официальная версия. Неофициальная - по убедительной просьбе из столицы одной восточно-европейской страны, подкрепленной кое-чем, не имеющим отношения к коронавирусу. Это не значит, что пресс-конференция не состоится и кое-кто уже может расслабиться. Мы сейчас ищем новое место проведения и обязательно найдем.
Пресс-конференция в Zoom - не вариант. Моя цель не только проинформировать украинскую общественность, но и обратить внимание правоохранительных органов ЕС на разворовывание донорской помощи отдельными представителями украинских властей.
На пресс-конференцию в Брюсселе за два дня аккредитовались представители около 100 ведущих мировых СМИ. Мы ведь не можем их разочаровать, правда?"
https://www.pressclub.be/events/
Ждём разоблачений клоуна и его подельников.
А ведь говорят, что у нас появилась очень мощная спецура, что даже 33 вагнеровца собрала и переправила в Беларусь с показаниями, и даже военный штурм тюрем Донецка почти состоялся... А тут из под самого носа утек. Что то тут явно не сходится при таких специалистах.