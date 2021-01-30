Нескоромного объявили в розыск, - СБУ

Следователи СБУ объявили в розыск бывшего первого заместителя главы спецслужбы Дмитрия Нескоромного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

Теперешнее местоположение Нескоромного неизвестно.

"Следователи, кроме этого, анализируют материалы, опубликованы сегодня в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - добавили в пресс-службе.

Речь идет о записях разговоров Нескоромного, в которых он восхищается Путиным и передает привет "нашей московской семье".

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Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

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27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.