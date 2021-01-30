Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ
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Слідчі СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника глави спецслужби Дмитра Нескоромного.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.
Теперішнє місце перебування Нескоромного невідоме.
"Слідчі, крім цього, аналізують матеріали, опубліковані сьогодні в ЗМІ, про наявність у діях Дмитра Нескоромного ознак вчинення злочину, передбаченого статтею 111 КК України (державна зрада)", - додали в пресслужбі.
Йдеться про записи розмов Нескоромного, в яких він захоплюється Путіним і передає привіт "нашій московській сім'ї".
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
Будь ласка, зачекайте...
Жить по шею в говне, когда есть возможность жить в цивилизации... Не поверю.
,грабежом и крышеванием бандитов
что-до остального,извини я не знаю мокшанского.
еще и баран по гороскопу
(впрочем это одно и то же)
(Купа порушених процесуальних норм).
такого кадра живым не отдадут
он это знает
даже если он кансерва кацапа
его тем более не засветят
хотя из последних провалов от фсб
то похоже на их работу...
то скрипаля не добрали
то навального
не тот нынче смерч у кацапа
гниет вся агентура))
адрес интересный)))
Если выполните лишь 2й пункт - никому хуже не станет...
Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"
https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
Преведущие власти всё устраивало.
И до этого 30 лет в СБУ.
"Брюссельский пресс-клуб отложил мою пресс-конференцию «по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса». Это официальная версия. Неофициальная - по убедительной просьбе из столицы одной восточно-европейской страны, подкрепленной кое-чем, не имеющим отношения к коронавирусу. Это не значит, что пресс-конференция не состоится и кое-кто уже может расслабиться. Мы сейчас ищем новое место проведения и обязательно найдем.
Пресс-конференция в Zoom - не вариант. Моя цель не только проинформировать украинскую общественность, но и обратить внимание правоохранительных органов ЕС на разворовывание донорской помощи отдельными представителями украинских властей.
На пресс-конференцию в Брюсселе за два дня аккредитовались представители около 100 ведущих мировых СМИ. Мы ведь не можем их разочаровать, правда?"
https://www.pressclub.be/events/
Ждём разоблачений клоуна и его подельников.
А ведь говорят, что у нас появилась очень мощная спецура, что даже 33 вагнеровца собрала и переправила в Беларусь с показаниями, и даже военный штурм тюрем Донецка почти состоялся... А тут из под самого носа утек. Что то тут явно не сходится при таких специалистах.