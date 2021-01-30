УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5999 відвідувачів онлайн
Новини Події
17 283 83
розшук (491) СБУ (10007) Нескоромний Дмитро (32)

Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ

Слідчі СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника глави спецслужби Дмитра Нескоромного.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

Теперішнє місце перебування Нескоромного невідоме.

"Слідчі, крім цього, аналізують матеріали, опубліковані сьогодні в ЗМІ, про наявність у діях Дмитра Нескоромного ознак вчинення злочину, передбаченого статтею 111 КК України (державна зрада)", - додали в пресслужбі.

Йдеться про записи розмов Нескоромного, в яких він захоплюється Путіним і передає привіт "нашій московській сім'ї".

Слухайте на Цензор.НЕТ: "Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного. АУДIО

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте також: Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Спочатку дають втекти, а потім починають шукати. І так завжди. Класика жанру. Нескоромного объявили в розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 7357
показати весь коментар
30.01.2021 00:14
+30
Они не импотенты , а такие же преступники , связанные общими преступными схемами
,грабежом и крышеванием бандитов
показати весь коментар
30.01.2021 00:20
+21
За все відповідає Зельцман.
показати весь коментар
30.01.2021 00:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Открою страшную тайну - он в Брюселе ))
показати весь коментар
30.01.2021 00:07 Відповісти
скорее в Ростове или Богульме
показати весь коментар
30.01.2021 00:17 Відповісти
Не, он падло, ну не дурак же.
Жить по шею в говне, когда есть возможность жить в цивилизации... Не поверю.
показати весь коментар
30.01.2021 00:19 Відповісти
скоро узнаем)
показати весь коментар
30.01.2021 00:27 Відповісти
Ловите жопу за углом!))
показати весь коментар
30.01.2021 08:16 Відповісти
Смотрите и слушайте его пресконференцию 2 февраля ! Будет интересно 🧐
показати весь коментар
30.01.2021 09:25 Відповісти
На жаль, із-за того що олігархам і агентурі путіна-мндведчука в Україна вдалось на виборах обмануть нард , і привести до влади всого ставленика- Зеленського, і тепер цією ЗЕ владою робиться все для розвала України , як держави. Проросійку агентуру і бездарів-непрофесіоналів, корупціонерів ця антиукраїнська влада розставляє на всі ключові пости в країні, вт. числі в СБУ, енергетиці, економіці.Нескромний, який піщов на розкриття цієї антиукраїнської діяльності влади, якого влада хотіла арештувать, щоб він цього не зробив, встік за кордон в Європу. ТЕПЕР, 2- ГО ЛЮТОГО ВІН БУДЕ ДАВАТИ СВОЮ ВИКРИВАЛЬНУ ДЛЯ ЗЕ ВЛАДИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЮ, НА ЯКУ ВЖЕ АКРЕДИТОВАНО НЕЙМОВІРНА КІЛЬКІСТЬ РІЗНИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ, ЧЕКАЄМО СЮРПРИЗІВ!!!
показати весь коментар
30.01.2021 17:50 Відповісти
импотенты - сбу дбр огп и все прочие ...
показати весь коментар
30.01.2021 00:08 Відповісти
Они не импотенты , а такие же преступники , связанные общими преступными схемами
,грабежом и крышеванием бандитов
показати весь коментар
30.01.2021 00:20 Відповісти
той факт, що в керівництві СБУ виключно покидьки і запроданці, сумнівів нема і ця нескромна наволоч не виняток, питання в іншому - хто з них більший покидьок і запроданець, той що в бігах чи ті що обявили охоту???
показати весь коментар
30.01.2021 10:28 Відповісти
звичайно ті що залишилися набагато більші запроданці тому що вони його призначили.
показати весь коментар
30.01.2021 10:56 Відповісти
Какой гад его призначал? Не все знают.
показати весь коментар
30.01.2021 12:14 Відповісти
нескоромний це просто кацапський викормиш фсб Нескоромного объявили в розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 7993
показати весь коментар
30.01.2021 00:10 Відповісти
Которого лично назначил «КЛОУН», подшефный д'Ермаку
показати весь коментар
30.01.2021 00:22 Відповісти
Черти Баканова.
показати весь коментар
30.01.2021 00:14 Відповісти
За все відповідає Зельцман.
показати весь коментар
30.01.2021 00:16 Відповісти
Так як за всяких Сємочків відповів Вальцман.
показати весь коментар
30.01.2021 00:21 Відповісти
Семочко не розповідав про московську сім'ю не вихваляв путлера не гнобив Варфоломея та не вітав "владик"
показати весь коментар
30.01.2021 10:58 Відповісти
кацапотролль 1 лвл
показати весь коментар
30.01.2021 11:32 Відповісти
в лужу пернул Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 2164
показати весь коментар
30.01.2021 22:01 Відповісти
если я тебе вставлю ты ж ничего из своей жопы мира не увидишь.лапоть мокшанский Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 6001
показати весь коментар
31.01.2021 14:00 Відповісти
Сруль мардовский?...ты уже представляться начинаешь?
что-до остального,извини я не знаю мокшанского.
показати весь коментар
01.02.2021 12:55 Відповісти
подпись забыл -профессор какашкин. Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 315
показати весь коментар
01.02.2021 14:28 Відповісти
Nick Dubovikoff

еще и баран по гороскопу
Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 784
показати весь коментар
01.02.2021 14:33 Відповісти
ты умственно отсталый или патриот рассии?
(впрочем это одно и то же) Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 605
показати весь коментар
01.02.2021 14:57 Відповісти
ничего не понятно вофку фуйла с рота вытащи а потом розговаривай
показати весь коментар
01.02.2021 15:29 Відповісти
Спочатку дають втекти, а потім починають шукати. І так завжди. Класика жанру. Нескоромного объявили в розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 7357
показати весь коментар
30.01.2021 00:14 Відповісти
Отработанные , проверенные схемы
показати весь коментар
30.01.2021 00:23 Відповісти
ой!.. я думаю, что Нескоромного вывозили в дипломатическом ящике для животных, за подписью Ермака, и при этом Нескоромный для "легенды" громко лаял..
показати весь коментар
30.01.2021 00:16 Відповісти
Нескоромного объявили в розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 3516
показати весь коментар
30.01.2021 07:35 Відповісти
Заодно черта Баканова объявляйте, - такой же любитель московских попов.
показати весь коментар
30.01.2021 00:16 Відповісти
Osoysto ya obyavyv by u rozysk Ze!lyu... I posadyv...
показати весь коментар
30.01.2021 00:18 Відповісти
В совдєпії,в каждом коллективе,был стукач кгб,кгб Усср занималось в основном буржуазными националистами,все эти стукачи и многие их кураторы до сих пор на службе,теперь думайте на кого они работают.
показати весь коментар
30.01.2021 00:19 Відповісти
Сколько светит за Гос измену?
показати весь коментар
30.01.2021 00:22 Відповісти
По опыту, три милиарда.
показати весь коментар
30.01.2021 00:46 Відповісти
У нашій мафіозно-кримінальній владі усі нескоромні і нескромні. Шайка-банда-система.
показати весь коментар
30.01.2021 00:27 Відповісти
ничего ! Бандюковичу дали самосвалами и самолетами миллиарды вывезти , а его лично сопроводил Аваков до границы
показати весь коментар
30.01.2021 00:27 Відповісти
ст 111 ??? За що ? Там навіть та справа з замахом на гаманець Баканова в суді розвалиться !
(Купа порушених процесуальних норм).
показати весь коментар
30.01.2021 00:28 Відповісти
Так восхищался, что аж в тюрьму загремел. Ну, может ему некому в Украине восхищаться, вот и заскучал сотрудник СБУ..
показати весь коментар
30.01.2021 00:39 Відповісти
сидит на хате баканова или ермака
такого кадра живым не отдадут
он это знает
даже если он кансерва кацапа
его тем более не засветят
хотя из последних провалов от фсб
то похоже на их работу...
то скрипаля не добрали
то навального
не тот нынче смерч у кацапа
гниет вся агентура))
показати весь коментар
30.01.2021 01:12 Відповісти
вул. Монастирська, 1, Т0616, Городниця, Житомирська область, 11714
адрес интересный)))
показати весь коментар
30.01.2021 01:34 Відповісти
Там 80% СБУ необходимо объявить в розыск, расстрелять, посадить.
Если выполните лишь 2й пункт - никому хуже не станет...
показати весь коментар
30.01.2021 02:10 Відповісти
Да так сбушники до защиты териториальной целостности не доберутся, некогда, бабки пилить надо.
показати весь коментар
30.01.2021 05:50 Відповісти
Нескромный, хватит скромничать. Давай уже пресс-конференцию с изложением фактов чудовищной коррупци, которую возглавляет зеленский и его друган баканов. Хоть поржем с илиотов, которые сходили на выборы по-приколу.
показати весь коментар
30.01.2021 06:25 Відповісти
ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"

https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
показати весь коментар
30.01.2021 07:23 Відповісти
Сбежал. Будет теперь чего послушать. Сейчас будут выдумывать, чтобы Баканову оправдаться.
показати весь коментар
30.01.2021 07:33 Відповісти
И это только за последнее время столько крыс нашли в СБУ.
Преведущие власти всё устраивало.
показати весь коментар
30.01.2021 08:29 Відповісти
Да этих там не было ,этих уродов на руководящие должности при клоунах,уже назначили.
показати весь коментар
30.01.2021 09:22 Відповісти
2018 г. - назначен заместителем начальника Главного управления СБУ
И до этого 30 лет в СБУ.
показати весь коментар
30.01.2021 16:50 Відповісти
Поверьте, все крысы на местах, никто их еще и не начал находить.
показати весь коментар
30.01.2021 09:10 Відповісти
сначала выпустили в надежде что он просто уедет и будет сидеть молча, а когда рассказал о планах на прессконференцию то сразу объявили в розыск, явно боясь вытока гавна из канализации! и второе , прослушивая записи я так понял что он общался с рашистами еще перед новым годом и сразу после него еще в начале января, значит в сбу уже знали, что он предатель, а почему сразу на кичу не посадили? какая то б л я дская история....
показати весь коментар
30.01.2021 09:16 Відповісти
Да у кацапов он уже давно.Появиться только в эфире когда клоун ,что нибудь в сторону параши гавкнет,или когда про НАТО ,вдруг зедебилы вспомнят.
показати весь коментар
30.01.2021 09:25 Відповісти
Та ясно конечно где. Нескромный по скромному поближе увалил. Там ждали всегда. Та очевидно и накошено здесь валом и давно, а там настоговано и утрамбовано на всю оставшуюся житуху. Кстати великолепный пример цена этой конторе у нас. Надеятся всё равно нельзя.
показати весь коментар
30.01.2021 21:23 Відповісти
на сайте ОРД у Речинского пишут , что спецслужбы еще с начала 2014 очень строго подходят к отбору сотрудников и имеющих родственников за кордоном (особенно в рашке) в службу не берут. для этого существует жесткая система подбора и контроль, который включает и проверки на полиграфе. значит получается что рядовых сотрудников вы проверяете серьёзно а высшему звену можно всё и родственников и бабло и маетки и пентхаузы и элитные автопарки? бред какой то!!!!
показати весь коментар
30.01.2021 09:28 Відповісти
Медведчук и Юля во главе 5 колоны, как двуглавая курица на гербе оккупантов.
показати весь коментар
30.01.2021 09:33 Відповісти
Розсекретьте будь ласка всі прізвища хоч колишньої гебнявої агентури,а ми подивимось і пошукаємо схожі у владних кабінетах.Старих пик,ми звісно вже не побачим,але ж вони в свій час розмножились і дали потомство.
показати весь коментар
30.01.2021 09:56 Відповісти
Ага. Ищи свищи. А шо так быстро в розыск подали? подаждали б еще с месячишко-другой... Ненпонятно, как с таким первым заместителем, глава СБУ до сих пор не в отставке?! А в общем конечно ужасно осознавать что организация, которая должна обеспечивать безопасность страны, по сути сборище крышевателей и предателей
показати весь коментар
30.01.2021 10:56 Відповісти
а ты шо не понял почему так быстро? боятся его пресс-конференции с европейскими журналюгами! если выступит - это ведь будет грязь, гавно, пар и позор для зелёной команды.... а знает он думаю что много!
показати весь коментар
30.01.2021 14:00 Відповісти
Нескоромний:

"Брюссельский пресс-клуб отложил мою пресс-конференцию «по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса». Это официальная версия. Неофициальная - по убедительной просьбе из столицы одной восточно-европейской страны, подкрепленной кое-чем, не имеющим отношения к коронавирусу. Это не значит, что пресс-конференция не состоится и кое-кто уже может расслабиться. Мы сейчас ищем новое место проведения и обязательно найдем.
Пресс-конференция в Zoom - не вариант. Моя цель не только проинформировать украинскую общественность, но и обратить внимание правоохранительных органов ЕС на разворовывание донорской помощи отдельными представителями украинских властей.
На пресс-конференцию в Брюсселе за два дня аккредитовались представители около 100 ведущих мировых СМИ. Мы ведь не можем их разочаровать, правда?"
https://www.pressclub.be/events/
показати весь коментар
30.01.2021 11:00 Відповісти
Не ищите его в Вашингтоне(в ФБР, или ЦРУ, какая разница).
показати весь коментар
30.01.2021 11:04 Відповісти
Шах и мат!!? "Неуловимый Джо"! Подвиг разведчика (Баканова!)! и т д. Обьявляли в розыск ВОВКА!!? А Тупицкого??" Ищут пожарные, ищет милиция..."
показати весь коментар
30.01.2021 11:19 Відповісти
Просто не поділився. Ось і вся інтрига.
показати весь коментар
30.01.2021 11:25 Відповісти
ТУТ УЖЕ И СБУ НЕОБХОДИМО СУДИТЬ ЗА ТО ЧТО УПУСТИЛИ !!!
показати весь коментар
30.01.2021 12:11 Відповісти
..а может отпустили?
показати весь коментар
30.01.2021 14:56 Відповісти
и когда начать удивляться?...нам уже открытым текстом западные партнёры говорят,что не могут взять в альянс по причине просто наводнения украинских спецслужб российскими осведомителями и прямыми агентами...что в СБУ,что в военных разведках...
показати весь коментар
30.01.2021 13:03 Відповісти
Злочинці і зрадники в погонах відпускають злочинців і зрадників у погонах та зі всіх сил пнуться робити вигляд, що "шукають"... Казнокрадство, брехня і зрада уведена в ранг державної політики.
показати весь коментар
30.01.2021 13:18 Відповісти
Очень мутная история?))сбушники начали жрать друг друга, что-то тут не так, похоже на раздел сфер влияния, генерал забрал все себе, а палканы с этим не согласны...?)))
показати весь коментар
30.01.2021 15:07 Відповісти
Чего удивляться, если 98% СБУ в Крыму- предатели! И на Донбасе 70%. Остальные что, лучше крымских и лугандонских?
показати весь коментар
30.01.2021 15:57 Відповісти
Вже давно прийшов час заарештувати Єрмака, агента кремлівських спецслужб на призвисько Козирь, бо якщо не зарештувати зараз то він незабаром теж худко зникне, але тоді вже буде пізно!
показати весь коментар
30.01.2021 16:48 Відповісти
За службову недбалість заарештуйте Баканова, бо Нескоромного не зарештували не без його відома!
показати весь коментар
30.01.2021 16:53 Відповісти
95 ТАК 95
показати весь коментар
30.01.2021 17:29 Відповісти
На жаль, із-за того що олігархам і агентурі путіна-мндведчука в Україна вдалось на виборах обмануть нард , і привести до влади всого ставленика- Зеленського, тепер цією ЗЕ владою робиться все для розвала України , як держави. Проросійку агентуру ця антиукраїнська влада розставляє на всі ключові пости в країні, вт. числі в СБУ, енергетиці, економіці.Нескромний, який піщов на розкриття цієї антиукраїнської діяльності влади,і якого влада хотіла арештувать, щоб він цього не зробив, встік за кордон в Європу. ТЕПЕР, 2- ГО ЛЮТОГО ВІН БУДЕ ДАВАТИ СВОЮ ВИКРИВАЛЬНУ ДЛЯ ЗЕ ВЛАДИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЮ, НА ЯКУ ВЖЕ АКРЕДИТОВАНО НЕЙМОВІРНА КІЛЬКІСТЬ РІЗНИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ, ЧЕКАЄМО СЮРПРИЗІВ!!!
показати весь коментар
30.01.2021 17:48 Відповісти
Нашла коса на камень.
Ждём разоблачений клоуна и его подельников.
показати весь коментар
30.01.2021 20:30 Відповісти
Как неожиданно. Напоминает 2014 год, когда нежданно негаданно исчезали подсудные беркутовцы и предатели, выпущенные под домашний арест.
А ведь говорят, что у нас появилась очень мощная спецура, что даже 33 вагнеровца собрала и переправила в Беларусь с показаниями, и даже военный штурм тюрем Донецка почти состоялся... А тут из под самого носа утек. Что то тут явно не сходится при таких специалистах.
показати весь коментар
01.02.2021 15:57 Відповісти
 
 