Полковник СБУ Нескоромный - предатель, - глава СБУ Баканов
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Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал резонансное дело бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в попытке организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Свой взгляд на случившееся внутри спецслужбы ее глава озвучил на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова - ничем не отличается от других аналогичных преступлений. Для нас все жизни - одинаковые", - сказал Баканов.
"Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержания его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой - эффективной и действенной - спецслужбы", - добавил он.
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Баканов подтвердил, что спецслужба проверяет информацию о связи Нескоромного с ФСБ РФ.
"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробна изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - подчеркнул Баканов.
Он отметил, что в своей деятельности Служба оперирует исключительно фактами и доказательствами.
"Наша задача - предотвращать преступления и делать все, чтобы страна была в безопасности. А не реагировать на пиар-волны. Особенно, когда они еще подпитываются извне и имеют очевидные мотивы", - отметил Иван Баканов.
Также на Цензор.НЕТ: "Владимир Владимирович - красавчик, сила. Нашей московской семье привет", - в сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ Нескоромного. АУДИО
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.
27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.
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Как по мне- еврейский вопрос это громоотвод для власти, когда нарушен статус-кво...А с другой стороны при революции 1917 года около половины Совнаркома- евреи.
(*1)Квартальные. СБУ. Иван Баканов. Лейтенант шутя(а)
(*2) Квартальные. СБУ. Иван Баканов-2. Сказки о военном билете.
Хорошковский генерал- без всякого предыдущего воинского звания...:
"...
" ...Кроме всего прочего у Баканова был свой личный интерес - добраться до дела расследуемого с 2011 года ГУ СБУ по Киеву и Киевской области о разворовывании 3,888 млн. гривен компаниями "Энерготек" и "ЭКОинвест" где фигурирует и он и его жена.
Зеленский, с которым Баканов познакомился в 2013 об этом не знал, как и не знал о тесных связях Баканова с Суркисом. Впрочем как и еще один довереннейший соратник Зеленского Шефир, столкнувшийся с Бакановым на праздновании дня рождения Суркиса в "Интерконтинентале" 4 сентября 2019 года и доложивший об этом Зеленскому. "
Але якщо Баканов про це знав і не прийняв міри, то чи на своєму він місці?
Через месяц после увольнения Богдана (11.02.2020 № 46/2020) и назначения Ермака, Нескоромный был уволен с должности первого заместителя главы СБУ, но оставлен в штате СБУ (13.03.2020 № 84/2020).
А через пару недель (29.03.2020 г.) фрагменты оперативной разработки брата Ермака, торгующего государственными должностями были оглашены депутатом Гео Леросом.
Но службе внутренней безопасности СБУ возглавляемой бывшим "прокурорским" понадобился почти год (!) чтобы найти источник утечки.
Но задержать Нескоромного означало снова запустить это уже давно заглушенное дело - потому был выбран вариант чисто уголовный - покушение на Наумова.
Объяснение Нескоромного в ОПУ ничего не решили и он бросился за помощью к хорошим людям, которые и вывезли его за границу.
Самое смешное во всем этом что записи по заданию Наумова вел сам Расюк , которому не хватило ума понять, что сидеть тоже придется ему.
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
19.10.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к ИГОРЮ КОЛОМОЙСКОМУ, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве
с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу ротации состава судей по рассмотрению части процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). В результате процедуры слепого определения было избрано и приведено к присяге специальная коллегия судей в составе трех человек [имена запрещены к оглашению].
* Наш комментарий.
Именно этот состав судей в течении последующих двух недель должен будет огласить сроки окончания закрытого расследования части процесса по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO) и начала процесса официального предъявления обвинений его фигурантам.
13 июня 2019 ,
Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов 12 июня признал, что у его жены есть российское гражданство. Мол, получила его во времена распада СССР, потому что училась в России.
Впрочем, прошло два десятка лет, как жена Баканова живет и работает в Украине, и украинского гражданства у нее как не было, так и нет.
https://news.24tv.ua/ru/gotova_k_rabote_pod_prikrytiem_reakcija_socsetej_na_rossijskoe_grazhdanstvo_zheny_bakanova_n1166272
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/5963290613697142
Ефрейтор, это-те бубочкины назначенцы не договорились, кто какой машинкой будет играть сегодня в вашей ЗЕбанутой песочнице?