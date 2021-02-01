РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11087 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
38 185 150
СБУ (18677) Баканов Иван (299) Нескоромный Дмитрий (32)

Полковник СБУ Нескоромный - предатель, - глава СБУ Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полковник СБУ Нескоромный - предатель, - глава СБУ Баканов

Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал резонансное дело бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в попытке организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Свой взгляд на случившееся внутри спецслужбы ее глава озвучил на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова - ничем не отличается от других аналогичных преступлений. Для нас все жизни - одинаковые", - сказал Баканов.

"Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержания его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой - эффективной и действенной - спецслужбы", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ

Баканов подтвердил, что спецслужба проверяет информацию о связи Нескоромного с ФСБ РФ.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробна изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - подчеркнул Баканов.

Он отметил, что в своей деятельности Служба оперирует исключительно фактами и доказательствами.

"Наша задача - предотвращать преступления и делать все, чтобы страна была в безопасности. А не реагировать на пиар-волны. Особенно, когда они еще подпитываются извне и имеют очевидные мотивы", - отметил Иван Баканов.

Также на Цензор.НЕТ: "Владимир Владимирович - красавчик, сила. Нашей московской семье привет", - в сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ Нескоромного. АУДИО

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+68
А от себя когда СБУ очистишь, чертило?
показать весь комментарий
01.02.2021 17:39
+48
якщо він зрадник, аген лкб'янки - то хто ж цього зрадника призначав на посаду?
Може, такі ж самі зрадники? Але це ж ви всі тоді такі...
показать весь комментарий
01.02.2021 17:40
+47
половина его семейного бюджета принадлежит гражданке страны- агрессора
показать весь комментарий
01.02.2021 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
зрадник розкрив зрадника. як несподівано! як раптово!
показать весь комментарий
01.02.2021 20:42 Ответить
Конкуренція - велика справа, навіть у зрадництві ... Залишається самий більший зрадник Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 1196
показать весь комментарий
01.02.2021 21:05 Ответить
А Баканов идиот без чести и совести!
показать весь комментарий
01.02.2021 20:56 Ответить
Будь у Баканова хоть капля ума, он бы задумался: отчего у нас так легко покинуть страну? почему у каждого агента РФ есть запасные пути к отходу и в Киеве работает целая агентурная сеть обеспечения кротов? Вопросы, вопросы... Ответ один: в морально разложившемся обществе на арену выходят исключительно клоуны и прохиндеи.
показать весь комментарий
01.02.2021 21:19 Ответить
Та ви там всі зрадники злочинці та корупціонери!
показать весь комментарий
01.02.2021 21:05 Ответить
Но чтобы это признать, Баканову нужно мужество и запасные игроки, а вот с этим в квартальном кагале сложно. И уже становится понятно всем, что миф о исключительном уме и талантах одной "богоизбранной нации" всего лишь миф. Хватательные рефлексы есть, циничный изворотливый ум есть, а вот совести, ума, порядочности - увы...
показать весь комментарий
01.02.2021 21:22 Ответить
А це так завжди було і є.... І тому час від часу з постійною періодичністю по всьому світі ********** антисимітські рухи.
показать весь комментарий
01.02.2021 21:43 Ответить
А це так завжди було і є.... І тому час від часу з постійною періодичністю по всьому світі ********** антисимітські рухи.



Как по мне- еврейский вопрос это громоотвод для власти, когда нарушен статус-кво...А с другой стороны при революции 1917 года около половины Совнаркома- евреи.
показать весь комментарий
02.02.2021 17:27 Ответить
НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ТАК ДУМАТЬ!
показать весь комментарий
02.02.2021 08:34 Ответить
Служба Бывшая в Употреблении, продам не дорого , торг уместен.
показать весь комментарий
01.02.2021 21:20 Ответить
сказал билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных дел, ставленник и халуй суркисов, подстилка меРтвечука и друг детства малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата....
показать весь комментарий
01.02.2021 21:33 Ответить
Баканов "лейтенант"

Хорошковский генерал- без всякого предыдущего воинского звания...:
показать весь комментарий
02.02.2021 17:30 Ответить
Штрих к портрету
"...
" ...Кроме всего прочего у Баканова был свой личный интерес - добраться до дела расследуемого с 2011 года ГУ СБУ по Киеву и Киевской области о разворовывании 3,888 млн. гривен компаниями "Энерготек" и "ЭКОинвест" где фигурирует и он и его жена.
Зеленский, с которым Баканов познакомился в 2013 об этом не знал, как и не знал о тесных связях Баканова с Суркисом. Впрочем как и еще один довереннейший соратник Зеленского Шефир, столкнувшийся с Бакановым на праздновании дня рождения Суркиса в "Интерконтинентале" 4 сентября 2019 года и доложивший об этом Зеленскому. "
показать весь комментарий
01.02.2021 21:42 Ответить
Що за маячня? За словами блазня, з Бакановим вони знайомі з дитинства, навіть жили поряд. Це таке тупе намагання вчергове проштовхнути наратив "царь хороший бояри погані"?
показать весь комментарий
02.02.2021 14:46 Ответить
Це треба довести.
Але якщо Баканов про це знав і не прийняв міри, то чи на своєму він місці?
показать весь комментарий
01.02.2021 21:45 Ответить
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 3648
показать весь комментарий
01.02.2021 22:09 Ответить
В нас ОП зливає деталі спецоперацій російським фашистам , перешкоджаючи затриманню терористів . Так що нічого дивного .
показать весь комментарий
01.02.2021 22:09 Ответить
ДМИТРИЙ НЕСКОРОМНЫЙ был человеком из кадровой команы Андрея Богдана (они знакомы с 2011 г. ), назначенный по его протекции заместителем главы СБУ (01.07.2019 № 473/2019 ), а потом и первым заместителем главы СБУ (08.11.2019 № 827/2019).
Через месяц после увольнения Богдана (11.02.2020 № 46/2020) и назначения Ермака, Нескоромный был уволен с должности первого заместителя главы СБУ, но оставлен в штате СБУ (13.03.2020 № 84/2020).
А через пару недель (29.03.2020 г.) фрагменты оперативной разработки брата Ермака, торгующего государственными должностями были оглашены депутатом Гео Леросом.
Но службе внутренней безопасности СБУ возглавляемой бывшим "прокурорским" понадобился почти год (!) чтобы найти источник утечки.
Но задержать Нескоромного означало снова запустить это уже давно заглушенное дело - потому был выбран вариант чисто уголовный - покушение на Наумова.
Объяснение Нескоромного в ОПУ ничего не решили и он бросился за помощью к хорошим людям, которые и вывезли его за границу.
Самое смешное во всем этом что записи по заданию Наумова вел сам Расюк , которому не хватило ума понять, что сидеть тоже придется ему. ‎
показать весь комментарий
01.02.2021 22:32 Ответить
А ЯКА ОСВІТА В ЦИХ ФІГУРАНТІВ..
показать весь комментарий
02.02.2021 06:21 Ответить
А сам хто?!
показать весь комментарий
01.02.2021 22:32 Ответить
І оце чмо очолює нашу спецслужбу? Тьху,***...
показать весь комментарий
01.02.2021 22:43 Ответить
А членограй 🤢🤡🎪для вас не тьфууу? 🙈 какой поп , такой приход !
показать весь комментарий
01.02.2021 23:48 Ответить
Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана
показать весь комментарий
01.02.2021 22:51 Ответить
Нє,ну от подивіться на цю харю. І оце той чоловік,який очолює наші спецслужби? Тьу,***...
показать весь комментарий
01.02.2021 22:58 Ответить
Баканов в США. Паника и ошибки.

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 4349
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
показать весь комментарий
01.02.2021 23:03 Ответить
22.10.2020 г.



19.10.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к ИГОРЮ КОЛОМОЙСКОМУ, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве
с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,

провел специальное заседание суда по вопросу ротации состава судей по рассмотрению части процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). В результате процедуры слепого определения было избрано и приведено к присяге специальная коллегия судей в составе трех человек [имена запрещены к оглашению].
* Наш комментарий.
Именно этот состав судей в течении последующих двух недель должен будет огласить сроки окончания закрытого расследования части процесса по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO) и начала процесса официального предъявления обвинений его фигурантам.
показать весь комментарий
01.02.2021 23:38 Ответить
баканов, а шо раньше об этом вы не знали? ну а какая же вы тогда спецслужба? что то не верится!!!
показать весь комментарий
01.02.2021 23:20 Ответить
Готова к работе под прикрытием: реакция соцсетей на российское гражданство жены Баканова
13 июня 2019 ,
Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов 12 июня признал, что у его жены есть российское гражданство. Мол, получила его во времена распада СССР, потому что училась в России.
Впрочем, прошло два десятка лет, как жена Баканова живет и работает в Украине, и украинского гражданства у нее как не было, так и нет.

https://news.24tv.ua/ru/gotova_k_rabote_pod_prikrytiem_reakcija_socsetej_na_rossijskoe_grazhdanstvo_zheny_bakanova_n1166272
показать весь комментарий
01.02.2021 23:27 Ответить
чтото много в сбу предателей развелось в последнее время да и вообше давно пора разогнать этот рудимент тоталитарного прошлого сколько паразитов сидит на шее у народа они герои только в лчереди в кассу или комерсантов шемить а как дело серъезное так в кусты
показать весь комментарий
01.02.2021 23:32 Ответить
блин шо этот прдюсер шоу худ.самодеятельности вообще делает в кабинете главы службы безопасности воюющей- страны?!ведь для работы на такой должности нужен опыт работы в спецслужбе,серьёзное спец.образование,природные данные и т.д. и т.п.-просто поразительно!
показать весь комментарий
01.02.2021 23:33 Ответить
Страный вопрос , а кто его туда назначил и несёт полную ответственность -зеленский , только он ! Вонючий мерзский порношут
показать весь комментарий
01.02.2021 23:55 Ответить
а хто ж його призначав?
показать весь комментарий
01.02.2021 23:52 Ответить
Гнида очкастая, ты же первый предатель в СБУ..!!!
показать весь комментарий
02.02.2021 00:32 Ответить
США можуть накласти персональні санкції проти глави офісу Зеленського за втручання в американські вибори. Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/5963290613697142
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 7303
показать весь комментарий
02.02.2021 00:52 Ответить
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 4370
показать весь комментарий
02.02.2021 00:59 Ответить
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 2515
показать весь комментарий
02.02.2021 01:00 Ответить
Ой..... Оно проснулося... Потягушечки..... Глазки только сейчас протерло....
показать весь комментарий
02.02.2021 02:24 Ответить
и еще он агент зимбабве.
показать весь комментарий
02.02.2021 06:31 Ответить
СБУ прежде всего нужно очистить от Баканова и всякой другой зеленой плесени, наряду с гауляйтером Украины Ермаком-Козырем, его прислужниками Татаровым и Портновым и Медведчуком (с которым Баканов ручкается в Раде), всеми этими ставленниками руSSкого мира, расжигателями войны и убийцами украинцев.
показать весь комментарий
02.02.2021 06:31 Ответить
Думаю не поделили зеленые мрази в СБУ финансовые потоки и крышывания. Только немедленный арест для Бакнова и всякой другой зеленой плесени спасет Украину.
показать весь комментарий
02.02.2021 06:37 Ответить
Ефрейтор, или как там тебя.... а, вспомнил, лейтенант Быканов, ты, болезный хоть умеешь ходить строевым? Беги и на позорь своим Зьобнутым рылом нашу СБУ.
Ефрейтор, это-те бубочкины назначенцы не договорились, кто какой машинкой будет играть сегодня в вашей ЗЕбанутой песочнице? Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6166 Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6166 Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6166
показать весь комментарий
02.02.2021 07:48 Ответить
Клоуны сами внедрили Нескоромного в СБУ, и теперь сами же рапортуют, как они чистят от предателей ряды организации, выдавая это за достижение. Какая-то параллельная вывихнутая реальность, а может лучше было не внедрять, чтобы потом не рапортовать о таких успехах?
показать весь комментарий
02.02.2021 07:49 Ответить
Баклан, а ты хитрожопое бревно в своем глазу не видишь?
показать весь комментарий
02.02.2021 09:17 Ответить
це Баканов з Наумовим будуть будувати нову СБУ? прямо 95 квартал - такий же тупий гумор
показать весь комментарий
02.02.2021 11:03 Ответить
Доброго ранку! Прокинувся? Що ще потрібно зробити Мертвечуку та його кодлі, щоб пан Баканов почав в їх відношенні риторику на яку вони заслуговують? Риторику і дії! Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 3461
показать весь комментарий
02.02.2021 11:18 Ответить
Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.
показать весь комментарий
02.02.2021 16:58 Ответить
Що ж він такого знає, що Зелені так обіср.лись?
показать весь комментарий
02.02.2021 17:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 