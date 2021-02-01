Полковник СБУ Нескоромный - предатель, - глава СБУ Баканов

Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал резонансное дело бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в попытке организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Свой взгляд на случившееся внутри спецслужбы ее глава озвучил на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова - ничем не отличается от других аналогичных преступлений. Для нас все жизни - одинаковые", - сказал Баканов.

"Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержания его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой - эффективной и действенной - спецслужбы", - добавил он.

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Баканов подтвердил, что спецслужба проверяет информацию о связи Нескоромного с ФСБ РФ.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробна изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - подчеркнул Баканов.

Он отметил, что в своей деятельности Служба оперирует исключительно фактами и доказательствами.

"Наша задача - предотвращать преступления и делать все, чтобы страна была в безопасности. А не реагировать на пиар-волны. Особенно, когда они еще подпитываются извне и имеют очевидные мотивы", - отметил Иван Баканов.

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Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.