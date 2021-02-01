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Новини Політика України
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СБУ (10025) Баканов Іван (295) Нескоромний Дмитро (32)

Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов

Глава СБУ Іван Баканов прокоментував резонансну справу колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Свій погляд на те, що трапилося всередині спецслужби її глава озвучив на закритому спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Розкриття організації замовного вбивства Андрія Наумова – нічим не відрізняється від інших аналогічних злочинів. Для нас усі життя – однакові", - сказав Баканов.

"Зрадник у наших лавах – це, безумовно, неприємний факт. Але затримання його та інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ. На побудову нової – ефективної та дієвої – спецслужби", – додав він.

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Баканов підтвердив, що спецслужба перевіряє інформацію про зв'язок Нескоромного з ФСБ РФ.

Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", – повідомив Баканов.

Він наголосив, що в своїй діяльності Служба оперує виключно фактами і доказами.

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"Наше завдання – запобігати злочинам і робити все, аби країна була в безпеці. А не реагувати на піар-хвилі. Особливо, коли вони ще підживлюються ззовні та мають очевидні мотиви", – зазначив Іван Баканов.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
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Топ коментарі
+68
А от себя когда СБУ очистишь, чертило?
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01.02.2021 17:39
+48
якщо він зрадник, аген лкб'янки - то хто ж цього зрадника призначав на посаду?
Може, такі ж самі зрадники? Але це ж ви всі тоді такі...
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01.02.2021 17:40
+47
половина его семейного бюджета принадлежит гражданке страны- агрессора
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01.02.2021 17:41
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зрадник розкрив зрадника. як несподівано! як раптово!
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01.02.2021 20:42 Відповісти
Конкуренція - велика справа, навіть у зрадництві ... Залишається самий більший зрадник Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 1196
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01.02.2021 21:05 Відповісти
А Баканов идиот без чести и совести!
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01.02.2021 20:56 Відповісти
Будь у Баканова хоть капля ума, он бы задумался: отчего у нас так легко покинуть страну? почему у каждого агента РФ есть запасные пути к отходу и в Киеве работает целая агентурная сеть обеспечения кротов? Вопросы, вопросы... Ответ один: в морально разложившемся обществе на арену выходят исключительно клоуны и прохиндеи.
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01.02.2021 21:19 Відповісти
Та ви там всі зрадники злочинці та корупціонери!
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01.02.2021 21:05 Відповісти
Но чтобы это признать, Баканову нужно мужество и запасные игроки, а вот с этим в квартальном кагале сложно. И уже становится понятно всем, что миф о исключительном уме и талантах одной "богоизбранной нации" всего лишь миф. Хватательные рефлексы есть, циничный изворотливый ум есть, а вот совести, ума, порядочности - увы...
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01.02.2021 21:22 Відповісти
А це так завжди було і є.... І тому час від часу з постійною періодичністю по всьому світі ********** антисимітські рухи.
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01.02.2021 21:43 Відповісти
А це так завжди було і є.... І тому час від часу з постійною періодичністю по всьому світі ********** антисимітські рухи.



Как по мне- еврейский вопрос это громоотвод для власти, когда нарушен статус-кво...А с другой стороны при революции 1917 года около половины Совнаркома- евреи.
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02.02.2021 17:27 Відповісти
НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ТАК ДУМАТЬ!
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02.02.2021 08:34 Відповісти
Служба Бывшая в Употреблении, продам не дорого , торг уместен.
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01.02.2021 21:20 Відповісти
сказал билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных дел, ставленник и халуй суркисов, подстилка меРтвечука и друг детства малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата....
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01.02.2021 21:33 Відповісти
Баканов "лейтенант"

Хорошковский генерал- без всякого предыдущего воинского звания...:
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02.02.2021 17:30 Відповісти
Штрих к портрету
"...
" ...Кроме всего прочего у Баканова был свой личный интерес - добраться до дела расследуемого с 2011 года ГУ СБУ по Киеву и Киевской области о разворовывании 3,888 млн. гривен компаниями "Энерготек" и "ЭКОинвест" где фигурирует и он и его жена.
Зеленский, с которым Баканов познакомился в 2013 об этом не знал, как и не знал о тесных связях Баканова с Суркисом. Впрочем как и еще один довереннейший соратник Зеленского Шефир, столкнувшийся с Бакановым на праздновании дня рождения Суркиса в "Интерконтинентале" 4 сентября 2019 года и доложивший об этом Зеленскому. "
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01.02.2021 21:42 Відповісти
Що за маячня? За словами блазня, з Бакановим вони знайомі з дитинства, навіть жили поряд. Це таке тупе намагання вчергове проштовхнути наратив "царь хороший бояри погані"?
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02.02.2021 14:46 Відповісти
Це треба довести.
Але якщо Баканов про це знав і не прийняв міри, то чи на своєму він місці?
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01.02.2021 21:45 Відповісти
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 3648
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01.02.2021 22:09 Відповісти
В нас ОП зливає деталі спецоперацій російським фашистам , перешкоджаючи затриманню терористів . Так що нічого дивного .
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01.02.2021 22:09 Відповісти
ДМИТРИЙ НЕСКОРОМНЫЙ был человеком из кадровой команы Андрея Богдана (они знакомы с 2011 г. ), назначенный по его протекции заместителем главы СБУ (01.07.2019 № 473/2019 ), а потом и первым заместителем главы СБУ (08.11.2019 № 827/2019).
Через месяц после увольнения Богдана (11.02.2020 № 46/2020) и назначения Ермака, Нескоромный был уволен с должности первого заместителя главы СБУ, но оставлен в штате СБУ (13.03.2020 № 84/2020).
А через пару недель (29.03.2020 г.) фрагменты оперативной разработки брата Ермака, торгующего государственными должностями были оглашены депутатом Гео Леросом.
Но службе внутренней безопасности СБУ возглавляемой бывшим "прокурорским" понадобился почти год (!) чтобы найти источник утечки.
Но задержать Нескоромного означало снова запустить это уже давно заглушенное дело - потому был выбран вариант чисто уголовный - покушение на Наумова.
Объяснение Нескоромного в ОПУ ничего не решили и он бросился за помощью к хорошим людям, которые и вывезли его за границу.
Самое смешное во всем этом что записи по заданию Наумова вел сам Расюк , которому не хватило ума понять, что сидеть тоже придется ему. ‎
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01.02.2021 22:32 Відповісти
А ЯКА ОСВІТА В ЦИХ ФІГУРАНТІВ..
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02.02.2021 06:21 Відповісти
А сам хто?!
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01.02.2021 22:32 Відповісти
І оце чмо очолює нашу спецслужбу? Тьху,***...
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01.02.2021 22:43 Відповісти
А членограй 🤢🤡🎪для вас не тьфууу? 🙈 какой поп , такой приход !
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01.02.2021 23:48 Відповісти
Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана
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01.02.2021 22:51 Відповісти
Нє,ну от подивіться на цю харю. І оце той чоловік,який очолює наші спецслужби? Тьу,***...
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01.02.2021 22:58 Відповісти
Баканов в США. Паника и ошибки.

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 4349
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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01.02.2021 23:03 Відповісти
22.10.2020 г.



19.10.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к ИГОРЮ КОЛОМОЙСКОМУ, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве
с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,

провел специальное заседание суда по вопросу ротации состава судей по рассмотрению части процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). В результате процедуры слепого определения было избрано и приведено к присяге специальная коллегия судей в составе трех человек [имена запрещены к оглашению].
* Наш комментарий.
Именно этот состав судей в течении последующих двух недель должен будет огласить сроки окончания закрытого расследования части процесса по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO) и начала процесса официального предъявления обвинений его фигурантам.
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01.02.2021 23:38 Відповісти
баканов, а шо раньше об этом вы не знали? ну а какая же вы тогда спецслужба? что то не верится!!!
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01.02.2021 23:20 Відповісти
Готова к работе под прикрытием: реакция соцсетей на российское гражданство жены Баканова
13 июня 2019 ,
Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов 12 июня признал, что у его жены есть российское гражданство. Мол, получила его во времена распада СССР, потому что училась в России.
Впрочем, прошло два десятка лет, как жена Баканова живет и работает в Украине, и украинского гражданства у нее как не было, так и нет.

https://news.24tv.ua/ru/gotova_k_rabote_pod_prikrytiem_reakcija_socsetej_na_rossijskoe_grazhdanstvo_zheny_bakanova_n1166272
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01.02.2021 23:27 Відповісти
чтото много в сбу предателей развелось в последнее время да и вообше давно пора разогнать этот рудимент тоталитарного прошлого сколько паразитов сидит на шее у народа они герои только в лчереди в кассу или комерсантов шемить а как дело серъезное так в кусты
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01.02.2021 23:32 Відповісти
блин шо этот прдюсер шоу худ.самодеятельности вообще делает в кабинете главы службы безопасности воюющей- страны?!ведь для работы на такой должности нужен опыт работы в спецслужбе,серьёзное спец.образование,природные данные и т.д. и т.п.-просто поразительно!
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01.02.2021 23:33 Відповісти
Страный вопрос , а кто его туда назначил и несёт полную ответственность -зеленский , только он ! Вонючий мерзский порношут
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01.02.2021 23:55 Відповісти
а хто ж його призначав?
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01.02.2021 23:52 Відповісти
Гнида очкастая, ты же первый предатель в СБУ..!!!
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02.02.2021 00:32 Відповісти
США можуть накласти персональні санкції проти глави офісу Зеленського за втручання в американські вибори. Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/5963290613697142
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 7303
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02.02.2021 00:52 Відповісти
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 4370
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02.02.2021 00:59 Відповісти
Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 2515
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02.02.2021 01:00 Відповісти
Ой..... Оно проснулося... Потягушечки..... Глазки только сейчас протерло....
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02.02.2021 02:24 Відповісти
и еще он агент зимбабве.
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02.02.2021 06:31 Відповісти
СБУ прежде всего нужно очистить от Баканова и всякой другой зеленой плесени, наряду с гауляйтером Украины Ермаком-Козырем, его прислужниками Татаровым и Портновым и Медведчуком (с которым Баканов ручкается в Раде), всеми этими ставленниками руSSкого мира, расжигателями войны и убийцами украинцев.
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02.02.2021 06:31 Відповісти
Думаю не поделили зеленые мрази в СБУ финансовые потоки и крышывания. Только немедленный арест для Бакнова и всякой другой зеленой плесени спасет Украину.
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02.02.2021 06:37 Відповісти
Ефрейтор, или как там тебя.... а, вспомнил, лейтенант Быканов, ты, болезный хоть умеешь ходить строевым? Беги и на позорь своим Зьобнутым рылом нашу СБУ.
Ефрейтор, это-те бубочкины назначенцы не договорились, кто какой машинкой будет играть сегодня в вашей ЗЕбанутой песочнице? Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6166 Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6166 Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6166
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02.02.2021 07:48 Відповісти
Клоуны сами внедрили Нескоромного в СБУ, и теперь сами же рапортуют, как они чистят от предателей ряды организации, выдавая это за достижение. Какая-то параллельная вывихнутая реальность, а может лучше было не внедрять, чтобы потом не рапортовать о таких успехах?
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02.02.2021 07:49 Відповісти
Баклан, а ты хитрожопое бревно в своем глазу не видишь?
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02.02.2021 09:17 Відповісти
це Баканов з Наумовим будуть будувати нову СБУ? прямо 95 квартал - такий же тупий гумор
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02.02.2021 11:03 Відповісти
Доброго ранку! Прокинувся? Що ще потрібно зробити Мертвечуку та його кодлі, щоб пан Баканов почав в їх відношенні риторику на яку вони заслуговують? Риторику і дії! Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 3461
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02.02.2021 11:18 Відповісти
Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.
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02.02.2021 16:58 Відповісти
Що ж він такого знає, що Зелені так обіср.лись?
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02.02.2021 17:08 Відповісти
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