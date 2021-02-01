Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов
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Глава СБУ Іван Баканов прокоментував резонансну справу колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Свій погляд на те, що трапилося всередині спецслужби її глава озвучив на закритому спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Розкриття організації замовного вбивства Андрія Наумова – нічим не відрізняється від інших аналогічних злочинів. Для нас усі життя – однакові", - сказав Баканов.
"Зрадник у наших лавах – це, безумовно, неприємний факт. Але затримання його та інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ. На побудову нової – ефективної та дієвої – спецслужби", – додав він.
Баканов підтвердив, що спецслужба перевіряє інформацію про зв'язок Нескоромного з ФСБ РФ.
Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", – повідомив Баканов.
Він наголосив, що в своїй діяльності Служба оперує виключно фактами і доказами.
"Наше завдання – запобігати злочинам і робити все, аби країна була в безпеці. А не реагувати на піар-хвилі. Особливо, коли вони ще підживлюються ззовні та мають очевидні мотиви", – зазначив Іван Баканов.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
Будь ласка, зачекайте...
Как по мне- еврейский вопрос это громоотвод для власти, когда нарушен статус-кво...А с другой стороны при революции 1917 года около половины Совнаркома- евреи.
(*1)Квартальные. СБУ. Иван Баканов. Лейтенант шутя(а)
(*2) Квартальные. СБУ. Иван Баканов-2. Сказки о военном билете.
Хорошковский генерал- без всякого предыдущего воинского звания...:
"...
" ...Кроме всего прочего у Баканова был свой личный интерес - добраться до дела расследуемого с 2011 года ГУ СБУ по Киеву и Киевской области о разворовывании 3,888 млн. гривен компаниями "Энерготек" и "ЭКОинвест" где фигурирует и он и его жена.
Зеленский, с которым Баканов познакомился в 2013 об этом не знал, как и не знал о тесных связях Баканова с Суркисом. Впрочем как и еще один довереннейший соратник Зеленского Шефир, столкнувшийся с Бакановым на праздновании дня рождения Суркиса в "Интерконтинентале" 4 сентября 2019 года и доложивший об этом Зеленскому. "
Але якщо Баканов про це знав і не прийняв міри, то чи на своєму він місці?
Через месяц после увольнения Богдана (11.02.2020 № 46/2020) и назначения Ермака, Нескоромный был уволен с должности первого заместителя главы СБУ, но оставлен в штате СБУ (13.03.2020 № 84/2020).
А через пару недель (29.03.2020 г.) фрагменты оперативной разработки брата Ермака, торгующего государственными должностями были оглашены депутатом Гео Леросом.
Но службе внутренней безопасности СБУ возглавляемой бывшим "прокурорским" понадобился почти год (!) чтобы найти источник утечки.
Но задержать Нескоромного означало снова запустить это уже давно заглушенное дело - потому был выбран вариант чисто уголовный - покушение на Наумова.
Объяснение Нескоромного в ОПУ ничего не решили и он бросился за помощью к хорошим людям, которые и вывезли его за границу.
Самое смешное во всем этом что записи по заданию Наумова вел сам Расюк , которому не хватило ума понять, что сидеть тоже придется ему.
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
19.10.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к ИГОРЮ КОЛОМОЙСКОМУ, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве
с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу ротации состава судей по рассмотрению части процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). В результате процедуры слепого определения было избрано и приведено к присяге специальная коллегия судей в составе трех человек [имена запрещены к оглашению].
* Наш комментарий.
Именно этот состав судей в течении последующих двух недель должен будет огласить сроки окончания закрытого расследования части процесса по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO) и начала процесса официального предъявления обвинений его фигурантам.
13 июня 2019 ,
Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов 12 июня признал, что у его жены есть российское гражданство. Мол, получила его во времена распада СССР, потому что училась в России.
Впрочем, прошло два десятка лет, как жена Баканова живет и работает в Украине, и украинского гражданства у нее как не было, так и нет.
https://news.24tv.ua/ru/gotova_k_rabote_pod_prikrytiem_reakcija_socsetej_na_rossijskoe_grazhdanstvo_zheny_bakanova_n1166272
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/5963290613697142
Ефрейтор, это-те бубочкины назначенцы не договорились, кто какой машинкой будет играть сегодня в вашей ЗЕбанутой песочнице?