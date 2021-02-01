Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов

Глава СБУ Іван Баканов прокоментував резонансну справу колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Свій погляд на те, що трапилося всередині спецслужби її глава озвучив на закритому спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Розкриття організації замовного вбивства Андрія Наумова – нічим не відрізняється від інших аналогічних злочинів. Для нас усі життя – однакові", - сказав Баканов.

"Зрадник у наших лавах – це, безумовно, неприємний факт. Але затримання його та інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ. На побудову нової – ефективної та дієвої – спецслужби", – додав він.

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Баканов підтвердив, що спецслужба перевіряє інформацію про зв'язок Нескоромного з ФСБ РФ.

Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", – повідомив Баканов.

Він наголосив, що в своїй діяльності Служба оперує виключно фактами і доказами.

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"Наше завдання – запобігати злочинам і робити все, аби країна була в безпеці. А не реагувати на піар-хвилі. Особливо, коли вони ще підживлюються ззовні та мають очевидні мотиви", – зазначив Іван Баканов.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.