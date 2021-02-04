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Новости Происшествия
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задержание (6590) МВД (9223) СБУ (18690) Нескоромный Дмитрий (32)

Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Суд разрешил задержать бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в попытке организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД.

Так, в графе "мера пресечения" говорится "постановление суда о разрешении на задержание с целью привода".

Нескоромного подозревают в преступлении по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного 01

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

Читайте: Полковник СБУ Нескоромный - предатель, - глава СБУ Баканов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Сначала они благополучно и без проблем убегают куда хотят, а через недельку уже и суд разрешает задержать... Кто такие мудацкие законы писал?
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04.02.2021 12:51
+7
Т. е. до этого он мог ходить на работу
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04.02.2021 12:39
+4
а димон давным давно гуляет по европам с хорошим баблом в кармане и каккал на вас , дебилов
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04.02.2021 12:40
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Т. е. до этого он мог ходить на работу
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04.02.2021 12:39 Ответить
вОно вже давно в Бельгії!!!!
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04.02.2021 14:29 Ответить
а димон давным давно гуляет по европам с хорошим баблом в кармане и каккал на вас , дебилов
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04.02.2021 12:40 Ответить
А він ще не втік?
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04.02.2021 12:40 Ответить
Какая разница...
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04.02.2021 13:42 Ответить
задержать?? или всё таки переехать??
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04.02.2021 12:42 Ответить
Сначала они благополучно и без проблем убегают куда хотят, а через недельку уже и суд разрешает задержать... Кто такие мудацкие законы писал?
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04.02.2021 12:51 Ответить
Писали мудаки для мудаків проти порядних...
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04.02.2021 12:56 Ответить
суки
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04.02.2021 12:53 Ответить
Он через недельку прессуху даст....вот тогда зеленое стадо завертится как уж на сковородке...
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04.02.2021 12:57 Ответить
Ничего не будет.
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04.02.2021 13:00 Ответить
Обещал 2-го дать....., купил воблы, пива, постелил под ноги зелёный коврик, но увы..... Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 5648
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04.02.2021 13:00 Ответить
10 -го будет...
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04.02.2021 13:10 Ответить
От якби у нас був би нормальний суд,ну такий,який є в кожній европейській країні,(я вже не кажу про США), то він би давним-давно дав дозвіл на арешт всієї верхівки організованого злочинного угрупування, відомого як есбеу.
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04.02.2021 13:01 Ответить
а шо мог бы не разрешить? подождите хоть прессконференцию, очень уж интересно как друг друга гавном мазать будут.... особенно про вагнеровцев цикаво....
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04.02.2021 13:04 Ответить
Скоро суд будет разрешать ходить в туалет или нет в рабочее время
Дожились, чтобы поймать изменника, нужно разрешение суда.
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04.02.2021 13:23 Ответить
Мне , кажется ему оооооочень много заплатили , чтоб молчал , выехал преспокойненько
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04.02.2021 13:24 Ответить
т.е, какаято продажная гнида в мантии, через пол-года решает, можно задерживать или нет, кацапского шпиона..!? Да, уж, что то в этом государстве не так.
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04.02.2021 14:26 Ответить
А что же вы хотели, если карлик - клоун у власти?!
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04.02.2021 22:15 Ответить
Потому, что скромнее надо быть.
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04.02.2021 14:30 Ответить
ещё одна "вишенка" с ещё одного тортика госбезопасности
https://www.youtube.com/watch?v=K_mseHu-OXo
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04.02.2021 16:48 Ответить
У нас всегда так, сначала отпускаем, а потом ловим. Таким образом, все при деле и при хорошей зарплате - можно еще и награду получить.
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04.02.2021 17:27 Ответить
 
 