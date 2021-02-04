УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18003 відвідувача онлайн
Новини Події
6 485 23
затримання (4145) МВС (2879) СБУ (10039) Нескоромний Дмитро (32)

Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного

Суд дозволив затримати колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у спробі організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані бази розшуку МВС.

Так, у графі "запобіжний захід" йдеться "постанову суду про дозвіл на затримання з метою приводу".

Нескоромного підозрюють в злочині за ч.1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник СБУ Нескоромний - зрадник, - очільник СБУ Баканов

Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного 01

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте також: Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Сначала они благополучно и без проблем убегают куда хотят, а через недельку уже и суд разрешает задержать... Кто такие мудацкие законы писал?
показати весь коментар
04.02.2021 12:51
+7
Т. е. до этого он мог ходить на работу
показати весь коментар
04.02.2021 12:39
+4
а димон давным давно гуляет по европам с хорошим баблом в кармане и каккал на вас , дебилов
показати весь коментар
04.02.2021 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т. е. до этого он мог ходить на работу
показати весь коментар
04.02.2021 12:39 Відповісти
вОно вже давно в Бельгії!!!!
показати весь коментар
04.02.2021 14:29 Відповісти
а димон давным давно гуляет по европам с хорошим баблом в кармане и каккал на вас , дебилов
показати весь коментар
04.02.2021 12:40 Відповісти
А він ще не втік?
показати весь коментар
04.02.2021 12:40 Відповісти
Какая разница...
показати весь коментар
04.02.2021 13:42 Відповісти
задержать?? или всё таки переехать??
показати весь коментар
04.02.2021 12:42 Відповісти
Сначала они благополучно и без проблем убегают куда хотят, а через недельку уже и суд разрешает задержать... Кто такие мудацкие законы писал?
показати весь коментар
04.02.2021 12:51 Відповісти
Писали мудаки для мудаків проти порядних...
показати весь коментар
04.02.2021 12:56 Відповісти
суки
показати весь коментар
04.02.2021 12:53 Відповісти
Он через недельку прессуху даст....вот тогда зеленое стадо завертится как уж на сковородке...
показати весь коментар
04.02.2021 12:57 Відповісти
Ничего не будет.
показати весь коментар
04.02.2021 13:00 Відповісти
Обещал 2-го дать....., купил воблы, пива, постелил под ноги зелёный коврик, но увы..... Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 5648
показати весь коментар
04.02.2021 13:00 Відповісти
10 -го будет...
показати весь коментар
04.02.2021 13:10 Відповісти
От якби у нас був би нормальний суд,ну такий,який є в кожній европейській країні,(я вже не кажу про США), то він би давним-давно дав дозвіл на арешт всієї верхівки організованого злочинного угрупування, відомого як есбеу.
показати весь коментар
04.02.2021 13:01 Відповісти
а шо мог бы не разрешить? подождите хоть прессконференцию, очень уж интересно как друг друга гавном мазать будут.... особенно про вагнеровцев цикаво....
показати весь коментар
04.02.2021 13:04 Відповісти
Скоро суд будет разрешать ходить в туалет или нет в рабочее время
Дожились, чтобы поймать изменника, нужно разрешение суда.
показати весь коментар
04.02.2021 13:23 Відповісти
Мне , кажется ему оооооочень много заплатили , чтоб молчал , выехал преспокойненько
показати весь коментар
04.02.2021 13:24 Відповісти
т.е, какаято продажная гнида в мантии, через пол-года решает, можно задерживать или нет, кацапского шпиона..!? Да, уж, что то в этом государстве не так.
показати весь коментар
04.02.2021 14:26 Відповісти
А что же вы хотели, если карлик - клоун у власти?!
показати весь коментар
04.02.2021 22:15 Відповісти
Потому, что скромнее надо быть.
показати весь коментар
04.02.2021 14:30 Відповісти
ещё одна "вишенка" с ещё одного тортика госбезопасности
https://www.youtube.com/watch?v=K_mseHu-OXo
показати весь коментар
04.02.2021 16:48 Відповісти
У нас всегда так, сначала отпускаем, а потом ловим. Таким образом, все при деле и при хорошей зарплате - можно еще и награду получить.
показати весь коментар
04.02.2021 17:27 Відповісти
 
 