Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного

Суд дозволив затримати колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у спробі організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані бази розшуку МВС.

Так, у графі "запобіжний захід" йдеться "постанову суду про дозвіл на затримання з метою приводу".

Нескоромного підозрюють в злочині за ч.1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

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Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.