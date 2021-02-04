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Суд оставил Микитася под стражей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд оставил Микитася под стражей

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей экс-руководителя компании "Укрбуд" Максима Микитася.

Об этом говорится в сообщении адвокатов на странице Микитася в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд оставил Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора пытается искусственно вывести дело по подозрению Татарову из подследственности НАБУ, - Бюро

Автор: Володимир Янченко
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А про Татарова уже как то все забыли.
Вроде бы и не было такого человека...
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04.02.2021 22:37 Ответить
Все знают методы полиции, - сфасильфицировптт, оклеветать, обмануть, кинуть, подкинуть, крышевать, изнасиловать, ун жить, подать в розыск, отрезать голову и наконец застрелиться. Премия Дарвина полиции Украины обеспечена
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04.02.2021 23:08 Ответить
 
 