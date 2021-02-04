Суд оставил Микитася под стражей

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей экс-руководителя компании "Укрбуд" Максима Микитася.

Об этом говорится в сообщении адвокатов на странице Микитася в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд оставил Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

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