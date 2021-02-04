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Суд залишив Микитася під вартою

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд залишив Микитася під вартою

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою екскерівника компанії "Укрбуд" Максима Микитася.

Про це йдеться в повідомленні адвокатів на сторінці Микитася у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд залишив Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Читайте: Справа проти Микитася про викрадення має політичне підґрунтя, - адвокати

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

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А про Татарова уже как то все забыли.
Вроде бы и не было такого человека...
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04.02.2021 22:37 Відповісти
Все знают методы полиции, - сфасильфицировптт, оклеветать, обмануть, кинуть, подкинуть, крышевать, изнасиловать, ун жить, подать в розыск, отрезать голову и наконец застрелиться. Премия Дарвина полиции Украины обеспечена
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04.02.2021 23:08 Відповісти
 
 