Суд залишив Микитася під вартою

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою екскерівника компанії "Укрбуд" Максима Микитася.

Про це йдеться в повідомленні адвокатів на сторінці Микитася у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд залишив Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

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