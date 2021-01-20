Апеляційний суд залишив Микитася під арештом
Київський апеляційний суд залишив чинним арешт ексглави "Укрбуду" Максима Микитася за підозрою в організації викрадення столичного адвоката.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення суд ухвалив у середу, відмовивши таким чином у задоволенні апеляційної скарги захисту Микитася на рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.
У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
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Прочитав https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/20/7280494/ "Я сиджу - а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це" . Вселяє довіру
PS. Хоча, відверто, ту ситуацію із квартирами для МВС злочином не вважаю. Так дрібниці.
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