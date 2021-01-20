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Апеляційний суд залишив Микитася під арештом

Апеляційний суд залишив Микитася під арештом

Київський апеляційний суд залишив чинним арешт ексглави "Укрбуду" Максима Микитася за підозрою в організації викрадення столичного адвоката.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення суд ухвалив у середу, відмовивши таким чином у задоволенні апеляційної скарги захисту Микитася на рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте: Справа проти Микитася про викрадення має політичне підґрунтя, - адвокати

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Автор: 

апеляція (502) арешт (2520) Максим Микитась (290)


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Топ коментарі
+3
Ще не повішався? Значить, будуть утримувати до кінця: багато знає...
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20.01.2021 14:56
+2
Микитася сейчас обрабатывают как деталь на станке.
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20.01.2021 14:53
+2
Татарова до кучі.
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20.01.2021 15:00
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Микитася сейчас обрабатывают как деталь на станке.
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20.01.2021 14:53 Відповісти
ну микитаську по самые микитаськи
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20.01.2021 14:54 Відповісти
вор должен сидеть, но перед этим отобрать у него все украденное.
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20.01.2021 14:56 Відповісти
Ну вот как раз часть украденного у него и хотят отобрать, этим ещё Югик промышлял. Только Вам то что если он с кем то поделится украденным?
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20.01.2021 15:59 Відповісти
маєш факти? То тебе чекає бенедіктова на прийом: зроби хоч щось приємне бабі. Ну, потім будете плюватися, але потім.
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20.01.2021 16:12 Відповісти
Факты чего? И откуда Вы знаете кто меня ждёт и что мне надо делать???
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20.01.2021 16:23 Відповісти
Ще не повішався? Значить, будуть утримувати до кінця: багато знає...
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20.01.2021 14:56 Відповісти
Так он еще и жмот? А дома миллионы пылью припадают...
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20.01.2021 14:57 Відповісти
Татарова до кучі.
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20.01.2021 15:00 Відповісти
Микитась, ясна річ не ангел, але на фоні тих, хто його зараз посадив, виглядає пристойно.
Прочитав https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/20/7280494/ "Я сиджу - а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це" . Вселяє довіру
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20.01.2021 15:11 Відповісти
ну, хоч здав подільника. Поки що одного...
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20.01.2021 15:14 Відповісти
Тепер, напевно, може взяти свої покази назад. Бо у подільника сидить.
PS. Хоча, відверто, ту ситуацію із квартирами для МВС злочином не вважаю. Так дрібниці.
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20.01.2021 15:26 Відповісти
Земрази и рыги это одно и тоже.. и методы одинаковые
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20.01.2021 15:12 Відповісти
А татарова на посаді.
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20.01.2021 15:15 Відповісти
А шо там з подєльніком татаровим? Сидить вже?!
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20.01.2021 15:52 Відповісти
https://twitter.com/AlexLugerOdesa
https://twitter.com/AlexLugerOdesa

AlexLuger

@AlexLugerOdesa

·https://twitter.com/AlexLugerOdesa/status/1351872035786518528 1 ч

В ответ
https://twitter.com/bihusinfo @bihusinfo

https://twitter.com/OdessaTatiana @OdessaTatiana и
https://twitter.com/zer0corruption_ @zer0corruption_

Апеляційний суд залишив Микитася під арештом - Цензор.НЕТ 4742
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20.01.2021 15:56 Відповісти
 
 