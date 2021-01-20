Апеляційний суд залишив Микитася під арештом

Київський апеляційний суд залишив чинним арешт ексглави "Укрбуду" Максима Микитася за підозрою в організації викрадення столичного адвоката.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення суд ухвалив у середу, відмовивши таким чином у задоволенні апеляційної скарги захисту Микитася на рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.