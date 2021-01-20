Апелляционный суд оставил Микитася под арестом
Киевский апелляционный суд оставил в силе арест экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по подозрению в организации похищения столичного адвоката.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение суд принял в среду, отказав таким образом в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Микитася на решение Шевченковского райсуда Киева об избрании Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.
В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
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Прочитав https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/20/7280494/ "Я сиджу - а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це" . Вселяє довіру
PS. Хоча, відверто, ту ситуацію із квартирами для МВС злочином не вважаю. Так дрібниці.
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AlexLuger
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В ответ
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