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Апелляционный суд оставил Микитася под арестом

Апелляционный суд оставил Микитася под арестом

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по подозрению в организации похищения столичного адвоката.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял в среду, отказав таким образом в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Микитася на решение Шевченковского райсуда Киева об избрании Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Автор: 

апелляция (628) арест (10454) Микитась Максим (153)


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Топ комментарии
+3
Ще не повішався? Значить, будуть утримувати до кінця: багато знає...
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20.01.2021 14:56
+2
Микитася сейчас обрабатывают как деталь на станке.
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20.01.2021 14:53
+2
Татарова до кучі.
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20.01.2021 15:00
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Микитася сейчас обрабатывают как деталь на станке.
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20.01.2021 14:53 Ответить
ну микитаську по самые микитаськи
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20.01.2021 14:54 Ответить
вор должен сидеть, но перед этим отобрать у него все украденное.
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20.01.2021 14:56 Ответить
Ну вот как раз часть украденного у него и хотят отобрать, этим ещё Югик промышлял. Только Вам то что если он с кем то поделится украденным?
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20.01.2021 15:59 Ответить
маєш факти? То тебе чекає бенедіктова на прийом: зроби хоч щось приємне бабі. Ну, потім будете плюватися, але потім.
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20.01.2021 16:12 Ответить
Факты чего? И откуда Вы знаете кто меня ждёт и что мне надо делать???
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20.01.2021 16:23 Ответить
Ще не повішався? Значить, будуть утримувати до кінця: багато знає...
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20.01.2021 14:56 Ответить
Так он еще и жмот? А дома миллионы пылью припадают...
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20.01.2021 14:57 Ответить
Татарова до кучі.
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20.01.2021 15:00 Ответить
Микитась, ясна річ не ангел, але на фоні тих, хто його зараз посадив, виглядає пристойно.
Прочитав https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/20/7280494/ "Я сиджу - а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це" . Вселяє довіру
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20.01.2021 15:11 Ответить
ну, хоч здав подільника. Поки що одного...
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20.01.2021 15:14 Ответить
Тепер, напевно, може взяти свої покази назад. Бо у подільника сидить.
PS. Хоча, відверто, ту ситуацію із квартирами для МВС злочином не вважаю. Так дрібниці.
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20.01.2021 15:26 Ответить
Земрази и рыги это одно и тоже.. и методы одинаковые
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20.01.2021 15:12 Ответить
А татарова на посаді.
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20.01.2021 15:15 Ответить
А шо там з подєльніком татаровим? Сидить вже?!
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20.01.2021 15:52 Ответить
https://twitter.com/AlexLugerOdesa
https://twitter.com/AlexLugerOdesa

AlexLuger

@AlexLugerOdesa

·https://twitter.com/AlexLugerOdesa/status/1351872035786518528 1 ч

В ответ
https://twitter.com/bihusinfo @bihusinfo

https://twitter.com/OdessaTatiana @OdessaTatiana и
https://twitter.com/zer0corruption_ @zer0corruption_

Апеляційний суд залишив Микитася під арештом - Цензор.НЕТ 4742
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20.01.2021 15:56 Ответить
 
 