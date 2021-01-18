Дело против Микитася о похищении имеет политическую подоплеку, - адвокаты

Адвокаты экс-главы компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася, который находится под стражей по подозрению в организации похищения столичного адвоката, заявляют о безосновательности подозрения и политической мотивации преследования Микитася.

Об этом они заявили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат Евгений Грушовец считает, что Микитась содержится в изоляторе, несмотря на отсутствие обоснованного обвинения. По словам Грушовца, потерпевший по этому делу "точно не является ни адвокатом, ни помощником адвоката" и, вероятно, был судим.

Кроме того, как отметил адвокат, "потерпевший фактически сбежал от правоохранителей" после того, как якобы был похищен. Также Грушовец отметил, что прокуроры не приходят на заседание суда по рассмотрению апелляции на арест Микитася.

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"Мы уверены, что это дело не имеет юридических перспектив... Микитась будет освобожден из-под стражи, а если дело дойдёт до суда, то на судебные заседания прокуроры просто перестанут ходить, потому что не с чем, и им будет стыдно за такое обвинение в суде" - сказал Грушовец.

В свою очередь адвокат Артур Габриэлян подчеркнул, что показания человека, на которых строится обвинение Микитасю, основано на информации "с чужих слов о том, что Микитась якобы причастен к этому".

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"Мы видим фальсификацию уголовного дела, предвзятость органов полиции, с учётом этого считаем, что органы полиции не имеет ни морального, ни юридического права расследовать это дело по одной простой причине: видно противостояние между Микатасем и Татаровым (замглавы Офиса Президента Олег Татаров, - Ред.), а начальник главного следственного управления (Нацполиции) господин Цуцкиридзе является кумом Татарова...между ними есть тесная связь, мы считаем, что дело должно быть передано для расследования в другой правоохранительный орган для расследования, чтобы устранить все сомнения в предвзятости", - выразил убеждение адвокат, говоря о деле Нацполиции о подозрении Микитася в организации похищения.

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Адвокат Олег Веремиенко, уточняя цели уголовного преследования Микитася отметил: "Это политически мотивированное преследование... у него (Микитася. - Ред.) есть бизнес и имущество, на которое положили глаз те, кто пришел сейчас ко власти... Максим считает, что к этому делу причастен господин Татаров... поскольку сам Татаров выходец из правоохранительных органов... организовать травлю своего оппонента - просто один телефонный звонок".

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.