СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Служба безопасности Украины предоставит документы по заблокированным каналам, принадлежащим Тарасу Козаку. Это может случиться уже в ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Право на владу".
Он заявил, что криминальный процесс по этому делу может быть длительным, однако блокировка каналов была необходима еще до конца расследования.
"Возникает серьезное подозрение у государства, что гражданин Х за счет денег державы-агрессора финансирует одно из средств массовой информации. Криминальный процесс с учетом всех наших законов идет некоторое время. Это процесс долгий. Мы можем дожидаться конца этого расследования, а можем сейчас защититься (это право предоставлено СНБО государством) и продолжать это расследование. Считаю, что в ближайшее время Служба безопасности сможет предоставить открытие документы, из которых всем все будет ясно.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
В.Пинчук покупает уголь из ОРДЛО - расследование
"Подконтрольная лидеру фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко компания ООО "НПП "Заря", которая находится в городе Рубежное, через российских посредников закупала уголь, добытый боевиками ЛДНР в ОРДЛО "
Компания Юрия Бойко замешана в закупках угля у боевиков ЛДНР
Терорист на терористові,й терористом поганяє !!!
Ні, це тільки зебіл міг так подумати... але явно під впливом мервечуківських помийок. Добре, що дядюшка Джо наполіг, що їх закрили, хоча би тимчасово...
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает. Они судорожно думают как не потерять активы...
А тепер знову є потреба на сцені біля мікрофонів потусоватись?
Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу"
Пряма мова Авакова: "Коли президент Зеленський підписав указ, я з ним повністю солідарний, у нього вистачило політичної волі і вистачило достатньо законних підстав.
Деталі: На питання, що заважало це рішення прийняти раніше, Аваков відповів "Не було політичної волі. Ну, це я дуже акуратно говорю. У якийсь момент часу у низки членів РНБО та у президента України на той момент Петра Олексійовича, який багато зробив для країни, але в даному питанні не прийняв такого рішення - не вистачило політичної волі. У Зеленського вистачило".
Міністр також попросив не плутати "свободу слова та інформаційну отруту, яку українці отримують від держави-агресора"
то таке... может предоставить а может и не предоставить
Політика - дуже брудна справа. Особливо, коли нею займаються дуже брехливі ниці особи.
Портнова кодекс на помойку.. а самого портнова в тюрьму..как предателя,агента кремля, коррупционера.