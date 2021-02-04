СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков

Служба безопасности Украины предоставит документы по заблокированным каналам, принадлежащим Тарасу Козаку. Это может случиться уже в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Право на владу".

Он заявил, что криминальный процесс по этому делу может быть длительным, однако блокировка каналов была необходима еще до конца расследования.

"Возникает серьезное подозрение у государства, что гражданин Х за счет денег державы-агрессора финансирует одно из средств массовой информации. Криминальный процесс с учетом всех наших законов идет некоторое время. Это процесс долгий. Мы можем дожидаться конца этого расследования, а можем сейчас защититься (это право предоставлено СНБО государством) и продолжать это расследование. Считаю, что в ближайшее время Служба безопасности сможет предоставить открытие документы, из которых всем все будет ясно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.