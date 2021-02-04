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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Аваков (3444) СБУ (18692) канал (160)

СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ сможет предоставить документы по

Служба безопасности Украины предоставит документы по заблокированным каналам, принадлежащим Тарасу Козаку. Это может случиться уже в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Право на владу".

Он заявил, что криминальный процесс по этому делу может быть длительным, однако блокировка каналов была необходима еще до конца расследования.

"Возникает серьезное подозрение у государства, что гражданин Х за счет денег державы-агрессора финансирует одно из средств массовой информации. Криминальный процесс с учетом всех наших законов идет некоторое время. Это процесс долгий. Мы можем дожидаться конца этого расследования, а можем сейчас защититься (это право предоставлено СНБО государством) и продолжать это расследование. Считаю, что в ближайшее время Служба безопасности сможет предоставить открытие документы, из которых всем все будет ясно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 2275
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04.02.2021 23:31
+5
А с каких времен Сабаков стал спикером СБУ? или он теперь стал главным смотрящим за Зелей?
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04.02.2021 23:30
+5
Аваков уже и глава СБУ, может он там ещё и президентом подрабатывает?
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04.02.2021 23:33
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А с каких времен Сабаков стал спикером СБУ? или он теперь стал главным смотрящим за Зелей?
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04.02.2021 23:30 Ответить
Про таких говорят - он очень много знал, пухом ему... СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 1475
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04.02.2021 23:33 Ответить
Как вам-зебилам,как и шоколадникам сцикотно посадить эту мразь- медведчука - ну ничего ГосДеп вам поможет.
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04.02.2021 23:30 Ответить
СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 2275
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04.02.2021 23:31 Ответить
Аваков уже и глава СБУ, может он там ещё и президентом подрабатывает?
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04.02.2021 23:33 Ответить
ні, просто літінант Ваня засцав прийти на ефір; довелося більш досвідченішому туди йти. Та й з користю: можливо, при призначенні прем'єром згодиться публічність...
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05.02.2021 02:57 Ответить
он готовится стать премьер министром и гетманом войска Украинского.)
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05.02.2021 03:22 Ответить
То есть говном страну поливать можно безнаказанно...А вот уголек с Донбасса - низззя.
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04.02.2021 23:34 Ответить
Я не понял! Аваков уже глава СБУ? А где Бакланов?
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04.02.2021 23:35 Ответить
принесли в жертву святому Байдену
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04.02.2021 23:37 Ответить
засцав
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05.02.2021 02:57 Ответить
Відмінно ! Й захопіть матеріали по закупівлі вугілля Пінчуком ! Шоб двічі не бігати !
В.Пинчук покупает уголь из ОРДЛО - расследование

СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 6416
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04.02.2021 23:39 Ответить
Блін ! Й по Бойку папочку,Арсенбарісич ! (Якщо досі не продали) СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 7640
"Подконтрольная лидеру фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко компания ООО "НПП "Заря", которая находится в городе Рубежное, через российских посредников закупала уголь, добытый боевиками ЛДНР в ОРДЛО "

Компания Юрия Бойко замешана в закупках угля у боевиков ЛДНР

Терорист на терористові,й терористом поганяє !!! СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 4703
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04.02.2021 23:44 Ответить
СБУ зможе надати документи щодо "каналів Медведчука" найближчим часом, - Аваков - Цензор.НЕТ 6036
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04.02.2021 23:49 Ответить
На Банковій по усіх шухлядах шукають чернетки ідей Пороха - може вийде ше шось доробить. З боліт доситься кволий хор депутатів-ватників "вставай страна агромная...".Хтось гнусавим голосом починає вчити хоку "Армія.Мова..."СБУ зможе надати документи щодо "каналів Медведчука" найближчим часом, - Аваков - Цензор.НЕТ 9011
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04.02.2021 23:56 Ответить
М-да... З мене, таки, "Касандра" непогана... Як тільки "ЧМОшника" вибрали, написав: "А тепер, хочеш, не хочеш, а "Блазень" змушений буде проводить політику Порошенка... Бо по-іншому у нього нічого не вийде...". Ох, і вереску було-о-о!.... Дехто "повісить" погрожував... Про концтабори і тюрми уже мовчу...
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05.02.2021 06:56 Ответить
дебіл, а причому Корчинський до Порошенка?
Ні, це тільки зебіл міг так подумати... але явно під впливом мервечуківських помийок. Добре, що дядюшка Джо наполіг, що їх закрили, хоча би тимчасово...
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05.02.2021 03:00 Ответить
Я бы сказал, что продажные выродки полицейские настраивают мирных граждан против государства - измена, а государство не расследуя это соучастник преступления.
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04.02.2021 23:45 Ответить
Не дай Бог, если ты, зеля, на хайпе запретил каналы и нет железобетонных доказательств их закрытия на руках...
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04.02.2021 23:48 Ответить
Порошенко подбросил постановление ВР Зеленскаму,и тот закрыл телеканалы на которых выступали настоящий патриоты Тягнибок,Билецкий. Какой подлый удар Порошенко
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04.02.2021 23:57 Ответить
самолёты Медведчука,которые попали под санкции использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия. Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.

Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает. Они судорожно думают как не потерять активы...
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04.02.2021 23:59 Ответить
О, ну як же без Авакова? Всі свої "досягнення" Аваков зробив за принципом "ми пахалі". Як тільки щось десь відбувається, у період "затишшя" на сцені зʼявляється Аваков. Так і в часи Майдану бігав поряд з Степаном Полтораком, а потім Ека Згуладзе та Хатія Деконаідзе робили реформу нової поліції, а Аваков все спотворив - повернув поліцію у стан "мусорської міліції", тепер використовує її як власну приватну охоронну фірму та засіб боротьби з "нєугоднимі" патріотами (як там справа Шеремета - не шʼється ніяк?)
А тепер знову є потреба на сцені біля мікрофонів потусоватись?
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05.02.2021 00:09 Ответить
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що п'ятий президент Петро Порошенко міг заблокувати телеканали Віктора Медведчука, але йому на той момент не вистачило політичної волі.
Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу"
Пряма мова Авакова: "Коли президент Зеленський підписав указ, я з ним повністю солідарний, у нього вистачило політичної волі і вистачило достатньо законних підстав.
Деталі: На питання, що заважало це рішення прийняти раніше, Аваков відповів "Не було політичної волі. Ну, це я дуже акуратно говорю. У якийсь момент часу у низки членів РНБО та у президента України на той момент Петра Олексійовича, який багато зробив для країни, але в даному питанні не прийняв такого рішення - не вистачило політичної волі. У Зеленського вистачило".
Міністр також попросив не плутати "свободу слова та інформаційну отруту, яку українці отримують від держави-агресора" СБУ зможе надати документи щодо "каналів Медведчука" найближчим часом, - Аваков - Цензор.НЕТ 4053
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05.02.2021 00:42 Ответить
"Міг заблокувати" ще не означає, що це би принесло користь державі. Особливо, коли наступний гарантовано би розблокував.
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05.02.2021 02:55 Ответить
.

то таке... может предоставить а может и не предоставить
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05.02.2021 01:23 Ответить
це сбу щось взагалі робить для країни без політичного замовлення ?
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05.02.2021 02:33 Ответить
Всім раджу: не пошкодуйте часу, подивіться відуху за силлю; всю передачу повністю. Хоча би для того, щоб вкотре переконатись в ницості підлості 5-ї прокасапської колони в Україні. Причому колони, яка чи не половину складу - з обрізаних: Рабинович, Шуфрич. медведчук, Співак, тощо. Зробите і наступний висновок - про корисних ідіотів штибу дроздова... Ну, і про популістів, штибу Гордона, який немало покочував поміж партіями в пошуках тепленького... І про брехню (зокрема того же Городона: тільки позавчора був на аналі "наш", саме перед закриттям)

Політика - дуже брудна справа. Особливо, коли нею займаються дуже брехливі ниці особи.
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05.02.2021 02:52 Ответить
Уголовно-процессуальный кодекс, который сегодня действует, который называют "кодексом Портнова", он предусматривает сложные процедуры деятельности органов досудебного расследования. И при желании адвокатов досудебное расследование можно блокировать очень длительное время. Поменяйте наконец то и примите новый Уголовно-процессуальный кодекс...на нормальный закон.
Портнова кодекс на помойку.. а самого портнова в тюрьму..как предателя,агента кремля, коррупционера.
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05.02.2021 03:11 Ответить
Главный инженер-гинеколог страны уже расписывается за СБУ... В МВД ему уже делать нечего, ведь граждане Украины души не чают в его полицаях...
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05.02.2021 05:07 Ответить
Что Авакова, что Баканова, и Зеленскому с ними, давно пора в отставку
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05.02.2021 05:41 Ответить
_При чём тут вообще оваков к СБУ? Слишком много стало это мутнорыла, что-то там вякавшего о "совместном патрулировании" с оккупационными войсками рашки.
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05.02.2021 07:06 Ответить
 
 