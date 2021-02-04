СБУ зможе надати документи щодо "каналів Медведчука" найближчим часом, - Аваков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може відбутися вже найближчим часом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі "Право на владу".
Він заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, однак блокування каналів було необхідне ще до кінця розслідування.
"Виникає серйозна підозра у держави, що громадянин Х за рахунок грошей держави-агресора фінансує один із засобів масової інформації. Кримінальний процес з урахуванням усіх наших законів йде деякий час. Це процес довгий. Ми можемо чекати кінця цього розслідування, а можемо зараз захиститися (це право надано РНБО державою) і продовжувати це розслідування. Вважаю, що найближчим часом Служба безпеки зможе надати відкриті документи, з яких всім все буде ясно.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
В.Пинчук покупает уголь из ОРДЛО - расследование
"Подконтрольная лидеру фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко компания ООО "НПП "Заря", которая находится в городе Рубежное, через российских посредников закупала уголь, добытый боевиками ЛДНР в ОРДЛО "
Компания Юрия Бойко замешана в закупках угля у боевиков ЛДНР
Терорист на терористові,й терористом поганяє !!!
Ні, це тільки зебіл міг так подумати... але явно під впливом мервечуківських помийок. Добре, що дядюшка Джо наполіг, що їх закрили, хоча би тимчасово...
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает. Они судорожно думают как не потерять активы...
А тепер знову є потреба на сцені біля мікрофонів потусоватись?
Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу"
Пряма мова Авакова: "Коли президент Зеленський підписав указ, я з ним повністю солідарний, у нього вистачило політичної волі і вистачило достатньо законних підстав.
Деталі: На питання, що заважало це рішення прийняти раніше, Аваков відповів "Не було політичної волі. Ну, це я дуже акуратно говорю. У якийсь момент часу у низки членів РНБО та у президента України на той момент Петра Олексійовича, який багато зробив для країни, але в даному питанні не прийняв такого рішення - не вистачило політичної волі. У Зеленського вистачило".
Міністр також попросив не плутати "свободу слова та інформаційну отруту, яку українці отримують від держави-агресора"
то таке... может предоставить а может и не предоставить
Політика - дуже брудна справа. Особливо, коли нею займаються дуже брехливі ниці особи.
Портнова кодекс на помойку.. а самого портнова в тюрьму..как предателя,агента кремля, коррупционера.