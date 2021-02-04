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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Аваков (1961) СБУ (10042) канал (94)

СБУ зможе надати документи щодо "каналів Медведчука" найближчим часом, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ зможе надати документи щодо

Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може відбутися вже найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі "Право на владу".

Він заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, однак блокування каналів було необхідне ще до кінця розслідування.

"Виникає серйозна підозра у держави, що громадянин Х за рахунок грошей держави-агресора фінансує один із засобів масової інформації. Кримінальний процес з урахуванням усіх наших законів йде деякий час. Це процес довгий. Ми можемо чекати кінця цього розслідування, а можемо зараз захиститися (це право надано РНБО державою) і продовжувати це розслідування. Вважаю, що найближчим часом Служба безпеки зможе надати відкриті документи, з яких всім все буде ясно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
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Топ коментарі
+6
СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 2275
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04.02.2021 23:31
+5
А с каких времен Сабаков стал спикером СБУ? или он теперь стал главным смотрящим за Зелей?
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04.02.2021 23:30
+5
Аваков уже и глава СБУ, может он там ещё и президентом подрабатывает?
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04.02.2021 23:33
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А с каких времен Сабаков стал спикером СБУ? или он теперь стал главным смотрящим за Зелей?
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04.02.2021 23:30 Відповісти
Про таких говорят - он очень много знал, пухом ему... СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 1475
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04.02.2021 23:33 Відповісти
Как вам-зебилам,как и шоколадникам сцикотно посадить эту мразь- медведчука - ну ничего ГосДеп вам поможет.
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04.02.2021 23:30 Відповісти
СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 2275
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04.02.2021 23:31 Відповісти
Аваков уже и глава СБУ, может он там ещё и президентом подрабатывает?
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04.02.2021 23:33 Відповісти
ні, просто літінант Ваня засцав прийти на ефір; довелося більш досвідченішому туди йти. Та й з користю: можливо, при призначенні прем'єром згодиться публічність...
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05.02.2021 02:57 Відповісти
он готовится стать премьер министром и гетманом войска Украинского.)
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05.02.2021 03:22 Відповісти
То есть говном страну поливать можно безнаказанно...А вот уголек с Донбасса - низззя.
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04.02.2021 23:34 Відповісти
Я не понял! Аваков уже глава СБУ? А где Бакланов?
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04.02.2021 23:35 Відповісти
принесли в жертву святому Байдену
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04.02.2021 23:37 Відповісти
засцав
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05.02.2021 02:57 Відповісти
Відмінно ! Й захопіть матеріали по закупівлі вугілля Пінчуком ! Шоб двічі не бігати !
В.Пинчук покупает уголь из ОРДЛО - расследование

СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 6416
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04.02.2021 23:39 Відповісти
Блін ! Й по Бойку папочку,Арсенбарісич ! (Якщо досі не продали) СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 7640
"Подконтрольная лидеру фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко компания ООО "НПП "Заря", которая находится в городе Рубежное, через российских посредников закупала уголь, добытый боевиками ЛДНР в ОРДЛО "

Компания Юрия Бойко замешана в закупках угля у боевиков ЛДНР

Терорист на терористові,й терористом поганяє !!! СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - Аваков - Цензор.НЕТ 4703
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04.02.2021 23:44 Відповісти
СБУ зможе надати документи щодо "каналів Медведчука" найближчим часом, - Аваков - Цензор.НЕТ 6036
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04.02.2021 23:49 Відповісти
На Банковій по усіх шухлядах шукають чернетки ідей Пороха - може вийде ше шось доробить. З боліт доситься кволий хор депутатів-ватників "вставай страна агромная...".Хтось гнусавим голосом починає вчити хоку "Армія.Мова..."СБУ зможе надати документи щодо "каналів Медведчука" найближчим часом, - Аваков - Цензор.НЕТ 9011
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04.02.2021 23:56 Відповісти
М-да... З мене, таки, "Касандра" непогана... Як тільки "ЧМОшника" вибрали, написав: "А тепер, хочеш, не хочеш, а "Блазень" змушений буде проводить політику Порошенка... Бо по-іншому у нього нічого не вийде...". Ох, і вереску було-о-о!.... Дехто "повісить" погрожував... Про концтабори і тюрми уже мовчу...
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05.02.2021 06:56 Відповісти
дебіл, а причому Корчинський до Порошенка?
Ні, це тільки зебіл міг так подумати... але явно під впливом мервечуківських помийок. Добре, що дядюшка Джо наполіг, що їх закрили, хоча би тимчасово...
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05.02.2021 03:00 Відповісти
Я бы сказал, что продажные выродки полицейские настраивают мирных граждан против государства - измена, а государство не расследуя это соучастник преступления.
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04.02.2021 23:45 Відповісти
Не дай Бог, если ты, зеля, на хайпе запретил каналы и нет железобетонных доказательств их закрытия на руках...
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04.02.2021 23:48 Відповісти
Порошенко подбросил постановление ВР Зеленскаму,и тот закрыл телеканалы на которых выступали настоящий патриоты Тягнибок,Билецкий. Какой подлый удар Порошенко
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04.02.2021 23:57 Відповісти
самолёты Медведчука,которые попали под санкции использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия. Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.

Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает. Они судорожно думают как не потерять активы...
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04.02.2021 23:59 Відповісти
О, ну як же без Авакова? Всі свої "досягнення" Аваков зробив за принципом "ми пахалі". Як тільки щось десь відбувається, у період "затишшя" на сцені зʼявляється Аваков. Так і в часи Майдану бігав поряд з Степаном Полтораком, а потім Ека Згуладзе та Хатія Деконаідзе робили реформу нової поліції, а Аваков все спотворив - повернув поліцію у стан "мусорської міліції", тепер використовує її як власну приватну охоронну фірму та засіб боротьби з "нєугоднимі" патріотами (як там справа Шеремета - не шʼється ніяк?)
А тепер знову є потреба на сцені біля мікрофонів потусоватись?
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05.02.2021 00:09 Відповісти
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що п'ятий президент Петро Порошенко міг заблокувати телеканали Віктора Медведчука, але йому на той момент не вистачило політичної волі.
Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу"
Пряма мова Авакова: "Коли президент Зеленський підписав указ, я з ним повністю солідарний, у нього вистачило політичної волі і вистачило достатньо законних підстав.
Деталі: На питання, що заважало це рішення прийняти раніше, Аваков відповів "Не було політичної волі. Ну, це я дуже акуратно говорю. У якийсь момент часу у низки членів РНБО та у президента України на той момент Петра Олексійовича, який багато зробив для країни, але в даному питанні не прийняв такого рішення - не вистачило політичної волі. У Зеленського вистачило".
Міністр також попросив не плутати "свободу слова та інформаційну отруту, яку українці отримують від держави-агресора" СБУ зможе надати документи щодо "каналів Медведчука" найближчим часом, - Аваков - Цензор.НЕТ 4053
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05.02.2021 00:42 Відповісти
"Міг заблокувати" ще не означає, що це би принесло користь державі. Особливо, коли наступний гарантовано би розблокував.
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05.02.2021 02:55 Відповісти
.

то таке... может предоставить а может и не предоставить
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05.02.2021 01:23 Відповісти
це сбу щось взагалі робить для країни без політичного замовлення ?
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05.02.2021 02:33 Відповісти
Всім раджу: не пошкодуйте часу, подивіться відуху за силлю; всю передачу повністю. Хоча би для того, щоб вкотре переконатись в ницості підлості 5-ї прокасапської колони в Україні. Причому колони, яка чи не половину складу - з обрізаних: Рабинович, Шуфрич. медведчук, Співак, тощо. Зробите і наступний висновок - про корисних ідіотів штибу дроздова... Ну, і про популістів, штибу Гордона, який немало покочував поміж партіями в пошуках тепленького... І про брехню (зокрема того же Городона: тільки позавчора був на аналі "наш", саме перед закриттям)

Політика - дуже брудна справа. Особливо, коли нею займаються дуже брехливі ниці особи.
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05.02.2021 02:52 Відповісти
Уголовно-процессуальный кодекс, который сегодня действует, который называют "кодексом Портнова", он предусматривает сложные процедуры деятельности органов досудебного расследования. И при желании адвокатов досудебное расследование можно блокировать очень длительное время. Поменяйте наконец то и примите новый Уголовно-процессуальный кодекс...на нормальный закон.
Портнова кодекс на помойку.. а самого портнова в тюрьму..как предателя,агента кремля, коррупционера.
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05.02.2021 03:11 Відповісти
Главный инженер-гинеколог страны уже расписывается за СБУ... В МВД ему уже делать нечего, ведь граждане Украины души не чают в его полицаях...
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05.02.2021 05:07 Відповісти
Что Авакова, что Баканова, и Зеленскому с ними, давно пора в отставку
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05.02.2021 05:41 Відповісти
_При чём тут вообще оваков к СБУ? Слишком много стало это мутнорыла, что-то там вякавшего о "совместном патрулировании" с оккупационными войсками рашки.
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05.02.2021 07:06 Відповісти
 
 