Разумков имел право воздержаться в ходе "санкционного" голосования в СНБО, - Аваков
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Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков имел полное право поставить отметку "воздержался" при голосовании в СНБО за введение санкций против народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".
Такое мнение Аваков выразил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В листке для голосования господин Разумков поставил отметку "воздержался", и это нормальная позиция, он имеет на это право", - сказал Аваков.
Он сообщил, что в СНБО - 19 человек, и решение СНБО тогда набирает законную силу, когда Президент его подписывает.
"Таким образом, каждый из этих 19 человек во время обсуждения вправе объявлять свою точку зрения, соглашаться или нет, предоставлять свои предложения, и в итоге - голосовать. То, что спикер украинского парламента, член СНБО отметил, что он "воздержался", это его право, и это - демократическая процедура. Мне тех документов, с которыми я ознакомился (хватило. - Ред.). Возможно, он (Разумков. - Ред.) не видел всех документов, и я не знаю, почему, но мне этого хватило ", - сообщил министр.
По его словам, процедуры по проведению заседаний в СНБО бывают разные: в частности, бывают публичные и закрытые заседания, также бывают заседания, когда все члены СНБО сначала знакомятся с определенными материалами, а затем собираются голосовать, а бывают заседания, когда знакомятся с определенными материалами и голосуют заочно, бывают заседания в явочном порядке.
"Эти процедуры постоянно меняются. Иногда ко мне приходят сотрудники СНБО с секретными документами, иногда они (документы. - Ред.) приходят ко мне секретной почтой, иногда я бываю там (в помещении, где проводятся заседания СНБО. - Ред.), Иногда мы собираемся все вместе. О чем мы говорим? Что демократическая процедура предусматривает, что спикер может проголосовать "против"? Да, может. Более того, мы с ним это после этого обсуждали. Я ему высказал свою точку зрения, он мне высказал свои опасения, и это нормальная процедура", - уточнил глава МВД.
Как сообщалось, 3 февраля Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что воздержался при голосовании в Совете национальной безопасности и обороны за введение санкций против народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" .
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
....странно как то звучит на седьмом годе войны, кода одни за белых, другие за красных, а некоторые ждут кто победит
Хтось здивувався ?
Та вони би всі утримались, якби не ляпас з Америки.
Цей даремно лизати не стане, певно щось таки знає...
Страна.
UARU Светланы Крюковой.
Svetlana Kryukova
Не дожидаясь утра уже отключены три ведущих информационных канала - 112, NewsOn, ZIK. Последствия указа президента о санкция против формального владельца каналов - депутата Козака.
Свобода слова. Так она выглядит.
Институциональная память - гарантия безопасности.
БОльшая часть проблем у Порошенко начались тогда, когда он тронул «неправильные СМИ». Тогда в его жизни появились Мальдивы, «плёнки Онищенко», Липецкая фабрика, которая у него не работала, а у нас - заработала, «свинарчуки» и прочие приключения Мурзилки.
Кто-то должен был рассказать Зеленскому, чем чревато такое решение. Какой эффект повлечёт за собой попытка загнобить свободу слова - хорошее последствие двух революций, которые у нас сохранились вопреки всему.
Будут необратимые последствия как для рейтинга, так и для имиджа Зеленского в глазах европейских лидеров, большинство из которых даже не поздравили его с ДР. А теперь представьте, что случится, если окажется, что указ не сработает и каналы .... снова включат.
Пшик и крах.
Вот что их ожидает.
не назовёшь.
Зараз дуже модно все, що тільки можна, навіть дії у законному полі, притягувати до проросійської позиції.
Вот Ви пишите російською, у Вас теж проросійська позиція?
Я не забув, що він варнякав про державну мову, а державник розпочинається з державноі мови!
Ото Разумкову ломбардами керувати!, самий раз!
А Авакова я взагалі не поважаю, воно взагалі не спромоглося вивчити мову, до цього часу гавкає язиком!
1. ермак прикажет подать прошение об отставке, пригрозит\отравит "новичком" от своих хозяев.
2. Да мало ли что может произойти.
3. Рыги проведут импичмент.
4. Возмущенные тарифами
людижелудки поймут, что надо требовать отставки зельца и продвинуться на этом поприще.
п.п. 3 и 4 две состоявляющие одного. У зажоповцев нет ресурсов на импичмент, а "титушек" уже вчера начали кошмарить
п.3 включает в себя "решение" какого-либо "суда" типа ВАСУ или КС - там все под рыгами, хороший рксурс у зажидив.
п.4 - это не титушки, это быдлолохторат.