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Разумков имел право воздержаться в ходе "санкционного" голосования в СНБО, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков имел право воздержаться в ходе

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков имел полное право поставить отметку "воздержался" при голосовании в СНБО за введение санкций против народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Такое мнение Аваков выразил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В листке для голосования господин Разумков поставил отметку "воздержался", и это нормальная позиция, он имеет на это право", - сказал Аваков.

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Он сообщил, что в СНБО - 19 человек, и решение СНБО тогда набирает законную силу, когда Президент его подписывает.

"Таким образом, каждый из этих 19 человек во время обсуждения вправе объявлять свою точку зрения, соглашаться или нет, предоставлять свои предложения, и в итоге - голосовать. То, что спикер украинского парламента, член СНБО отметил, что он "воздержался", это его право, и это - демократическая процедура. Мне тех документов, с которыми я ознакомился (хватило. - Ред.). Возможно, он (Разумков. - Ред.) не видел всех документов, и я не знаю, почему, но мне этого хватило ", - сообщил министр.

По его словам, процедуры по проведению заседаний в СНБО бывают разные: в частности, бывают публичные и закрытые заседания, также бывают заседания, когда все члены СНБО сначала знакомятся с определенными материалами, а затем собираются голосовать, а бывают заседания, когда знакомятся с определенными материалами и голосуют заочно, бывают заседания в явочном порядке.

"Эти процедуры постоянно меняются. Иногда ко мне приходят сотрудники СНБО с секретными документами, иногда они (документы. - Ред.) приходят ко мне секретной почтой, иногда я бываю там (в помещении, где проводятся заседания СНБО. - Ред.), Иногда мы собираемся все вместе. О чем мы говорим? Что демократическая процедура предусматривает, что спикер может проголосовать "против"? Да, может. Более того, мы с ним это после этого обсуждали. Я ему высказал свою точку зрения, он мне высказал свои опасения, и это нормальная процедура", - уточнил глава МВД.

Как сообщалось, 3 февраля Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что воздержался при голосовании в Совете национальной безопасности и обороны за введение санкций против народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" .

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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Топ комментарии
+13
Ригіаналівський щур утримався.
Хтось здивувався ?
Та вони би всі утримались, якби не ляпас з Америки.
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05.02.2021 08:48
+9
Да неужели? Он имел право и против проголосовать. И вообще пора ему иметь право признаться,что он ватник.
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05.02.2021 08:45
+8
Безперечно! Людина має право не свідчити стосовно себе і своїх рідних та близьких. Це з цієї ж опери. 😊
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05.02.2021 08:45
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Безперечно! Людина має право не свідчити стосовно себе і своїх рідних та близьких. Це з цієї ж опери. 😊
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05.02.2021 08:45 Ответить
Да неужели? Он имел право и против проголосовать. И вообще пора ему иметь право признаться,что он ватник.
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05.02.2021 08:45 Ответить
"Таким образом, каждый из этих 19 человек во время обсуждения вправе объявлять свою точку зрения, Источник: https://censor.net/ru/n3246128
....странно как то звучит на седьмом годе войны, кода одни за белых, другие за красных, а некоторые ждут кто победит Разумков имел право воздержаться в ходе "санкционного" голосования в СНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 5181
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05.02.2021 08:46 Ответить
Ригіаналівський щур утримався.
Хтось здивувався ?
Та вони би всі утримались, якби не ляпас з Америки.
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05.02.2021 08:48 Ответить
+
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05.02.2021 11:05 Ответить
Авакян такий демократичний... Ну прям душечка... Але свою огидну натуру він за цими словами не приховає.
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05.02.2021 08:59 Ответить
+
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05.02.2021 11:06 Ответить
Разумков имел право воздержаться/ Чтобы да так нет , хитрит барыга с вытаращенными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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05.02.2021 09:06 Ответить
Аваков, про всяк випадок, лизнув дупу Разумкову ))
Цей даремно лизати не стане, певно щось таки знає...
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05.02.2021 09:08 Ответить
Разумков планує стати "рятівником" після янелоха.
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05.02.2021 09:11 Ответить
Аваков мені нагадує персонажа Френка Харпера з "Карти, гроші, два стволи"- бандюгана Дога.
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05.02.2021 09:10 Ответить
Звичайні політичні ігри з претензіями на майбутнє.
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05.02.2021 09:16 Ответить
Чистосердечное признание "журналистки", первого заместителя главного редактора у

Страна.UA RU Светланы Крюковой.

Svetlana Kryukova

Не дожидаясь утра уже отключены три ведущих информационных канала - 112, NewsOn, ZIK. Последствия указа президента о санкция против формального владельца каналов - депутата Козака.

Свобода слова. Так она выглядит.
Институциональная память - гарантия безопасности.
БОльшая часть проблем у Порошенко начались тогда, когда он тронул «неправильные СМИ». Тогда в его жизни появились Мальдивы, «плёнки Онищенко», Липецкая фабрика, которая у него не работала, а у нас - заработала, «свинарчуки» и прочие приключения Мурзилки.

Кто-то должен был рассказать Зеленскому, чем чревато такое решение. Какой эффект повлечёт за собой попытка загнобить свободу слова - хорошее последствие двух революций, которые у нас сохранились вопреки всему.
Будут необратимые последствия как для рейтинга, так и для имиджа Зеленского в глазах европейских лидеров, большинство из которых даже не поздравили его с ДР. А теперь представьте, что случится, если окажется, что указ не сработает и каналы .... снова включат.
Пшик и крах.
Вот что их ожидает.
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05.02.2021 09:17 Ответить
Дякую, зробив для слабеньких розумом скрін.
Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 2378
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05.02.2021 11:13 Ответить
Право ,безусловно ,имеет ,а вот нормальной такую пророссийскую позицию спикера
не назовёшь.
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05.02.2021 09:21 Ответить
З якого часу утримання від голосування за введення санкцій які порушують норми Конституції України є проросійською позицією?
Зараз дуже модно все, що тільки можна, навіть дії у законному полі, притягувати до проросійської позиції.
Вот Ви пишите російською, у Вас теж проросійська позиція?
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05.02.2021 10:36 Ответить
Право має утриматися, та тільки ні честі, ні совісті не має Разумков!
Я не забув, що він варнякав про державну мову, а державник розпочинається з державноі мови!
Ото Разумкову ломбардами керувати!, самий раз!
А Авакова я взагалі не поважаю, воно взагалі не спромоглося вивчити мову, до цього часу гавкає язиком!
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05.02.2021 09:22 Ответить
аваков себе соломку стелет: снесут зельца досрочно - разумков ИО президента...
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05.02.2021 09:23 Ответить
Кто и куда снесет Зелю? Уточните пжслта
Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 7859
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05.02.2021 09:29 Ответить
По мере уменьшения вероятности:
1. ермак прикажет подать прошение об отставке, пригрозит\отравит "новичком" от своих хозяев.
2. Да мало ли что может произойти.
3. Рыги проведут импичмент.
4. Возмущенные тарифами люди желудки поймут, что надо требовать отставки зельца и продвинуться на этом поприще.
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05.02.2021 10:03 Ответить
п.п. 1 и 2 - возможно.
п.п. 3 и 4 две состоявляющие одного. У зажоповцев нет ресурсов на импичмент, а "титушек" уже вчера начали кошмарить
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05.02.2021 10:39 Ответить
Да, различается вероятность.
п.3 включает в себя "решение" какого-либо "суда" типа ВАСУ или КС - там все под рыгами, хороший рксурс у зажидив.
п.4 - это не титушки, это быдлолохторат.
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05.02.2021 11:54 Ответить
п.4 на 90% это одно и то же
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05.02.2021 12:14 Ответить
Аваков у нас не министр ВД, а просто какой-то гений-вундеркинд. И с бандитизмом сражается, и Баканова в СБУ заменяет, и с эпидемией борется, и юрисконсультантом подрабатывает Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 1819 . Наверное очень хочет быть премьером, а может что покруче наметил Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 2772
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05.02.2021 09:27 Ответить
у авакова мания величия
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05.02.2021 09:28 Ответить
Скорее запредельные амбиции
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05.02.2021 09:30 Ответить
разумков самозастрелился...а перед этим показал что оно есть...
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05.02.2021 09:32 Ответить
Колись Аваков не дуже шифруючись проштовхував беніного клоуна, тепер топить за оце?
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05.02.2021 10:08 Ответить
 
 