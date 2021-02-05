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Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков мав право утриматися під час

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков мав повне право поставити позначку "утримався" під час голосування в РНБО за запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Таку думку Аваков висловив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У листку для голосування пан Разумков поставив відмітку "утримався", і це нормальна позиція, він має на це право", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський

Він поінформував, що у РНБО – 19 осіб, і рішення РНБО тоді набува законної силу, коли Президент його підписує.

"Таким чином, кожен з цих 19 людей під час обговорення має право оголошувати свою точку зору, погоджуватися або ні, надавати свої пропозиції, і у підсумку – голосувати. Те, що спікер українського парламенту, який є членом РНБО, зазначив, що він "утримався", це його право, і це - демократична процедура. Мені тих документів, з якими я ознайомився (вистачило. - Ред.). Можливо, він (Разумков. - Ред.) не бачив усіх документів, і я не знаю, чому, але мені цього вистачило", - повідомив міністр.

За його словами, процедури щодо проведення засідань у РНБО бувають різні: зокрема, бувають публічні і закриті засідання, також бувають засідання, коли всі члени РНБО спочатку ознайомлюються з певними матеріалами, а потім збираються голосувати, а бувають засідання, коли ознайомлюються із певними матеріалами і голосують заочно, бувають засідання у явковому порядку.

"Ці процедури постійно змінюються. Інколи до мене приходять співробітники РНБО із секретними документами, інколи вони (документи. – Ред.) находять до мене секретною поштою, інколи я буваю там (у приміщенні, де проводяться засідання РНБО. – Ред.), інколи ми збираємося всі разом. Про що ми говоримо? Що демократична процедура передбачає, що спікер може проголосувати "проти"? Так, може. Більш того, ми з ним це після цього обговорювали. Я йому висловив свою точку зору, він мені висловив свої побоювання, і це нормальна процедура", - уточнив глава МВС.

Як повідомлялося, 3 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що утримався під час голосування в Раді національної безпеки і оборони за запровадження санкцій проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ригіаналівський щур утримався.
Хтось здивувався ?
Та вони би всі утримались, якби не ляпас з Америки.
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05.02.2021 08:48
+9
Да неужели? Он имел право и против проголосовать. И вообще пора ему иметь право признаться,что он ватник.
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05.02.2021 08:45
+8
Безперечно! Людина має право не свідчити стосовно себе і своїх рідних та близьких. Це з цієї ж опери. 😊
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05.02.2021 08:45
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Безперечно! Людина має право не свідчити стосовно себе і своїх рідних та близьких. Це з цієї ж опери. 😊
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05.02.2021 08:45 Відповісти
Да неужели? Он имел право и против проголосовать. И вообще пора ему иметь право признаться,что он ватник.
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05.02.2021 08:45 Відповісти
"Таким образом, каждый из этих 19 человек во время обсуждения вправе объявлять свою точку зрения, Источник: https://censor.net/ru/n3246128
....странно как то звучит на седьмом годе войны, кода одни за белых, другие за красных, а некоторые ждут кто победит Разумков имел право воздержаться в ходе "санкционного" голосования в СНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 5181
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05.02.2021 08:46 Відповісти
Ригіаналівський щур утримався.
Хтось здивувався ?
Та вони би всі утримались, якби не ляпас з Америки.
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05.02.2021 08:48 Відповісти
+
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05.02.2021 11:05 Відповісти
Авакян такий демократичний... Ну прям душечка... Але свою огидну натуру він за цими словами не приховає.
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05.02.2021 08:59 Відповісти
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05.02.2021 11:06 Відповісти
Разумков имел право воздержаться/ Чтобы да так нет , хитрит барыга с вытаращенными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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05.02.2021 09:06 Відповісти
Аваков, про всяк випадок, лизнув дупу Разумкову ))
Цей даремно лизати не стане, певно щось таки знає...
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05.02.2021 09:08 Відповісти
Разумков планує стати "рятівником" після янелоха.
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05.02.2021 09:11 Відповісти
Аваков мені нагадує персонажа Френка Харпера з "Карти, гроші, два стволи"- бандюгана Дога.
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05.02.2021 09:10 Відповісти
Звичайні політичні ігри з претензіями на майбутнє.
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05.02.2021 09:16 Відповісти
Чистосердечное признание "журналистки", первого заместителя главного редактора у

Страна.UA RU Светланы Крюковой.

Svetlana Kryukova

Не дожидаясь утра уже отключены три ведущих информационных канала - 112, NewsOn, ZIK. Последствия указа президента о санкция против формального владельца каналов - депутата Козака.

Свобода слова. Так она выглядит.
Институциональная память - гарантия безопасности.
БОльшая часть проблем у Порошенко начались тогда, когда он тронул «неправильные СМИ». Тогда в его жизни появились Мальдивы, «плёнки Онищенко», Липецкая фабрика, которая у него не работала, а у нас - заработала, «свинарчуки» и прочие приключения Мурзилки.

Кто-то должен был рассказать Зеленскому, чем чревато такое решение. Какой эффект повлечёт за собой попытка загнобить свободу слова - хорошее последствие двух революций, которые у нас сохранились вопреки всему.
Будут необратимые последствия как для рейтинга, так и для имиджа Зеленского в глазах европейских лидеров, большинство из которых даже не поздравили его с ДР. А теперь представьте, что случится, если окажется, что указ не сработает и каналы .... снова включат.
Пшик и крах.
Вот что их ожидает.
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05.02.2021 09:17 Відповісти
Дякую, зробив для слабеньких розумом скрін.
Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 2378
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05.02.2021 11:13 Відповісти
Право ,безусловно ,имеет ,а вот нормальной такую пророссийскую позицию спикера
не назовёшь.
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05.02.2021 09:21 Відповісти
З якого часу утримання від голосування за введення санкцій які порушують норми Конституції України є проросійською позицією?
Зараз дуже модно все, що тільки можна, навіть дії у законному полі, притягувати до проросійської позиції.
Вот Ви пишите російською, у Вас теж проросійська позиція?
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05.02.2021 10:36 Відповісти
Право має утриматися, та тільки ні честі, ні совісті не має Разумков!
Я не забув, що він варнякав про державну мову, а державник розпочинається з державноі мови!
Ото Разумкову ломбардами керувати!, самий раз!
А Авакова я взагалі не поважаю, воно взагалі не спромоглося вивчити мову, до цього часу гавкає язиком!
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05.02.2021 09:22 Відповісти
аваков себе соломку стелет: снесут зельца досрочно - разумков ИО президента...
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05.02.2021 09:23 Відповісти
Кто и куда снесет Зелю? Уточните пжслта
Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 7859
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05.02.2021 09:29 Відповісти
По мере уменьшения вероятности:
1. ермак прикажет подать прошение об отставке, пригрозит\отравит "новичком" от своих хозяев.
2. Да мало ли что может произойти.
3. Рыги проведут импичмент.
4. Возмущенные тарифами люди желудки поймут, что надо требовать отставки зельца и продвинуться на этом поприще.
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05.02.2021 10:03 Відповісти
п.п. 1 и 2 - возможно.
п.п. 3 и 4 две состоявляющие одного. У зажоповцев нет ресурсов на импичмент, а "титушек" уже вчера начали кошмарить
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05.02.2021 10:39 Відповісти
Да, различается вероятность.
п.3 включает в себя "решение" какого-либо "суда" типа ВАСУ или КС - там все под рыгами, хороший рксурс у зажидив.
п.4 - это не титушки, это быдлолохторат.
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05.02.2021 11:54 Відповісти
п.4 на 90% это одно и то же
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05.02.2021 12:14 Відповісти
Аваков у нас не министр ВД, а просто какой-то гений-вундеркинд. И с бандитизмом сражается, и Баканова в СБУ заменяет, и с эпидемией борется, и юрисконсультантом подрабатывает Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 1819 . Наверное очень хочет быть премьером, а может что покруче наметил Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков - Цензор.НЕТ 2772
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05.02.2021 09:27 Відповісти
у авакова мания величия
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05.02.2021 09:28 Відповісти
Скорее запредельные амбиции
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05.02.2021 09:30 Відповісти
разумков самозастрелился...а перед этим показал что оно есть...
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05.02.2021 09:32 Відповісти
Колись Аваков не дуже шифруючись проштовхував беніного клоуна, тепер топить за оце?
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05.02.2021 10:08 Відповісти
 
 