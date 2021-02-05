Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков мав повне право поставити позначку "утримався" під час голосування в РНБО за запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".
Таку думку Аваков висловив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У листку для голосування пан Разумков поставив відмітку "утримався", і це нормальна позиція, він має на це право", - сказав Аваков.
Він поінформував, що у РНБО – 19 осіб, і рішення РНБО тоді набува законної силу, коли Президент його підписує.
"Таким чином, кожен з цих 19 людей під час обговорення має право оголошувати свою точку зору, погоджуватися або ні, надавати свої пропозиції, і у підсумку – голосувати. Те, що спікер українського парламенту, який є членом РНБО, зазначив, що він "утримався", це його право, і це - демократична процедура. Мені тих документів, з якими я ознайомився (вистачило. - Ред.). Можливо, він (Разумков. - Ред.) не бачив усіх документів, і я не знаю, чому, але мені цього вистачило", - повідомив міністр.
За його словами, процедури щодо проведення засідань у РНБО бувають різні: зокрема, бувають публічні і закриті засідання, також бувають засідання, коли всі члени РНБО спочатку ознайомлюються з певними матеріалами, а потім збираються голосувати, а бувають засідання, коли ознайомлюються із певними матеріалами і голосують заочно, бувають засідання у явковому порядку.
"Ці процедури постійно змінюються. Інколи до мене приходять співробітники РНБО із секретними документами, інколи вони (документи. – Ред.) находять до мене секретною поштою, інколи я буваю там (у приміщенні, де проводяться засідання РНБО. – Ред.), інколи ми збираємося всі разом. Про що ми говоримо? Що демократична процедура передбачає, що спікер може проголосувати "проти"? Так, може. Більш того, ми з ним це після цього обговорювали. Я йому висловив свою точку зору, він мені висловив свої побоювання, і це нормальна процедура", - уточнив глава МВС.
Як повідомлялося, 3 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що утримався під час голосування в Раді національної безпеки і оборони за запровадження санкцій проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
....странно как то звучит на седьмом годе войны, кода одни за белых, другие за красных, а некоторые ждут кто победит
Хтось здивувався ?
Та вони би всі утримались, якби не ляпас з Америки.
Цей даремно лизати не стане, певно щось таки знає...
Страна.
UARU Светланы Крюковой.
Svetlana Kryukova
Не дожидаясь утра уже отключены три ведущих информационных канала - 112, NewsOn, ZIK. Последствия указа президента о санкция против формального владельца каналов - депутата Козака.
Свобода слова. Так она выглядит.
Институциональная память - гарантия безопасности.
БОльшая часть проблем у Порошенко начались тогда, когда он тронул «неправильные СМИ». Тогда в его жизни появились Мальдивы, «плёнки Онищенко», Липецкая фабрика, которая у него не работала, а у нас - заработала, «свинарчуки» и прочие приключения Мурзилки.
Кто-то должен был рассказать Зеленскому, чем чревато такое решение. Какой эффект повлечёт за собой попытка загнобить свободу слова - хорошее последствие двух революций, которые у нас сохранились вопреки всему.
Будут необратимые последствия как для рейтинга, так и для имиджа Зеленского в глазах европейских лидеров, большинство из которых даже не поздравили его с ДР. А теперь представьте, что случится, если окажется, что указ не сработает и каналы .... снова включат.
Пшик и крах.
Вот что их ожидает.
не назовёшь.
Зараз дуже модно все, що тільки можна, навіть дії у законному полі, притягувати до проросійської позиції.
Вот Ви пишите російською, у Вас теж проросійська позиція?
Я не забув, що він варнякав про державну мову, а державник розпочинається з державноі мови!
Ото Разумкову ломбардами керувати!, самий раз!
А Авакова я взагалі не поважаю, воно взагалі не спромоглося вивчити мову, до цього часу гавкає язиком!
1. ермак прикажет подать прошение об отставке, пригрозит\отравит "новичком" от своих хозяев.
2. Да мало ли что может произойти.
3. Рыги проведут импичмент.
4. Возмущенные тарифами
людижелудки поймут, что надо требовать отставки зельца и продвинуться на этом поприще.
п.п. 3 и 4 две состоявляющие одного. У зажоповцев нет ресурсов на импичмент, а "титушек" уже вчера начали кошмарить
п.3 включает в себя "решение" какого-либо "суда" типа ВАСУ или КС - там все под рыгами, хороший рксурс у зажидив.
п.4 - это не титушки, это быдлолохторат.