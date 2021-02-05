Разумков мав право утриматися під час "санкційного" голосування в РНБО, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков мав повне право поставити позначку "утримався" під час голосування в РНБО за запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Таку думку Аваков висловив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У листку для голосування пан Разумков поставив відмітку "утримався", і це нормальна позиція, він має на це право", - сказав Аваков.

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Він поінформував, що у РНБО – 19 осіб, і рішення РНБО тоді набува законної силу, коли Президент його підписує.

"Таким чином, кожен з цих 19 людей під час обговорення має право оголошувати свою точку зору, погоджуватися або ні, надавати свої пропозиції, і у підсумку – голосувати. Те, що спікер українського парламенту, який є членом РНБО, зазначив, що він "утримався", це його право, і це - демократична процедура. Мені тих документів, з якими я ознайомився (вистачило. - Ред.). Можливо, він (Разумков. - Ред.) не бачив усіх документів, і я не знаю, чому, але мені цього вистачило", - повідомив міністр.

За його словами, процедури щодо проведення засідань у РНБО бувають різні: зокрема, бувають публічні і закриті засідання, також бувають засідання, коли всі члени РНБО спочатку ознайомлюються з певними матеріалами, а потім збираються голосувати, а бувають засідання, коли ознайомлюються із певними матеріалами і голосують заочно, бувають засідання у явковому порядку.

"Ці процедури постійно змінюються. Інколи до мене приходять співробітники РНБО із секретними документами, інколи вони (документи. – Ред.) находять до мене секретною поштою, інколи я буваю там (у приміщенні, де проводяться засідання РНБО. – Ред.), інколи ми збираємося всі разом. Про що ми говоримо? Що демократична процедура передбачає, що спікер може проголосувати "проти"? Так, може. Більш того, ми з ним це після цього обговорювали. Я йому висловив свою точку зору, він мені висловив свої побоювання, і це нормальна процедура", - уточнив глава МВС.

Як повідомлялося, 3 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що утримався під час голосування в Раді національної безпеки і оборони за запровадження санкцій проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.