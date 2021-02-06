Материалы следствия подтверждают, что пропагандистские телеканалы финансируются из средств, заработанных на войне, - Аваков

Обострение ситуации на фронте напрямую связано с информационной пропагандой. Материалы следствия подтверждают, что пропагандистские телеканалы в Украине финансируются из средств, которые были заработаны их владельцами из-за войны на Донбассе.

Об этом вчера в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Секретарь СНБО привел данные, пытаясь развеять миф, что полторы тысячи журналистов с запрещенных телеканалов увольняются, теряют работу. По официальным данным, все эти журналисты получали 3-5 тысяч гривен. Тогда у меня вопрос, а где те десятки миллионов, которые им раздали "в конвертах". Откуда эти деньги? И нам всем известно, откуда. Я видел материалы следствия. Часть производств расследовали подразделения МВД. По этой информации становится понятно, что ряд наших соотечественников имеет "черную кассу" и зарабатывает на этой войне. И из этих средств финансирует пропагандистскую деятельность. Можно ли такое терпеть? Нет! Однако, уголовный процесс продолжается длительное время, особенно в таких сложных делах. Мы могли бы дождаться окончания расследования, это продолжалось бы годы. Но мы выбрали путь защититься от информационного яда, а уже потом продолжать расследование", - заявил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что информационная война - это не менее важная война, чем та, которая происходит на передовой. И обострение ситуации на фронте напрямую связано с информационной пропагандой.

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"В этой войне у нас погибли более 15 тыс. человек, молодые и красивые парни. Только за последние четыре дня у нас четверо воинов погибли от рук снайперов. И не надо рассказывать мне, что это случайные выстрелы. Снайперские пары не работают случайно, они работают по заданию командования, с конкретной целью. Горячие бои в 2014 году шли за гору Карачун, чтобы сбить телевизионную башню, чтобы она не транслировала украинские телеканалы. И когда говорят, что в стране ограничивают свободу слова, когда закрывают пропагандистские каналы, я хочу напомнить, что свобода слова - это не свобода пропаганды страны-агрессора. Решение СНБО - это то, за что я всегда был готов и за что выступал", - добавил он.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".