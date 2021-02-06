Матеріали слідства підтверджують, що пропагандистські телеканали фінансуються із коштів, зароблених на війні, - Аваков

Загострення ситуації на фронті безпосередньо пов'язане з інформаційною пропагандою. Матеріали слідства підтверджують, що пропагандистські телеканали в Україні фінансуються з коштів, які були зароблені їхніми власниками через війну на Донбасі.

Про це вчора в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Секретар РНБО навів дані, намагаючись розвіяти міф, що півтори тисячі журналістів із заборонених телеканалів звільняються, втрачають роботу. За офіційними даними, всі ці журналісти отримували 3-5 тисяч гривень. Тоді в мене питання, а де ті десятки мільйонів, які їм роздали "в конвертах". Звідки ці гроші? І нам всім відомо, звідки. Я бачив матеріали слідства. Частину провадження розслідували підрозділи МВС. За цією інформацією стає зрозуміло, що низка наших співвітчизників має "чорну касу" і заробляє на цій війні. І цими грошима фінансує пропагандистську діяльність. Чи можна таке терпіти? Ні! Однак, кримінальний процес триває довгий час, особливо в таких складних справах. Ми могли б дочекатися закінчення розслідування, це тривало б роки. Але ми обрали шлях захиститися від інформаційної отрути, а вже потім продовжувати розслідування", - заявив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що інформаційна війна – це не менш важлива війна, ніж та, яка відбувається на передовій. І загострення ситуації на фронт безпосередньо пов’язано з інформаційною пропагандою.

"За цю війну в нас загинуло більше 15 тисяч осіб, молоді та гарні хлопці. Тільки за останні чотири дні в нас четверо військових загинули від рук снайперів. І не треба розповідати мені, що це випадкові постріли. Снайперські пари не працюють випадково, вони працюють за завданням командування, з конкретною метою. Найгарячіші бої у 2014 році йшли за гору Карачун, щоб збити телевізійну вежу, щоб вона не транслювала українські телеканали. За це свою голову поклав не один наш солдат. І коли говорять, що в країні обмежують свободу слова, коли закривають пропагандистські канали, я хочу нагадати, що свобода слова – це не свобода пропаганди країни-агресора. Рішення РНБО – це те, за що я завжди був готовий і за що я виступав", - зазначив він.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".