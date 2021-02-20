США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
США поддерживают усилия Украины, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности страны с помощью санкций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Твиттере.
"Мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
Пожалуйста, подождите...
Против главы государства не принято вводить санкции.
Поведение кремлевского дяди Вовы в Азовском море не понравилось Президенту Турции BEY Реджепу ****** Эрдогану и он поручил Государственному оборонному концерну Турецкой Республики подписать Меморандум с Николаевским судостроительным заводом «Океан» о совместном строительстве пяти кораблей класса «корвет» типа «ADA» для Военно-морских сил Украины. Длина кораблей - 100 метров, ширина - 14,40, осадка - 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk. Корветы будут оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами обнаружения подлодок.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Ото так,ну и кто же его в "очистку" назначил?
11 мин. ·
У 2017 році ми вимагали припинити діяльність Медведчука щодо фінансування антиукраїнської діяльності. Вимагали повернути Державі дизельну трубу по якій він (при повній підтримці Порошенка) гнав контрабандний дизель з РФ. Ми блокували ці поставки в Житомирській області, перекривали торгівлю на крові в Донецькій і Луганській областях, п'ять місяців відбивалися в наметовому містечку біля ВР в Києві. Нас було всього близько ста чоловік. Не вистачало ще 40 мільйонів. Ветеранів добровольчих батальйонів викрадали співробітники СБУ, МВС і особистої охорони Порошенка по всій країні. Вивозили в тюрми Маріуполя. Вдиралися в квартири. Проводили незаконні обшуки. Фабрикували кримінальні справи. Суди за якими йдуть до сих пір...
Тому ми вітаємо сьогоднішні Укази президента які вводять в дії рішення РНБО. По санкціям проти Медведчука і по поверненню стратегічної дизельної труби у власність України. Цього мало. Вкрай мало. Але навіть цього ми чекали довгих два роки...Але це краще ніж нічого! А з нашими судами, долями і життям розберемося як завжди самі. Головне що сьогодні зроблено ще один крок на шляху до України. I це добре.
---------------------
Было немного не так. США поддержали введение и после этого Украина ввела Медведчуку. Надо бы всем путинским крысам ввести по самые помидоры.
Тільки не зупиняйся)!
Хай живе копнякова демократія!
Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО. бгг санкции Зе и Ко.
Санкції, кажете?
1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)
Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)
І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлуп@???»