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Новости Политика Украины
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США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство

США поддерживают усилия Украины, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности страны с помощью санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Твиттере.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+44
В очередной раз убеждаюсь, США - наш надежный союзник, в отличие от продажной старухи Европы, которая кроме обеспокоенности ничем не помогает.
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20.02.2021 16:59
+42
США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 231Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського - ми не знаємо. В ліцеї вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт або діти, що виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.! Зупиніть свавілля тилових пацюків!
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20.02.2021 16:57
+33
Самые лучшие санкции для *********** кума -- это три весёлых друга - табуретик, петелька и мыльце
США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 9831
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20.02.2021 16:58
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гук, ну ты ведь киздишь.... все что ты перечислили работает и никуда не делось... зачем ты это делаешь тролль?
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20.02.2021 18:26 Ответить
Йди, кацапе, звідси, водки немає.
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20.02.2021 18:32 Ответить
"я все ще чекаю, коли Україна введе якісь санкції проти пукіна!"
Против главы государства не принято вводить санкции.
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20.02.2021 18:23 Ответить
США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 5729
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20.02.2021 18:22 Ответить
Гук.Что потеряли? Николаевский судостроительный...Обережно!" Фейк!!!
Поведение кремлевского дяди Вовы в Азовском море не понравилось Президенту Турции BEY Реджепу ****** Эрдогану и он поручил Государственному оборонному концерну Турецкой Республики подписать Меморандум с Николаевским судостроительным заводом «Океан» о совместном строительстве пяти кораблей класса «корвет» типа «ADA» для Военно-морских сил Украины. Длина кораблей - 100 метров, ширина - 14,40, осадка - 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk. Корветы будут оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами обнаружения подлодок.
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20.02.2021 18:24 Ответить
гук киздун и ольгинский тролль не верьте не одному его слову! гук иди на йух!!! это твоя гук рашка теряет своих ************** типа мертвечука и его тетки..... вот это вас всех и бесит....
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20.02.2021 18:29 Ответить
Глупство будувати коштовні і великі кораблі, якщо можна збудувати розумний гаджет, який крякне весь кацапський флот в Чорному морі і все це набагато дешевше. Доречі вже вкотре
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20.02.2021 18:49 Ответить
США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 7248США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 7333
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20.02.2021 18:43 Ответить
Зеленский, конечно, в ударе. В хорошем смысле. Но ведь всё равно найдутся антисемитствующие параноики - "зеленофобы", которые аки с торбой писаной носятся с его ************* времен квартала 95. Верни сейчас Зеленский Крым и освободи Донбасс, эти уроды все равно найдут к чему придраться. Ну что за (не)люди, ей богу...
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20.02.2021 18:57 Ответить
Ваш чмирьок зелений може тільки капітулювати Лугандону, а не щось інше. Тому, кацапюра нульова, пішов ти на йух.
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20.02.2021 19:36 Ответить
Юле волю? А нет, Юле власть, точно!
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20.02.2021 19:59 Ответить
Вони - звичайні порохоботи. Тут таких 90%
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20.02.2021 20:03 Ответить
Не більше 60%, і десь приблизно 35% Зеленоботів.
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20.02.2021 22:30 Ответить
Вам видніше )
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20.02.2021 23:15 Ответить
А про "санкції" щодо Північного Потоку посольство нічого не хоче прокоментувати ?
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20.02.2021 19:57 Ответить
Вже кілька раз коментувало.
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21.02.2021 10:16 Ответить
. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - сказано в сообщении.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ото так,ну и кто же его в "очистку" назначил?
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20.02.2021 20:11 Ответить
Блин и выселить с УКРАИНЫ на хер в Россию
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20.02.2021 21:05 Ответить
правильно.
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20.02.2021 21:08 Ответить
Семен Семенченко

11 мин. ·

У 2017 році ми вимагали припинити діяльність Медведчука щодо фінансування антиукраїнської діяльності. Вимагали повернути Державі дизельну трубу по якій він (при повній підтримці Порошенка) гнав контрабандний дизель з РФ. Ми блокували ці поставки в Житомирській області, перекривали торгівлю на крові в Донецькій і Луганській областях, п'ять місяців відбивалися в наметовому містечку біля ВР в Києві. Нас було всього близько ста чоловік. Не вистачало ще 40 мільйонів. Ветеранів добровольчих батальйонів викрадали співробітники СБУ, МВС і особистої охорони Порошенка по всій країні. Вивозили в тюрми Маріуполя. Вдиралися в квартири. Проводили незаконні обшуки. Фабрикували кримінальні справи. Суди за якими йдуть до сих пір...

Тому ми вітаємо сьогоднішні Укази президента які вводять в дії рішення РНБО. По санкціям проти Медведчука і по поверненню стратегічної дизельної труби у власність України. Цього мало. Вкрай мало. Але навіть цього ми чекали довгих два роки...Але це краще ніж нічого! А з нашими судами, долями і життям розберемося як завжди самі. Головне що сьогодні зроблено ще один крок на шляху до України. I це добре.
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20.02.2021 22:02 Ответить
Дочекалися. Раніше контрабандою ввозили необхідний дізель, а тепер легально і офіційно ганебно -- торгівля з окупантом НА КРОВІ.
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21.02.2021 10:22 Ответить
США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука

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Было немного не так. США поддержали введение и после этого Украина ввела Медведчуку. Надо бы всем путинским крысам ввести по самые помидоры.
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20.02.2021 23:02 Ответить
Дідусю Джо, спасибі!!!
Тільки не зупиняйся)!
Хай живе копнякова демократія!
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20.02.2021 23:16 Ответить
Здається США в 1973 підтримувала і Піночета...
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20.02.2021 23:53 Ответить
Сьогодні початок бескінцевої "благородної" події....Днів Ганьби Росії і її армії. В цей трагедійний день для Українського народу російські війська розпочали захоплення Криму,що юридично і історично вже підтверджено самою РФ та її керівником. На таку міжнародну "братську" підлість,тепер уже стало повноцінно ясно, могла піти лише одна в світі країна...Російська Федерація. І вона це доказала і своїми заявами,і своїми діями,і своїм Кремлівським Гнилим Нутром ...НЕГІДНИКА та зрадливої МЕРЗОТИ. І це факт!
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20.02.2021 23:59 Ответить
Весь світ, підтримуе ці діі...
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21.02.2021 05:34 Ответить
Медведчук вже всіх достав
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21.02.2021 05:35 Ответить
И это правильный ответ!
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21.02.2021 06:22 Ответить
А ВОТ ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ХАКЕРОВ ПОПРОСИТЬ ЧТОБЫ ВСЕ СЧЕТА ОТНОСЯЩИЕСЯ К МЕДВЕДЧУКУ И ДРУГИХ КОЛЛАБАРАНТОВ НАШЛИ И АРЕСТОВАЛИ !!!
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21.02.2021 08:09 Ответить
США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 6293
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21.02.2021 18:10 Ответить
Спортмастер работает, а так же компании работают, Медведчука с Козаком.



Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО. бгг США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 6222 санкции Зе и Ко.
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22.02.2021 03:35 Ответить
February 21st, 2021
Санкції, кажете?

1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)

Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)

І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлуп@???»
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22.02.2021 05:36 Ответить
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