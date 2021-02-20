УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13165 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
14 440 236
Медведчук (1324) посольство (876) санкції (6860) США (14499)

США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство

США підтримують зусилля України, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності країни за допомогою санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства США в Україні, опублікованій у твітері.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності за допомогою санкцій. Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.

Читайте також: Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
В очередной раз убеждаюсь, США - наш надежный союзник, в отличие от продажной старухи Европы, которая кроме обеспокоенности ничем не помогает.
показати весь коментар
20.02.2021 16:59
+42
США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 231Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського - ми не знаємо. В ліцеї вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт або діти, що виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.! Зупиніть свавілля тилових пацюків!
показати весь коментар
20.02.2021 16:57
+33
Самые лучшие санкции для *********** кума -- это три весёлых друга - табуретик, петелька и мыльце
США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 9831
показати весь коментар
20.02.2021 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
гук, ну ты ведь киздишь.... все что ты перечислили работает и никуда не делось... зачем ты это делаешь тролль?
показати весь коментар
20.02.2021 18:26 Відповісти
Йди, кацапе, звідси, водки немає.
показати весь коментар
20.02.2021 18:32 Відповісти
"я все ще чекаю, коли Україна введе якісь санкції проти пукіна!"
Против главы государства не принято вводить санкции.
показати весь коментар
20.02.2021 18:23 Відповісти
США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 5729
показати весь коментар
20.02.2021 18:22 Відповісти
Гук.Что потеряли? Николаевский судостроительный...Обережно!" Фейк!!!
Поведение кремлевского дяди Вовы в Азовском море не понравилось Президенту Турции BEY Реджепу ****** Эрдогану и он поручил Государственному оборонному концерну Турецкой Республики подписать Меморандум с Николаевским судостроительным заводом «Океан» о совместном строительстве пяти кораблей класса «корвет» типа «ADA» для Военно-морских сил Украины. Длина кораблей - 100 метров, ширина - 14,40, осадка - 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk. Корветы будут оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами обнаружения подлодок.
показати весь коментар
20.02.2021 18:24 Відповісти
гук киздун и ольгинский тролль не верьте не одному его слову! гук иди на йух!!! это твоя гук рашка теряет своих ************** типа мертвечука и его тетки..... вот это вас всех и бесит....
показати весь коментар
20.02.2021 18:29 Відповісти
Глупство будувати коштовні і великі кораблі, якщо можна збудувати розумний гаджет, який крякне весь кацапський флот в Чорному морі і все це набагато дешевше. Доречі вже вкотре
показати весь коментар
20.02.2021 18:49 Відповісти
США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 7248США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 7333
показати весь коментар
20.02.2021 18:43 Відповісти
Зеленский, конечно, в ударе. В хорошем смысле. Но ведь всё равно найдутся антисемитствующие параноики - "зеленофобы", которые аки с торбой писаной носятся с его ************* времен квартала 95. Верни сейчас Зеленский Крым и освободи Донбасс, эти уроды все равно найдут к чему придраться. Ну что за (не)люди, ей богу...
показати весь коментар
20.02.2021 18:57 Відповісти
Ваш чмирьок зелений може тільки капітулювати Лугандону, а не щось інше. Тому, кацапюра нульова, пішов ти на йух.
показати весь коментар
20.02.2021 19:36 Відповісти
Юле волю? А нет, Юле власть, точно!
показати весь коментар
20.02.2021 19:59 Відповісти
Вони - звичайні порохоботи. Тут таких 90%
показати весь коментар
20.02.2021 20:03 Відповісти
Не більше 60%, і десь приблизно 35% Зеленоботів.
показати весь коментар
20.02.2021 22:30 Відповісти
Вам видніше )
показати весь коментар
20.02.2021 23:15 Відповісти
А про "санкції" щодо Північного Потоку посольство нічого не хоче прокоментувати ?
показати весь коментар
20.02.2021 19:57 Відповісти
Вже кілька раз коментувало.
показати весь коментар
21.02.2021 10:16 Відповісти
. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - сказано в сообщении.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ото так,ну и кто же его в "очистку" назначил?
показати весь коментар
20.02.2021 20:11 Відповісти
Блин и выселить с УКРАИНЫ на хер в Россию
показати весь коментар
20.02.2021 21:05 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
20.02.2021 21:08 Відповісти
Семен Семенченко

11 мин. ·

У 2017 році ми вимагали припинити діяльність Медведчука щодо фінансування антиукраїнської діяльності. Вимагали повернути Державі дизельну трубу по якій він (при повній підтримці Порошенка) гнав контрабандний дизель з РФ. Ми блокували ці поставки в Житомирській області, перекривали торгівлю на крові в Донецькій і Луганській областях, п'ять місяців відбивалися в наметовому містечку біля ВР в Києві. Нас було всього близько ста чоловік. Не вистачало ще 40 мільйонів. Ветеранів добровольчих батальйонів викрадали співробітники СБУ, МВС і особистої охорони Порошенка по всій країні. Вивозили в тюрми Маріуполя. Вдиралися в квартири. Проводили незаконні обшуки. Фабрикували кримінальні справи. Суди за якими йдуть до сих пір...

Тому ми вітаємо сьогоднішні Укази президента які вводять в дії рішення РНБО. По санкціям проти Медведчука і по поверненню стратегічної дизельної труби у власність України. Цього мало. Вкрай мало. Але навіть цього ми чекали довгих два роки...Але це краще ніж нічого! А з нашими судами, долями і життям розберемося як завжди самі. Головне що сьогодні зроблено ще один крок на шляху до України. I це добре.
показати весь коментар
20.02.2021 22:02 Відповісти
Дочекалися. Раніше контрабандою ввозили необхідний дізель, а тепер легально і офіційно ганебно -- торгівля з окупантом НА КРОВІ.
показати весь коментар
21.02.2021 10:22 Відповісти
США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука

---------------------
Было немного не так. США поддержали введение и после этого Украина ввела Медведчуку. Надо бы всем путинским крысам ввести по самые помидоры.
показати весь коментар
20.02.2021 23:02 Відповісти
Дідусю Джо, спасибі!!!
Тільки не зупиняйся)!
Хай живе копнякова демократія!
показати весь коментар
20.02.2021 23:16 Відповісти
Здається США в 1973 підтримувала і Піночета...
показати весь коментар
20.02.2021 23:53 Відповісти
Сьогодні початок бескінцевої "благородної" події....Днів Ганьби Росії і її армії. В цей трагедійний день для Українського народу російські війська розпочали захоплення Криму,що юридично і історично вже підтверджено самою РФ та її керівником. На таку міжнародну "братську" підлість,тепер уже стало повноцінно ясно, могла піти лише одна в світі країна...Російська Федерація. І вона це доказала і своїми заявами,і своїми діями,і своїм Кремлівським Гнилим Нутром ...НЕГІДНИКА та зрадливої МЕРЗОТИ. І це факт!
показати весь коментар
20.02.2021 23:59 Відповісти
Весь світ, підтримуе ці діі...
показати весь коментар
21.02.2021 05:34 Відповісти
Медведчук вже всіх достав
показати весь коментар
21.02.2021 05:35 Відповісти
И это правильный ответ!
показати весь коментар
21.02.2021 06:22 Відповісти
А ВОТ ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ХАКЕРОВ ПОПРОСИТЬ ЧТОБЫ ВСЕ СЧЕТА ОТНОСЯЩИЕСЯ К МЕДВЕДЧУКУ И ДРУГИХ КОЛЛАБАРАНТОВ НАШЛИ И АРЕСТОВАЛИ !!!
показати весь коментар
21.02.2021 08:09 Відповісти
США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 6293
показати весь коментар
21.02.2021 18:10 Відповісти
Спортмастер работает, а так же компании работают, Медведчука с Козаком.



Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО. бгг США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 6222 санкции Зе и Ко.
показати весь коментар
22.02.2021 03:35 Відповісти
February 21st, 2021
Санкції, кажете?

1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)

Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)

І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлуп@???»
показати весь коментар
22.02.2021 05:36 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 