Уровень произошедшего пи...ца неописуем: под Горловкой убиты 20 российских солдат, - террорист Безлер
В настоящее время на позициях 3-го батальона под Горловкой убито 20 российских солдат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении жены российского террориста Игоря Безлера Анжелики в Facebook.
"Вот же проститутка корпусная. Что этот алкаш-синебочечник Басурин несет? На данную минуту на позициях 3-го бата 20 убитых. По количеству раненых информацию уточняю. Уровень произошедшего пи...ца описывать не буду.
Армию создали, говорите, клоуны донецкие! На КНП у взводного 12 журналов, которые комвзвода должен вести. Я так понимаю создали бумажно-журнальные войска. Интересно, 19 погибших задним числом спишут или в СОЧ отправят. Махновцы, говорите, были в 2014? Ну-ну..." , - цитирует террориста его жена.
По данным российских пропагандистов только под Горловкой были убиты 5 человек. По информации офицера украинской разведки Сергей Нещадим потери наемников РФ за вчерашний день, 20 февраля, составили 9 человек.
Как сообщалось, российские оккупанты на Донбассе 20 февраля в который раз сорвали перемирие и устроили мощные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из 122-мм артсистем и снайперского оружия.
Напомним также, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.
По его словам основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.
"Так, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркнул Хомчак.
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ГОРІЛА ВАТА ПАЛАЛА
МОЛОДЦЫ !!!!
ведь могли принести большую пользу, стать калеками и мучиться многие годы,отравлять атмосферу и истощать ресурсы кацапсиновой Москаль Орды!
Давайте как-то активнее!))))
Вы это того , того самого! 20 скотоголов не тянет на русафобию, это мелкий падеж скотов!!!
Омерика и Гейропа выражаю 27-ю степень озабоченности!!
20 голов в день ???? вы блдь издеваетесь над памятью мясника Жукова !!!
Як сказав путін "вони зразу у рай" до Кобзона на концерт ))
группавые заявки - всегда принимаюцца!
цена в 200 рэ - с 2014 года - не миняецца !
Мясцо немножко бздит русским миром, зато свежак.
Приятно похрустеть косточкой.
там не могло быть 5 или 9 человек!!!
там Орда кацапсиновых людоедов!!
там свора злобных голодных свинособак!
толпа безмозглых рабов скотоголов !
Поляки называют их "неживые" !
весь мир их кличет "недочеловеками" !
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Это обычная окопная война.
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Пукин ЗАХЛЕБНУЛСЯ своим касапсским миром , прорывами и рывками.
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УССКИЙ мир с узился ...
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ПУКин ужэ не тот .. росция - это удел олигархов , а не придурковатых имперцев....
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Да и люд усский-- не совсем ТЕМЕНЬ..
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БУРЖУАЗНЫЙ ИНТЕРНЭТ -- это СИЛА
---всегда падаете на колени, что бы потом ВСТАВАТЬ ??.
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\. И так Всю историю - - -ПРЫГАЕТЕ ???
Владимир Зеленский и его друзья по "Кварталу 95" давали концерт в уже захваченной сепаратистами Горловке.
Об этом стало известно после откровений Игоря Безлера - одного из полевых командиров "Донецкой народной республики" с позывным "Бес".
Безлер утверждает, что Зеленский и его коллеги по "Кварталу" были в Горловке 17 апреля 2014 года - через три дня после захвата города сторонниками "ДНР".
Воспоминаниями об этом вечере https://gorlovka.ua/news/article/6308/ поделился горловский ресторатор Сергей Пилипчук. Он владел пабом "Берлога", куда "кварталовцы" направились ужинать после концерта. Причем это место они облюбовали еще в предыдущие посещения Горловки.
Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года. Фото сайта gorlovka.ua
Интересно, что этот ужин, да и сам концерт происходили уже в захваченной сепаратистами Горловке.
Причем к тому времени "ДНР" уже была провозглашена - и на 11 мая назначили "референдум" по ее утвердждению.
За два дня до Горловки Зеленский дал концерт в Донецке, где уже была захвачена ОГА
На заре конфликта "кварталовцы" спокойно ездили в уже практически отколовшийся регион
https://news24ua.com/v-gostyah-u-besa-kak-zelenskiy-v-zahvachennoy-bezlerom-gorlovke-koncert-daval-i-pivo-pil