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Новости Агрессия России против Украины
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Уровень произошедшего пи...ца неописуем: под Горловкой убиты 20 российских солдат, - террорист Безлер

Уровень произошедшего пи...ца неописуем: под Горловкой убиты 20 российских солдат, - террорист Безлер

В настоящее время на позициях 3-го батальона под Горловкой убито 20 российских солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении жены российского террориста Игоря Безлера Анжелики в Facebook.

"Вот же проститутка корпусная. Что этот алкаш-синебочечник Басурин несет? На данную минуту на позициях 3-го бата 20 убитых. По количеству раненых информацию уточняю. Уровень произошедшего пи...ца описывать не буду.

Армию создали, говорите, клоуны донецкие! На КНП у взводного 12 журналов, которые комвзвода должен вести. Я так понимаю создали бумажно-журнальные войска. Интересно, 19 погибших задним числом спишут или в СОЧ отправят. Махновцы, говорите, были в 2014? Ну-ну..." , - цитирует террориста его жена.

По данным российских пропагандистов только под Горловкой были убиты 5 человек. По информации офицера украинской разведки Сергей Нещадим потери наемников РФ за вчерашний день, 20 февраля, составили 9 человек.

Как сообщалось, российские оккупанты на Донбассе 20 февраля в который раз сорвали перемирие и устроили мощные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из 122-мм артсистем и снайперского оружия.

Напомним также, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.

По его словам основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены

"Так, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркнул Хомчак.

Уровень произошедшего пи...ца неописуем: под Горловкой убиты 20 российских солдат, - террорист Безлер 01

боевик (16779) Горловка (2384) ликвидация (3492) уничтожение (6837) Донбасс (26955) Безлер Игорь (32) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+108
Такі сводки мають бути щодня !!!)))
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21.02.2021 16:23
+89
Ляпота)
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21.02.2021 16:20
+89
Чего оно расстроилось. Все же нормально.
Правда я бы желал штук 200 винторогов дохлыми ежедневно.
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21.02.2021 16:21
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Страница 5 из 5
Цілком слушний варіант розвитку подій !!!)))
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21.02.2021 19:01 Ответить
Беда то какая.
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21.02.2021 18:41 Ответить
бЯда)))
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21.02.2021 18:44 Ответить
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 4024
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21.02.2021 18:47 Ответить
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 1231
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21.02.2021 18:50 Ответить
Та то лнр с днр меж собой за русский язык воюют,мочат пиндосов и еврогеев друг у дружки,первая двадцатка уже пошла.
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21.02.2021 19:03 Ответить
Мало! Але по паперах ми не далеко від них відстаєм, на жаль!
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21.02.2021 19:04 Ответить
Як це неопісуєм??? Все прекрасно опісуєм:
ГОРІЛА ВАТА ПАЛАЛА
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21.02.2021 19:06 Ответить
Верховному говнокомандуючому тільки про це не кажіть ,, бо побіжить дзвонити Баканову і завтра на передовій почнуться арешти . .
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21.02.2021 19:07 Ответить
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 2621
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21.02.2021 19:11 Ответить
Разборки горловских с енакиевскими. Дела житейские.
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21.02.2021 19:16 Ответить
Наши ВСУ долго терпели, за то оторвались на козломордых по полной программе.
МОЛОДЦЫ !!!!
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21.02.2021 19:25 Ответить
То не ЗСУ. Вони самі себе.
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21.02.2021 22:09 Ответить
орлята вчаться летати
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21.02.2021 19:26 Ответить
20 двухсотых это реально много. С учетом небольшой концентрации личного состава на передке, к таким потерям должно было привести полное уничтожение 4-5 опорных пунктов. Опять-таки, с учетом, того, что опорники там стоят не менее 5 лет и укреплены нормально, для их уничтожения, предположу, нужно не менее 10 120 мм на каждый, если допущения правильные, получается, должно было выпущено 50 120 мм мин. Что, в условиях молчания ОБСЕ и отсутствия массовой информации со стороны сепаров, является малоправдоподобным. Вполне возможно, инфовброс с пока неясной целью.
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21.02.2021 19:38 Ответить
Оправдають дальнейшие действия ....
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21.02.2021 19:55 Ответить
Анжеліка маркіза путлера, або Анжеліка та пуйло.
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21.02.2021 19:46 Ответить
А что под Горловкой делали русские солдаты? У нас же вроде как «гражданская война»
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21.02.2021 20:00 Ответить
жалко издохли 20 кацапсинов !
ведь могли принести большую пользу, стать калеками и мучиться многие годы,отравлять атмосферу и истощать ресурсы кацапсиновой Москаль Орды!
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21.02.2021 20:07 Ответить
Мечтаю увидеть как головой этого урода играют в футбол
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21.02.2021 20:14 Ответить
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 9138
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21.02.2021 20:16 Ответить
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 3786
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21.02.2021 20:21 Ответить
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 4898
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21.02.2021 20:28 Ответить
Те, кто занимается всей вот этой вот... русафобией!
Давайте как-то активнее!))))
Вы это того , того самого! 20 скотоголов не тянет на русафобию, это мелкий падеж скотов!!!
Омерика и Гейропа выражаю 27-ю степень озабоченности!!
20 голов в день ???? вы блдь издеваетесь над памятью мясника Жукова !!!
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21.02.2021 20:38 Ответить
Жуков неперевершений, він доповідав Сталіну "про падеж скота" сотнями тисяч в день...
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22.02.2021 07:19 Ответить
Респект ВСУ!!! Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 4948 Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 5668
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21.02.2021 20:44 Ответить
ЯКА ТІЛЬКИ НЕ СУМНА НОВИННА, І ЧОМУ ЦЕ ЗАВЖДИ ТАК
Як сказав путін "вони зразу у рай" до Кобзона на концерт ))
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21.02.2021 20:45 Ответить
У бєзлєра квиток на перщі ряди на концерт до Кобзона заброньовані вже давно
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21.02.2021 20:47 Ответить
канцэрт кабздона - не атминяецца !
группавые заявки - всегда принимаюцца!
цена в 200 рэ - с 2014 года - не миняецца !
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21.02.2021 20:51 Ответить
а почему не стопятсот ? и триста танков ?
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21.02.2021 20:52 Ответить
У горловских бродячих собак сегодня праздник.
Мясцо немножко бздит русским миром, зато свежак.
Приятно похрустеть косточкой.
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21.02.2021 20:55 Ответить
Аби лиш песьки не посиніли.
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21.02.2021 21:28 Ответить
Так бы каждый день и х 10 )))) Смерть кацапо-лугандонам.
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21.02.2021 21:01 Ответить
"По данным российских пропагандистов только под Горловкой были убиты 5 человек. По информации офицера украинской разведки Сергей Нещадим потери наемников РФ за вчерашний день, 20 февраля, составили 9 человек."

там не могло быть 5 или 9 человек!!!
там Орда кацапсиновых людоедов!!
там свора злобных голодных свинособак!
толпа безмозглых рабов скотоголов !
Поляки называют их "неживые" !
весь мир их кличет "недочеловеками" !
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21.02.2021 21:07 Ответить
Яка сумна новина!
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21.02.2021 21:27 Ответить
Бальзам на душу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.02.2021 21:33 Ответить
Какая печальная новость....всего 20. 200 было бы гораздо веселее
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21.02.2021 21:45 Ответить
Теперь на россии можно снимать фильм про подвиг 20 горловских панфиловцев погибжих в боях с хунтой.
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21.02.2021 21:59 Ответить
Даёшь больше убитых российских оккупантов!!!
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21.02.2021 22:05 Ответить
их шкварят ради мертвейчука. А они знают об этом?
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21.02.2021 22:05 Ответить
безлер сидит безвылазно в Крыму и вякает, на Донбасс нос показать боится.
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21.02.2021 22:06 Ответить
Вам не кажется, что это провокация русни, что бы был повод пойти в наступление? Точно как с Финляндией, "Майнлинский инцидент".
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21.02.2021 22:21 Ответить
нет..
.
Это обычная окопная война.
.
Пукин ЗАХЛЕБНУЛСЯ своим касапсским миром , прорывами и рывками.
.
УССКИЙ мир с узился ...
.
ПУКин ужэ не тот .. росция - это удел олигархов , а не придурковатых имперцев....
.
Да и люд усский-- не совсем ТЕМЕНЬ..
..
БУРЖУАЗНЫЙ ИНТЕРНЭТ -- это СИЛА
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21.02.2021 23:01 Ответить
ОПЯТЬ касапоКОТЕЛ -

Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 436
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21.02.2021 22:27 Ответить
все це добре.. але.. можливо це банальна деза, яка дасть привід ввести в дію всю ту накопичену техніку проти українських військових, яким наказано зберігати перемир'я..
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21.02.2021 22:59 Ответить
От шо делает Байден животворящий!
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21.02.2021 23:01 Ответить
если был бы ПУК-трамп - ?????????????????????????????????????????????
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21.02.2021 23:51 Ответить
Нє... Це зажопинці, вони ж обісцяли, що буде "заострєніє" на Донбасі.
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22.02.2021 07:32 Ответить
Всем погибшим за новоросию крепкого здоровья
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21.02.2021 23:18 Ответить
И земля стекловатой
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21.02.2021 23:41 Ответить
І карколомних пригод у статевому житті.
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22.02.2021 00:16 Ответить
І "Смачного!" - хробакам .
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22.02.2021 00:29 Ответить
С чертями
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22.02.2021 08:21 Ответить
Оне убились АП СТЕНУ!
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21.02.2021 23:40 Ответить
0ни ИХТАМНЭТИЛИСЬ
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22.02.2021 01:42 Ответить
Довые...лись!
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22.02.2021 09:33 Ответить
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 6798
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21.02.2021 23:56 Ответить
касапы.. Почему вы все время.. перед захватом власти какого то сЦарька
---всегда падаете на колени, что бы потом ВСТАВАТЬ ??.
.
\. И так Всю историю - - -ПРЫГАЕТЕ ???
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22.02.2021 01:41 Ответить
Це схоже на гопак.
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22.02.2021 09:48 Ответить
Ритуал такий. Обов'язковий, як видно .
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22.02.2021 12:26 Ответить
Скоріше б черга дійшла до самого Безлера - цілком заслужив.
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22.02.2021 08:29 Ответить
Байрактар отработал. Скоро видосики начнут выкладывать аля Карабах.
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22.02.2021 08:49 Ответить
Я очень хочу что бы у этих орков, ихних снайперов наши выявляли и уничтожали... Прости Господи.
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22.02.2021 09:01 Ответить
Не журіться: Ваші наміри благородні, тому Бог ще кілька гріхів Вам пробачить в якості бонусу.
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22.02.2021 17:40 Ответить
Хто їх і чим накрив, хіба нашим дали дозвіл на відкриття повноцінного вогню ?
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22.02.2021 09:02 Ответить
та, мабуть не дали. а прилетело, походу, с ближайшего военторга. но, Украина, здесь совершенно не при делах
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22.02.2021 09:14 Ответить
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 4546
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22.02.2021 09:22 Ответить
Пойду на срувесну понаслаждаюсь.....
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22.02.2021 10:37 Ответить
Дуже втішна звістка. Нехай би й надалі не гірше.
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22.02.2021 11:01 Ответить
Земля скловатою ватним виродкам!
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22.02.2021 11:02 Ответить
Новость с погибшими российскими их там нет очень радует!, а почему ВСУ об этом молчит так же понятно - мы не нарушаем перемирие, сепарики сами дохнут.
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22.02.2021 11:18 Ответить
В ГОСТЯХ У "БЕСА". КАК ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗАХВАЧЕННОЙ БЕЗЛЕРОМ ГОРЛОВКЕ КОНЦЕРТ ДАВАЛ И ПИВО ПИЛ
Владимир Зеленский и его друзья по "Кварталу 95" давали концерт в уже захваченной сепаратистами Горловке.
Об этом стало известно после откровений Игоря Безлера - одного из полевых командиров "Донецкой народной республики" с позывным "Бес".
Безлер утверждает, что Зеленский и его коллеги по "Кварталу" были в Горловке 17 апреля 2014 года - через три дня после захвата города сторонниками "ДНР".
Воспоминаниями об этом вечере https://gorlovka.ua/news/article/6308/ поделился горловский ресторатор Сергей Пилипчук. Он владел пабом "Берлога", куда "кварталовцы" направились ужинать после концерта. Причем это место они облюбовали еще в предыдущие посещения Горловки.
Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года. Фото сайта gorlovka.ua
Интересно, что этот ужин, да и сам концерт происходили уже в захваченной сепаратистами Горловке.
Причем к тому времени "ДНР" уже была провозглашена - и на 11 мая назначили "референдум" по ее утвердждению.
За два дня до Горловки Зеленский дал концерт в Донецке, где уже была захвачена ОГА
На заре конфликта "кварталовцы" спокойно ездили в уже практически отколовшийся регион
https://news24ua.com/v-gostyah-u-besa-kak-zelenskiy-v-zahvachennoy-bezlerom-gorlovke-koncert-daval-i-pivo-pil
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22.02.2021 13:57 Ответить
мрію про той час, коли в Україні буде свій підрозділ по знищення таких падлюк як безлер у будь-якій норі, де цей щур заховається
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25.03.2021 16:10 Ответить
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