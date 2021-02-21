Уровень произошедшего пи...ца неописуем: под Горловкой убиты 20 российских солдат, - террорист Безлер

В настоящее время на позициях 3-го батальона под Горловкой убито 20 российских солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении жены российского террориста Игоря Безлера Анжелики в Facebook.

"Вот же проститутка корпусная. Что этот алкаш-синебочечник Басурин несет? На данную минуту на позициях 3-го бата 20 убитых. По количеству раненых информацию уточняю. Уровень произошедшего пи...ца описывать не буду.

Армию создали, говорите, клоуны донецкие! На КНП у взводного 12 журналов, которые комвзвода должен вести. Я так понимаю создали бумажно-журнальные войска. Интересно, 19 погибших задним числом спишут или в СОЧ отправят. Махновцы, говорите, были в 2014? Ну-ну..." , - цитирует террориста его жена.

По данным российских пропагандистов только под Горловкой были убиты 5 человек. По информации офицера украинской разведки Сергей Нещадим потери наемников РФ за вчерашний день, 20 февраля, составили 9 человек.

Как сообщалось, российские оккупанты на Донбассе 20 февраля в который раз сорвали перемирие и устроили мощные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из 122-мм артсистем и снайперского оружия.

Напомним также, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.

По его словам основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.

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"Так, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркнул Хомчак.