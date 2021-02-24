Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак

Дело Сергей Стерненко - это не о юридических доказательствах и процессуальных ошибках. Это о произволе и справедливости.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Рано или поздно это все равно бы произошло. Лучше рано. Дело Сергей Стерненко - это не о юридических доказательствах и процессуальных ошибках. Это о произволе и справедливости. Это тот самый катализатор, которым было избиение студентов "Беркутом" в ночь на 30 ноября 2013 г.", - написал он.

Чумак отметил, что сменился уже пятый президент, а правоохранительная и судебная система, являющаяся стержнем произвола, политического давления и бизнес-рейдерства не меняется: "Каждый президент считает, что он будет самый хитрый и она будет его надежной опорой. Нет. Она всегда будет раздражителем общества, потому что ей никто не доверяет".

Также он добавил, что Зеленскому все-таки прийдется ее реформировать реально, по-настоящему, а не делать очередную имитацию, как сейчас.

"В противном случае она его похоронит. Не тарифы, не война а именно судебная система как символ несправедливости. И самое большое сопротивление этому будет не от судей, а от Татарова с Ермаком до недоброчестивых адвокатов и прокуроров, "решал" всех мастей которые на этом больше всех питаются. Но нельзя остановить идею, время которой пришло", - резмировал Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко находится в одесском СИЗО, - адвокат Найем

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.