Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак
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Дело Сергей Стерненко - это не о юридических доказательствах и процессуальных ошибках. Это о произволе и справедливости.
Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.
"Рано или поздно это все равно бы произошло. Лучше рано. Дело Сергей Стерненко - это не о юридических доказательствах и процессуальных ошибках. Это о произволе и справедливости. Это тот самый катализатор, которым было избиение студентов "Беркутом" в ночь на 30 ноября 2013 г.", - написал он.
Чумак отметил, что сменился уже пятый президент, а правоохранительная и судебная система, являющаяся стержнем произвола, политического давления и бизнес-рейдерства не меняется: "Каждый президент считает, что он будет самый хитрый и она будет его надежной опорой. Нет. Она всегда будет раздражителем общества, потому что ей никто не доверяет".
Также он добавил, что Зеленскому все-таки прийдется ее реформировать реально, по-настоящему, а не делать очередную имитацию, как сейчас.
"В противном случае она его похоронит. Не тарифы, не война а именно судебная система как символ несправедливости. И самое большое сопротивление этому будет не от судей, а от Татарова с Ермаком до недоброчестивых адвокатов и прокуроров, "решал" всех мастей которые на этом больше всех питаются. Но нельзя остановить идею, время которой пришло", - резмировал Чумак.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.
Пожалуйста, подождите...
Разве что признать что в 2014 году в Украине произошла Революция и далее гражданская война и как после 1917 г. стали героями Котовский, Махно, Буденный,..... ?
Одновременно я мог бы согласиться, что рейвах Стерненко это продолжение тех событий в Одессе при наступлении Русского мира... И теперь та сторона, - антиМайдан, - берет реванш, мстит?
И теперь через таких как СТЕРНЕНКО происходит полная дискредитация дела Майдана?
Всему миру как бы показывают как бы изнанку украинской Революции Достоинства?
Вот такая спецоперация...
И еще! Была бы интересна ИСТОРИЯ преследования СТЕРНЕНКО. Когда же эта медленная и слепая колесница "правосудия" начала наползать на СТЕРНЕНКО? Когда же это началось?
Это мой вопрос к https://censor.net/ru/news/3249716/obnarodovan_obvinitelnyyi_akt_po_delu_sternenko_dokument?fbclid=IwAR2VrZt4U-XB-g9gmvEdVBVNXN9YBQ9wDfU56zTS8pqbmWD4qWT4vgqQ1GQ
Сергей Щербич, член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник Антимайдана.
Сергей Щербич хорошо знаком представителям "Правого сектора" в Одесской области: о нем была опубликована информация на странице региональной ячейки в Facebook.
Также его личные данные опубликовал сайт "Миротворец".
На одной из фотографий видно, как Щербич позирует для фото в советской военной форме: на правой груди у него висят значок "Гвардия", ордена Красной звезды и Отечественной войны, а также видна надпись "Спасибо деду за Победу".
Кроме того, Щербич принимал активное участие в Антимайдане: зимой 2013-2014 годов он был в числе "титушек", которых возили из Одессы в Киев..
На YouTube сохранились видео того, как Щербич агитировал в поддержку Януковича и собирал боевиков для поездки в Киев с целью участия в разгоне Евромайдана.
https://www.dialog.ua/ukraine/224498_1614095762
- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
- Відмазував п'яних водіїв;
- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.
Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
Mykhailo Zhernakov
Звинувачується українською прокуратурою у спробі посягнути на територіальну цілісність України Переховується від українських правоохоронців в Росії з 2014 року.
На чолі партії «Родина» перебував в опозиції до президента Віктора Ющенка, виступав за федералізацію України та впровадження другої державної мови.
За даними СБУ, Ігор Марков у різні часи був членом злочинних угруповань, неодноразово затримувався органами внутрішніх справ, зокрема за незаконне зберігання вогнепальної зброї і фігурував у ряді кримінальних справ. Правоохоронні органи також підозрювали Маркова до причетності у розповсюдженні наркотиків у розважальних закладах Одеси.
Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року кримінальну справу проти Маркова було закрито
У 2011 РОЦІ МАРКОВ ПОТРАПИВ ДО ДЕСЯТКИ НАЙБІЛЬШИХ УКРАЇНОФОБІВ ЗА ВЕРСІЄЮ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ».
Пы.Сы. Единственная правда в его желании хайпануть на событии так это в том, что в мвд/прокуратуре/судах охренеть как много креатур портнова/кивалова и почих негодяев...к сожалению, люстрация обошла их стороной...
Это не просто выборочное правосудие.
Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов.
Это - следствие влияния команды Януковича-ПОРТНОВА на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду.
В країні не має фахівців, одні "політики", хоча політик це теж професія, а у нас це нікчемні балаболи, яки спеціалісти в усьому і нічому конкретно...
Нагадайте, а Ріфф теж дзвонив Зеленському прямо в залі суду і дякував за те, що той оголосив його вбивцею?
Ні!
А от Стерненко телефонує президенту. Особисто.
Ну, лааааадно, скажете ви. Просто роздобув десь номер! А президент отак думає - прийму дзвінок з незнайомого номеру… Від Ріфа не приймав дзвінка, від Юлі Кузьменко теж, і від Яни Дугар так само. А тут прям раз - і в дамки.
Ну ок.
** А от як ви поясните те, що раптово на небосхилі з'явився «нєпобєдімая нога» Вова Парасюк?!
І закликає всіх їхати на Київ і «робити колапс». Це той самий Парасюк, який без команди свого кучерявого шефа й рота не роззявить. А роззявляє тільки з певною метою: на Порошенка подзявкати, наприклад. То яка ж тут мета у шефа? Так переймається долею Стерненка, що аж відправляє свого «бойца» очолювати народне повстання?
Нагадайте, а на підтримку Ріфа Парасюк щось говорив?
Деякі питання навколо цієї справи досить дивні.
** Насправді я не розумію, чому новина про вирок Стерненка викликала таке здивування.
Чи до цього не було Ріфа, якого Зеленський і Аваков оголосили вбивцею без суду й слідства, і він уже більше року сидить у СІЗО? І це незважаючи на відсутність чітких доказів!
Чи не було дитячого хірурга Юлі Кузьменко, з якою зробили те саме?
А особливо цікаво сьогодні спостерігати істерику тих, хто так топив за Бубочку, за зміну влади, бо корупція-ліпєцк-партіявайни.
От вони прям здивовані. Кричать: «Закони вмерли, поліцейський бєспрєдєл» і т.д. Та невже? А чому не кричали, коли перед другим туром виборів поліція забороняла мітингувати тим, хто виходив з плакатами проти Зе.
Або коли відкривали справу проти автора ролику, у якому вантажівка збиває Зеленського?
Чи коли справу відкрили проти Федини й Марусі Звіробій, які просто щось там говорили. Не били, не закликали, не штурмували, а просто висловлювали своє незадоволення президентом. І бац - вони терористки, а президент Потерпілий!
Так само всіх влаштовувало, коли штурмували виставку картин! Коли робили обшуки в музеях! Коли відкривали справи проти Томосу.
Усі адекватні люди казали, що після 21 квітня 2019 року бєспрєдєл потроху стане нормою. Бо прихід до влади цієї команди був неадекватним, схожим на якусь бандитську операцію, тільки виборців не залякували, не вбивали, а просто висмоктали їм мозок.
І так! Стерненко зробив величезний внесок в цю бандитську спецоперацію.
Наголошую - ВЕ-ЛИ-ЧЕ-ЗНИЙ! А тепер і він сам, і його однодумці й колеги по цій спецоперації чомусь дивуються: ой, бл…. як так сталося….?
І от цікаво, що така влада для початкової розправи обирає неоднозначних особистостей.
Таких, які не викликають єдності в суспільстві. Взяли під варту Пашинського, то Вова журналістам чітко сказав - вийдіть на вулицю, всі ж люди вважають, що його треба посадити. І не посперечаєшся, що таких на вулиці буде дійсно багато.
Хто там ще? Федина? Та це ж порохобтка, значить їх можна - верещало пів фейсбуку, - ти глянь - на святе позарилася, на Бубочку.
А тепер Стерненко. Якась частина фейсбуку нині в шоці, якась каже: «Так єму і надо», а якась питає: «Так а що ти хотів? Не розумів, кого приводиш до влади?»
Путін теж починав з «поганого буржуя» Ходорковського. Народ на ура сприйняв його посадку. А тепер, бляха, дивуються, чому їх гамселять дубинками на мітингах.
Кажу чесно: я ще не можу сформулювати свого ставлення до Стерненка - поки що воно залишається неоднозначним. Однак, якщо у випадку із вироком Стерненку мав місце правовий бєспрєдєл, то ми точно не маємо допускати такого в країні. Так само, як не повинні допускати бєспрєдєла щодо Ріфа!
Головне, щоб переконання наші були стабільними, а не ситуативними. Щоб вони були викликані проблемою, а не особистістю!
Нагадаю: сам Стерненко колись закликав убити Порошенка. Реально! Зробив допис із чітким закликом: «Валити Пороха. 7,62 чи 5.45 то на вибір кожному! Усіх не пересаджаєш!»
От тільки посадили його якраз при Зеленському.
А що ж Порошенко? Щойно, незважаючи на всі дії Стерненка проти нього, він публічно висловив підтримку Сергію. Назвав сьогоднішні події вибірковим правосуддям і переслідуванням патріотів! І закликав Зеленського усунути від влади п'яту колону, яка робить можливими такі вироки. Бо сам відчув такий судовий бєспрєдєл у кількості майже сотні справ проти себе.
От які два цікаві заклики: Стерненко закликає ВБИТИ Порошенка, а Порошенко закликає ЗВІЛЬНИТИ Стерненка.
О, часи! О, заклики!
Ольга Кирилюк
без Парасюка (при всій його пи*дуватості) було б те, що в Білорусі.
"бандитська операція" - то взаагалі маячня
зеля ще сподівається на кредити від МВФ ?
бути напів антиватником ніяк не вийде ?
або зеля з мертвечуком, або зі Стерненком ..
Чумак, з його то досвідом, мав би знати (і перекрасно знає) що реформу суддівської системи неможливо провести за рік-два, навіть за п'ять-десять... Це просто фізично неможливо... оскільки така реформа передбачає заміну чи не всіх суддів від низу доверху; і, до речі: неодноразову заміну, мінімум два рази кожної посади...
Але Чумак бреше. Значить, не збирається ні робити реформи, ні сприяти їм.
Вот такие вот 144 реформы....
А просто комусь( ) вельми вигідно в даний конкретний момент "похитати човен", проти чого, у свій час, сам хитрозроблений вельми емоційно виступав. І дрібний злочинець Сірожа, прийшовся якраз в пору...
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Яка мудра людина, цей Чумак.
Источник: https://censor.net/ru/n3249761
Я бы поняла, что с призывом к реформам ты обратился бы к Президенту Порошенко--это было бы понятно.
НО обращаться с этим призывом к кукле, клоуну, самовлюбленному и бестолковому, ничего не знающему, не понимающему, не умеющему, да и не желающему? Смысл?
Каких реформ ты от него хочешь? Что еще это чмо не сломало, не испортило, не ухудшило в стране? Оно РАБОТАТЬ в принципе не приучено, оно только видосики может снимать, да тупые сериалы для быдломассы, кроме рейтинга его НИЧЕГО не чешет, а его он делает чисто киношными методами---это все, на что оно способно! И ты за это чмо агитировал и голосовал и даже работал на него))), а теперь взываешь ...к пустоте.
В случае с этим донецким судьей никакого назначения не было , был перевод УЖЕ назначенного раннее судьей индивида из города в город.
У нас судей назначают на 5 лет, если нет претензий ВСП--назначают ПОЖИЗНЕННО!
Вот эти суды мудрый нарид не дал реформировать, выбрав идиота! Живите с этими судами, пока не поумнеете.
Это ПРОЦЕСС!
Порошенко ее НАЧАЛ и реформировал Верховный суд, создал Антикоррупционный ---это что???
Ничего не було???
Для вас стакан всегда наполовину пустой, так вы "слоника не продадите")))
Спокойной ночи!
"Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:
1) вносить подання про призначення судді на посаду;
Идите спать, вам уже трудно что-то понять)))
Вас путает переход из города в город---это не парафия Рады и Президента.
Это касается ТОЛЬКО назначения "звания" судьи. Дальше судья может выбирать себе место работы, менять суды, кадровая политика решается на местах.
Только в Конституционный суд Президент подает свои кандидатуры(4)-- там квотный принцип.