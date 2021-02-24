Стерненко находится в одесском СИЗО, - адвокат Найем

Активист Сергей Стерненко, которого ранее приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы, находится в СИЗО Одессы.

Об этом адвокат активиста Маси Найем сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

В каком именно СИЗО находится активист, адвокат не уточнил.

Ранее адвокат Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

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