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Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм

Активіст Сергій Стерненко, якого раніше засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, перебуває у СІЗО Одеси.

Про це адвокат активіста Масі Найєм повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

В якому саме СІЗО перебуває активіст - адвокат не уточнив.

Раніше адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де перебуває його підзахисний.

Також читайте: Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
По какой причине молчит Гнусавый гном? Где видосики?
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24.02.2021 10:39
+47
зеленский скот
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24.02.2021 10:38
+38
Сейчас в сизо должны быть: зеленский и его рыговские хозяева - портнов, левочкин, дерьмак и мертведчук.
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24.02.2021 10:40
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зеленский скот
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24.02.2021 10:38 Відповісти
Ну да, дело открыли при Петре Алексеевиче, а Зеленский - скот. А ты *******.
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24.02.2021 10:45 Відповісти
Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 4577
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24.02.2021 10:53 Відповісти
При Порошенко відкрили справу тому що забовязанні це робити на кожне звернення громадян. З цього виходить що Порошенко нічого а Зе рашист, вата брехлива і мстива.
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24.02.2021 11:00 Відповісти
+++
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24.02.2021 11:04 Відповісти
xoxoxo, правоохоронні органи зобов'язані зареєструвати кримінальне провадження в разі надходження заяви про скоєння кримінального правопорушення, отже, тут інших варіантів не існує.
але: підтримувала обвинувачення та наполягала саме на такій санкції прокуратура, яка підпорядкована генеральному прокурору венедіктовій, яка, в свою чергу, є, і це цитата: оком государєвим (кінець цитати), государя зеленського.
окрім того, зеленське особисто визначає склад кабміну, впливає на кадрову політику правоохоронних органів (про що неодноразово заявляло), тож йому за все це лайно й відповідати.
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24.02.2021 11:05 Відповісти
Тим більше, що вона особисто при своєму призначенні вихвалялася на камери про свої першочергові наміри "засадити парашенка/стерненка"... за нею ці фальсифіковані дії ще з часів її незаконного перебування у ДБР відбувалися. Ще дядько Байден її поки не вшкварив за справу по втручанню в штатівські президенські перегони...
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24.02.2021 12:34 Відповісти
Вони обоє-рябоє
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24.02.2021 12:16 Відповісти
Хуже , не обижайте скотину - ублюдок 🤬🤢🤡😈 на подтанцовке рашистов-оккупантов !
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24.02.2021 10:51 Відповісти
а хде аквафреш ? разве дидыневаявали ? к победобесию приготовились ?
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24.02.2021 11:12 Відповісти
По какой причине молчит Гнусавый гном? Где видосики?
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24.02.2021 10:39 Відповісти
Тема фуфловая, на таком не попиаришься...
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24.02.2021 10:43 Відповісти
Почему? Если будет амнистия, то еще и как попиарится.
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24.02.2021 11:10 Відповісти
Какая "амнистия"? Будет апеляция в Верховный суд,затем ЕСПЧ,а без этого так называемый "приговор" в силу не вступит и помиловать Гнусавый может только свою Ленку,а к тому времени рейтинг Гнусавого рухнет до такой степени,что никакие "помилования" ему не помогут,тем более если ЕСПЧ признает "приговор"-незаконным,что скорее всего и случится,то это очередной удар по Гнусавому.
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24.02.2021 11:14 Відповісти
Рухнувший рейтинг нелоха, а равно и ублюдков-депутатов с мэрами, при выборах раз в 5 лет не имеет никакого значения.
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24.02.2021 11:24 Відповісти
Гнусавый за неполных 3 года весь свой рейтинг просрал.
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24.02.2021 11:52 Відповісти
Это верно, но я о том, что еще почти 3 года гнида будет управлять при любом рейтинге: слишком большой срок каденции без ответственности перед избирателями.
Или Майдан, но тогда точно кацапня полезет по полной.
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24.02.2021 12:10 Відповісти
А что это за мерзкая харя на первом плане? Это из квн квартала? Не смотрю это дерьмо и никого оттуда не знаю...
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24.02.2021 11:22 Відповісти
У нього духу не вистачить "крошить батон" на собачийрот- портнова.
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24.02.2021 10:51 Відповісти
По "реакції" "гнусавого гнома" стане ясніше, що трапилось. Арешт Стеренка доведе рейтинг шмарклі до НУЛЯ. А бені це дуже невигідно. Плюс ФБР кошмарить. Можливо, зепоца кремль просто зливає. Питання, чи зі згоди бородатої бабусі чи це так вирішила мацква.
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24.02.2021 11:27 Відповісти
Держись Серёжа...Эти гниды за всё ответят...
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24.02.2021 10:40 Відповісти
Сейчас в сизо должны быть: зеленский и его рыговские хозяева - портнов, левочкин, дерьмак и мертведчук.
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24.02.2021 10:40 Відповісти
Согласен, вместе со Стерненко. Они такие же мразоты.
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24.02.2021 10:46 Відповісти
Стерненко чем вам не угодил ?
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24.02.2021 11:13 Відповісти
Він не знає чим Стерненко не догодив , просто в нього така методичка
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24.02.2021 13:06 Відповісти
Собітие мирового масштаба.Готовится официальное заявление Зеленского.
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24.02.2021 10:41 Відповісти
100 дней хватит?
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24.02.2021 10:44 Відповісти
То не в Одессе, то в Одессе...
Устроил ромашку.
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24.02.2021 10:47 Відповісти
Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 8444
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24.02.2021 10:47 Відповісти
А потом и резино-технические изделия made in раша-терораша начнет рекламировать Толик, то есть, самого себя.
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24.02.2021 10:54 Відповісти
Він швидше є не рекламним обличчям, а рекламними п'ятами.
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24.02.2021 11:13 Відповісти
что это за крендель ?
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24.02.2021 11:14 Відповісти
Поддерживаю!
Ждём видосика от величайшего, умнейшего, справедливейшего и современнейшего лидера всея галактики)
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24.02.2021 10:50 Відповісти
вся эта возня вокруг Стерненко - ни о чем. ну вот, допустим, выпустят его, отменив апелляцией приговор и что? "судья", тот самый любитель членина и сралина, останется на своем месте, его покровители тоже. а сколько в Украине таких "судей"? 90% от общего количества? 99%? я бы сказал 100%. они все работают на кого-то из хозяев Украины, не на закон, не на украинцев, но на хозяина.
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24.02.2021 10:52 Відповісти
а скільки в Україні "какая разница" а просто дебілів скільки?
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24.02.2021 10:54 Відповісти
"какая разніца" - 73%, а дебілів - решта, 27%.
Ще питання є?
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24.02.2021 13:03 Відповісти
Да в том-то и дело,что по большому счёту дело-то не в самом Стерненко,а в прогнившем полностью "кривосудии",коим сейчас "рулят" всякие про-кацапские отбросы типа "портянки и Ко" и творят что хотят эти отбросы не считаясь абсолютно ни с чем,при попустительстве или что более вероятно с согласия самого Гнусавого гнома.
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24.02.2021 10:58 Відповісти
Курочка по зернышку клюет. Выпустят - будет разрыв портянок, уже плюс. Судья на месте да не на месте, тревожно ему, икра черная в рот не лезет, и бюсты вождей не в радость.
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24.02.2021 11:04 Відповісти
Не кажіть, людину кинули до буцегарні..... ЗА ЩО ? Де докази ?
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24.02.2021 13:53 Відповісти
Ну шо, снесли низенького, утырки? Вы ж обещали... Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 4061
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24.02.2021 10:53 Відповісти
чё? бобочка с перепугу опять улетел в Оман?
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24.02.2021 10:54 Відповісти
Особый цинизм в обвинении Стерненко в стремлении завладения чужим имуществом.
И чем он завладел, кроме как уважением патриотов за сопротивление русскому фашизму в Одессе?
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24.02.2021 10:55 Відповісти
А ви завернули увагу, що ніхто в цій справі про "викрадення" не говорить про "спільників" Стерненка?
Викрадення дорослої людини - це ж не гаманець витягнути в трамваї у напівсліпої та напівглухої бабці. Це ж як мінімум 3 викрадача має бути: 1 за кермом та двоє надягають мішка на голову та тягнуть до машини...
То чому "спільники" нікого не цікавлять?
"Спільники" не настільки патріотичні та незручні для промосковської влади, як Сергій, а тому їми можна і не займатися?
Цей "нюанс" показує, наскільки вся справа є шитою білими нитками політично обумовлена.
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24.02.2021 11:15 Відповісти
Вони-ж невстановлені особи. І особа, схожа на Стерненка, зі слів "потерпілого" нібито давала їм вказівки.
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24.02.2021 11:19 Відповісти
...а особа, схожа на президента України, нібито не образилася на блогера Стерненка за критику проросійських кроків голови держави і нібито не помстилася Сергію за відмову працювати на себе, коханого.
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24.02.2021 11:32 Відповісти
Ну шо, еще остались лохи, еще гипнотизирупт 73%, или дошло, что 73% далеко не самые лучшие, какой то процент заблудившихся, нормальных избирателей есть, но таким уже должно быть стыдно за свой выбор.
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24.02.2021 11:01 Відповісти
Тримайся хлопче, дай тобі бог сил і здоров'я!
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24.02.2021 11:03 Відповісти
Пройдёт время и Стерненко поменяется местами с ОПГ "Зе и Ко" !
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24.02.2021 11:12 Відповісти
Кто такой СЕРГЕЙ ЩЕРБИЧ, которого "похитил" Стерненко:
Сергей Щербич, член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник Антимайдана.
Сергей Щербич хорошо знаком представителям "Правого сектора" в Одесской области: о нем была опубликована информация на странице региональной ячейки в Facebook.
Также его личные данные опубликовал сайт "Миротворец".
На одной из фотографий видно, как Щербич позирует для фото в советской военной форме: на правой груди у него висят значок "Гвардия", ордена Красной звезды и Отечественной войны, а также видна надпись "Спасибо деду за Победу".
Кроме того, Щербич принимал активное участие в Антимайдане: зимой 2013-2014 годов он был в числе "титушек", которых возили из Одессы в Киев..

На YouTube сохранились видео того, как Щербич агитировал в поддержку Януковича и собирал боевиков для поездки в Киев с целью участия в разгоне Евромайдана.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/224498_1614095762
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24.02.2021 11:41 Відповісти
І́ГОР ОЛЕ́ГОВИЧ МА́РКОВ (нар. 18 січня 1973, Одеса) -політик, відомий українофобськимипоглядами, ПРИХИЛЬНИК ТА СПОНСОР ТЕРОРИСТИЧНИХ УГРУПОВАНЬ ДНР/ЛНР, лідер нині недіючої проросійської партії «Родіна».
Звинувачується українською прокуратурою у спробі посягнути на територіальну цілісність України Переховується від українських правоохоронців в Росії з 2014 року.
На чолі партії «Родина» перебував в опозиції до президента Віктора Ющенка, виступав за федералізацію України та впровадження другої державної мови.
За даними СБУ, Ігор Марков у різні часи був членом злочинних угруповань, неодноразово затримувався органами внутрішніх справ, зокрема за незаконне зберігання вогнепальної зброї і фігурував у ряді кримінальних справ. Правоохоронні органи також підозрювали Маркова до причетності у розповсюдженні наркотиків у розважальних закладах Одеси.
Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року кримінальну справу проти Маркова було закрито
У 2011 РОЦІ МАРКОВ ПОТРАПИВ ДО ДЕСЯТКИ НАЙБІЛЬШИХ УКРАЇНОФОБІВ ЗА ВЕРСІЄЮ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ».
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24.02.2021 11:43 Відповісти
Активист Сергей Стерненко, которого вчера Приморский суд Одессы приговорил к семи годам тюремного заключения, превращает в политику и шоу свое дело


об этом в прямом эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «СЛУГА НАРОДА»
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.


(Пробенина слуга, которая работала на него вместе с Дубинским)
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24.02.2021 13:00 Відповісти
"Я БЛАГОДАРНА ПОРТНОВУ.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ
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24.02.2021 13:01 Відповісти
таки да,пора в Украине провести чистку от всякой москально-свинячей мрази!
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24.02.2021 13:18 Відповісти
на сайте все стабильно, шабаш потрохни и конкурс на злобные коменты продолжается. Когда уже захлебнетесь.
https://gordonua.com/blogs/vladimir-fesenko/kriticheski-otnoshus-k-nashey-sudebnoy-sisteme-no-agressivnye-protesty-kak-vchera-na-bankovoy-eshche-huzhe-1541325.html

Соглашусь.
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24.02.2021 13:25 Відповісти
Насчет злобных комментов - это тебе к Портнову.
У того, кроме злобных других не бывает.
Это злобное существо всех обгавкивает,матюкает и грозится
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24.02.2021 14:39 Відповісти
Операция "заложник". Что кроется за приговором Сергею Стерненко

Дмитрий Фионик

редактор LIGA.net

23.02.2021, 17:19



Сергея Стерненко в местное СИЗО. Что там с ним может произойти - предсказать невозможно.

Если очень сухо, то новость дня звучит так: суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Эта формулировка требует пояснений.
Сразу необходимо ответить на несколько вопросов. Кто такой Стерненко? Кто такой Щербич? Что между ними произошло? И да, еще один важный нюанс - одесский контекст, в котором только и возможно вынесение самого антиукраинского судебного вердикта в новейшей истории именем Украины.

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Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко
Стерненко - участник Революции достоинства, экс-глава одесской ячейки Правого сектора.
Щербич - экс-глава одесской ячейки партии "Родина", человек из ближайшего окружения пророссийского политика-уголовника Игоря Маркова. Ныне Марков находится в розыске, что, впрочем, не мешает ему быть соучредителем так называемого "Комитета спасения Украины" со штаб-квартирой в Москве на Пресненской набережной.
Во время революционных событий люди Маркова представляли собой силовое крыло "Русского мира" в Одессе. И не только в Одессе. Из южных городов на Киев шли автобусы с титушками. По информации майдановцев, курировал отправку криминального десанта Сергей Щербич. Так ли это - сказать сложно, но на фото среди титушек он точно есть.
Когда в Киеве победил Майдан, люди Маркова пытались подготовить почву для оккупации Одессы российскими войсками. Это не домыслы, а официальная версия СБУ. Щербич был среди тех, кто в 2014-15 годах организовывал пророссийские митинги, скандировавшие: "Майданутых на кол", "Путин введи войска", "Одесса это Россия".
Пророссийские настроения были особенно сильны среди местных правоохранителей. Руководитель следственной группы, расследовавшей события 2 мая 2014 года в Одессе, Руслан Сушко вспоминал, как во время допросов всплывали удивительные факты. Одесские менты грузили избитых майдановцев в автозак, ставили на лежачих людей ноги и развлекали их разговорами о том, что через месяц здесь уже будет Россия...
Где-то до середины 2015-го Одессу удерживали не правоохранители, а относительно небольшое число проукраинских активистов. Одним из них был Стерненко.
Теперь о самом инциденте. После бегства Маркова, Сергей Щербич решил, что будет продолжать свою политическую карьеру - в качестве депутата райсовета. Выборы он выиграл. За несколько дней до вручения депутатского удостоверения, группа неизвестных в балаклавах надела на Щербича мешок и вывезла "на подвал", где его продержали пару часов. Из материалов дела следует, что его принуждали отказаться от депутатства: били, издевались, ранили из травматического оружия, зажимали пальцы плоскогубцами и отобрали какие-то бумажки и банковскую карту. Общий ущерб составил 300 гривен. Добавим сюда психологическую травму и "ранения в виде ушибов".
Щербич утверждает, что это дело рук членов Правого сектора и, в частности, Стерненко. Учитывая, что нападавшие были в балаклавах, это свидетельство звучит сомнительно. А других доказательств у следствия нет.
Сам Стерненко свою причастность к данным событиям отрицает, говоря буквально следующее: "До Щербича у меня руки так и не дошли". Щербич не явился на несколько судебных заседаний и игнорировал процессуальные действия. В итоге, в апреле прошлого года срок давности по данному правонарушению истек. Что не помешало одесскому суду вынести приговор...
Можно долго анализировать обвинительный акт, приводить аргументы сторон, но все эти юридические подробности будут не прояснять, а затуманивать реальность. Потому что это дело не о юриспруденции. А о борьбе проукраинских и пророссийских сил за Одессу.
А отправка Стерненко в следственный изолятор - это не мера пресечения. Называя вещи своими именами: Стерненко взяли в плен. Охота за ним ведется годами. На него и на его девушку трижды покушались, его постоянно дискредитировали на медведчуковских каналах и на сайте Страна. Против него заведено несколько уголовных дел. Не сумев убить его криминальными методами, враги делают это именем Украины.
Еще раз: Стерненко не заключенный, он - заложник. Нахождение его в Одессе и особенно - в одесском СИЗО крайне опасно.
Главная задача проукраинской части общества сегодня - эвакуировать его оттуда. Перевезти в Киев. Любыми способами, в том числе юридическими. Юриспруденция в данном случае - лишь один из способов той борьбы, которая идет по разным фронтам вот уже семь лет. И эта война - за Украину. За нас. За выживание
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24.02.2021 13:38 Відповісти
--- За 3-десятки років українці так і НЕ спромоглися обрати УКРАЇНСЬКУ владу /як не промосковська держиморда. так навала срулят.../Тому й дивуватися нічого ... А по суті всі 400- років. стараннями ординської держимордії. суцільна колотнеча із щоденним ритуалом :граблі --- довбешка!!! Ми так . заповзято . можемо волати : Ганьба !!! Та вкрай ледачі взяти владу і керувати власною державою...
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24.02.2021 13:39 Відповісти
Дело закрыто из-за отсутстствия состава преступления. Никого не посадили.
youtube.com/watch?v=S5zbDU6g8Tk
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24.02.2021 13:39 Відповісти
Щербич член этой прокацапской партии "Родина", у которого родина начинается в Москве.
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24.02.2021 13:43 Відповісти
Давно пора було цього псевдопатріота, вбивцю, кіднепера, котрий ще й вспівав кришувати наркобариг кинути за грати. Мало дали - там пожиттєво вимальовується.
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24.02.2021 14:20 Відповісти
Расскажи еще про распятых мальчиков в трусиках.
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24.02.2021 14:41 Відповісти
какой ты silver, ты красный...
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24.02.2021 14:46 Відповісти
Кому, Щербичу пожиттеве. Отлично
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24.02.2021 14:35 Відповісти
це початок кінця всім українофобним тварюкам в Україні!
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24.02.2021 15:11 Відповісти
 
 