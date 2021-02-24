Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Активіст Сергій Стерненко, якого раніше засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, перебуває у СІЗО Одеси.
Про це адвокат активіста Масі Найєм повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
В якому саме СІЗО перебуває активіст - адвокат не уточнив.
Раніше адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де перебуває його підзахисний.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Будь ласка, зачекайте...
але: підтримувала обвинувачення та наполягала саме на такій санкції прокуратура, яка підпорядкована генеральному прокурору венедіктовій, яка, в свою чергу, є, і це цитата: оком государєвим (кінець цитати), государя зеленського.
окрім того, зеленське особисто визначає склад кабміну, впливає на кадрову політику правоохоронних органів (про що неодноразово заявляло), тож йому за все це лайно й відповідати.
Или Майдан, но тогда точно кацапня полезет по полной.
квнквартала? Не смотрю это дерьмо и никого оттуда не знаю...
Устроил ромашку.
Ждём видосика от величайшего, умнейшего, справедливейшего и современнейшего лидера всея галактики)
Ще питання є?
И чем он завладел, кроме как уважением патриотов за сопротивление русскому фашизму в Одессе?
Викрадення дорослої людини - це ж не гаманець витягнути в трамваї у напівсліпої та напівглухої бабці. Це ж як мінімум 3 викрадача має бути: 1 за кермом та двоє надягають мішка на голову та тягнуть до машини...
То чому "спільники" нікого не цікавлять?
"Спільники" не настільки патріотичні та незручні для промосковської влади, як Сергій, а тому їми можна і не займатися?
Цей "нюанс" показує, наскільки вся справа є шитою білими нитками політично обумовлена.
Сергей Щербич, член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник Антимайдана.
Сергей Щербич хорошо знаком представителям "Правого сектора" в Одесской области: о нем была опубликована информация на странице региональной ячейки в Facebook.
Также его личные данные опубликовал сайт "Миротворец".
На одной из фотографий видно, как Щербич позирует для фото в советской военной форме: на правой груди у него висят значок "Гвардия", ордена Красной звезды и Отечественной войны, а также видна надпись "Спасибо деду за Победу".
Кроме того, Щербич принимал активное участие в Антимайдане: зимой 2013-2014 годов он был в числе "титушек", которых возили из Одессы в Киев..
На YouTube сохранились видео того, как Щербич агитировал в поддержку Януковича и собирал боевиков для поездки в Киев с целью участия в разгоне Евромайдана.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/224498_1614095762
Звинувачується українською прокуратурою у спробі посягнути на територіальну цілісність України Переховується від українських правоохоронців в Росії з 2014 року.
На чолі партії «Родина» перебував в опозиції до президента Віктора Ющенка, виступав за федералізацію України та впровадження другої державної мови.
За даними СБУ, Ігор Марков у різні часи був членом злочинних угруповань, неодноразово затримувався органами внутрішніх справ, зокрема за незаконне зберігання вогнепальної зброї і фігурував у ряді кримінальних справ. Правоохоронні органи також підозрювали Маркова до причетності у розповсюдженні наркотиків у розважальних закладах Одеси.
Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року кримінальну справу проти Маркова було закрито
У 2011 РОЦІ МАРКОВ ПОТРАПИВ ДО ДЕСЯТКИ НАЙБІЛЬШИХ УКРАЇНОФОБІВ ЗА ВЕРСІЄЮ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ».
об этом в прямом эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «СЛУГА НАРОДА»
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.
(Пробенина слуга, которая работала на него вместе с Дубинским)
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ
https://gordonua.com/blogs/vladimir-fesenko/kriticheski-otnoshus-k-nashey-sudebnoy-sisteme-no-agressivnye-protesty-kak-vchera-na-bankovoy-eshche-huzhe-1541325.html
Соглашусь.
У того, кроме злобных других не бывает.
Это злобное существо всех обгавкивает,матюкает и грозится
Дмитрий Фионик
редактор LIGA.net
23.02.2021, 17:19
Сергея Стерненко в местное СИЗО. Что там с ним может произойти - предсказать невозможно.
Если очень сухо, то новость дня звучит так: суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Эта формулировка требует пояснений.
Сразу необходимо ответить на несколько вопросов. Кто такой Стерненко? Кто такой Щербич? Что между ними произошло? И да, еще один важный нюанс - одесский контекст, в котором только и возможно вынесение самого антиукраинского судебного вердикта в новейшей истории именем Украины.
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Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко
Стерненко - участник Революции достоинства, экс-глава одесской ячейки Правого сектора.
Щербич - экс-глава одесской ячейки партии "Родина", человек из ближайшего окружения пророссийского политика-уголовника Игоря Маркова. Ныне Марков находится в розыске, что, впрочем, не мешает ему быть соучредителем так называемого "Комитета спасения Украины" со штаб-квартирой в Москве на Пресненской набережной.
Во время революционных событий люди Маркова представляли собой силовое крыло "Русского мира" в Одессе. И не только в Одессе. Из южных городов на Киев шли автобусы с титушками. По информации майдановцев, курировал отправку криминального десанта Сергей Щербич. Так ли это - сказать сложно, но на фото среди титушек он точно есть.
Когда в Киеве победил Майдан, люди Маркова пытались подготовить почву для оккупации Одессы российскими войсками. Это не домыслы, а официальная версия СБУ. Щербич был среди тех, кто в 2014-15 годах организовывал пророссийские митинги, скандировавшие: "Майданутых на кол", "Путин введи войска", "Одесса это Россия".
Пророссийские настроения были особенно сильны среди местных правоохранителей. Руководитель следственной группы, расследовавшей события 2 мая 2014 года в Одессе, Руслан Сушко вспоминал, как во время допросов всплывали удивительные факты. Одесские менты грузили избитых майдановцев в автозак, ставили на лежачих людей ноги и развлекали их разговорами о том, что через месяц здесь уже будет Россия...
Где-то до середины 2015-го Одессу удерживали не правоохранители, а относительно небольшое число проукраинских активистов. Одним из них был Стерненко.
Теперь о самом инциденте. После бегства Маркова, Сергей Щербич решил, что будет продолжать свою политическую карьеру - в качестве депутата райсовета. Выборы он выиграл. За несколько дней до вручения депутатского удостоверения, группа неизвестных в балаклавах надела на Щербича мешок и вывезла "на подвал", где его продержали пару часов. Из материалов дела следует, что его принуждали отказаться от депутатства: били, издевались, ранили из травматического оружия, зажимали пальцы плоскогубцами и отобрали какие-то бумажки и банковскую карту. Общий ущерб составил 300 гривен. Добавим сюда психологическую травму и "ранения в виде ушибов".
Щербич утверждает, что это дело рук членов Правого сектора и, в частности, Стерненко. Учитывая, что нападавшие были в балаклавах, это свидетельство звучит сомнительно. А других доказательств у следствия нет.
Сам Стерненко свою причастность к данным событиям отрицает, говоря буквально следующее: "До Щербича у меня руки так и не дошли". Щербич не явился на несколько судебных заседаний и игнорировал процессуальные действия. В итоге, в апреле прошлого года срок давности по данному правонарушению истек. Что не помешало одесскому суду вынести приговор...
Можно долго анализировать обвинительный акт, приводить аргументы сторон, но все эти юридические подробности будут не прояснять, а затуманивать реальность. Потому что это дело не о юриспруденции. А о борьбе проукраинских и пророссийских сил за Одессу.
А отправка Стерненко в следственный изолятор - это не мера пресечения. Называя вещи своими именами: Стерненко взяли в плен. Охота за ним ведется годами. На него и на его девушку трижды покушались, его постоянно дискредитировали на медведчуковских каналах и на сайте Страна. Против него заведено несколько уголовных дел. Не сумев убить его криминальными методами, враги делают это именем Украины.
Еще раз: Стерненко не заключенный, он - заложник. Нахождение его в Одессе и особенно - в одесском СИЗО крайне опасно.
Главная задача проукраинской части общества сегодня - эвакуировать его оттуда. Перевезти в Киев. Любыми способами, в том числе юридическими. Юриспруденция в данном случае - лишь один из способов той борьбы, которая идет по разным фронтам вот уже семь лет. И эта война - за Украину. За нас. За выживание
youtube.com/watch?v=S5zbDU6g8Tk